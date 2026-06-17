Для таких водителей заплатить пару штрафов за год выгоднее, чем покупать полис, резюмирует Дмитрий Матвеев.

Это бьет с двух сторон: страховщики недополучают деньги, а добросовестные участники движения оказываются менее защищенными в случае ДТП.

Могут ли страховщики поднять цены на ОСАГО

Страховые компании не могут запросить за полис, сколько хотят. Центробанк устанавливает для них тарифный коридор: минимальный и максимальный тариф. Выходить за рамки коридора нельзя.

В декабре 2025 года регулятор раздвинул границы базовых ставок: для легковых автомобилей коридор расширился на 15% в обе стороны и теперь составляет от 1399 до 8665 рублей (вместо прежних 1646–7535 рублей). Для мотоциклов рамки сдвинулись сразу на 40%.