Россияне скупают золотые слитки. Стоит ли делать так жеЦена вопроса — от 12 000 рублей
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*Такие данные привел Россельхозбанк.
Почему россияне скупают золотые слитки
Аналитики называют три причины. Интерес спровоцировали рост цен на золото, налоговые послабления и вера в надежность инвестиций во что-то, что можно потрогать.
- В 2025 году золото принесло больше всего денег российским инвесторами: акции, облигации и недвижимость не смогли дать такую же доходность (25% в рублях, или $73 в долларах).
- Слиток не зависит от работы брокера, депозитария или управляющей компании и не является обязательством банка — его можно просто держать у себя. На фоне инфляции, валютных ограничений и недоверия к длинным финансовым продуктам это работает как аргумент сильнее любой доходности.
- С 1 марта 2022 года физлица покупают слитки без НДС, и из цены ушла надбавка в 20%. А если продать слиток после 3 лет владения, доход не облагается НДФЛ.
Плюс изменилось отношение к металлу. Раньше золото в семье — это цепочка и обручальные кольца. Теперь все чаще запечатанный слиток в сейфе. Пока покупки инвестиционного золота в 2025 году вышли на рекорд, спрос на ювелирные изделия упал на 7% год к году.
Украшения впервые почти сравнялись со слитками и монетами.
В цене кольца зашита работа ювелира, наценка магазина и мода, которая через 5 лет пройдет. А слиток позволяет вложиться прямо в стоимость металла, без переплаты за изготовление. К тому же слиток проще продать через банк, а условия обратного выкупа обычно выгоднее, чем в ломбарде.
Сколько на самом деле стоит владеть золотым слитком
Дороже, чем кажется в момент покупки.
Банк продает слиток с наценкой и выкупает с дисконтом, и эта разница — спред — съедает первую прибыль целиком.
ПРИМЕР
5 августа 2026 года в одном из крупных российских банков слиток весом 1 грамм продавали за 12 083 рубля, а выкупали такой же — за 9611 рублей. Разница — почти 20% от цены покупки.
Чтобы просто вернуть свои деньги, ждать надо не 20% роста, а около 26%: цена выкупа должна дотянуться с 9611 до 12 083 рублей.
Вторая статья расходов — премия к учетной цене Банка России. На граммовых слитках она достигает 10%, а на крупных весах падает до 3–4,5%, приводит цифры Кузьминых. То есть 10 слитков по 1 грамму обойдутся заметно дороже, чем один десятиграммовый.
Такая структура затрат превращает слиток в инструмент с горизонтом от нескольких лет.
Что еще придется учесть, кроме спреда:
- Сохранность. Слиток требует идеального состояния упаковки и сертификата. Повредили — банк выкупит с дисконтом или отправит металл на экспертизу. Если слиток полежит в ящике среди ключей и мелочи, потертости и царапины гарантированы, а со сколами и крупными царапинами его вообще могут не принять.
- Хранение. Чтобы сохранить товарный вид и защититься от воровства, нужен сейф. Альтернатива — банковская ячейка, но за нее платят: в одном известном российском банке год аренды стоит около 25 000 рублей.
- Ликвидность. Обменников с валютой в стране много, а вот продать слиток можно только в специализированных офисах банков. В небольших городах таких офисов может не быть вообще.
- Вывоз за границу. С 1 мая вывозить слитки общим весом больше 100 граммов запрещено.
Что выгоднее — слиток или монета
Слиток ближе к биржевой цене металла: чем больше вес, тем ниже относительная переплата за грамм.
Монета стоит дороже металла, потому что в цену заложены чеканка, тираж, коллекционная и подарочная составляющая. Зато монеты можно продавать поштучно — это удобно, когда сумма небольшая или деньги нужны частями. Спреды по монетам тоже бывают широкими.
Но не путайте инвестиционные монеты с коллекционными. У коллекционных цену определяет не металл, а тираж, состояние экземпляра и спрос среди нумизматов. Такая монета может годами не расти в цене, даже если золото дорожает, — и наоборот.
Массовый покупатель голосует за слиток: рост 31% против 8% по монетам за полугодие.
Удачный ли сейчас момент, чтобы покупать золото
26 января 2026 года металл впервые в истории пробил $5000 за тройскую унцию, а на пике дошел до рекордных $5608. К июню цена потеряла около 22% от максимума, а в начале августа держалась в районе $4070–4100 — заметно выше уровня годичной давности, но на четверть ниже пика.
Покупать золото на короткий срок после такого движения рискованно, сходятся опрошенные нами эксперты.
Называть текущий момент однозначно удачным для входа в золото было бы неправильно. После бурного роста и последующей коррекции золото остается активом с высокой волатильностью: оно растет на ожиданиях снижения ставок и геополитике, но разворачивается вниз, как только доллар укрепляется, а инвесторы фиксируют прибыль.
Что говорят прогнозы и почему им нельзя верить буквально
Крупные банки разошлись в оценках так сильно, что сам разброс важнее любой отдельной цифры. Вилка прогнозов на конец 2026 года — от $3500 до $6300, и это признак повышенной неопределенности, объясняет Астафьев.
