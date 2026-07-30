Как поднять кредитный рейтинг и получать одобрения от банков на ипотеку и займы: 6 советов

Если вы нашли ошибку, сразу пишите заявление в банк, который ее допустил. После ответа банка, вероятно, потребуется направить запрос в соответствующее бюро, куда была передана неверная информация.

Возьмите небольшой кредит и ответственно выплатите его

Возможно, вы очень редко обращались за кредитами. Или вообще никогда. Тогда кредитный рейтинг высоким не будет. Можно попробовать взять небольшой кредит и добросовестно его выплатить, чтобы показать, какой вы ответственный заемщик.

Представьте, что вы устраиваетесь на работу, но у вас совсем нет опыта. Вряд ли вас возьмут сразу на высокооплачиваемую должность. Точно так же ведут себя и БКИ: людям с полупустой кредитной историей они часто ставят невысокий кредитный рейтинг.

Главное — не переусердствуйте, не набирайте слишком много займов или большую сумму разом.

Не подавайте кредитные заявки ради любопытства

Каждая ваша заявка на кредит отражается в кредитной истории, даже если в итоге вы не возьмете кредит. Слишком большое число обращений, а тем более отказы банков снижают ПКР.

К тому же банки негативно относятся к веерным рассылкам заявок. Они могут посчитать, что вы отчаянно нуждаетесь в деньгах и у вас большие проблемы. А значит, кредитовать вас рискованно. Так что подавайте заявки осознанно и точечно.

Не тратьте весь лимит по кредитке

Кредитные карты — это одна из форм кредита, поэтому вся информация по ним также идет в КИ и влияет на ваш кредитный рейтинг.