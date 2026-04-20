Как оформить больничный и сколько можно получить. Гайд
Что такое больничный
Когда можно оформить больничный
Больничный лист (листок нетрудоспособности) — документ, который подтверждает, что вы временно не можете работать по состоянию здоровья и можете рассчитывать на компенсацию.
Многие привыкли думать, что подразумевается болезнь самого сотрудника, но на деле это необязательно.
Оформить больничный можно, если вы:
- заболели или травмировались;
- получили производственную травму;
- забеременели и родили;
- проходите программу ЭКО;
- сделали аборт;
- усыновили ребенка младше 3 месяцев;
- перенесли протезирование по медицинским показаниям в стационаре;
- долечиваетесь в санатории после стационара;
- ухаживаете за больными членами семьи, которые не могут сами о себе позаботиться (в том числе за детьми);
- находитесь на карантине;
- ухаживаете за ребенком до 7 лет или недееспособным родственником на карантине;
- ухаживаете за ребенком младше 15 лет, который лечится в стационаре.
Кто может оформить больничный
Многие считают, что больничный положен только сотрудникам, которые работают по трудовому договору. На практике оформить его могут и другие категории:
- работающие по гражданско-правовому договору (если в прошлом году заказчик-работодатель заплатил за них страховые взносы);
- граждане, которые замещают государственные или муниципальные должности;
- члены производственного кооператива (но надо принимать личное трудовое участие в его работе);
- священнослужители;
- заключенные тюрем, привлеченные к оплачиваемому труду;
- адвокаты, члены фермерских хозяйств, индивидуальные предприниматели — члены фермерских хозяйств (если добровольно платят страховые взносы);
- иностранцы и лица без гражданства, у которых есть право на выплату больничного;
- безработные, зарегистрированные в центре занятости (тогда от пособия по безработице придется отказаться).
Сколько может длиться больничный
По общему правилу — до 15 календарных дней (до 10, если листок подписывает фельдшер или стоматолог). Если заболели вы серьезно и за это время не вылечились, то его могут продлить.
Такое решение принимает врачебная комиссия — и каждые 15 дней придется обращаться за очередным разрешением.
Есть и несколько исключений.
- Если вы лечитесь в стационаре, то больничный оформят на весь период лечения — ограничений нет. После выписки врач может дать еще 10 дней на восстановление.
- Если вы лечитесь в санатории, больничный продлится до 24 дней.
- Если вы забеременели, то больничный составит 140 дней (при осложнениях — 156 дней, а при многоплодной беременности — 194 дня).
- Если вы усыновили младенца, больничный дадут на срок до 70 дней со дня рождения ребенка (и на 110 дней, если детей двое и больше).
Минимального значения по закону нет. На практике больничный выдают хотя бы на 3 дня.
Максимальный период нетрудоспособности — 10 месяцев. В отдельных случаях (например, при туберкулезе) его могут продлить до 12 месяцев.
Если вы не можете работать из-за болезни дольше года, то встанет вопрос назначения медико-социальной экспертизы. Она рассмотрит возможность оформления инвалидности.
Как часто можно уходить на больничный
Каких-то ограничений по количеству больничных в год нет. Исключение: уход за другим человеком.
- Для детей до 7 лет: максимум 60 дней с простыми заболеваниями и 90 дней с входящими в специальный перечень.
- Для детей от 7 до 15 лет: 45 дней, каждый больничный не более 15 дней (при этом если ребенок лечится дома, то обычный больничный выплатят только за первые 10 дней, а за последующие — 50% от среднего заработка).
- Для инвалида до 18 лет: 120 дней.
- Для взрослых членов семьи: 30 дней, каждый больничный — максимум неделя.
Если дети болеют дольше оплачиваемого срока, то родители и родственники могут оформлять больничный по очереди.
Для ребенка с онкологией, осложнениями после вакцинации или ВИЧ ограничений нет.
Как оформить больничный
Где оформить больничный
Оформляют листки нетрудоспособности в первый день больничного только в медицинских организациях с лицензией. Это может быть и частная клиника — необязательно обращаться в государственную.
Листки нетрудоспособности могут выдавать:
- лечащие врачи;
- фельдшеры (если на них возложены отдельные функции лечащего врача);
- зубные врачи (при стоматологических заболеваниях).
Информацию о больничных листах можно запросить на «Госуслугах» или сайте Социального фонда России. В любом случае понадобится подтвержденная учетная запись на портале госуслуг.
Кто оплатит больничный
Когда вы заболели или получили травму:
- первые 3 дня оплачивает работодатель (страхователь);
- остальные дни — Социальный фонд.
