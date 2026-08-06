Против золота работают три силы: укрепление доллара, высокие или растущие реальные ставки и снижение геополитической премии — того самого страха, который загонял деньги в металл.

Для покупателя в России есть четвертый риск, о котором часто забывают, — крепкий рубль. Он нивелирует рост долларовой цены: унция может дорожать, а рублевая доходность останется нулевой или уйдет в минус.

Как действовать, если решились

Практичнее рассуждать не о точке входа, а о доле металла в портфеле — обычно 5–10%, советует Кузьминых. Торохов тоже рекомендует держать золото в умеренной доле как элемент диверсификации и часть долгосрочного защитного портфеля.

После бурного роста риск купить «на эмоциях» выше обычного, предупреждает Астафьев. Более рациональная тактика — не заходить всей суммой сразу, а покупать частями, воспринимая золото как страховку портфеля, не делая ставку на быстрый доход.

Чем можно заменить золотой слиток

Обезличенным металлическим счетом в банке или биржевыми инструментами. Смысл тот же: вы зарабатываете на цене золота. Но платите не 20% спреда, а комиссию в десятые доли процента, не покупаете сейф и не боитесь царапин. Для большинства людей это удобнее, считает Денис Астафьев.

Обезличенный металлический счет

ОМС позволяет купить металл от 1 грамма, причем без визита в банк, без риска повредить слиток и без экспертизы. Но у инструмента два важных ограничения.

счет не покрывается страхованием вкладов — в отличие от обычного депозита, и несет риск конкретного банка;

НДФЛ платится на общих основаниях — трехлетней льготы, как у слитков, здесь нет.

Проще говоря, ОМС — это не вклад, хотя выглядит похоже на банковский продукт.

Биржевое золото и фонды

Спотовый контракт GLDRUB_TOM на Мосбирже торгуется со спредом в сотые доли процента, биржевые фонды на золото берут за управление от 0,37% до 1% в год, привел цифры Кузьминых. Это плата за то, что вы не думаете о хранении металла. Минус — зависимость от рыночной инфраструктуры и комиссий, отмечает Анатолий Торохов.