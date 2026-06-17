Деньги
17 июня 2026, 13:30

ОСАГО перестало приносить деньги страховщикам. Ждать ли роста тарифов?

Разбираемся, что это значит для автомобилистов
С каждого собранного по ОСАГО рубля страховщики оставляют себе всего 2 копейки. Это данные Центробанка*. Регулятор отмечает: еще чуть-чуть, и страхование автогражданки станет невыгодным для компаний. Значит ли это, что водителям теперь стоит ждать повышения тарифов и проблем с оформлением полисов? Эксперты говорят, что это вероятно. Разобрались, кому лучше заранее отложить деньги на страховку.
ОСАГО перестало приносить деньги страховщикам. Ждать ли роста тарифов?

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  • Коэффициент убыточности ОСАГО для страховиков за первый квартал 2026 года составил 98%, сообщил ЦБ РФ 15 июня. Он показывает соотношение между сборами и выплатами. Когда значение коэффициента превышает 100%, ОСАГО становится заведомо убыточным, отметил регулятор.

Почему ОСАГО стало убыточным: что стоит за цифрой 98%

Самый очевидный удар нанесли цены на ремонт. После перестройки логистических цепочек и введения санкций оригинальные детали резко подорожали или стали недоступны. При этом рынок параллельного импорта и бывших в употреблении запчастей не смог полностью сгладить этот ценовой шок, отмечает профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев.

Дорожают не только бамперы и фары. Растет стоимость труда механиков, аренда сервисных помещений и логистика. Все эти возросшие косвенные расходы ложатся в итоговую смету, раздувая средний чек урегулирования убытков.

ФАКТ
За 2023–2025 годы средняя выплата по ОСАГО увеличилась в полтора раза, а средняя стоимость самого полиса за это же время снизилась на 4%.

Помимо объективных экономических факторов, из отрасли активно выкачивают деньги через различные недобросовестные схемы. Речь идет об инсценировках аварий, поддельных полисах и намеренном завышении смет на ремонт, перечисляет гендиректор фирмы «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев.

На высокий уровень убыточности влияет фактор мошенничества или недобросовестных схем, когда выплата и сопутствующие расходы увеличиваются искусственно, дело доводится до суда, где со страховщика, кроме самой страховой выплаты, взыскиваются штрафы и различные дополнительные расходы; этим занимаются не сами потерпевшие, а лица, которые «перекупают» у них право требования к страховщику.

Пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА)

В некоторых регионах РФ судебные издержки компаний и размеры выплат из-за таких схем стали аномальными и в несколько раз превышают средние показатели по стране, добавили представители РСА.

10%

водителей ездят без обязательной страховки, по оценке РСА.

Для таких водителей заплатить пару штрафов за год выгоднее, чем покупать полис, резюмирует Дмитрий Матвеев.

Это бьет с двух сторон: страховщики недополучают деньги, а добросовестные участники движения оказываются менее защищенными в случае ДТП.

Могут ли страховщики поднять цены на ОСАГО

Страховые компании не могут запросить за полис, сколько хотят. Центробанк устанавливает для них тарифный коридор: минимальный и максимальный тариф. Выходить за рамки коридора нельзя.

В декабре 2025 года регулятор раздвинул границы базовых ставок: для легковых автомобилей коридор расширился на 15% в обе стороны и теперь составляет от 1399 до 8665 рублей (вместо прежних 1646–7535 рублей). Для мотоциклов рамки сдвинулись сразу на 40%.

Речь именно про базовые ставки. К ним применяются коэффициенты (за безаварийный стаж, региональный, мощности мотора и т. д.), и так формируется цена полиса.

Есть вероятность, что регулятор еще раз расширит тарифный коридор, позволив страховым поднимать базовые ставки на 15–25%, полагает руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» Инна Солдатенкова.

«Рост убыточности может привести к подорожанию полисов, но процесс будет постепенным», — сказала Инна.

Стоит ожидать, что Центробанк будет рассматривать вопрос о расширении тарифного коридора.

Сергей Толкачев
профессор Финансового университета при правительстве РФ

Если это случится и полисы подорожают, то неравномерно, прогнозирует гендиректор Frank Auto Ирина Франк. Финансовое давление страховщики переложат на самые рисковые сегменты. Эксперты ждут, что сильнее всего стоимость ОСАГО подскочит для следующих категорий:

  • Начинающие и молодые автомобилисты с минимальным стажем.
  • Водители с несколькими ДТП за последний год.
  • Владельцы мотоциклов.
  • Собственники редких машин, на которые тяжело найти дорогие комплектующие.
  • Жители «убыточных» регионов. Яркий пример — Новосибирская область и Ингушетия, где из-за активности недобросовестных автоюристов региональный коэффициент в декабре увеличился вдвое, уточняет Ирина Франк.

Однако для части автовладельцев расширение коридора может пройти незаметно или даже обернуться выгодой. Речь идет об опытных водителях с длительной безаварийной историей. Конкуренция компаний за эту категорию клиентов будет работать автомобилистам на руку, сходятся во мнении эксперты.

Традиционно ОСАГО дорожает в первую очередь для тех водителей, по вине которых часто происходят ДТП, а страховая компания выплачивает страховое возмещение. При этом сложившаяся конкурентная среда позволяет страховщикам удерживать хороший уровень страховых премий для безаварийных водителей.

