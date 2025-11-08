«Сколько можно откладывать?» Какие денежные вопросы паре стоит обсудить на берегу
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Привычки, установки, общее отношение к деньгам
Прежде хорошо бы обсудить, что вы предпочитаете — копить или тратить. Например, вы привыкли откладывать по 25% от своего дохода, а ваш партнер живет одним днем и тратит все деньги подчистую.
Или ваш парень или девушка любит путешествовать или имеет какое-то дорогостоящее хобби. Это поможет лучше ориентироваться в грядущих тратах.
Еще стоит обсудить, кто и сколько зарабатывает в паре и довольны ли работой. Вам не обязательно делиться каждой копейкой зарплаты. Однако важно представлять, насколько надежен доход партнера и каков его реальный уровень.
Вопросы о финансах в таком контексте — не проявление корысти, а часть взрослого планирования совместной жизни.
Ведь никто не застрахован от непредвиденных событий, таких как болезнь, когда помощь партнера (включая материальную) окажется критически важной.
Формат бюджета
Сразу после этого уже можно выбрать, какой формат семейного бюджета вам подойдет. Всего их четыре.
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Совместный. Оба партнера складывают все заработанное в «общий котел». Неважно, кто сколько заработал, — все деньги становятся общими. Это самая популярная модель ведения семейного бюджета в России.
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Смешанный (гибридный). Партнеры определяют долю дохода (например, 50–70%), которую каждый вносит в общий бюджет. Эти деньги идут на базовые нужды семьи. Остальное остается в личном распоряжении каждого.
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Раздельный. Такой формат означает, что никакого общего кошелька у пары нет — каждый тратит и копит деньги, как хочет.
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Единоличный. Все финансы находятся под контролем одного супруга. Обычно такой формат в семьях, где жена не работает, а занимается бытом и детьми. Мужчина зарабатывает и выдает женщине деньги на личные нужны и дом.
Нет единственно правильного мнения, как нужно распоряжаться финансами в семье. Главное, чтобы каждому в паре было комфортно. Например, для кого-то раздельный бюджет – признак недоверия, а кому-то личные финансы необходимы для чувства защищенности.
Главное — обсудить и договориться.
Если склоняетесь к раздельному бюджету, обсудите, как будете распределять общие траты при разнице в доходах: поровну или пропорционально зарплате.
Отношение к долгам и кредитам
Все приобретенное в браке является совместной собственностью, и это относится также к долгам. Например, вы против кредитов, предпочитаете жить по средствам, а на большие вещи копить. Однако ваш парень или ваша девушка может активно пользоваться кредитами, в том числе без серьезных оснований. Это стоит обсудить заранее, прежде чем вступать в брак.
В идеале вы должны поинтересоваться у своего спутника или спутницы о полном списке обязательств: кредитные карты (и их реальные проценты), потребительские кредиты, автокредиты, ипотеки (если есть), студенческие займы, долги частным лицам (друзьям, родственникам), налоговые задолженности, просроченные платежи (штрафы, алименты).
Допустим ли брачный договор
Этот документ помогает справедливо разделить имущество заранее, пока отношения доброжелательные, а не враждебные, как часто бывает при разводе.
Например, в брачном договоре можно прописать: «Автомобиль — мужу, дачу — жене, а квартиру продаем и делим деньги 50/50». Или: «Каждому — то, что куплено на его личные сбережения».
В брачном договоре кто-то может прочитать скрытое послание: «Я не уверен(а) в нашей вечности», «Я думаю о разводе заранее», «Я не доверяю тебе в финансовых вопросах». Это противоречит романтической идее безусловной любви и веры в «долго и счастливо».
Поэтому вопрос о брачном договоре и ваше отношение к этому документу важно обсудить в начале отношений.
