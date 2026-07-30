Как поднять кредитный рейтинг и получать одобрения от банков на ипотеку и займы: 6 советов
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Материал проверила Эльвира Глухова, экономист, основатель холдинга «Кредитор»
Что такое кредитный рейтинг
Персональный кредитный рейтинг (ПКР) — это оценка вашей надежности как заемщика. Он может быть от 1 до 999 баллов.
Чем выше рейтинг, тем охотнее банки дают кредиты и тем лучше условия они предлагают.
Кредитный рейтинг рассчитывают на основе кредитной истории (КИ), в которой хранится информация обо всех ваших заявках на кредит, о займах, платежах, просрочках и т. д. Чем лучше история, тем выше балл. Проще говоря, КИ — это ваше финансовое резюме, а ПКР — финансовая оценка.
Кроме истории платежей на рейтинг влияют:
- Сумма задолженности или кредитная нагрузка, то есть отношение суммы текущих остатков по кредитным обязательствам к доходам.
- Количество кредитных продуктов и их тип (ипотека, автокредит, потребительские кредиты, кредитные карты, микрозаймы).
- Периодичность и частота полученных кредитов и запросов на них.
Кто и как составляет кредитный рейтинг
Кредитный рейтинг рассчитывают специальные организации — бюро кредитных историй (БКИ). В России пять основных БКИ:
- Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
- Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
- «Скоринг бюро».
- «КредитИнфо».
- «Спектрум».
Они анализируют кредитные истории на основе данных от банков, микрофинансовых организаций, кредитных кооперативов. Модель расчета у каждого БКИ своя, поэтому в двух разных бюро ваш кредитный рейтинг может отличаться.
Кроме того, каждый банк ведет собственную базу данных клиентов. Для крупных банков предусмотрено обязательное хранение КИ минимум в двух БКИ (не считая собственных баз).
Когда вы подаете заявку на кредит, банк запрашивает ваш кредитный отчет в БКИ. На основе полученных данных банк принимает решение по кредиту.
Что считается высоким кредитным рейтингом
Однозначного ответа на этот вопрос нет. У Национального бюро кредитных историй (НБКИ) высоким считается ПКР от 861 балла, а у Объединенного кредитного бюро (ОКБ) — от 794. При этом у ОКБ низким считается рейтинг до 571 баллов, а у НБКИ — до 632.
6 способов улучшить кредитный рейтинг
Исключите ошибки в кредитной истории
Внимательно проверьте кредитную историю. Банки могут допускать ошибки, которые портят КИ. Например, они могут по ошибке приписать вам долги вашего полного тезки.
Вы имеете право бесплатно получать отчет два раза в год, заказать его можно на «Госуслугах».
Если вы нашли ошибку, сразу пишите заявление в банк, который ее допустил. После ответа банка, вероятно, потребуется направить запрос в соответствующее бюро, куда была передана неверная информация.
Возьмите небольшой кредит и ответственно выплатите его
Возможно, вы очень редко обращались за кредитами. Или вообще никогда. Тогда кредитный рейтинг высоким не будет. Можно попробовать взять небольшой кредит и добросовестно его выплатить, чтобы показать, какой вы ответственный заемщик.
Представьте, что вы устраиваетесь на работу, но у вас совсем нет опыта. Вряд ли вас возьмут сразу на высокооплачиваемую должность. Точно так же ведут себя и БКИ: людям с полупустой кредитной историей они часто ставят невысокий кредитный рейтинг.
Главное — не переусердствуйте, не набирайте слишком много займов или большую сумму разом.
Не подавайте кредитные заявки ради любопытства
Каждая ваша заявка на кредит отражается в кредитной истории, даже если в итоге вы не возьмете кредит. Слишком большое число обращений, а тем более отказы банков снижают ПКР.
