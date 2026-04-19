Чтобы заработать денег на какую-то вещь, они будут стремиться лучше учиться.

Стимулирует добиваться успеха

Некоторые родители дают детям деньги не только за отметки, но и за другие достижения. Например, хорошие результаты в спортивной секции или количество прочитанных книг.

Плюс такого подхода в том, что ребенок понимает ценность своих усилий и стремится развиваться.

Развивает ответственность

Часто взрослые дают ребенку деньги за мелкую работу по дому — уборку комнаты или помощь на кухне. Благодаря этому дети учатся брать ответственность за свои действия и их последствия.

Пример: родители договорились с ребенком, что он получает деньги за уборку в своей комнате раз в неделю. Ребенок заранее знает: если он протрет пыль в комнате и уберет игрушки, он получит вознаграждение. А если он выберет ничего не делать, то и денег не заработает.

Сегодня он может выбрать поработать и получить деньги, в следующий раз — пропустить уборку, но остаться ни с чем. Так появляется свобода выбора.

Учит управлять финансами

Если у ребенка нет собственных денег, он просто не будет знать, как с ними обращаться.

У него может сформироваться убеждение, что деньги — это что-то, что есть у других, но не у него. Избавиться от такой установки во взрослом возрасте бывает непросто.

Зато, когда у ребенка есть источник «заработка», он постепенно учится распределять доходы и расходы, копить, экономить, искать способы увеличить заработок и т. д.

Так ребенок с детства привыкает быть с деньгами на «ты».

Чем плоха денежная мотивация для детей

Превращает деньги в самоцель

Деньги правда могут стимулировать ребенка лучше учиться, но это только внешняя мотивация. А есть еще мотивация внутренняя — искренний интерес к процессу обучения, любопытство, желание получать новые знания.