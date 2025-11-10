Деньги
10 ноября 2025, 00:01
Прохудилась крыша: что делать, если затопило квартиру
В этой ситуации многое зависит от того, насколько охотно ваша управляющая организация готова решать проблему. Возможно, все исправят быстро. Но часто приходится повоевать с коммунальщиками. Рассказываем, как действовать, чтобы вам не пришлось бороться с потопом в одиночку.
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
