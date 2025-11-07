Как не потерять деньги на бесполезные курсы о заработке и инвестициях

Как не потерять деньги на бесполезные курсы о заработке и инвестицияхУчимся распознавать финансовых псевдогуру
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Красный флаг № 1: обещания золотых гор и гарантированной прибыли
«Выведу на доход 200 000 рублей в месяц с гарантией!», «Инвестируй 10 000 рублей и получи 30 000 рублей уже на следующей неделе!»
Подобные лозунги — верный признак проходимца. Он продает не знания, а мечту о волшебной таблетке. О том, что можно ничего не делать, нажать на пару кнопок и разбогатеть. Но в мире реальных денег так не бывает.
Главное правило финансов: прибыль — это плата за риск. Чем выше потенциальный доход, тем выше риск потерять все. Если вам обещают «гарантию» дохода – вы имеете дело с мошенниками!
Единственная «гарантированная» доходность, на которую можно рассчитывать, — это процент по банковскому вкладу, и то в пределах застрахованной суммы.
Если финансовый эксперт обещает, что его курс волшебным образом изменит вашу жизнь, а заработок гарантированно вырастет — это повод сразу проигнорировать его предложение.
Красный флаг № 2: давление, спешка и агрессивный маркетинг
Качественный продукт или услуга не нуждаются в истеричном маркетинге. Если же на вас давят, торопят и создают искусственный ажиотаж — это повод насторожиться. Скорее всего, сам продукт настолько слаб, что продать его можно, только отключив у покупателя критическое мышление.
Классические приемы — таймеры обратного отсчета на сайте и кричащие лозунги: «Только сегодня скидка 90%!», «Осталось 3 места по старой цене!», «Доступ к курсу закроется через час!».
Что за этим стоит? Цель — вызвать у вас FOMO (от англ. Fear Of Missing Out — страх упущенной выгоды). Мошенники требуют мгновенного ответа и не дают возможности посоветоваться с близкими.
Этот психологический трюк заставляет человека бояться потерять «уникальную возможность». В результате он принимает импульсивное решение о покупке, не успев взвесить все за и против.
Красный флаг № 3: демонстрация роскоши и праздной жизни
Инфоцыгане транслируют образ беззаботного богача. Для этого они публикуют видео и фотографии на фоне дорогих машин, яхт, с дорогими часами, стопками наличных. Часто арендованными или чужими.
Классика таких «гуру»: «Живу на Бали, работаю 2 часа в день, зарабатываю ХХХ$! Пришлите $100 — научу и вас!» Это делается с одной целью: задеть за живое. Показать вам жизнь, о которой вы, возможно, мечтаете, и предложить короткий путь к ней.
Но правда в другом. По-настоящему востребованные специалисты не могут годами сидеть на островах. Реальный инвестор не пьет коктейли на пляже, а часами анализирует графики и финансовые отчеты. Настоящий предприниматель не хвастается пачками денег, а решает проблемы с логистикой, налогами и сотрудниками.
Красный флаг № 4: отсутствие статуса
Любой серьезный бизнес работает легально. Поэтому, прежде чем платить деньги, проверьте, что эксперт:
- Зарегистрирован как фирма, ИП или самозанятый.
- Принимает оплату через официальный платежный сервис (а не просит перевести деньги на свою личную карту) и обязательно присылает электронный чек.
- Предоставляет договор.
Если хотя бы одного пункта нет — это уже «серая» схема. Но когда речь заходит об инвестициях, этого мало. В этой сфере гораздо более строгие требования.
Важно
Давать индивидуальные инвестиционные рекомендации (то есть говорить лично вам, какие акции, облигации или другие активы купить) по закону могут только инвестиционные советники (финансовая компания или эксперт, предоставляющие клиентам консультации и рекомендации).
Это профессионалы, которые сдали специальные экзамены, соответствуют требованиям и включены в официальный реестр. Они несут ответственность за свои рекомендации. Любой блогер из соцсетей, который говорит вам: «Покупай акции компании Х, они скоро взлетят», не имея этого статуса, действует незаконно.
Красный флаг № 5: туман вместо конкретики
Настоящий продукт не боится проверки. А пустышку, наоборот, до последнего скрывают за завесой тайны и громких слов.
|Критерий
|✅ Реальный курс
|❌ Курс инфоцыгана
|Программа
|Подробный учебный план с темами каждого модуля и урока
|Скрыта или описана общими фразами: «секретные техники», «уникальная стратегия»
|Пробный доступ
|Можно посмотреть несколько вводных лекций или поучаствовать в открытом вебинаре.
|Вместо учебной программы предлагают «бесплатный гайд» или «чек-лист» в обмен на ваши контакты
|Цель
|Дать вам оценить качество материала и стиль преподавателя, чтобы вы приняли взвешенное решение
|Получить ваши контакты для дальнейших агрессивных продаж через звонки и рассылки
Присмотреться стоит не только к программе, но и к тому, что подтверждает экспертность автора. Это не скриншоты счетов (их можно подделать), а реальные вещи: портфолио с проектами, публикации в уважаемых СМИ, выступления на отраслевых конференциях, опыт работы в известных компаниях.
Совет: забейте в поиск «Имя гуру» + «развод», «Имя гуру» + «отзывы», «Имя гуру» + «мошенничество». Так больше шансов найти настоящие отзывы о специалисте.
У проходимцев опыт сводится к умению создавать красивую картинку и убедительно продавать. При этом недостаток компетенций они компенсируют психологическими трюками.
Типичные фразы псевдогуру:
- «Прекрати работать на дядю!» — манипуляция на чувстве неудовлетворенности
- «Мышление миллионера» — псевдопсихологическая чушь, не имеющая отношения к реальным навыкам
- «Я смог — сможешь и ты!» — ложное сравнение, игнорирующее тысячи факторов: от стартовых условий до банальной удачи
- «Пригласи друга и получи скидку» — признак финансовой пирамиды
- «Ничего знать и уметь не нужно» — обещание волшебной таблетки, которой не существует
Услышали что-то подобное — повод сразу разочароваться в «эксперте» и не тратить на него время и тем более деньги на его курсы.
- «А вы точно экономист? Как работают тренинги финансовых гуру», блог банка ПСБ
- «Как россияне подсели на онлайн-марафоны в пандемию и кто зарабатывает на этом миллионы», Forbes
- «Кто такие инфоцыгане. Объясняем простыми словами», Секрет фирмы
- «Зачем нужен инвестиционный советник и как его выбрать», Финансовая культура
- «Онлайн-курс vs инфоцыгане», Павел Бельченко на vc.ru