- Deutsche Bank и Wells Fargo — $6000–6300;
- Bank of America — 12-месячная цель $6000, но банк признает, что достичь ее в ближайшее время маловероятно; средний прогноз на год скромнее — около $5093;
- Goldman Sachs — $4900–5400;
- консенсус аналитиков Financial Times — около $4610;
- Citi — самая осторожная позиция: допускает падение до $3500–4000 при неблагоприятном развитии геополитики.
Мировой спрос тоже тянет в разные стороны. Во втором квартале центробанки купили 289 тонн золота — рекорд для вторых кварталов. При этом из биржевых фондов вышло 44,7 тонны, а мировые покупки слитков и монет снизились на 3%, приводит данные Всемирного совета по золоту Кузьминых.
Кстати, пока россияне скупали слитки, Банк России делал обратное. По итогам первого полугодия 2026 года золотые резервы регулятора опустились до минимума с февраля 2020 года: он продал порядка 43,5–43,8 тонны и стал крупнейшим продавцом металла в мире за этот период, подчеркнул Астафьев.
Вывод: даже у крупных институциональных игроков нет согласия, копить золото сейчас или, наоборот, фиксировать прибыль по высокой цене.
Против золота работают три силы: укрепление доллара, высокие или растущие реальные ставки и снижение геополитической премии — того самого страха, который загонял деньги в металл.
Для покупателя в России есть четвертый риск, о котором часто забывают, — крепкий рубль. Он нивелирует рост долларовой цены: унция может дорожать, а рублевая доходность останется нулевой или уйдет в минус.
Как действовать, если решились
Практичнее рассуждать не о точке входа, а о доле металла в портфеле — обычно 5–10%, советует Кузьминых. Торохов тоже рекомендует держать золото в умеренной доле как элемент диверсификации и часть долгосрочного защитного портфеля.
После бурного роста риск купить «на эмоциях» выше обычного, предупреждает Астафьев. Более рациональная тактика — не заходить всей суммой сразу, а покупать частями, воспринимая золото как страховку портфеля, не делая ставку на быстрый доход.
Чем можно заменить золотой слиток
Обезличенным металлическим счетом в банке или биржевыми инструментами. Смысл тот же: вы зарабатываете на цене золота. Но платите не 20% спреда, а комиссию в десятые доли процента, не покупаете сейф и не боитесь царапин. Для большинства людей это удобнее, считает Денис Астафьев.
Обезличенный металлический счет
ОМС позволяет купить металл от 1 грамма, причем без визита в банк, без риска повредить слиток и без экспертизы. Но у инструмента два важных ограничения.
- счет не покрывается страхованием вкладов — в отличие от обычного депозита, и несет риск конкретного банка;
- НДФЛ платится на общих основаниях — трехлетней льготы, как у слитков, здесь нет.
Проще говоря, ОМС — это не вклад, хотя выглядит похоже на банковский продукт.
Биржевое золото и фонды
Спотовый контракт GLDRUB_TOM на Мосбирже торгуется со спредом в сотые доли процента, биржевые фонды на золото берут за управление от 0,37% до 1% в год, привел цифры Кузьминых. Это плата за то, что вы не думаете о хранении металла. Минус — зависимость от рыночной инфраструктуры и комиссий, отмечает Анатолий Торохов.
Оба инструмента продаются на Московской бирже. Нужен брокерский счет — его открывают онлайн, примерно как обычный вклад.
GLDRUB_TOM — контракт на покупку золота за рубли с поставкой на следующий рабочий день. Расшифровка простая: GLD — золото, RUB — рубли, TOM — от английского tomorrow, «завтра». Металл реальный, но домой не едет, лежит в хранилище. Минимальный лот — 1 грамм.
Биржевой фонд — это складчина. Управляющая компания покупает золото на деньги всех участников и хранит его, а вы владеете долей — паем. Пай стоит несколько рублей, продать его можно в один клик.
Общий минус — золото у вас на руках не окажется: все существует в виде записи на счете.
Фьючерсы и акции золотодобытчиков
Фьючерсы на золото на Мосбирже предполагают работу с плечом (что это, рассказывали здесь). Они подходят тем, кто разбирается в маржинальных требованиях и готов к повышенному риску. Начинающему покупателю здесь делать нечего.
Акции золотодобывающих компаний — это ставка на конкретный бизнес: долги, издержки, налоги, качество менеджмента и дивидендная политика, а еще НДПИ, привязанный к цене золота. Такие бумаги нельзя приравнивать к прямой инвестиции в металл, подчеркивают все три эксперта. Металл может дорожать, а акция — падать.
Идеального инструмента в списке нет. У каждого свой риск: ОМС зависит от банка, фонды — от инфраструктуры и комиссий, акции золотодобытчиков — от бизнеса компании.
Физический металл имеет смысл для тех, кому важна именно материальная форма и максимальная независимость от посредников, считает Анатолий Торохов. Для остальных оптимальнее сочетать несколько инструментов.
Разумная доля золота в портфеле — 5–10%, заходить лучше частями, а не всей суммой на пике эмоций.
И помните: золото не платит ни процентов, ни дивидендов, поэтому вся ставка здесь только на цену.
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