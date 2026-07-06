Массовые банкротства охватили развивающуюся железнодорожную отрасль: банки больше не могли кредитовать строительство новых дорог. А инвесторы, скупавшие лакомые участки земли рядом со строящимися путями, столкнулись с обвалом рынка недвижимости.

К тому времени уже сформировалась мировая экономика — связи между странами, финансами и производство были теснее, все зависели друг от друга. Поэтому кризис из США быстро перекинулся на Европу, ударив по предприятиям и фермерским хозяйствам по обе стороны Атлантики.

После этого удара мир приходил в себя почти 10 лет.

Урок: слепо доверять нельзя даже крупным компаниям с именем, а диверсификация вложений — это важнейшее правило. Будьте особенно осторожны с инвестициями именно в «хорошие времена». В этот момент надувается много экономических пузырей, и все они рано или поздно лопаются.

2. Великая депрессия (1929–1933): крах, который пугает до сих пор

Представьте себе Америку 1920-х: бурный рост экономики, страна производит больше четверти мировых товаров, и кажется, что процветанию не будет конца.

Но к 1929 году экономика откровенно перегрелась. Последствия стали катастрофическими: лопнул пузырь на фондовом рынке, а следом посыпались банки, которые увлеклись кредитованием биржевых спекулянтов вместо реального производства.

Основная причина Великой депрессии — как раз перегретая экономика. За восемь лет ВВП США вырос на 45,5%, но в 1929 году началась стагнация. Кроме того США ввели на свои товары экспортные пошлины до 60% — мировая торговля нарушилась.

Вот еще несколько причин развития кризиса:

До 90% ценных бумаг инвесторы брали взаймы. Реальный сектор экономики не мог получить кредиты. Не было страхования вкладов. Треть богатств США находилось в руках всего 5% американцев, 60% населения жило за чертой бедности.

ФРС США — американский аналог Центробанка — мог спасти ситуацию, но допустил жестокую ошибку, которую ему припоминают до сих пор.

Регулятор не стал помогать банкам, а позволил закрыться за несколько лет 9000 из них. Это спровоцировало массовые банкротства предприятий и безработицу.

Великая депрессия ударила и по Европе, которая к тому моменту еще оправлялась от последствий Первой мировой войны.

Мировой товарооборот рухнул более чем на 50%, упало промышленное производство, выросла безработица.

Из-за падения цен на кофе разорялись фермеры в Латинской Америке. Снижение экспорта сильно ударило и по японским крестьянам.