К тому же банки негативно относятся к веерным рассылкам заявок. Они могут посчитать, что вы отчаянно нуждаетесь в деньгах и у вас большие проблемы. А значит, кредитовать вас рискованно. Так что подавайте заявки осознанно и точечно.
Не тратьте весь лимит по кредитке
Кредитные карты — это одна из форм кредита, поэтому вся информация по ним также идет в КИ и влияет на ваш кредитный рейтинг.
Старайтесь использовать не более 30% от лимита. Если будете выбирать весь лимит до копейки, это может cнизить кредитный рейтинг.
Кстати, если вы попросите банк уменьшить доступный вам кредитный лимит, это улучшит вашу «кредитную карму». Все потому, что банки его тоже учитывают при оценке кредитной нагрузки.
Всегда вовремя платите по счетам
Помните школу? Представьте, что ваша кредитная история — это как школьный дневник. Если там будут сплошные двойки и замечания, то хорошего отношения учителей не видать. Так же и с кредитами: просрочки и невыплаченные долги — это как двойки. Они здорово портят кредитную историю и не дают расти кредитному рейтингу.
Лучше всего вносить платежи по кредиту заранее, за несколько дней до крайней даты. Если трудно запомнить даты, подключите автоплатеж. Тогда деньги будут списываться автоматически.
Также не копите долги по ЖКХ, алиментам и прочим платежам. Напрямую они в кредитную историю не попадают, но если накопившийся долг передадут в суд и запустится исполнительное производство, то запись об этом может появиться в ФССП.
Повысьте доход
Вы наверняка подумали: ну да, легко сказать. Но как бы там ни было, ваш официальный доход тоже влияет на кредитный рейтинг: чем больше заработок, тем выше доверие банка. Подумайте, как вы можете увеличить свой заработок. Можно попробовать поискать подработку или сменить работу на более высокооплачиваемую. Иногда полезно пройти курсы повышения квалификации, чтобы получить прибавку к зарплате.
Важные вопросы о кредитном рейтинге
Как узнать свой кредитный рейтинг?
Через «Госуслуги» можно узнать, в каком бюро находится ваша кредитная история. Два раза в год информацию в каждом БКИ можно посмотреть бесплатно, а за следующие запросы нужно платить. У каждого бюро свои тарифы и условия.
Почему банки могут отказать в кредите при высоком рейтинге?
Кредитный рейтинг важен, но банки смотрят не только на него. Им важны многие другие параметры — например, стабильность дохода, наличие или отсутствие залога. Поэтому иногда человеку с ПКР в 500 баллов могут одобрить кредит, а человеку с 800 баллами — нет.
Если не брать кредиты, будет ли рейтинг хорошим?
Чтобы сформировать кредитный рейтинг, нужна история пользования кредитами. Если вы никогда не брали кредиты и кредитки, то, скорее всего, у вас вообще нет кредитного рейтинга. И банк не сможет оценить вашу финансовую дисциплину.
Влияет ли возраст на кредитный рейтинг?
Возраст не влияет на ПКР напрямую. То есть баллы не снижаются оттого, что заемщику 60 лет, а не 30. Но он принимается во внимание уже в процессе одобрения кредита в банке, потому что банк взвешивает все риски.
Можно ли «обнулить» ПКР
Обнулить или полностью очистить кредитный рейтинг невозможно. Его можно только улучшить за счет финансовой дисциплины при закрытии новых кредитов. История по прошлым негативным обязательствам остается в БКИ долгое время, поэтому лучше всего постепенно исправлять рейтинг приведенными выше способами.
Обнуляется ли кредитный рейтинг при банкротстве?
Отчасти и ограниченно — да. Но прежде всего банкротство накладывает обязательство в течение 5 лет при любом обращении в банк указывать, что вы прошли процедуру банкротства. И шансы получить кредит в этот срок крайне невелики. Через 5 лет ваша кредитная история будет оцениваться на уровне ниже среднего, но все равно это намного лучше, чем у хронических должников.
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