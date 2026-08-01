Что делать, если продавец отказывается принимать оплату картой. Инструкция
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Почему продавцы избегают карт
Когда вы рассчитываетесь с продавцом наличными или по QR-коду, он экономит на комиссионных банку. Чтобы проводить оплату покупки картой, продавец должен подключить систему безналичного приема платежей (эквайринг).
Предоставляет ее банк и берет комиссию за свои услуги. Если для для оплаты по QR-коду комиссия составляет около 0,4–0,7% от суммы в чеке, то при оплате картой она увеличивается до 2-3% и выше.
При этом продавцы и так закладывают максимальную комиссию в сумму товаров или услуг.
Прося прося клиентов платить по QR-коду и тем более наличными, получается неплохо сэкономить, особенно если у продавца большой оборот.
Условно, при обороте 10 млн рублей комиссия 1% — это 100 000 ₽, а 0,2% — 20 000 рублей.
Если точка делает 50 млн рублей, 1% — уже 500 000 ₽, а 0,2% — 100 000 рублей.
При обороте 100 млн рублей комиссия 1% составит уже 1 млн рублей, а 0,2% — 200 000 рублей.
То есть при оплате по QR через СБП торговые компании экономят до сотен тысяч и даже миллионов рублей в месяц.
Что вы теряете, когда платите наличными или по QR-коду
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Если вы рассчитываетесь не наличными, а картой, вам проще доказать правоту в спорной ситуации. Даже если на руках не будет чека, факт оплаты можно подтвердить по истории банковских операций.
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С оплатой QR-кодом также можно лишиться выгоды. Платеж в этом случае проходит через Систему быстрых платежей.
То есть формально вы совершаете не покупку, а делаете банковский перевод. А за это не начисляют кешбэк по карте вашего банка.
Впрочем, некоторые продавцы мотивируют покупателей платить по QR-коду, давая дополнительные скидки или бонусы.
Или устанавливают на товар две цены: одна (ниже) при расчете наличкой или QR-кодом, вторая (выше) по карте.
Но это незаконно.
Можно лишь делать скидки при оплате банковскими картами. Но скидка — это когда цена по банковской карте ниже, а не выше цены при оплате наличкой.
Когда продавец вправе отказать в безналичной оплате
По закону «О защите прав потребителей» продавцы должны давать покупателям выбор, как платить за товары, работы или услуги — с помощью платежных инструментов или наличными.
Покупателю обязаны сообщить обо всех способах оплаты до оказания услуги. Например, если в парикмахерской не работает терминал, вам должны сказать об этом прежде, чем начнут стричь.
Не подключать терминал, и, соответственно, принимать оплату только по коду или наличкой, бизнес может только в двух случаях.
Первый: если компания находится в месте, где нет интернета — например, в подвальных помещениях или в горах.
Второй случай: эквайринг обязаны подключить компании, которые за предшествующий календарный год продали товаров и услуг более чем на 20 млн рублей. Но если за прошлый год выручка точки составила меньше 5 млн рублей, то она может работать без терминала.
Например, у предпринимателя сеть из пяти салонов красоты. Их общая выручка — 21 млн рублей. Значит, терминалы нужны. Но у одного из салонов выручка только 4 млн рублей. Значит, этот салон единственный из четырех может не принимать карты.
Куда жаловаться, если не дают заплатить картой
Загвоздка в том, что покупателю сложно проверить, какая выручка у компании и тем более у конкретного филиала.
Если вы уверены, что вас незаконно вынуждают платить неудобным способом, можно попробовать отстоять свои права. Поможет в этом Роспотребнадзор.
Но, прежде чем идти туда, нужно предъявить претензию самому продавцу — сначала устно заявить о том, что вы подозреваете нарушение своих прав.
Если это не подействовать, отправить письменную претензию заказным письмом с обязательной описью вложения и уведомлением о получении.
Если тот вашу жалобу проигнорирует, тогда уже можно подключать ведомство. Оно обязано провести проверку по обращению в течение 30 дней.
За незаконный отказ принимать карты продавца могут оштрафовать на сумму от 30 000 до 50 000 рублей.