Какие траты считают дополнительными расходами

В Семейном кодексе есть статья, по которой бывшего супруга или супругу можно привлечь к участию в дополнительных расходах на ребенка.

Речь про выплаты на исключительные ситуации, без которых здоровье или безопасность ребенка будут под угрозой. Это может быть тяжелая травма, долгое лечение, необходимость постоянного ухода или отсутствие крыши над головой. Повседневные покупки вроде еды, куртки или билетов в кино сюда не относятся.

Суд не заставит второго родителя автоматически оплачивать половину каждого чека из супермаркета. Базовые потребности ребенка уже покрывают алименты. Чтобы взыскать средства сверху, вам придется доказать суду крайнюю необходимость трат.

Можно ли потребовать деньги за аренду квартиры

Да, если после развода вы с ребенком остались без пригодного жилья и вынуждены снимать квартиру. Закон разрешает вам через суд обязать второго родителя помогать с оплатой. При этом он отдаст не половину общей суммы за аренду, а лишь ту часть, которая приходится на долю ребенка.

Чтобы получить выплаты, мало показать договор. Суду потребуются доказательства, что вы реально переводите деньги собственнику, а ребенок постоянно живет именно по этому адресу. Подойдет временная регистрация или справки из ближайшей к новому дому поликлиники, школы, детского сада.