Что делать, если продавец отказывается принимать оплату картой. Инструкция

Почему продавцы избегают карт

Когда вы рассчитываетесь с продавцом наличными или по QR-коду, он экономит на комиссионных банку. Чтобы проводить оплату покупки картой, продавец должен подключить систему безналичного приема платежей (эквайринг).

Предоставляет ее банк и берет комиссию за свои услуги. Если для для оплаты по QR-коду комиссия составляет около 0,4–0,7% от суммы в чеке, то при оплате картой она увеличивается до 2-3% и выше.

При этом продавцы и так закладывают максимальную комиссию в сумму товаров или услуг.

Прося прося клиентов платить по QR-коду и тем более наличными, получается неплохо сэкономить, особенно если у продавца большой оборот.