Пресс-служба РСА

Что будет с размерами выплат по ОСАГО

Снижение рентабельности у страховщиков заставляет водителей опасаться, что страховые компании начнут экономить на клиентах, массово недоплачивая за ущерб.

Страховщики не занижают выплаты целенаправленно, подчеркнули в РСА. Все расчеты жестко регламентированы Единой методикой ЦБ, суммы прозрачны, поэтому рисковать судами компаниям просто нет смысла, уверяет эксперт в сфере урегулирования убытков Владимир Тюрин.

Возникающие споры — это неизбежность, связанная с расхождениями в оценках техников и скачками цен на рынке.

Пресс-служба РСА

Проблема заключается в единых справочниках стоимости запчастей РСА, на которые опираются страховщики. Они обновляются лишь раз в квартал и хронически отстают от реальных ценников в магазинах и сервисах.

Кроме того, в формулу расчета активно закладываются самые дешевые аналоги деталей, а одноразовые расходники — уплотнители, клипсы, крепежи — компенсируются крайне ограниченно, подчеркивает Ирина Франк.

В итоге формальная выплата может быть рассчитана корректно, а реальной суммы на ремонт не хватает.

Ирина Франк

Регулятор видит эту системную проблему и уже готовит поправки к Единой методике. Банк России планирует ужесточить отбор запчастей-аналогов, перестать учитывать скидочные цены и обязать страховщиков полностью компенсировать стоимость одноразовых комплектующих, перечисляет Ирина Франк.

По оценкам ЦБ, эта реформа может поднять средний размер выплаты на 9%. Правда, новые правила находятся на стадии обсуждения и вступят в силу не раньше второго полугодия 2026 года, уточняет эксперт.

Ждать ли проблем с доступностью полисов

Когда продукт генерирует убытки, продавать его не хочется — это базовый закон бизнеса. Неудивительно, что многие автомобилисты опасаются искусственного дефицита: внезапных технических сбоев при оформлении электронных полисов или странных отговорок менеджеров в офисах продаж. Ведь такое уже было в середине десятых.

Несмотря на попытки компаний сбросить балласт в виде потенциально убыточных клиентов, сценария с «дефицитом» полисов эксперты не прогнозируют.

  • Во-первых, в России работают около 130 страховых организаций, и при таком уровне конкуренции вакуума на рынке не возникнет, уверена Ирина Франк.
  • Во-вторых, захлопывая дверь перед клиентом ОСАГО, компания теряет покупателя других, куда более маржинальных продуктов, что бьет по кросс-продажам и долгосрочной лояльности, считает Владимир Тюрин.

Вместо того чтобы рисковать нарваться на санкции Центробанка за незаконные отказы, страховщикам стратегически выгоднее дожидаться системной помощи от государства — например, внедрения проверок полисов по дорожным камерам и борьбы с мошенниками, резюмирует Инна Солдатенкова.

К тому же для работы с самыми аварийными водителями давно запущен перестраховочный пул: туда компания может передать высокорисковый договор, разделив потенциальные убытки с остальным рынком, напоминают представители Российского союза автостраховщиков (РСА).

Единственное, к чему нужно быть готовым, — это к оптимизации бизнеса. Пытаясь свести концы с концами, страховщики могут начать сокращать количество физических офисов и увольнять сотрудников, полностью переводя продажи в цифровой формат, предупреждают в РСА.

Как пробить стену: инструкция при отказах

Если вы столкнулись с непреодолимыми трудностями при оформлении страховки, не стоит опускать руки или соглашаться на покупку ненужных дополнительных услуг.

«Алгоритм защиты один: требовать письменный отказ, — говорит Ирина Франк. — Сама эта просьба в большинстве случаев решает проблему — страховщик понимает, что клиент готов идти дальше. Если отказ не дают или оформление невозможно, нужно подать жалобу в Банк России и обратиться в РСА».

Именно страх перед бумажным следом, который может лечь на стол регулятора, работает как лучший «антивирус» против любых технических сбоев и отговорок клерков.

Памятка: как защитить свои права после аварии

  • Тщательная фиксация/ Сразу после столкновения задокументируйте все видимые повреждения на фото и видео, советует Сергей Толкачев.
  • Пауза в ремонте. Ни в коем случае не начинайте восстанавливать автомобиль до того, как страховая завершит все расчеты, предупреждает Ирина Франк.
  • Независимая оценка. Если озвученная сумма выплаты или качество проведенного ремонта вас не устраивают, заказывайте независимую техническую экспертизу. Если ваша правота подтвердится, стоимость услуг этого эксперта можно будет взыскать со страховой.
  • Досудебная претензия. Направьте официальную письменную жалобу в свою страховую компанию.
  • Помощь омбудсмена. Если страховщик проигнорировал претензию или ответил отказом, обращайтесь к финансовому уполномоченному. Этот механизм работает намного быстрее и обходится дешевле, чем классические судебные тяжбы, подчеркивают эксперты.

Также важно помнить о неустойках: если страховая компания затягивает сроки ремонта свыше 30 календарных дней, за каждый день просрочки вам обязаны начислить штраф в размере 0,5% от суммы возмещения.