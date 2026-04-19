Нужно ли платить детям за оценки или уборку дома? Плюсы и минусы денежной мотивации
© Создано при помощи нейросети
Чем полезна денежная мотивация для детей
Побуждает лучше учиться
Самый часто используемый способ познакомить детей с деньгами — платить им за хорошие отметки.
Родители рассуждают так: учеба для ребенка — то же самое, что работа для взрослых, поэтому она тоже должна оплачиваться.
Считается, что так дети лучше понимают связь между усилиями и результатом.
Чтобы заработать денег на какую-то вещь, они будут стремиться лучше учиться.
Стимулирует добиваться успеха
Некоторые родители дают детям деньги не только за отметки, но и за другие достижения. Например, хорошие результаты в спортивной секции или количество прочитанных книг.
Плюс такого подхода в том, что ребенок понимает ценность своих усилий и стремится развиваться.
Развивает ответственность
Часто взрослые дают ребенку деньги за мелкую работу по дому — уборку комнаты или помощь на кухне. Благодаря этому дети учатся брать ответственность за свои действия и их последствия.
Пример: родители договорились с ребенком, что он получает деньги за уборку в своей комнате раз в неделю. Ребенок заранее знает: если он протрет пыль в комнате и уберет игрушки, он получит вознаграждение. А если он выберет ничего не делать, то и денег не заработает.
Сегодня он может выбрать поработать и получить деньги, в следующий раз — пропустить уборку, но остаться ни с чем. Так появляется свобода выбора.
Учит управлять финансами
Если у ребенка нет собственных денег, он просто не будет знать, как с ними обращаться.
У него может сформироваться убеждение, что деньги — это что-то, что есть у других, но не у него. Избавиться от такой установки во взрослом возрасте бывает непросто.
Зато, когда у ребенка есть источник «заработка», он постепенно учится распределять доходы и расходы, копить, экономить, искать способы увеличить заработок и т. д.
Так ребенок с детства привыкает быть с деньгами на «ты».
Чем плоха денежная мотивация для детей
Превращает деньги в самоцель
Деньги правда могут стимулировать ребенка лучше учиться, но это только внешняя мотивация. А есть еще мотивация внутренняя — искренний интерес к процессу обучения, любопытство, желание получать новые знания.
Плохо, когда внутренняя мотивация подменяется внешней и ребенок делает деньги самоцелью.
Из-за этого подхода ребенок может начать гоняться за «пятерками» в школе, совершенно не стремясь разобраться в материале. А если вдруг выплаты прекратятся, есть шанс, что он вовсе перестанет учиться.
Формирует потребительское отношение
Когда ребенку платят за мелкие домашние дела, у него может сформироваться установка: в этом мире все продается и покупается.
В итоге ему просто станет неинтересно участвовать в жизни семьи бескорыстно.
Он начнет делать что-то по дому или помогать только за деньги. Или начнет требовать оплаты за действия, которые должны делать по умолчанию: чистить зубы, заправлять постель, есть кашу на завтрак и т. д.
Лишает связи с родителями
Если у человека на работе нет другой мотивации, кроме денег, он очень быстро выгорит. Зато когда замечают успехи и хвалят, это здорово мотивирует и иногда бывает важнее бонусов и премий.
В семье так же: если отношения между взрослыми и детьми товарно-денежные, ребенок перестает чувствовать настоящее признание и поддержку от них. Он начинает и к себе, и к другим относиться как к вещи.
Деньги — далеко не единственный способ поощрения ребенка. Бонусом может быть и совместный досуг: походы в кино, театр, цирк, кафе, поездка на море и т. д.
Как правильно мотивировать детей деньгами
Известный афоризм гласит: «Все яд и все лекарство; то и другое определяет доза». В денежных вопросах с детьми — так же. Совсем исключать деньги из жизни ребенка не стоит, но мотивировать ими нужно разумно.
Вот как это делать:
1. Определите свои цели. Прежде чем давать ребенку деньги, подумайте, чего вы хотите этим добиться. Например, иногда родители начинают платить ребенку за отметки, если у него просела успеваемость. В такой ситуации сначала нужно разобраться, почему ребенку стало сложно усваивать школьную программу. Скорее всего, только деньгами ситуацию не решить.
2. Установите правила игры. Ребенок должен четко понимать, за что, сколько и когда он сможет получить. Например, вы можете договориться, что платите за каждую «пятерку» или раз в неделю/месяц/четверть даете какую-то сумму за хорошие отметки в дневнике.
3. Будьте последовательны. Если вы решили давать ребенку деньги, к примеру, за каждую «пятерку», за уборку дома или выгул собаки, выполняйте обещание.
4. Не бросайте ребенка наедине с деньгами. Объясните ему, как можно планировать бюджет, распределять свои доходы и расходы, экономить деньги.
5. Контролируйте траты ребенка, но не превращайте это в слежку. Например, если вы сделали ребенку банковскую карту, установите на ней лимит и подключите оповещение об операциях по карте.