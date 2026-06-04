Напомним: владелец квартиры может избежать уплаты налогов, если продает именно жилое помещение спустя 5 лет владения (или через 3, если получил квартиру в наследство). Но только если он просто физлицо, не предприниматель.

В каких случаях владелец получит освобождение от налога

Но что, если закрыть ИП и продать квартиру уже в статусе просто физлица? Тут не все однозначно.