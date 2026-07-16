На репетитора или съемную квартиру. Что реально взыскать с бывшего супруга сверх алиментов
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Какие траты считают дополнительными расходами
В Семейном кодексе есть статья, по которой бывшего супруга или супругу можно привлечь к участию в дополнительных расходах на ребенка.
Речь про выплаты на исключительные ситуации, без которых здоровье или безопасность ребенка будут под угрозой. Это может быть тяжелая травма, долгое лечение, необходимость постоянного ухода или отсутствие крыши над головой. Повседневные покупки вроде еды, куртки или билетов в кино сюда не относятся.
Суд не заставит второго родителя автоматически оплачивать половину каждого чека из супермаркета. Базовые потребности ребенка уже покрывают алименты. Чтобы взыскать средства сверху, вам придется доказать суду крайнюю необходимость трат.
Можно ли потребовать деньги за аренду квартиры
Да, если после развода вы с ребенком остались без пригодного жилья и вынуждены снимать квартиру. Закон разрешает вам через суд обязать второго родителя помогать с оплатой. При этом он отдаст не половину общей суммы за аренду, а лишь ту часть, которая приходится на долю ребенка.
Чтобы получить выплаты, мало показать договор. Суду потребуются доказательства, что вы реально переводите деньги собственнику, а ребенок постоянно живет именно по этому адресу. Подойдет временная регистрация или справки из ближайшей к новому дому поликлиники, школы, детского сада.
ВАЖНО
Суд обязательно проверит, есть ли у вас в собственности другие квадратные метры. Если у вас есть своя квартира, но вы снимаете чужую ради близости к центру или работе, взыскать дополнительные деньги не выйдет.
Давайте посчитаем на конкретном примере. Допустим, аренда стоит 40 тысяч рублей в месяц. В квартире живут два человека — вы и ребенок. Суд решит, что на проживание ребенка уходит ровно половина, то есть 20 тысяч рублей. Поскольку родители несут финансовые обязанности на равных, детскую сумму поделят пополам. В итоге со второго родителя взыщут 10 тысяч рублей.
Оплатят ли лечение зубов и обычную простуду
Нет, компенсацию за плановые походы к стоматологу или сироп от кашля суд не назначит. Привычные сезонные инфекции, базовые анализы крови и покупка витаминов — это повседневные траты. По умолчанию на них должно хватать обычных алиментов. Дополнительные деньги получится взыскать только при серьезной болезни или долгой реабилитации.
Покупка лекарств при ОРВИ за 2 тыс. рублей — это родительская рутина. А вот приобретение специального кресла-коляски за 80 тыс. рублей — уже исключительная необходимость.
Одного чека из платной клиники или аптеки точно не хватит. Вам необходимо показать суду, что процедуры или лекарства назначили по строгим медицинским показаниям, а не по вашей личной инициативе.
Чтобы подтвердить расходы, к иску прикладывают заключения профильных специалистов, рецепты и выписки из медкарты. Например, если невролог прописал ребенку курс восстановительной терапии на шесть месяцев стоимостью 100 тысяч рублей, суд внимательно изучит эти назначения и заставит второго родителя разделить финансовое бремя.
Можно ли поделить чеки за репетиторов и секции
Часто родители считают справедливым делить оплату хобби и учебы. Например, если бассейн и уроки с репетитором по математике обходятся в 15 тыс. рублей за месяц, логично попросить у второго родителя 7,5 тыс. рублей.
Но почти всегда суд вам откажет. Английский язык, секция карате, развивающие кружки или платные курсы подготовки к экзаменам — это часть привычной жизни и базового содержания. По закону такие увлечения нужно оплачивать из регулярных алиментов.
Исключение суд делает только для специальных занятий по медицинским показаниям.
Если здоровье требует корректирующих занятий по рекомендации врачей или психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), шансы есть. Вы можете обосновать эти чеки как дополнительные расходы на лечение.
Обычный спорт, танцы и языковые школы придется оплачивать по личной договоренности с бывшим супругом или супругой. Если договориться мирно не вышло, суд обязывать бывшего партнера не станет.
Если регулярных переводов явно мало даже для базовых нужд — например, покупки зимних ботинок за 5 тыс. рублей или школьных обедов, — не пытайтесь взыскать эти суммы как дополнительные траты. Юристы советуют выбрать другой путь — подать иск об изменении размера самих алиментов. Соберите чеки за два-три месяца, покажите, что стандартные детские потребности выросли, и суд может пересмотреть ежемесячные выплаты в вашу пользу.
Какие документы собирать для суда
Суду потребуются доказательства двух фактов: что вы действительно потратили деньги и что это была вынужденная мера.
Собирайте любые бумаги, которые подтверждают расходы и их исключительную необходимость. В папку для суда пойдут банковские чеки, договоры аренды жилья, выписки из медицинских карт и письменные назначения врачей.
Главная задача — показать судье, почему без этих трат было никак не обойтись. Например, если вы заплатили 75 тысяч рублей за сложную операцию, одной банковской квитанции мало. Обязательно приложите договор с клинкой, акт оказанных услуг и официальное заключение хирурга.
СОВЕТ
Сохраняйте переписку со вторым родителем в мессенджерах. Если вы предварительно обсуждали необходимость срочного лечения или переезда в съемную квартиру, распечатанные скриншоты диалогов станут весомым аргументом в вашу пользу.
Не пытайтесь прикрепить к иску чеки за игрушки или походы в парк аттракционов. Тщательно отсортированные документы покажут суду вашу реалистичность и адекватность. Так вы наглядно докажете, что действуете исключительно ради сохранения здоровья и базовой безопасности ребенка, а значит, шансы на успешный исход дела возрастут.