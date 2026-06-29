Мария Мишина рекомендует: записывайте суммы трат и чувства, которые вы при этом испытывали. Это поможет отследить момент, когда рациональная экономия превращается в навязчивый страх.

Если покупка необходимых лекарств вызывает панику — это сигнал, что пора проработать отношение к финансам.

«Часто за страхом потратить накопления стоит не финансовая неграмотность, а более глубокие вопросы: потребность в контроле, страх неопределенности или непрожитый опыт дефицита», — говорит Екатерина Суворова. Работа с этими слоями возвращает деньгам их истинную функцию — служить жизни, а не заменять ее.

Как устроить подушку безопасности, чтобы она не давила

Психология психологией, но тревогу вокруг накоплений можно снизить и вполне практическими методами — правильно выбрав инструменты и грамотно структурировав резерв.

Финансисты объясняют: одна из главных ошибок — смешивать понятия «финансовая подушка» и «инвестиции». Директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle подчеркивает, что резерв нужен на экстренный случай (лечение, ремонт, потеря работы), а инвестиции — для приумножения капитала в долгосрочной перспективе.

Принцип такой: сначала формируем подушку, потом инвестируем. При этом нужно использовать разные инструменты.

Сколько откладывать на черный день

Сложите все обязательные ежемесячные траты — питание, коммунальные платежи, транспорт, лекарства, кредитные платежи — и умножьте на нужное количество месяцев. Это и будет ваша минимальная подушка, говорит декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Екатерина Безсмертная.