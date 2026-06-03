Что такое реструктуризация и когда на нее можно рассчитывать

Реструктуризация — это изменение условий по уже действующему кредиту. Банк может увеличить срок кредита (чтобы снизить ежемесячный платеж), дать отсрочку («кредитные каникулы») или даже снизить ставку.

Важно: банк не обязан идти навстречу, за исключением случаев, прописанных в законе (например, ипотечные каникулы при потере работы). Основные причины для обращения:

потеря работы или резкое снижение дохода (более чем на 30%);

длительная болезнь;

декрет или призыв в армию;

чрезвычайная ситуация (например, стихийное бедствие).

Все эти причины нужно подтверждать документами: справками с биржи труда, больничными листами, приказами с работы и т. д.