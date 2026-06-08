«Серая» и «черная» зарплата: чем отличаются и почему опасны
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*По данным Сбербанка
Материал проверил
Что такое «белая» зарплата
«Белая» зарплата — это полностью официальный доход. В такой ситуации все, что вы получаете в качестве зарплаты, полностью отражается в бухгалтерии и финансовой отчетности.
Со всего размера «белой» зарплаты и работники, и работодатели обязаны платить налоги. За работника это делает сама организация, в которую он устроен.
Работодатель отчисляет за каждого работника:
- налог на доходы физлиц (НДФЛ);
- страховые взносы в Социальный фонд России — на обязательное пенсионное и медицинское страхование, а также на выплаты по нетрудоспособности и материнству.
НДФЛ равен 13% при доходах менее 2,4 млн в год. С 2025 года в России действует прогрессивная шкала налогообложения, так что чем больше зарплата, тем выше налог — .
Страховые взносы в 2025 году составляют до 30% от зарплаты.
Общий размер отчислений в бюджет с зарплаты каждого работника составляет порядка 43% от суммы выплат.
Пример. Предположим, с зарплаты в 45 000 рублей работодатель выплатит за работника 13 500 рублей страховых взносов. Они не вычитаются из зарплаты, их платят «сверху».
А вот НДФЛ, по сути, уменьшает размер зарплаты. Это выглядит примерно так: в документах отражается зарплата в 45 000 рублей, а на руки работник получает после вычета 13% подоходного налога (НДФЛ) 39 150 рублей (5 850 рублей уходят в казну государства).
Что такое «черная» зарплата
Порой работников нанимают неофициально, чтобы сэкономить на отчислениях в налоговую и Социальный фонд. Если вас вообще никак не хотят оформлять, а всю зарплату собираются отдавать «в конверте», такой заработок назовут «черным».
На такой шаг, по данным налоговой, чаще всего идут представители малого и среднего бизнеса — крупный так не рискует.
Дело в том, что с 2020 года недоплаченные налоги изымают только из кармана работодателя. Такой исход возможен, если работник пожалуется в ФНС и докажет, что .
Что такое «серая» зарплата
«Серой» называют зарплату, которая состоит из официальной, «белой» части и «черной» части в конверте. Платить таким образом за ваш труд так же незаконно, как вообще не оформлять трудовой договор.
Есть и другая «серая» схема экономии — устраивать человека не по трудовому договору, а как ИП или самозанятого. Таким образом работодатель как бы платит ему за услуги.
Если самозанятый действительно время от времени выполняет заказы, то такое оформление законно.
Но если человек работает полный рабочий день и его обязанности ничем не отличаются от тех, что выполняют коллеги со стандартными трудовыми договорами, то уже нет. Так работодатель тоже пытается экономить на налогах и взносах.
От «серой» зарплаты, как и «черной», выигрывает в первую очередь работодатель (пока не получит наказание по закону). А работник по сути занимает деньги у самого себя и обманывает себя же — в будущем.
Минусы «серой» и «черной» зарплаты для работника
Уволить могут в любой момент. Если человек полностью работает «в черную», он никак не защищен от злоупотреблений. С ним могут распрощаться в любой момент и ничего не выплатить. Доказать сам факт работы и вернуть «свое» будет непросто.
Может не оказаться права на пенсию. С «черного» заработка не идет стаж и не копятся пенсионные баллы. Работая неофициально, есть риск не получить право на страховую пенсию.
В таком случае после достижения пенсионного возраста придется работать еще 5 лет, пока не назначат социальную пенсию.
Даже если человек оформлен как самозанятый, пенсионных отчислений не будет, если не заключить договор с СФР. Если вы — ИП, то для формирования пенсии тоже нужно делать отчисления самому.
Возникают проблемы с пособиями и больничными. Многие выплаты — пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком, по нетрудоспособности, отпускные выплаты — рассчитываются исходя из официальной зарплаты. «Черным» работникам почти ничего из этого положено не будет — государство может назначить лишь пособие по уходу за родившимся ребенком.
«Серым» же работникам, скорее всего, придется довольствоваться минимальными выплатами.
Работодатели, платящие часть зарплаты в конверте, могут выплачивать и «черную» часть пособий — чтобы не раздражать работника и не провоцировать его на жалобы в какие-либо инстанции. Но такое случается не всегда.
Никто не отвечает за задержку зарплаты. Даже у относительно добросовестных работодателей, нанимающих людей «в черную» полностью или частично, случаются трудности. В целях экономии средств они могут экономить на неофициальных выплатах, задерживая их. Причем делать это можно сколько угодно.
Задержка «белой» зарплаты, в свою очередь, чревата штрафами и уголовным делом, поэтому на такое идут редко.
Сложнее получить кредит. Чем больше заработок, тем более привлекателен заемщик для банков и тем легче ему получить выгодный кредит. Особенно это актуально для ипотеки — людям с маленькой официальной зарплатой если и дают займы, то под высокий процент.
Ответственность за «черную» и «серую» зарплату
Основная часть ответственности за сокрытие доходов лежит на работодателе, но и работнику могут грозить штрафы и уголовное преследование.
— 20% от неуплаченной суммы или 40%, если суд решит, что работник сделал это умышленно. Также придется заплатить налоги в полном объеме.
За заведомо ложную информацию в налоговых документах, если это привело к неуплате налогов в крупном размере, грозит — как минимум штраф от 100 000 рублей, а как максимум — лишение свободы на срок 2–5 лет.
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ФНС: 1. «Белая, серая и черная зарплата. Преимущества и последствия», 2. «Каким «цветом» твоя зарплата?»
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