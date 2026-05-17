Как получить маткапитал на покупку дома в 2026 году и дадут ли выплату на дачу, недострой и участок
© «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
Можно ли использовать маткапитал на покупку дома в 2026 году?
Да, в 2026 году материнский капитал по-прежнему можно потратить на покупку дома.
Суммы маткапитала обычно не хватает на полную оплату дома, поэтому его обычно используют вместе с личными накоплениями семьи или с ипотекой.
С 2025 года правила ужесточили. Теперь семье придется доказывать, что дом пригоден для постоянного проживания. К строению и участку предъявляют строгие требования. Если их не соблюсти, Соцфонд просто откажет в выплате.
Каким должен быть дом для оплаты маткапиталом
Дом должен находится в России и при этом быть полноценным жильем, где можно проживать круглый год. Но как это подтвердить?
В 2025 году появилось новое требование для желающих купить дом за маткапитал — нужно обязательно получить специальное заключение о пригодности дома для проживания. Запрашивает и получает этот документ продавец.
Разрешение получают в администрации того района, в котором планируется приобретение дома. В некоторых регионах получение разрешения затягивается до двух месяцев.
В доме обязательно должны быть электричество и отопление. Водопровод и канализация желательны, но не обязательны (в деревнях часто используют колодцы и септики). Также есть рекомендации к высоте потолков в жилых комнатах и кухне — не менее 2,5–2,7 метра.
Дом должен иметь износ не более 50%, подчеркнул адвокат Ратмир Плиев. Кроме того, дом обязан соответствовать нормам пожарной безопасности. И речь не только о материалах стен. Если дом стоит слишком близко к соседскому забору или сараю (нарушены отступы), в выплате откажут.
Соцфонд оценит не только дом, но и землю под ним. Евгения Нестяк перечислила конкретные причины, по которым в сделке могут отказать в маткапитале на покупку дома:
- Дом построен на участке, который находится в зонах с особым использованием (например, наложение зоны ЛЭП).
- Дом поставлен на учет по дачной амнистии на землях сельхозназначения.
- Участок меньше установленной в районе минимальной площади для строительства жилого дома.
- Есть обременения на землю.
Многие собственники сами отказывают в продаже покупателям с материнским капиталом, так как прекрасно понимают, что их объект не пройдет проверку. Бывает, что дом по всем нормам подходит для такой сделки, а участок — нет. И тогда в выплате маткапитала отказывают.
В регионах требования могут различаться, добавила эксперт. По ее словам, в одних разрешат купить дом с удобствами на улице, в других — это «красный флаг». Поэтому перед сделкой лучше уточнить местные нормы.
Дают ли маткапитал на дачу?
Вы можете взять маткапитал на дачный дом. Но только с одним условием — по документам он должен быть жилым.
Если в документах дом указан как садовый или дачный, сначала потребуется изменить его статус через местную администрацию. Земельный участок при этом должен подходить по назначению.
К такой «жилой» даче предъявляют все те же требования, что и к обычному дому, подчеркнул адвокат Ратмир Плиев.
Можно ли купить недострой на маткапитал?
Просто на покупку недостроенного дома маткапитал не дадут, так как пригодным для жилья его не признают.
Но можно на свои деньги приобрести недострой с участком, а маткапитал привлечь на его реконструкцию и строительство. Проблема может случиться, если вы наделите детей долями в этом доме, а деньги на строительство в какой-то момент закончатся. Жить там станет некомфортно, но и продать объект будет огромной проблемой.
Так как там есть доли детей, потребуется разрешение органов опеки. Они потребуют, чтобы новая жилплощадь была сопоставимой или лучшей по условиям. Еще опека часто настаивает, чтобы альтернативное жилье было приобретено до продажи текущего, что создает финансовые и логистические сложности.
Другими словам, на новое готовое жилье, скорее всего, придется потратить еще больше денег, чем вы вложили в недострой.
Можно ли использовать маткапитал для покупки участка?
Получить маткапитал конкретно на участок нельзя. Но есть региональные маткапиталы, и в некоторых регионах их можно направить на покупку земли. Например, в Петербурге, Ленинградской и Свердловской областях, Калмыкии.
