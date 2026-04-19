1. Проверьте, есть ли вообще смысл торговаться

Есть места, где торговаться бесполезно. В супермаркетах, во многих продуктовых магазинах уговорить на скидку невозможно. Либо на определенный товар она уже есть, либо ее нет и быть не может. Продавцы и менеджеры просто не имеют права сбивать цену на товар, даже если их очень попросить об этом.

То же самое бывает на площадках объявлений. Продавец сразу заявляет, что не торгуется. В таком случае попытки сбить цену, скорее всего, ни к чему не приведут.

Но попробовать все же можно, особенно когда по объявлению понятно: человек хочет продать что-то быстро или он сбывает не самый ходовой товар. Человека, пытающегося продать старый ноутбук, легче уговорить на торг, чем магазин в торговом центре.

2. Изучите рынок

Не торгуйтесь, пока не узнаете средние расценки на товар или услугу. Продавец может сыграть на вашем незнании и победить вас в торге.

Пройдитесь по разным магазинам, спросите знакомых и родных, сравните цены на маркетплейсах и сайтах-агрегаторах, да и вообще просто вбейте интересующую вас вещь в поисковик. В общем, используйте все возможные ресурсы, чтобы прицениться.

3. Подгадайте правильное время

Время имеет значение. Если покупаете что-то за рубежом через интернет, следите за часовыми поясами. Если у продавца будет ночь, то он, скорее всего, будет уже спать. Значит, он или не ответит, или ответит слишком поздно, или разговор о скидке прервется и вы не достигнете нужного эффекта.

Также учитывайте праздники: в Китае, например, с 21 января по 21 февраля отмечают китайский Новый год. Так что на целый месяц о своевременных ответах можете забыть.

С торговлей вне интернета все интереснее. Практика показывает, что вечером продавцы охотнее идут на скидку.

У этого несколько причин: