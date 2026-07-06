Когда все рушится. Уроки 5 мировых экономических кризисов
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
1. Паника 1857 года: первый мировой кризис
Все началось с банкротства крупного американского банка — Ohio Life Insurance and Trust Company. Вкладчикам просто объявили, что «денег нет». Причиной тому стали спекуляции железнодорожными акциями и злоупотребления руководства.
Новость о банкротстве разлетелась по стране через телеграф. Почти сразу нью-йоркские банкиры ввели жесткие ограничения даже на самые обычные банковские операции.
Многие американцы подумали: ну все, крах близко. И стали сметать с полок гречку запаниковали: штурмовали банки, чтобы как можно скорее снять деньги. Банковская система посыпалась.
Массовые банкротства охватили развивающуюся железнодорожную отрасль: банки больше не могли кредитовать строительство новых дорог. А инвесторы, скупавшие лакомые участки земли рядом со строящимися путями, столкнулись с обвалом рынка недвижимости.
К тому времени уже сформировалась мировая экономика — связи между странами, финансами и производство были теснее, все зависели друг от друга. Поэтому кризис из США быстро перекинулся на Европу, ударив по предприятиям и фермерским хозяйствам по обе стороны Атлантики.
После этого удара мир приходил в себя почти 10 лет.
Урок: слепо доверять нельзя даже крупным компаниям с именем, а диверсификация вложений — это важнейшее правило. Будьте особенно осторожны с инвестициями именно в «хорошие времена». В этот момент надувается много экономических пузырей, и все они рано или поздно лопаются.
2. Великая депрессия (1929–1933): крах, который пугает до сих пор
Представьте себе Америку 1920-х: бурный рост экономики, страна производит больше четверти мировых товаров, и кажется, что процветанию не будет конца.
Но к 1929 году экономика откровенно перегрелась. Последствия стали катастрофическими: лопнул пузырь на фондовом рынке, а следом посыпались банки, которые увлеклись кредитованием биржевых спекулянтов вместо реального производства.
Основная причина Великой депрессии — как раз перегретая экономика. За восемь лет ВВП США вырос на 45,5%, но в 1929 году началась стагнация. Кроме того США ввели на свои товары экспортные пошлины до 60% — мировая торговля нарушилась.
Вот еще несколько причин развития кризиса:
- До 90% ценных бумаг инвесторы брали взаймы.
- Реальный сектор экономики не мог получить кредиты.
- Не было страхования вкладов.
- Треть богатств США находилось в руках всего 5% американцев, 60% населения жило за чертой бедности.
ФРС США — американский аналог Центробанка — мог спасти ситуацию, но допустил жестокую ошибку, которую ему припоминают до сих пор.
Регулятор не стал помогать банкам, а позволил закрыться за несколько лет 9000 из них. Это спровоцировало массовые банкротства предприятий и безработицу.
Великая депрессия ударила и по Европе, которая к тому моменту еще оправлялась от последствий Первой мировой войны.
Мировой товарооборот рухнул более чем на 50%, упало промышленное производство, выросла безработица.
Из-за падения цен на кофе разорялись фермеры в Латинской Америке. Снижение экспорта сильно ударило и по японским крестьянам.
А как же СССР? Великая депрессия не прошлась катком по Союзу. Экономика страны была практически изолирована от мировой и к моменту начала депрессии уже управлялась централизованно, то есть государством. И все же экспорту тоже досталось, потому что СССР был крупным поставщиком зерна на мировой арене.
Ситуация исправилась только с избранием нового президента — Франклина Рузвельта, и то не сразу. Государство наконец взяло под контроль банковскую систему, запустило масштабные проекты и ввело социальные гарантии.
Государства по всему миру стали отказываться от привязки национальных валют к золоту. Золотой стандарт сковывал экономику, мешал насыщать ее деньгами, когда это было нужно. Так мир начал выбираться из самого глубокого экономического кризиса в своей истории.
Урок: не берите кредиты для инвестиций на растущем рынке. На более глобальном уровне этот кризис научил общество, что полагаться целиком и полностью на «невидимую руку рынка» нельзя: государство должно следить за экономикой и вовремя отслеживать появление новых пузырей на рынке, защищать инвесторов и банковские вклады.
3. Нефтяной кризис 1973-го: как арабcкие шейхи перекрыли кран
Осенью 1973 года арабские страны атаковали Израиль. США, Канада, Япония, Великобритания и Нидерланды поддержали иудейское государство. В отместку Организация арабских стран — экспортеров нефти (ОАПЕК) перекрыла поставки черного золота тем, кто поддержал Израиль.
Из-за дефицита цены на нефть взлетели в 4 раза, а следом выросла стоимость бензина — и далее по цепочке.
Западный мир, построивший экономику на дешевом топливе с Ближнего Востока, оказался не готов к этому.
В Нидерландах и Германии для экономии вводили «безавтомобильные воскресенья» — дни, когда нельзя было ездить на личных авто. Британия перешлана трехдневную рабочую неделю из-за забастовок шахтеров и топливного кризиса.
Эмбарго продлилось полгода, но его последствия ощущались годами: экономика развитых стран просто перестала расти, цены взлетели, безработица выросла.
Чтобы как-то подстраховаться на случай подобных кризисов, западные страны создали стратегические запасы нефти, а также специальную организацию для координации действий во время перебоев с поставками нефти.
Урок: любая система, от которой вы зависите «на 100%», может внезапно сломаться — и тогда жизнь резко усложнится. Вы не предотвратите глобальный кризис, но можете делать так, чтобы он ударил по вам слабее. Подумайте: как доберетесь до работы, если бензин подорожает вдвое? Где возьмете деньги при задержке зарплаты? Создайте свой антикризисный план на экстренный случай.