Как происходит покупка дома за маткапитал? Пошаговый алгоритм
Покупка дома с использованием маткапитала отличается от сделки без субсидии. Загвоздка в том, что деньги продавцу перечисляете не вы, а Соцфонд. И происходит это не сразу.
Допустим, вы уже присмотрели подходящий дом. Вот пошаговый алгоритм покупки.
Шаг 1. Договоритесь с продавцом
Психологически это самый сложный момент. Вы должны объяснить владельцу дома, что часть суммы (размер маткапитала) он получит не на сделке, а спустя 3–4 недели переводом от государства.
Если продавец не готов ждать, сделка сорвется.
Можно взять дом в ипотеку. Тогда банк расплатится с продавцом сразу, а вы потом погасите кредит в том числе маткапиталом. С марта правительство разрешило брать кредит на жилье по той же схеме и у микрокредитных организаций. Но это уже другая история: ипотека — это проценты, страховка и дополнительные расходы, которые вы, возможно, не планировали.
Об ипотеке мы еще упомянем. Пока рассмотрим только сценарий, когда продавец все-таки согласен на обычную сделку с маткапиталом.
Шаг 2. Составьте договор купли-продажи (ДКП)
Типовой договор не подойдет — Соцфонд его завернет. В документе обязательно нужно прописать три момента:
- Порядок расчетов.
Четко укажите: «Часть стоимости в размере X рублей оплачивается за счет собственных средств до подписания, а оставшаяся часть в размере Y рублей (маткапитал) перечисляется Социальным фондом на счет продавца».
- Реквизиты.
Полные банковские реквизиты продавца для перевода.
- Отсрочка платежа.
Фактически это продажа в рассрочку.
Совет от юристов: в договоре купли-продажи лучше разделить стоимость дома и земли. Маткапитал можно тратить только на жилье, поэтому четкое выделение цены дома упростит проверку для Соцфонда.
Шаг 3. Зарегистрируйте сделку в Росреестре
Отнесите документы в МФЦ. Поскольку продавец еще не получил все деньги, по закону на доме возникнет обременение. То же самое произойдет, если возьмете ипотеку, только денег будет ждать от вас банк.
В выписке из ЕГРН будет стоять отметка «Залог в пользу продавца». Вы станете собственником, но продать или подарить дом не сможете, пока не расплатитесь до конца.
Шаг 4. Подайте заявление в Социальный фонд
Получив выписку из ЕГРН с пометкой о собственности, подавайте заявление в СФР (через «Госуслуги», МФЦ или лично).
Вам понадобятся:
- Паспорта супругов и свидетельство о браке.
- Выписка из ЕГРН на дом и землю.
- Зарегистрированный договор купли-продажи.
- Заключение о пригодности дома для проживания (его должен заранее получить продавец в местной администрации).
Причем запросить заключение должен продавец. Это делают заранее, чтобы расширить круг потенциальных покупателей. Поэтому если документ у продавца уже есть на руках, то вероятность, что он готов продать дом покупателю с маткапиталом, выше.
Шаг 5. Дождитесь перевода денег
У Соцфонда есть 10 рабочих дней на рассмотрение заявки. После одобрения деньги переведут продавцу в течение еще 5 рабочих дней. Итого весь процесс займет около месяца.
Шаг 6. Снимите обременение
Когда продавец получит деньги, вам нужно вместе с ним снова сходить в МФЦ и подать заявление на снятие обременения. Только после этого дом станет полностью вашим.
А что, если дом покупается в ипотеку?
Если вы покупаете дом в ипотеку, схема проще: деньги продавцу платит банк. Вам не нужно ждать перевода от СФР для сделки.
Маткапитал вы используете уже потом — чтобы погасить долг перед банком или внести первоначальный взнос. В этом случае заявление можно подать прямо в банке. Однако обременение, конечно, останется до тех пор, пока вы полностью не выплатите ипотеку.
