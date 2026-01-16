Деньги
15 января 2026, 21:01

Как разделить расходы в семье: 4 модели семейного бюджета

Представления о семейном бюджете у супругов часто не совпадают. Один хочет складывать все деньги в общую копилку, второй — оставлять часть себе. Кто-то считает каждую копейку, а кто-то любит спонтанные покупки. В итоге начинаются ссоры, взаимные упреки и обиды. Чтобы избежать разногласий, стоит вместе выбрать модель ведения семейного бюджета и придерживаться ей. Разобрались с финансистами, как можно организовать семейную бухгалтерию
Как разделить расходы в семье: 4 модели семейного бюджета

© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети

Материал проверила

Юлия Коваленко
заместитель руководителя Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова

Совместный бюджет

Это самая популярная модель ведения семейного бюджета в России. Оба супруга складывают все заработанное в «общий котел». Неважно, кто сколько заработал, — все деньги становятся общими. Из этого же котла оплачиваются все расходы, от коммуналки до похода в кино.

Плюсы

  • Оба супруга видят все расходы друг друга — полная прозрачность.
  • Легче экономить: когда все значимые траты согласованы, куда проще не допускать ненужных расходов.
  • Проще откладывать на общие цели, например на отпуск или ремонт.
  • Укрепляет доверие и единство в семье. Супруги чувствуют себя одной командой, работающей на общее благо.

Минусы

  • Мало личного пространства: сложно делать спонтанные покупки или сюрпризы партнеру.
  • Сложно копить деньги на свои личные цели, но, если удастся договориться с супругом о помощи, накопится быстрее.
  • Постоянные согласования: любую крупную трату придется обсуждать. На этой почве могут возникать ссоры.
  • Требуется высокий уровень доверия и зрелости отношений.

Кому подойдет: парам с детьми, потому что у них много совместных расходов. Также подойдет супругам, которые одинаково относятся к деньгам, когда нет такого, что один считает каждую копейку, а другой регулярно транжирит. Кроме того, при такой модели ведения бюджета необходим примерно одинаковый вклад в бюджет, в противном случае могут возникнуть конфликты.

Смешанный бюджет

Супруги определяют долю дохода (обычно 50–70%), которую каждый вносит в общий бюджет. Эти деньги идут на базовые нужды семьи. Остальное остается в личном распоряжении каждого.

© ТВЗ, создано при помощи нейросети

Плюсы

  • Понятно, сколько тратишь на семью, сколько конкретно на себя.
  • Не нужно отчитываться перед супругом за каждую покупку «для себя».
  • Легче начать жить вместе: не надо сразу объединять все финансы.
  • Каждый может копить на что-то свое.

Минусы

  • Может создавать ощущение неравенства, если личные бюджеты супругов сильно различаются.
  • Придется договариваться, что считать общими тратами, а что личными.
  • Больше мороки с подсчетами и раскидыванием платежей.

Кому подойдет: парам с разными финансовыми привычками и приоритетами. Совместная часть бюджета покроет необходимые расходы, а личные средства каждый потратит по своему усмотрению, не создавая конфликтов. В рамках смешанного бюджета необходимо будет детально договариваться по тратам на детей и отпуска.

Раздельный бюджет

Раздельный бюджет означает, что никакого общего кошелька у супругов нет — каждый тратит и копит как хочет.

В чистом виде раздельный бюджет не так популярен, потому что все равно какие-то общие расходы у супругов есть. Можно выделить два самых распространенных варианта раздельного семейного бюджета:

  • Один супруг полностью оплачивает общие расходы, второй распоряжается всеми своими деньгами как хочет.
  • Общие расходы супруги оплачивают по очереди. Например, один месяц взнос по ипотеке платит муж, в следующий — жена. Один партнер может угостить другого обедом в ресторане, что‑то подарить ему или просто помочь деньгами — все по желанию.

Плюсы

  • Каждый тратит свои деньги без согласований и обсуждений.
  • Мало конфликтов из-за денег, потому что у каждого они свои (особенно если нет детей).
  • Не нужно считать общие расходы и вести семейную бухгалтерию.
  • Стимулирует каждого супруга зарабатывать и грамотно распоряжаться своими деньгами.

Минусы

  • Сложнее достигать общих финансовых целей.
  • Если доходы супругов сильно различаются, один из них может чувствовать себя ущемленным.
  • Непросто справедливо разделить расходы на детей.
  • Может появиться ощущение, будто каждый предоставлен сам себе.

Кому подойдет: людям, которые уже полностью финансово самостоятельны и не желают это менять. Также раздельный бюджет подойдет, если один из супругов готов полностью или почти полностью взять на себя общие расходы. Такой вид бюджета распространен у европейских пар.

«Обсуждать создание единой системы управления деньгами в семье надо сразу, как начали встречаться, если есть намерение не развестись, не ругаться из-за денег», - Анна Деньгина, эксперт Центра финансовой экспертизы Роскачества.

Единоличный бюджет

Все финансы семьи находятся под контролем одного супруга. Он ведет учет, планирует расходы и распределяет деньги.

Обычно в семьях с таким бюджетом жена не работает, занимается в основном детьми и домом. Муж дает ей деньги на хозяйство и личные нужды.

Плюсы

  • Проще копить и отслеживать траты: один человек видит полную картину и может эффективнее планировать.
  • Жена может полностью посвятить себя семье и детям, не отвлекаясь на финансовые вопросы.
  • Решения принимает один человек, поэтому споры возникают нечасто.

Минусы

  • Риск злоупотреблений: пользуясь своей финансовой властью, один супруг может несправедливо обходиться с другим.
  • Повышенная ответственность супруга-добытчика: от его поведения и его решений зависит материальное благополучие всей семьи.
  • Неработающему супругу нужно просить разрешение на покупки, объяснять необходимость тех или иных трат.
  • Неработающий супруг может чувствовать себя недооцененным, так как его вклад в семью не измеряется деньгами.

Кому подойдет: парам, где один из супругов готов полностью взять на себя финансовую ответственность, а второй готов с этим согласиться и не вмешиваться. Чаще всего модель встречается у семей с традиционным распределением ролей, где один супруг — «добытчик», а второй — «хранитель очага». В таких ситуациях важно, чтобы в семье было понимание и уважением функций каждого члена семьи, а не регулярные ссоры по вопросам выполнения обязанностей.

© ТВЗ, создано при помощи нейросети

Источники
  1. Соцопрос Superjob «Семей с раздельным бюджетом стало больше», 2024
  2. Роскачество, «Как вести семейный бюджет»