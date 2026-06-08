Что такое «белая» зарплата

«Белая» зарплата — это полностью официальный доход. В такой ситуации все, что вы получаете в качестве зарплаты, полностью отражается в бухгалтерии и финансовой отчетности.

Со всего размера «белой» зарплаты и работники, и работодатели обязаны платить налоги. За работника это делает сама организация, в которую он устроен.

Работодатель отчисляет за каждого работника:

налог на доходы физлиц (НДФЛ);

страховые взносы в Социальный фонд России — на обязательное пенсионное и медицинское страхование, а также на выплаты по нетрудоспособности и материнству.

НДФЛ равен 13% при доходах менее 2,4 млн в год. С 2025 года в России действует прогрессивная шкала налогообложения, так что чем больше зарплата, тем выше налог — вплоть до 22% .

Страховые взносы в 2025 году составляют до 30% от зарплаты.