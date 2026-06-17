ОСАГО перестало приносить деньги страховщикам. Ждать ли роста тарифов?Разбираемся, что это значит для автомобилистов
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- Коэффициент убыточности ОСАГО для страховиков за первый квартал 2026 года составил 98%, сообщил ЦБ РФ 15 июня. Он показывает соотношение между сборами и выплатами. Когда значение коэффициента превышает 100%, ОСАГО становится заведомо убыточным, отметил регулятор.
Почему ОСАГО стало убыточным: что стоит за цифрой 98%
Самый очевидный удар нанесли цены на ремонт. После перестройки логистических цепочек и введения санкций оригинальные детали резко подорожали или стали недоступны. При этом рынок параллельного импорта и бывших в употреблении запчастей не смог полностью сгладить этот ценовой шок, отмечает профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев.
Дорожают не только бамперы и фары. Растет стоимость труда механиков, аренда сервисных помещений и логистика. Все эти возросшие косвенные расходы ложатся в итоговую смету, раздувая средний чек урегулирования убытков.
ФАКТ
За 2023–2025 годы средняя выплата по ОСАГО увеличилась в полтора раза, а средняя стоимость самого полиса за это же время снизилась на 4%.
Помимо объективных экономических факторов, из отрасли активно выкачивают деньги через различные недобросовестные схемы. Речь идет об инсценировках аварий, поддельных полисах и намеренном завышении смет на ремонт, перечисляет гендиректор фирмы «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев.
На высокий уровень убыточности влияет фактор мошенничества или недобросовестных схем, когда выплата и сопутствующие расходы увеличиваются искусственно, дело доводится до суда, где со страховщика, кроме самой страховой выплаты, взыскиваются штрафы и различные дополнительные расходы; этим занимаются не сами потерпевшие, а лица, которые «перекупают» у них право требования к страховщику.
В некоторых регионах РФ судебные издержки компаний и размеры выплат из-за таких схем стали аномальными и в несколько раз превышают средние показатели по стране, добавили представители РСА.
водителей ездят без обязательной страховки, по оценке РСА.
Для таких водителей заплатить пару штрафов за год выгоднее, чем покупать полис, резюмирует Дмитрий Матвеев.
Это бьет с двух сторон: страховщики недополучают деньги, а добросовестные участники движения оказываются менее защищенными в случае ДТП.
Могут ли страховщики поднять цены на ОСАГО
Страховые компании не могут запросить за полис, сколько хотят. Центробанк устанавливает для них тарифный коридор: минимальный и максимальный тариф. Выходить за рамки коридора нельзя.
В декабре 2025 года регулятор раздвинул границы базовых ставок: для легковых автомобилей коридор расширился на 15% в обе стороны и теперь составляет от 1399 до 8665 рублей (вместо прежних 1646–7535 рублей). Для мотоциклов рамки сдвинулись сразу на 40%.
Речь именно про базовые ставки. К ним применяются коэффициенты (за безаварийный стаж, региональный, мощности мотора и т. д.), и так формируется цена полиса.
Есть вероятность, что регулятор еще раз расширит тарифный коридор, позволив страховым поднимать базовые ставки на 15–25%, полагает руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» Инна Солдатенкова.
«Рост убыточности может привести к подорожанию полисов, но процесс будет постепенным», — сказала Инна.
Стоит ожидать, что Центробанк будет рассматривать вопрос о расширении тарифного коридора.
Если это случится и полисы подорожают, то неравномерно, прогнозирует гендиректор Frank Auto Ирина Франк. Финансовое давление страховщики переложат на самые рисковые сегменты. Эксперты ждут, что сильнее всего стоимость ОСАГО подскочит для следующих категорий:
- Начинающие и молодые автомобилисты с минимальным стажем.
- Водители с несколькими ДТП за последний год.
- Владельцы мотоциклов.
- Собственники редких машин, на которые тяжело найти дорогие комплектующие.
- Жители «убыточных» регионов. Яркий пример — Новосибирская область и Ингушетия, где из-за активности недобросовестных автоюристов региональный коэффициент в декабре увеличился вдвое, уточняет Ирина Франк.
Однако для части автовладельцев расширение коридора может пройти незаметно или даже обернуться выгодой. Речь идет об опытных водителях с длительной безаварийной историей. Конкуренция компаний за эту категорию клиентов будет работать автомобилистам на руку, сходятся во мнении эксперты.
Традиционно ОСАГО дорожает в первую очередь для тех водителей, по вине которых часто происходят ДТП, а страховая компания выплачивает страховое возмещение. При этом сложившаяся конкурентная среда позволяет страховщикам удерживать хороший уровень страховых премий для безаварийных водителей.
Что будет с размерами выплат по ОСАГО
Снижение рентабельности у страховщиков заставляет водителей опасаться, что страховые компании начнут экономить на клиентах, массово недоплачивая за ущерб.
