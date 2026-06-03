Трем из четырех — отказ. Как получить реструктуризацию кредита в 2026 годуИ не угодить в еще большую кабалу
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Почему банки не идут на уступки по кредитам
Реструктуризация — это изменение условий по уже действующему кредиту. Банк может увеличить срок кредита (чтобы снизить ежемесячный платеж), дать отсрочку («кредитные каникулы») или даже снизить ставку.
Важно: банк не обязан идти навстречу, за исключением случаев, прописанных в законе (например, ипотечные каникулы при потере работы). Основные причины для обращения:
- потеря работы или резкое снижение дохода (более чем на 30%);
- длительная болезнь;
- декрет или призыв в армию;
- чрезвычайная ситуация (например, стихийное бедствие).
Все эти причины нужно подтверждать документами: справками с биржи труда, больничными листами, приказами с работы и т. д.
За последние два года россияне стали чаще просить о реструктуризации кредитов. С января 2024-го по сентябрь 2025-го в банки поступило **8,7 млн таких заявлений **— в 3,1 раза больше, чем за аналогичный период 2023–2024 годов.
Из них почти 73% банки отклонили, говорят данные Центробанка.
Самая частая причина — люди не могут документально подтвердить, что попали в трудную жизненную ситуацию, объяснил сам ЦБ.
Но эксперты видят и другие, более глубокие причины. Они связаны с поведением заемщиков и с общей экономической ситуацией.
Банки все чаще рассматривают реструктуризацию как потенциальное признание проблемного долга.
После волны реструктуризаций прошлых лет кредиторы устали от формальных просьб без реальных доказательств проблем. Плюс выросла доля заемщиков, которые используют реструктуризацию как способ затянуть платежи, а не решить ситуацию.
Многие обращаются за помощью слишком поздно, когда уже накопили серьезные просрочки. Банк считывает это как хроническую неплатежеспособность и уже не видит смысла помогать, объяснила основатель платежной системы BeMorePay Татьяна Мичурина.
Что будет с реструктуризацией кредитов в 2026-м
В наступающем году банки продолжат жестить в этом вопросе, считают эксперты.
Банки начнут строже фильтровать заявки. Эмоциональные аргументы окончательно перестанут работать.
Проблема в том, что самим банкам сейчас несладко: инфляция, высокая долговая нагрузка клиентов и требования регулятора заставляют их минимизировать риски.
По мнению эксперта Татьяны Мичуриной, поддержка будет точечной — ее получат только те заемщики, у которых есть реальные шансы восстановить платежеспособность.
Рынок кредитования в целом будет настраиваться на более консервативные методы оценки заемщиков, подтвердила заместитель директора юридического департамента МФК «Джой Мани» Ирина Селезнева.
Она подчеркнула, что все большую роль будут играть автоматизированные системы скоринга. Это значит, что решение все чаще будет принимать алгоритм, анализирующий вашу кредитную историю, доходы и расходы.
Кому откажут в первую очередь
Если коротко — заемщикам с необеспеченными кредитами и непрозрачными доходами. Эксперты выделяют несколько ключевых групп риска:
1. Владельцы кредиток и потребкредитов Сложнее всего будет договориться об изменении условий по долгам, не обеспеченным залогом. Для банка такие реструктуризации — самые рискованные.
Более устойчивым представляется положение ипотечных кредитов и обеспеченных займов, где у банка есть дополнительный инструмент контроля рисков.
2. Заемщики без официального дохода
Здесь все просто: банк верит документам, а не словам. Если зарплата в конверте, доказать на бумаге, что она упала, невозможно. А значит, и повода для помощи банк не увидит.
Старайтесь выбирать работодателей, которые выплачивают белую зарплату. Сейчас на рынке фактически отсутствует надежный и общепринятый инструмент подтверждения дохода, помимо официального трудоустройства. Поэтому неофициальные выплаты могут в перспективе существенно ограничить возможности и по новым кредитам, и по реструктуризации долга.
