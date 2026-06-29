Деньги есть, но тратить страшно. Почему накопления становятся источником стресса
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Как россияне боятся тратить накопления: результаты исследования
Аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру» опросили 3500 человек и выяснили: у 62% есть накопления. И дальше неожиданное: из этих людей 41% психологически не готовы тратить свои накопления, даже если наступил тот самый черный день. Люди отказываются трогать заначку даже ради срочного лечения, ремонта или при временной потере работы.
Лишь 31% участников опроса готовы без сожалений использовать отложенные средства по назначению. А 28% предпочтут занять у родственников или взять кредит — лишь бы не трогать собственные накопления.
Чтобы снизить соблазн потратить деньги, каждый пятый опрошенный (20%) сознательно выбирает банковские продукты с жесткими ограничениями на досрочное снятие.
Почти каждый третий (30%) постоянно проверяет размер накоплений и испытывает беспокойство, если сумма уменьшается.
Парадокс: финансовая подушка, которая должна снижать тревожность, сама становится источником стресса.
Люди копят деньги ради ощущения стабильности, но начинают воспринимать их как священный и неприкосновенный запас. У экспертов есть несколько объяснений такому феномену.
Почему мы боимся потерять деньги больше, чем влезть в долги
Психологи говорят: для многих накопления перестают быть просто финансовым инструментом. Они превращаются в символ безопасности и контроля над жизнью.
Когда человек видит уменьшение суммы, у него активируется тот же нейронный процесс , что и при потере собственности или угрозе выживанию. Это называется «эффект потери» (loss aversion), описанный в поведенческой экономике Канеманом и Тверски: боль от потери ощущается сильнее, чем радость от приобретения такой же ценности.
Кредит воспринимается психикой легче, потому что мы тратим «чужие» деньги, отмечает психотерапевт Михаил Трубин. Мы успокаиваем себя мыслью «как-нибудь выплачу», потому что это проблема будущего. А когда тратим свои накопленные — теряем часть себя в настоящем. Это вызывает стресс, особенно на фоне общей нестабильности и инфляции, когда деньги тают на глазах.
Долг — это будущее обязательство, которое мозг склонен недооценивать. Потеря подушки — это сокращение текущего запаса выживания здесь и сейчас.
Накопления часто становятся для человека еще и подтверждением его успеха, добавляет психолог Ника Болзан. В таком случае трата резерва, даже обоснованная, воспринимается как личное поражение или откат назад. Человек начинает экономить на базовых потребностях — здоровье, отдыхе, качественной еде — лишь бы цифра на счете не уменьшалась.
Это тревожный сигнал. Если мысли о балансе становятся навязчивыми, а качество жизни падает при наличии средств — грань между бережливостью и неврозом пройдена.
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Люди с выраженной тревожностью. Для них деньги становятся регулятором внутреннего напряжения. Чем выше базовая тревога, тем сильнее зависимость от размера резерва.
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Обсессивно-компульсивный тип личности. Люди с повышенной потребностью в порядке, контроле и структурированности. Им трудно переносить неопределенность, они склонны к ритуализации поведения, включая финансовое.
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Люди с «дефицитарной» установкой. Консервативная позиция, сформированная опытом нестабильности. Те, кто пережил экономические кризисы или вырос в семьях с установкой «все может внезапно закончиться», склонны удерживать ресурс как гарантию выживания.
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Перфекционисты с высокой ответственностью. Они склонны чувствовать чрезмерную вину за «ошибочное» финансовое решение. Чтобы избежать чувства ошибки, они минимизируют любые траты.
Психолог Варвара Сапелкина предлагает посмотреть на проблему через призму истории. В советское время тратить открыто и много было небезопасно: крупные покупки привлекали лишнее внимание, а заработать большие деньги законным путем было почти невозможно. Установка «надежнее сохранять, чем тратить» передавалась из поколения в поколение — бессознательно, через модели поведения в семье.
Это так называемое трансгенерационное послание — когда установки и страхи предков живут в нас, даже если мы сами не застали те времена. Отсюда, например, осуждение со стороны старшего поколения, когда молодые люди решаются на крупную покупку.
Сапелкина называет нынешнюю ситуацию переходным периодом: с одной стороны, мы живем в обществе потребления, где тратить — норма. С другой — старые установки бережливости никуда не делись. Этот внутренний конфликт сам по себе — источник стресса.
Как договориться с собой и начать тратить
Главная психологическая работа — изменить отношение к накоплениям. Не «неприкосновенный запас, который нельзя трогать», а инструмент, который создан именно для того, чтобы его использовали в трудный момент.