4. Пузырь доткомов: как интернет породил мировой кризис
В конце 1990-х интернет был не у всех, но уже стал массовым. В мире им пользовались более 500 млн человек, а к 2000 году в Сети работали десятки миллионов сайтов. В этих условиях технологические стартапы, так или иначе связанные с интернетом, множились. На фондовом рынке началось настоящее безумие: инвесторы без лишней рефлексии вкладывались в новые и якобы перспективные интернет-компании.
Казалось, предпринимателям достаточно было добавить к названию проекта «.com» (на английском языке .com читается как «дот ком», отсюда и термин «пузырь доткомов»), чтобы привлечь солидные инвестиции. Хотя у некоторых таких компаний не было ни прибыли, ни внятной бизнес-модели, ни активов.
Весной 2000 года пузырь лопнул — рынок прозрел, и к концу 2001 года большинство доткомов обанкротились. Даже нынешние техногиганты вроде Cisco, Intel и Oracle, которые не были пустышками, потеряли более 80% своей стоимости.
Классический пример рухнувшего доткома — theGlobe.com: рыночная стоимость студенческого проекта за $15 000 взлетела до $840 млн, а потом снизилась до $4 млн. Акции рухнули с $97 до 10 центов.
Но были и те, кто выжили, — они превратились в настоящие «алмазы» — Amazon, eBay, Google.
Урок: технологии меняют мир, но инвестиции — это не вера в светлое будущее, а в первую очередь расчет. Если компания не зарабатывает и тратит деньги быстрее, чем привлекает, это не бизнес, а пузырь.
Сейчас все чаще говорят об ИИ-мании, вызванной развитием нейросетей. Важно быть особенно бдительными, смотреть не на рекламу и хайп, а на цифры и результаты.
5. Мировой кризис 2008-го: ипотечный коллапс
Американские банки стали выдавать ипотечные кредиты всем подряд, не заботясь о платежеспособности заемщиков. А чтобы не сильно рисковать, они «упаковывали» эти ипотеки в сложные финансовые инструменты и продавали их инвесторам по всему миру.
Сложные инструменты в этом случае — ипотечные ценные бумаги (ИЦБ) и обеспеченные долговые обязательства (ОДО).
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ИЦБ — это ценные бумаги, обеспеченные пулом ипотечных кредитов. Банки собирали тысячи кредитов, включая высокорисковые, выданные всем подряд, «упаковывали» их в единый актив и продавали доли инвесторам. Выплаты по ИЦД шли от ипотечных заемщиков — пока те платили.
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ОДО — более сложный инструмент. Это «слоеный пирог» из долгов: банки брали ИЦБ, кредиты на авто и даже другие ОДО, делили их на транши (слои). Верхние транши считались безопасными (ААА), нижние — высокорисковыми, но доходными.
«Токсичные» кредиты маскировались в этом миксе, получая высшие рейтинги от рейтинговых агентств.
40% всех ипотек в США к 2006 году были субстандартными (высокорисковые займы с повышенной процентной ставкой; выдавались заемщикам с низким кредитным рейтингом или без подтверждения дохода.)
Покупая у банков ипотечные ценные бумаги и обеспеченные долговые обязательства, крупные инвестиционные фонды получали право на долю платежей по кредитам.
Но почему серьезные инвесторы покупали такие странные активы, которые были обеспечены только платежеспособностью ипотечников? Все просто: они верили рейтингам. А банки просто подкупали рейтинговые агентства, чтобы получить высший рейтинг для своих ценных бумаг. Это подтвердили расследования.
Выстроилась целая система: банки продавали ипотечные займы, брокеры, которые приводили к ним новых ипотечников, богатели, рейтинговые агентства получали солидные взятки за высокие рейтинги, а инвесторы — допзаработок. Простые американцы покупали дома мечты.
Но все это работало до тех пор, пока ставка по кредитам была ничтожной, а простой американец мог платить. Но, когда ФРС резко подняла ключевую ставку, миллионы ипотечных заемщиков, у которых была плавающая ставка (ставка по кредиту, которая может измениться на протяжении всего периода кредитования; размер ставки зависит от внешних обстоятельств и конъюнктуры рынка), оказались неспособны платить по кредитам.
И тогда огромный карточный домик рухнул.
Последствия оказались катастрофическими для мировой экономики: банки начали банкротиться, инвесторы потеряли триллионы долларов, миллионы людей лишились жилья. Впервые со времен Второй мировой войны мировой ВВП упал на 3,4%, а безработица выросла на 34 млн человек по сравнению с докризисным периодом.
Большинство пострадавших стран еще долгие годы не могли вывести свою экономику на докризисный уровень.
Урок: когда все вокруг говорят о легких деньгах и доступном жилье, важно сохранять критическое мышление. Не брать кредиты, особенно ипотеку, если нет уверенности в том, что их получится стабильно выплачивать даже в случае непредвиденных обстоятельств.
Будьте бдительны и помните историю — в ней все ответы, уроки и предостережения.
- Бюро экономического анализа США (Bureau of Economic Analysis, BEA;
- «The Smoot-Hawley Trade War». The Economic Journal, 2022;
- «Энергетический Перл-Харбор»: Нефтяной кризис 1973 года». «Россия в глобальной политике», 2021;
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- The dot-com bubble burst 20 years ago this month — here's what tech experts say were the biggest lessons as coronavirus triggers another tech crash». Business Insider;
- AI Mania Triggers Dot-Com Bubble Flashbacks». WSJ, 2023;
- ИИ-революция и пузырь доткомов: найди пять отличий. «Коммерсант», 2024;
- Subprime Mortgage Crisis». Federal Reserve History.