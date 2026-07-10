В чем главная ловушка

По Семейному кодексу все, что куплено в браке, — общее. Даже если квартира оформлена только на мужа, а жена ни дня не работала (или наоборот), при разводе недвижимость поделят 50 на 50.

Исключение из этого правила одно — имущество, полученное в дар. По закону если родители подарили крупную сумму конкрентно своему сыну или дочери и на эти деньги была куплена квартира, то такое жилье (или оплаченная им доля) принадлежит только их ребенку.

Но есть огромное «НО». Раз жилье куплено в период брака, суд по умолчанию рассматривает его как общее. Тот факт, что это был личный подарок от родителей, придется кропотливо доказывать.

Есть два способа подготовиться к такому сценарию.

Способ №1 : брачный договор

Самый надежный вариант — заключить брачный договор. В нем можно прописать конкретное условие: квартира по такому-то адресу, купленная с использованием средств родителей мужа (или жены), является его личной собственностью и при разводе не подлежит разделу. Точка.

Однако в нашей стране всё еще не принято предлагать «второй половинке» подписать брачный контракт.