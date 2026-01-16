Как разделить расходы в семье: 4 модели семейного бюджета
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Совместный бюджет
Это самая популярная модель ведения семейного бюджета в России. Оба супруга складывают все заработанное в «общий котел». Неважно, кто сколько заработал, — все деньги становятся общими. Из этого же котла оплачиваются все расходы, от коммуналки до похода в кино.
Плюсы
- Оба супруга видят все расходы друг друга — полная прозрачность.
- Легче экономить: когда все значимые траты согласованы, куда проще не допускать ненужных расходов.
- Проще откладывать на общие цели, например на отпуск или ремонт.
- Укрепляет доверие и единство в семье. Супруги чувствуют себя одной командой, работающей на общее благо.
Минусы
- Мало личного пространства: сложно делать спонтанные покупки или сюрпризы партнеру.
- Сложно копить деньги на свои личные цели, но, если удастся договориться с супругом о помощи, накопится быстрее.
- Постоянные согласования: любую крупную трату придется обсуждать. На этой почве могут возникать ссоры.
- Требуется высокий уровень доверия и зрелости отношений.
Кому подойдет: парам с детьми, потому что у них много совместных расходов. Также подойдет супругам, которые одинаково относятся к деньгам, когда нет такого, что один считает каждую копейку, а другой регулярно транжирит. Кроме того, при такой модели ведения бюджета необходим примерно одинаковый вклад в бюджет, в противном случае могут возникнуть конфликты.
Смешанный бюджет
Супруги определяют долю дохода (обычно 50–70%), которую каждый вносит в общий бюджет. Эти деньги идут на базовые нужды семьи. Остальное остается в личном распоряжении каждого.
Плюсы
- Понятно, сколько тратишь на семью, сколько конкретно на себя.
- Не нужно отчитываться перед супругом за каждую покупку «для себя».
- Легче начать жить вместе: не надо сразу объединять все финансы.
- Каждый может копить на что-то свое.
Минусы
- Может создавать ощущение неравенства, если личные бюджеты супругов сильно различаются.
- Придется договариваться, что считать общими тратами, а что личными.
- Больше мороки с подсчетами и раскидыванием платежей.
Кому подойдет: парам с разными финансовыми привычками и приоритетами. Совместная часть бюджета покроет необходимые расходы, а личные средства каждый потратит по своему усмотрению, не создавая конфликтов. В рамках смешанного бюджета необходимо будет детально договариваться по тратам на детей и отпуска.
Раздельный бюджет
Раздельный бюджет означает, что никакого общего кошелька у супругов нет — каждый тратит и копит как хочет.
В чистом виде раздельный бюджет не так популярен, потому что все равно какие-то общие расходы у супругов есть. Можно выделить два самых распространенных варианта раздельного семейного бюджета:
- Один супруг полностью оплачивает общие расходы, второй распоряжается всеми своими деньгами как хочет.
- Общие расходы супруги оплачивают по очереди. Например, один месяц взнос по ипотеке платит муж, в следующий — жена. Один партнер может угостить другого обедом в ресторане, что‑то подарить ему или просто помочь деньгами — все по желанию.
Плюсы
- Каждый тратит свои деньги без согласований и обсуждений.
- Мало конфликтов из-за денег, потому что у каждого они свои (особенно если нет детей).
- Не нужно считать общие расходы и вести семейную бухгалтерию.
- Стимулирует каждого супруга зарабатывать и грамотно распоряжаться своими деньгами.
Минусы
- Сложнее достигать общих финансовых целей.
- Если доходы супругов сильно различаются, один из них может чувствовать себя ущемленным.
- Непросто справедливо разделить расходы на детей.
- Может появиться ощущение, будто каждый предоставлен сам себе.
Кому подойдет: людям, которые уже полностью финансово самостоятельны и не желают это менять. Также раздельный бюджет подойдет, если один из супругов готов полностью или почти полностью взять на себя общие расходы. Такой вид бюджета распространен у европейских пар.
«Обсуждать создание единой системы управления деньгами в семье надо сразу, как начали встречаться, если есть намерение не развестись, не ругаться из-за денег», - Анна Деньгина, эксперт Центра финансовой экспертизы Роскачества.
Единоличный бюджет
Все финансы семьи находятся под контролем одного супруга. Он ведет учет, планирует расходы и распределяет деньги.
Обычно в семьях с таким бюджетом жена не работает, занимается в основном детьми и домом. Муж дает ей деньги на хозяйство и личные нужды.
Плюсы
- Проще копить и отслеживать траты: один человек видит полную картину и может эффективнее планировать.
- Жена может полностью посвятить себя семье и детям, не отвлекаясь на финансовые вопросы.
- Решения принимает один человек, поэтому споры возникают нечасто.
Минусы
- Риск злоупотреблений: пользуясь своей финансовой властью, один супруг может несправедливо обходиться с другим.
- Повышенная ответственность супруга-добытчика: от его поведения и его решений зависит материальное благополучие всей семьи.
- Неработающему супругу нужно просить разрешение на покупки, объяснять необходимость тех или иных трат.
- Неработающий супруг может чувствовать себя недооцененным, так как его вклад в семью не измеряется деньгами.
Кому подойдет: парам, где один из супругов готов полностью взять на себя финансовую ответственность, а второй готов с этим согласиться и не вмешиваться. Чаще всего модель встречается у семей с традиционным распределением ролей, где один супруг — «добытчик», а второй — «хранитель очага». В таких ситуациях важно, чтобы в семье было понимание и уважением функций каждого члена семьи, а не регулярные ссоры по вопросам выполнения обязанностей.