В остальных случаях (например, если вы ухаживаете за больным ребенком) выплаты с первого дня идут из Социального фонда.
В какие сроки оплатят больничный
Социальный фонд платит в течение 10 дней с момента получения всех нужных сведений. А работодатель пришлет деньги вместе с зарплатой.
Важно: оплатить могут только закрытый больничный.
Как рассчитывают больничный
Сумма больничного зависит от трех переменных:
- страхового стажа;
- среднедневного заработка за 2 предыдущих года;
- количества дней на больничном.
Разберем их подробнее.
Как страховой стаж влияет на больничный
По общему правилу чем больше у вас стаж работы, тем больше вы можете получить по больничному листу. Вот какое правило здесь действует:
- при стаже менее 6 месяцев больничный будет не больше МРОТ;
- при стаже менее 5 лет выплачивается 60% заработка;
- при стаже от 5 до 8 лет — уже 80%;
- при стаже от 8 лет — 100%.
Как стаж влияет на размер выплат по больничному
|Страховой стаж
|Размер больничного
|До 5 лет
|60% заработка, но не менее МРОТ
|От 5 до 8 лет
|80% заработка
|От 8 лет
|100% заработка
Как рассчитать средний заработок
Для этого нужно:
- выяснить свой официальный доход, на который начислялись страховые взносы за последние 2 полных года;
- разделить сумму на количество дней за 2 года: 730 или 731 (если один из годов был високосным).
Предположим, за 2022 и 2023 годы вы заработали 600 000 и 700 000 рублей соответственно. Суммарно выходит 1,3 млн рублей. Эти годы не были високосными, поэтому сумму нужно разделить на 730. Тогда ваш среднедневной заработок составит 1780,82 рубля.
Как рассчитать больничный: алгоритм
Теперь, когда мы рассчитали переменные, можно выяснить точный размер пособия.
Для этого нужно умножить среднедневной заработок на процент, который зависит от страхового стажа, а затем умножить получившееся число на количество дней больничного.
Если вы официально работаете 6 лет, то ваш среднедневной заработок в 1780,82 рубля умножается на 80%. Выходит 1424,66 рубля за день. Если на больничном вы пробыли 10 дней, то вам причитается 14 246,56 рубля.
Но фактически вы получите не всю эту сумму — больничный тоже облагается налогом на доходы физлиц (НДФЛ) в размере 13%. Исключение — больничный по беременности и родам.
Поэтому из 14 246,56 рубля эти 13% вычтут (это 1852,06 рубля). Поэтому на руки вы получите только 12 394,5 рубля.
Могут ли оплатить больничный дважды
Да, если вы работаете и по трудовому договору, и по договору ГПХ одновременно. При этом в расчете не будут учитывать ваш средний заработок по гражданско-правовому договору.
Каковы минимальная и максимальная выплаты по больничному
- Максимальная выплата по больничному в 2024 году: 4039,73 рубля за день при стаже от восьми лет.
- Минимальная выплата по больничному в 2024 году: 632,61 рубля за день (минимальный средний дневной заработок).
Что еще нужно знать о больничном: частые вопросы
Если вы заболели в отпуске, можно продлить отдых на период болезни или перенести его на потом. Исключение составляет отпуск по беременности и родам, а также отпуск без сохранения зарплаты.
Если вы заболели в праздники, оплатят все дни больничного без исключений.
Если вы заболели в командировке, то больничный также оплатят в полном размере.
Если вы работаете по совместительству, можно претендовать на выплаты от каждого работодателя, но только если вы трудитесь в этих фирмах дольше 2 лет. Если меньше, то оплатит больничный кто-то один на ваш выбор, при этом будут учитываться все ваши доходы.
Если вы работаете не на полную ставку, рассчитывать больничный будут пропорционально продолжительности рабочего дня.
Если вы получили производственную травму, то страховой стаж учитывать не будут — выплатят 100% среднего заработка. Причем платить будет только Социальный фонд.
Если вы заболели после увольнения и еще не прошло 30 дней, то первые 3 дня оплатит бывший работодатель, а остальное Соцфонд, как и обычно. Только страховой стаж учитывать не будут и выплатят 60% среднего заработка.
Беременные, родившие или усыновившие младенца до 3 месяцев женщины, которых уволили из-за ликвидации фирмы, могут претендовать на пособие по беременности и родам в течение 12 месяцев с даты получения официального статуса безработных.
Если нарушить режим лечения или не прийти к врачу в назначенный срок, то размер пособия могут снизить.