Страховщики не занижают выплаты целенаправленно, подчеркнули в РСА. Все расчеты жестко регламентированы Единой методикой ЦБ, суммы прозрачны, поэтому рисковать судами компаниям просто нет смысла, уверяет эксперт в сфере урегулирования убытков Владимир Тюрин.
Возникающие споры — это неизбежность, связанная с расхождениями в оценках техников и скачками цен на рынке.
Проблема заключается в единых справочниках стоимости запчастей РСА, на которые опираются страховщики. Они обновляются лишь раз в квартал и хронически отстают от реальных ценников в магазинах и сервисах.
Кроме того, в формулу расчета активно закладываются самые дешевые аналоги деталей, а одноразовые расходники — уплотнители, клипсы, крепежи — компенсируются крайне ограниченно, подчеркивает Ирина Франк.
В итоге формальная выплата может быть рассчитана корректно, а реальной суммы на ремонт не хватает.
Регулятор видит эту системную проблему и уже готовит поправки к Единой методике. Банк России планирует ужесточить отбор запчастей-аналогов, перестать учитывать скидочные цены и обязать страховщиков полностью компенсировать стоимость одноразовых комплектующих, перечисляет Ирина Франк.
По оценкам ЦБ, эта реформа может поднять средний размер выплаты на 9%. Правда, новые правила находятся на стадии обсуждения и вступят в силу не раньше второго полугодия 2026 года, уточняет эксперт.
Ждать ли проблем с доступностью полисов
Когда продукт генерирует убытки, продавать его не хочется — это базовый закон бизнеса. Неудивительно, что многие автомобилисты опасаются искусственного дефицита: внезапных технических сбоев при оформлении электронных полисов или странных отговорок менеджеров в офисах продаж. Ведь такое уже было в середине десятых.
Несмотря на попытки компаний сбросить балласт в виде потенциально убыточных клиентов, сценария с «дефицитом» полисов эксперты не прогнозируют.
- Во-первых, в России работают около 130 страховых организаций, и при таком уровне конкуренции вакуума на рынке не возникнет, уверена Ирина Франк.
- Во-вторых, захлопывая дверь перед клиентом ОСАГО, компания теряет покупателя других, куда более маржинальных продуктов, что бьет по кросс-продажам и долгосрочной лояльности, считает Владимир Тюрин.
Вместо того чтобы рисковать нарваться на санкции Центробанка за незаконные отказы, страховщикам стратегически выгоднее дожидаться системной помощи от государства — например, внедрения проверок полисов по дорожным камерам и борьбы с мошенниками, резюмирует Инна Солдатенкова.
К тому же для работы с самыми аварийными водителями давно запущен перестраховочный пул: туда компания может передать высокорисковый договор, разделив потенциальные убытки с остальным рынком, напоминают представители Российского союза автостраховщиков (РСА).
Единственное, к чему нужно быть готовым, — это к оптимизации бизнеса. Пытаясь свести концы с концами, страховщики могут начать сокращать количество физических офисов и увольнять сотрудников, полностью переводя продажи в цифровой формат, предупреждают в РСА.
Если вы столкнулись с непреодолимыми трудностями при оформлении страховки, не стоит опускать руки или соглашаться на покупку ненужных дополнительных услуг.
«Алгоритм защиты один: требовать письменный отказ, — говорит Ирина Франк. — Сама эта просьба в большинстве случаев решает проблему — страховщик понимает, что клиент готов идти дальше. Если отказ не дают или оформление невозможно, нужно подать жалобу в Банк России и обратиться в РСА».
Именно страх перед бумажным следом, который может лечь на стол регулятора, работает как лучший «антивирус» против любых технических сбоев и отговорок клерков.
Памятка: как защитить свои права после аварии
- Тщательная фиксация/ Сразу после столкновения задокументируйте все видимые повреждения на фото и видео, советует Сергей Толкачев.
- Пауза в ремонте. Ни в коем случае не начинайте восстанавливать автомобиль до того, как страховая завершит все расчеты, предупреждает Ирина Франк.
- Независимая оценка. Если озвученная сумма выплаты или качество проведенного ремонта вас не устраивают, заказывайте независимую техническую экспертизу. Если ваша правота подтвердится, стоимость услуг этого эксперта можно будет взыскать со страховой.
- Досудебная претензия. Направьте официальную письменную жалобу в свою страховую компанию.
- Помощь омбудсмена. Если страховщик проигнорировал претензию или ответил отказом, обращайтесь к финансовому уполномоченному. Этот механизм работает намного быстрее и обходится дешевле, чем классические судебные тяжбы, подчеркивают эксперты.
Также важно помнить о неустойках: если страховая компания затягивает сроки ремонта свыше 30 календарных дней, за каждый день просрочки вам обязаны начислить штраф в размере 0,5% от суммы возмещения.