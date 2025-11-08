«Сколько можно откладывать?» Какие денежные вопросы паре стоит обсудить на берегу

Привычки, установки, общее отношение к деньгам

Прежде хорошо бы обсудить, что вы предпочитаете — копить или тратить. Например, вы привыкли откладывать по 25% от своего дохода, а ваш партнер живет одним днем и тратит все деньги подчистую.

Или ваш парень или девушка любит путешествовать или имеет какое-то дорогостоящее хобби. Это поможет лучше ориентироваться в грядущих тратах.

Еще стоит обсудить, кто и сколько зарабатывает в паре и довольны ли работой. Вам не обязательно делиться каждой копейкой зарплаты. Однако важно представлять, насколько надежен доход партнера и каков его реальный уровень.