Когда можно потратить маткапитал на дом: до исполнения 3 лет ребенку или после
Потратить маткапитал на покупку дома можно как до, так и после того, как ребенку исполнится три года, но условия будут разными. София Любимова объяснила разницу:
- До 3 лет: деньги можно использовать только на погашение ипотеки или целевого займа (первоначальный взнос или оплата долга). Прямая покупка невозможна.
- После 3 лет: можно купить дом напрямую, перечислив деньги продавцу без участия банка.
Если ребенку нет трех лет, оплата в любом случае должна быть безналичной.
Кто может получить материнский капитал в2026 году
В 2026 году за выплатой могут обратиться:
- Женщины, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 января 2020 года.
- Женщины, у которых появился второй, третий или последующий ребенок с 1 января 2007 года.
- Мужчины — единственные усыновители первого ребенка (если решение суда вступило в силу с 2020 года) или последующих детей (с 2007 года).
Также отец может получить материнский капитал, если мать ребенка умерла или ее лишили родительских прав.
В некоторых случаях право на деньги переходит к самим детям, если они не достигли 23 лет и учатся очно.
Точный размер маткапитала в 2026 году
С 1 февраля 2026 года суммы маткапитала проиндексировали на 5,6%.
Размер маткапитала после индексации 2026 года
|Категория семьи
|Размер выплаты в 2026 году
|На первого ребенка
|728 920 ₽
|На второго ребенка (если на первого не получали)
|963 240 ₽
|Доплата на второго ребенка (если за первого уже получили)
|234 320 ₽
Если семья уже потратила часть средств, индексация на 5,6% коснется только фактического остатка маткапитала.
Как оформить и получить маткапитал
В 2026 году сертификат на материнский капитал оформляется автоматически в течение пяти рабочих дней после регистрации ребенка в ЗАГСе. Социальный фонд сам получает все данные, поэтому писать заявление на получение документа не нужно. Электронная версия сертификата появится в личном кабинете на портале «Госуслуги».
На что можно потратить маткапитал помимо дома
Закон устанавливает шесть направлений, по которым можно потратить материнский капитал в полном объеме или по частям. Хотя на улучшение жилищных условий сертификат тратят чаще всего, у семей есть и другие возможности.
Образование детей.
Деньги пойдут на оплату любого обучения — от частного детского сада до университета.
Ежемесячные выплаты.
Если доход семьи не превышает двух прожиточных минимумов на человека, можно получать живые деньги на карту, пока ребенку не исполнится три года.
Пенсия родителей.
Женщина может направить средства маткапитала на формирование своей накопительной пенсии. С 2024 года такое право дали и отцам.
Помощь детям с инвалидностью.
Оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции ребенка в общество.
Если вы почти полностью использовали сертификат на материнский капитал и на счету осталось менее 10 000 рублей, эти деньги можно получить единовременно.
Потратить маткапитал на обычный косметический ремонт квартиры или дома нельзя. В правительстве пояснили, что ремонт не может быть мотивирующим фактором для рождения детей, поэтому расширять программу в этом направлении пока не планируют.
Что будет с программой маткапитала после 2026 года
Программа материнского капитала официально продлена до 31 декабря 2030 года. На эти цели нужно более 2 триллионов рублей. По словам замминистра труда и соцзащиты Андрея Пудова, главная цель государства — сделать так, чтобы семьи расширялись.
Какие изменения обсуждаются
- Маткапитал на третьего ребенка. В Госдуме предлагают ввести прогрессивную шкалу: увеличивать выплату на 25% за каждого следующего ребенка. Для семьи с тремя детьми сумма может превысить 2,5 млн рублей.
- Покупка земли. Периодически звучат предложения разрешить тратить федеральный маткапитал на земельные участки. Пока так делать нельзя, но опыт с региональными выплатами хорошо себя зарекомендовал.
- Расчет с МФО. Маткапитал позволят направить на выплату долгов по займам, взятым в микрофинансовых организациях для улучшения жилищных условий. Минтруда уже разработал такой законопроект.
- Привязка к стоимости жилья. В Госдуме предлагают изменить методику расчета: привязать сумму маткапитала к рыночной стоимости квадратного метра в конкретном регионе или ввести специальную надбавку для оформления ипотеки.
