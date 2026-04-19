Как правильно торговаться и сбить цену на что угодно — от помидоров до квартиры. 10 советов
© ТВЗ, создано при помощи нейросети
1. Проверьте, есть ли вообще смысл торговаться
Есть места, где торговаться бесполезно. В супермаркетах, во многих продуктовых магазинах уговорить на скидку невозможно. Либо на определенный товар она уже есть, либо ее нет и быть не может. Продавцы и менеджеры просто не имеют права сбивать цену на товар, даже если их очень попросить об этом.
То же самое бывает на площадках объявлений. Продавец сразу заявляет, что не торгуется. В таком случае попытки сбить цену, скорее всего, ни к чему не приведут.
Но попробовать все же можно, особенно когда по объявлению понятно: человек хочет продать что-то быстро или он сбывает не самый ходовой товар. Человека, пытающегося продать старый ноутбук, легче уговорить на торг, чем магазин в торговом центре.
2. Изучите рынок
Не торгуйтесь, пока не узнаете средние расценки на товар или услугу. Продавец может сыграть на вашем незнании и победить вас в торге.
Пройдитесь по разным магазинам, спросите знакомых и родных, сравните цены на маркетплейсах и сайтах-агрегаторах, да и вообще просто вбейте интересующую вас вещь в поисковик. В общем, используйте все возможные ресурсы, чтобы прицениться.
3. Подгадайте правильное время
Время имеет значение. Если покупаете что-то за рубежом через интернет, следите за часовыми поясами. Если у продавца будет ночь, то он, скорее всего, будет уже спать. Значит, он или не ответит, или ответит слишком поздно, или разговор о скидке прервется и вы не достигнете нужного эффекта.
Также учитывайте праздники: в Китае, например, с 21 января по 21 февраля отмечают китайский Новый год. Так что на целый месяц о своевременных ответах можете забыть.
С торговлей вне интернета все интереснее. Практика показывает, что вечером продавцы охотнее идут на скидку.
У этого несколько причин:
-
Продавцы к вечеру устают. Обычно им уже не до споров с покупателем. Они охотнее идут на скидки, чтобы поскорее закрыться и пойти домой.
-
Продавцу нужно избавиться от товара. Например, на рынках торгуют в том числе и скоропортящимися продуктами. Если их не продать сегодня, то можно выкидывать (и терять деньги). В таком случае вы станете для продавца своего рода «спасителем» — он будет готов отдать вам продукт даже за полцены.
-
Продавцу надо выполнить план продаж. Если продажи идут плохо днем, сотрудники могут постараться исправить ситуацию вечером с помощью скидок покупателям. Даже если уменьшать цену продавец не имеет права, он покажет вам похожий товар, но по более низкой цене.
Иван пришел вечером на рынок за фруктами. Продавец назвал цену, но тот не бросился сразу покупать, а продолжил с интересом разглядывать прилавок. Тогда торговец подумал: раз скоро рынок закроется, лучше дать Ивану скидку 20% — все равно непроданное придется забирать или списать.
4. Правильно оденьтесь
«Встречают по одежке», помните такое выражение? Если зайти в магазин в дорогом костюме, то продавцы постараются побольше на вас заработать. А вот скидку охотнее сделают тому, кому она действительно необходима.
Это не значит, что нужно ходить по магазинам и рынкам в лохмотьях. Совсем уж неопрятный вид может испортить впечатление и вызвать у продавца подозрения. А позитивный настрой важен в любых переговорах.
В интернет-магазине неподходящее фото профиля тоже может все испортить. Если на аватарке вы в дорогой иномарке, то продавец может решить, что вам скидки не нужны.
Расположите к себе продавца
Чтобы продавец был более сговорчивым, нужно расположить его к себе. Улыбайтесь и будьте вежливыми, постарайтесь проявить уважение к продавцу — все это сделает вашу позицию в торге более сильной.
Допустим, вы пришли в магазин. Улыбнитесь продавцу и скажите: «Здравствуйте! У вас тут так уютно и чисто, везде бы так!» Часто чистоту и порядок в магазинах приходится поддерживать именно продавцу: ему будет приятно, что вы заметили его труд.
