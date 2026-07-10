Как подарить ребенку деньги на квартиру, чтобы при разводе жилье осталось только его собственностью
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В чем главная ловушка
По Семейному кодексу все, что куплено в браке, — общее. Даже если квартира оформлена только на мужа, а жена ни дня не работала (или наоборот), при разводе недвижимость поделят 50 на 50.
Исключение из этого правила одно — имущество, полученное в дар. По закону если родители подарили крупную сумму конкрентно своему сыну или дочери и на эти деньги была куплена квартира, то такое жилье (или оплаченная им доля) принадлежит только их ребенку.
Но есть огромное «НО». Раз жилье куплено в период брака, суд по умолчанию рассматривает его как общее. Тот факт, что это был личный подарок от родителей, придется кропотливо доказывать.
Есть два способа подготовиться к такому сценарию.
Способ №1 : брачный договор
Самый надежный вариант — заключить брачный договор. В нем можно прописать конкретное условие: квартира по такому-то адресу, купленная с использованием средств родителей мужа (или жены), является его личной собственностью и при разводе не подлежит разделу. Точка.
Однако в нашей стране всё еще не принято предлагать «второй половинке» подписать брачный контракт.
Многие обижаются, расценивая это как недоверие и подготовку к разводу. Если для вашей семьи этот вариант сразу отпадает по психологическим причинам, придется использовать второй способ.
Способ № 2: идеальный бумажный след
Ваша задача — выстроить для будущего суда кристально прозрачную цепочку: «Родители подарили деньги ➝ они поступили на личный счет сына/дочери ➝ именно эти деньги ушли продавцу квартиры».
Вот 4 шага, как это сделать юридически грамотно.
Шаг 1. Составьте договор дарения денег
Важно сделать это не после покупки, а до подписания договора на квартиру.
В бумаге должно быть четко прописано: родители безвозмездно передают [сумму] своему сыну или дочери [ФИО] для покупки квартиры по конкретному адресу.
Критически важно: из договора должно следовать, что деньги дарятся лично одному супругу, а не «молодой семье на новоселье». В дополнение к договору подпишите короткий акт приема-передачи денег.
Шаг 2. Откройте отдельный «чистый» счет
Деньги не имеют индивидуальных признаков («эти рубли мои, а вон те — жены»). Как только подаренные миллионы падают на обычную карту, куда приходит зарплата (а зарплата в браке — это общее имущество!), средства смешиваются. Если дело дойдет до суда, доказать, какие конкретно деньги в итоге перевели застройщику — подаренные или заработанные в браке, — будет почти невозможно.
Шаг 3. Переводите только безналом
Перевод от родителей должен пройти через банк на новый «чистый» счет. В графе «Назначение платежа» обязательно нужно написать: «Дарение денежных средств сыну/дочери по договору от [дата] на приобретение квартиры».
Шаг 4. Платите продавцу прямо с этого счета
Не снимайте деньги в банкомате, чтобы отдать их наличкой продавцу. Просто сделайте перевод с целевого счета на счет продавца (или на аккредитив, если это ипотека/новостройка).
НЮАНС
Если родительских денег хватило на всю квартиру — она полностью не подлежит разделу. Если родители дали деньги только на первоначальный взнос (допустим, 30% от стоимости), а остальное дети гасили уже вместе в браке, то при разводе личной собственностью признают только эти 30%. Остальные 70% квартиры поделят поровну.
Главная ошибка: перевести деньги напрямую продавцу или застройщику
Часто родители пытаются сэкономить время (или комиссии банков за переводы) и отправляют нужную сумму со своего личного счета сразу компании-застройщику или продавцу «вторички».
Казалось бы, так логичнее: зачем плодить переводы, если деньги все равно идут за квартиру? Но с точки зрения будущего суда так делать нельзя.
Сам по себе такой платеж ничего не доказывает, потому что главная цепочка — маршрут денег от родителей лично к ребенку — прерывается, деньги минуют его счет.
В суде при разводе бывший муж или жена с легкостью заявит: «Да, теща (или свекровь) перевела деньги застройщику со своего счета. Но это не был личный подарок! Мы с ней договаривались, что родители финансово помогут нашей молодой семье».
Поскольку идеального бумажного следа нет, суд, скорее всего, согласится с этим аргументом. Оплату от родителей засчитают как «помощь семье» или исполнение обязательств за обоих супругов. В итоге квартира будет признана совместно нажитым имуществом и поделена пополам.
Поэтому железное правило: родители платят ребенку, а уже ребенок — застройщику.
Неочевидный нюанс: а откуда у родителей миллионы?
Даже если вы собрали все чеки и правильно провели переводы, во время развода в суде может всплыть еще один каверзный вопрос: а была ли вообще у родителей финансовая возможность сделать такой щедрый подарок?
Дело в том, что в судах регулярно встречаются ситуации, когда бывшие супруги хитрят: приносят написанный задним числом «на коленке» договор дарения, пытаясь спасти имущество от раздела. Судьи об этом знают. Поэтому, если вы — обычные пенсионеры с доходом 25 тысяч рублей в месяц, а по бумагам внезапно подарили ребенку 15 миллионов наличными, суд почти наверняка сочтет такой договор фиктивным.
Что делать? Сразу, еще на этапе покупки квартиры, сохраните в отдельную папочку документы, подтверждающие легальное происхождение денег. Это могут быть:
- Выписки со счетов и вкладов (особенно если видно, что вы копили эти деньги годами и сняли/перевели их накануне сделки).
- Договоры продажи имущества (например, за месяц до сделки вы продали дачу, машину или бабушкину «однушку»).
- Справки о доходах с работы (2-НДФЛ) или декларации из налоговой, если у вас высокая белая зарплата или собственный бизнес.
Кстати, в суде отлично работает и аргумент «от обратного». Если у ребенка с супругом(ой) общие доходы были скромными и совместных накоплений на покупку недвижимости у них объективно быть не могло, для судьи это станет еще одним весомым доказательством того, что квартира куплена именно на деньги родителей.