Ника Болзан советует задавать их себе каждый раз, когда возникает необходимость потратить часть резерва, но рука не поднимается:
1. Какова цена моего отказа от траты? Если не потратить деньги на ремонт сломанной машины — сколько времени и сил уйдет на дорогу общественным транспортом? Если не сходить к врачу сейчас — во сколько обойдется лечение запущенной болезни потом? Эти скрытые расходы стоит буквально записать.
2. Что именно я покупаю на эти деньги прямо сейчас? Полезно переформулировать действие: вы не уменьшаете баланс, а оплачиваете работоспособность, здоровье, спокойствие в доме. Трата резерва по назначению — это инвестиция, а не потеря.
3. Соответствует ли мое поведение долгосрочной цели? Цель подушки безопасности — сохранить вашу жизнеспособность. Если попытка удержать деньги на счете приводит к эмоциональному или физическому истощению, накопления начинают работать против своей же цели.
Мария Мишина рекомендует: записывайте суммы трат и чувства, которые вы при этом испытывали. Это поможет отследить момент, когда рациональная экономия превращается в навязчивый страх.
Если покупка необходимых лекарств вызывает панику — это сигнал, что пора проработать отношение к финансам.
«Часто за страхом потратить накопления стоит не финансовая неграмотность, а более глубокие вопросы: потребность в контроле, страх неопределенности или непрожитый опыт дефицита», — говорит Екатерина Суворова. Работа с этими слоями возвращает деньгам их истинную функцию — служить жизни, а не заменять ее.
Как устроить подушку безопасности, чтобы она не давила
Психология психологией, но тревогу вокруг накоплений можно снизить и вполне практическими методами — правильно выбрав инструменты и грамотно структурировав резерв.
Финансисты объясняют: одна из главных ошибок — смешивать понятия «финансовая подушка» и «инвестиции». Директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle подчеркивает, что резерв нужен на экстренный случай (лечение, ремонт, потеря работы), а инвестиции — для приумножения капитала в долгосрочной перспективе.
Принцип такой: сначала формируем подушку, потом инвестируем. При этом нужно использовать разные инструменты.
Сколько откладывать на черный день
Сложите все обязательные ежемесячные траты — питание, коммунальные платежи, транспорт, лекарства, кредитные платежи — и умножьте на нужное количество месяцев. Это и будет ваша минимальная подушка, говорит декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Екатерина Безсмертная.
Сколько именно месяцев? Общепринятый ориентир: 3–6.
Но большинство опрошенных нами экспертов сходятся во мнении: в нынешних условиях этого мало. Руководитель управления розничного бизнеса ББР Банка Наталья Горковенко уточняет: золотой стандарт сегодня — 6–12 месяцев.
Как структурировать подушку
Начальник управления по работе с частным капиталом РосДорБанка Татьяна Росолько советует разделить резерв (подушку безопасности) на два слоя.
Первый — неприкосновенный запас на вкладе с максимальным процентом, но без возможности снятия. Второй — оперативный резерв на вкладе или накопительном счете с чуть меньшей ставкой, но со свободным доступом к деньгам.
На оперативный резерв отведите до 30% от финподушки, но не меньше месячных расходов. Это фонд на форс-мажоры (ремонт, лечение). Храните деньги на накопительных счетах с доступом 24/7 и ежедневным процентом. Тратьте смело — это их прямое назначение.
На неприкосновенный запас нужно выделить не меньше 70% от финансовой подушки, говорит он. Это страховка от глобальных потрясений: потеря работы, длительная болезнь или кризис в отрасли. Эту часть можно «заморозить» на срочных банковских вкладах для получения максимальной доходности.
Можно разбить неприкосновенный запас на несколько частей и открыть депозиты с разными сроками окончания (например, на 3, 6, 9 и 12 месяцев). Так вы фиксируете высокую доходность, обгоняете инфляцию и регулярно имеете доступ к части капитала без потери процентов, советует Весенний.
Куда класть деньги
Главные требования к инструментам для подушки безопасности — надежность и быстрый доступ к деньгам.
Накопительный счет — оптимальный вариант для основной части резерва. Деньги можно снять в любой момент без потерь, при этом на остаток начисляются проценты. Екатерина Безсмертная называет его лучшим инструментом именно для подушки безопасности — в отличие от наличных, деньги здесь работают и приносят доход, а в отличие от вклада — доступны мгновенно.
Срочный вклад подходит для той части резерва, которую вы точно не тронете в ближайшее время. При этом эксперты предупреждают: вклад — это инструмент сохранения, а не инвестиций. Не стоит ждать от него роста капитала.
Когда подушка готова, можно переходить к инвестициям. Начать лучше с консервативных инструментов: золото, ОФЗ, облигации надежных эмитентов, фонды денежного рынка. При снижении ключевой ставки можно постепенно добавлять в портфель акции.
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