Попытайтесь начать разговор на нейтральную тему. В магазине музыкальных инструментов с продавцом можно обсудить музыку, в автосалоне — автопутешествия, в магазине удочек — клев в ближайшем озере. Это покажет, что вы общаетесь не просто по необходимости и ради покупок.
5. Правильно задавайте вопросы
Важно, как вы сформулируете свой вопрос продавцу. Он должен быть открытым, то есть таким, на который нельзя ответить просто «да» или «нет».
Сравните:
❌ «У вас есть скидки?» ✔️ «Какие скидки у вас есть?»
❌ «У вас есть это же, но дешевле?» ✔️ ️«Что у вас есть с теми же характеристиками, но по более низкой цене?»
Открытые вопросы подталкивают продавца к тому, чтобы он сам нашел повод сбить цену.
6 Назовите цену с учетом торга
Озвучьте продавцу цену ниже той, которая вас реально интересует.
Когда продавец начнет торговаться, он, скорее всего, будет называть сумму выше. Тогда вы можете «пойти на уступку» и скорректировать свое предложение в большую сторону. В итоге в процессе торгов вы придете к средней цифре, и в идеале она должна оказаться той, на которую вы изначально рассчитывали.
7. Сыграйте на страхе упустить выгоду и желании побольше заработать
Постарайтесь показать продавцу, что ему тоже будет выгодно дать скидку. Например, скажите, что порекомендуете этот товар друзьям или дадите ссылку на интернет-магазин в соцсетях, если получите скидку.
Также можно сыграть на FOMO (Fear of Missing Out) — страхе упустить выгоду. Вы можете использовать этот психологический прием, чтобы продавец пошел вам навстречу.
Например, можно намекнуть, что купите товар у конкурентов по более низкой цене. Главное, чтобы это не выглядело как угроза и шантаж.
Сравните:
❌ «Ну уж нет, я видел такую же машину в автосалоне неподалеку, там на 100 000 рублей дешевле. Снижайте цену, иначе я иду к ним».
✔️ «Да, машина хорошая — то, что я искал. Жаль, времени не хватает, у меня сейчас встреча в другом автосалоне, где я присмотрел такое же авто. Ну рад был встрече, и спасибо за интересное предложение».
Скорее всего, сотрудник автосалона попытается узнать, чем же лучше предложение в другом автосалоне. Но главное — он поймет: если вас сейчас не удержать чем-то более «вкусным», потом будет поздно.
Намеки на то, что вы уйдете к конкурентам, — это только один из способов сыграть на FOMO. Он может не сработать, поэтому иногда приходится действовать хитрее.
Допустим, вам нужно купить две пары обуви. Сначала дайте понять продавцу, что точно купите одну пару. А затем скажите, что вы бы взяли еще одну пару, но только если будет хорошая скидка. И вот тут начинайте торговаться. FOMO продавца будет на вашей стороне.
8. Дайте подержать деньги
Если вы торгуетесь в офлайне, можете попробовать дать продавцу подержать деньги, которые вы готовы заплатить. Этот простой психологический прием создаст ощущение, что сделка уже почти состоялась, и продавец станет более сговорчивым.
Но не пользуйтесь этим советом, если сумма очень крупная или продавец вызывает у вас подозрения.
9. Используйте помощников
Еще один хитрый прием — привлечь к торгу своих друзей или родственников. Они могут выступить потенциальным клиентом и попросить продавца снизить цену.
Представьте, что пришли в магазин с друзьями за новой мебелью. Попросите друзей поддержать вас. Один из них может сказать продавцу: «Если вы предложите хорошую скидку, я тоже, скорее всего, куплю у вас».
Магазинам важно, чтобы товар расходился — пусть даже со скидкой. Продать три дивана со скидкой 15% лучше, чем не продать ни один диван.
10. Не бойтесь отказа
Торг — это не экзамен. Воспринимайте его проще: если получится сторговаться, отлично. Если нет, ничего страшного — в худшем случае вы просто купите товар по обычной цене.