Финансовые цели
Возможно, вашему партнеру нужно столько денег, чтобы просто хватало на базовый минимум и на несколько походов в месяц во «Вкусно — и точка», а у вас цели более глобальные и конкретные: в ближайшие три года хотите купить машину, а через 10 лет обзавестись квартирой и дачей.
Разные планы на финансы не приговор.
Но они дают понять, что для партнера важно по жизни и где потом могут возникнуть трения, включая денежные.
После обсуждения целей логично спросить: «А как мы будем к ним идти?» Один партнер может быть готов вкладывать деньги в акции и принимать риск ради высокой доходности. Другой — признавать только банковские вклады. Это важно обсудить, чтобы в будущем не было сюрпризов.
Предметом разговора может стать и финансовая подушка безопасности. Нужна ли? Какого размера? Где будем хранить? В каких случаях мы можем ее трогать? Ведь это фундамент финансовой стабильности семьи.
Помощь родителям и родственникам
Пожилым родителям часто действительно необходима помощь детей, чтобы свести концы с концами. Поэтому важно заранее обсудить с партнером, готов ли он помогать родне и другим близким людям, определить возможные границы финансовой поддержки.
Например, согласится ли ваш будущий супруг/супруга одолжить крупную сумму денег из вашего общего бюджета своему брату или сестре? Что он/она предпримет, если ваши родные внезапно столкнутся с необходимостью дорогостоящего лечения?
Даже если сейчас у родных все в порядке, важно понять, как человек поведет себя, если завтра им понадобится финансовая помощь. Готовы ли вы в такой ситуации быть одной командой и вместе справляться с трудностями.
Сумма покупки для обсуждения с партнером
В идеале лучше договоритесь о сумме, после которой трату нужно согласовывать. Это убережет от импульсивных решений, бьющих по общим финансам.
Лучше не делать ее слишком низкой, чтобы этот разговор не возникал постоянно. Но и не завышенной. Иначе не заметите, как половина месячного бюджета куда-то испарилась без вашего ведома.
Обсуждение не означает запрет. Это скорее информирование и предупреждение.
Здесь же стоит определиться: покупка втайне дорогого гаджета — это обман или личное дело?
Диалог можно начать так: «Я думал(а) о наших финансах и хотел(а) обсудить, как нам принимать решения о крупных покупках. Меня беспокоит, что иногда такие траты могут происходить втайне, и я хочу понять, как мы оба это видим».
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Выберите подходящее время. Говорите без спешки, не после тяжелого дня и не во время ссоры. Лучше делать это в выходной или во время приятной прогулки. Можете начать так: «Давай обсудим наши финансовые цели и планы. Мне кажется, это поможет нам лучше понять друг друга».
Слушайте и не осуждайте. Поставьте себя на место партнера: постарайтесь понять его/ее финансовые привычки, страхи, ценности и опыт (часто это идет из детства). Задавайте открытые вопросы.
Только не перебивайте и не обвиняйте партнера, если с чем-то не согласны. Дайте выговориться.
Уважайте личные границы. У каждого есть свои маленькие радости, на которые приятно потратиться. Один увлекается коллекционированием виниловых пластинок, другой любит скупать книги. Поэтому уважайте право партнера на эти небольшие удовольствия и избегайте критики.
Ищите компромисс и совместные решения. Помните, что цель разговора — не «победить», а найти вариант, с которым оба согласны. Например, «Как мы можем учесть твою потребность в личных тратах и мою потребность в накоплениях?».
Главное — не откладывайте разговор до момента, когда появятся долги или конфликты. Начните, когда отношения становятся серьезными (планируете съезжаться, вместе отдыхать, делить быт). А как и о чем говорить — теперь вы знаете.
- Статья 34 Семейного кодекса РФ
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- «Стало известно, сколько россиян финансово помогают пожилым родственникам», Газета.ру, 2025
- «Семей с раздельным бюджетом стало больше», Superjob, 2024
- «Как говорить о деньгах в романтических отношениях: 4 совета от психолога», Секрет фирмы, 2023