3. Те, кто уже имеет просрочки
Если у вас уже большие просрочки, банк вряд ли поверит, что каникулы спасут ситуацию. Как отметила Ирина Селезнева, такие клиенты попадут под особый контроль.
Также в зоне риска окажутся те, кто обращается за реструктуризацией повторно.
По мнению эксперта Кирилла Текшина, если вам уже давали отсрочку, а вы снова перестали платить без железных причин, второй шанс получить будет крайне сложно.
Как убедить банк сказать «да»
В 2026 году поход за реструктуризацией нужно воспринимать не как просьбу о помощи, а как защиту бизнес-плана. Эмоциональные рассказы о трудностях не cработают.
Эксперты выделили три главных фактора, на которые будут смотреть банки.
1. Документы
Это база. Вам нужно доказать на бумаге, что ваш доход упал или расходы критически выросли.
Банки станут запрашивать более подробные данные: сведения о месте работы, официальные справки, налоговые декларации, выписки по счетам. Специалисты будут проверять, способен ли клиент обслуживать даже новый график платежей.
- справки о доходах (2-НДФЛ, выписки со счетов) — чтобы показать падение заработка;
- документы о причине кризиса — приказ об увольнении, больничный лист, свидетельство о смерти кормильца;
- данные о расходах — банки все чаще спрашивают о тратах семьи и других кредитах.
2. Финансовая дисциплина
Банк смотрит, как вы вели себя, когда начались проблемы. Если вы просто пропали и перестали платить — это минус. Если вы вносили хотя бы частичные платежи и сами вышли на связь — это плюс.
3. Реалистичный план
Банку важно понять, как именно вы собираетесь выбираться из долгов. Просьба «просто снизьте платеж» работает плохо.
Банку важнее всего понимать, готов ли человек реально решать проблему, а не просто отложить ее. Они будут оценивать реалистичный план выхода из ситуации.
Ловушка одобрения: когда реструктуризация может навредить
Эксперты предупреждают: в 2026 году заемщикам будут предлагать формальную реструктуризацию. Это когда вам вроде бы идут навстречу, но на условиях, при которых выигрывает только банк.
Слишком высокая переплата из-за растягивания сроков
Банк может снизить вам ежемесячный платеж за счет увеличения срока кредита — в этом фишка реструктуризации. Итоговая переплата по кредиту неизбежно вырастет, это нормально.
Но важно подсчитать, насколько эта переплата для вас приемлема в долгосрочной перспективе.
Увеличение платежа после отсрочки
Еще один вариант реструктуризации — временная отсрочка («каникулы»), когда вы несколько месяцев платите меньше или не платите совсем.
Подвох в том, что это не то же самое, что кредитные каникулы: когда льготный период закончится, все пропущенные за это время платежи не исчезнут.
Банк может приплюсовать их к оставшемуся долгу, из-за чего ваш новый ежемесячный платеж станет даже больше, чем был до обращения.
Постарайтесь добиться от банка, чтобы у вас было право завершить льготный период по своей инициативе. Это поможет избежать сильного увеличения платежей, если финансовая ситуация наладится быстрее, чем вы ожидали.
Скрытые платежи
Дмитрий Ростовский отметил, что часто вместе с новым графиком банк навязывает дополнительные услуги (например, страховки), без которых реструктуризацию не одобряют.
Статус «проблемного заемщика»
В целом нужно помнить, что прибегший к реструктуризации заемщик в глазах банков может перейти в категорию проблемных, отметила Ирина Селезнева. А это не очень хорошо для кредитной кармы и будущих займов.
Главное
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Не ждите жалости. Банки верят только цифрам и справкам.
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Не тяните. Обращаться нужно до того, как начнутся просрочки.
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Считайте. Иногда выгоднее занять деньги у знакомых, чем подписываться на кабальные условия с переплатой в сотни тысяч рублей.
- Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса (январь 2024-го — сентябрь 2025-го) // Банк России, — 2025
- Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса (январь 2023-го — сентябрь 2024-го) // Банк России, — 2025