Как не потерять деньги на бесполезные курсы о заработке и инвестициях

Единственная «гарантированная» доходность, на которую можно рассчитывать, — это процент по банковскому вкладу, и то в пределах застрахованной суммы.

Если финансовый эксперт обещает, что его курс волшебным образом изменит вашу жизнь, а заработок гарантированно вырастет — это повод сразу проигнорировать его предложение.

Красный флаг № 2: давление, спешка и агрессивный маркетинг

Качественный продукт или услуга не нуждаются в истеричном маркетинге. Если же на вас давят, торопят и создают искусственный ажиотаж — это повод насторожиться. Скорее всего, сам продукт настолько слаб, что продать его можно, только отключив у покупателя критическое мышление.

Классические приемы — таймеры обратного отсчета на сайте и кричащие лозунги: «Только сегодня скидка 90%!», «Осталось 3 места по старой цене!», «Доступ к курсу закроется через час!».