Туристическая страховка не всегда спасает. За какие риски придется доплатить
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Что такое туристическая страховка и зачем она нужна
Туристическая страховка — это договор, по которому страховая компания оплачивает лечение и другую экстренную помощь, если в поездке что-то пошло не так.
Официально ее называют полисом ВЗР — страхование выезжающих за рубеж. Турист платит за полис несколько сотен или тысяч рублей, а страховая берет на себя медицинские счета, которые могут дойти до миллионов.
Почему полис ОМС за границей не работает
Российская страховка ОМС действует только внутри страны. Как только вы пересекли границу, вы для местной больницы обычный платный пациент — без скидок и льгот.
Зарубежные медицинские учреждения не получают финансирования из российской системы обязательного медицинского страхования, поэтому медицинская помощь для российских туристов за рубежом оказывается на платной основе. Исключения возможны в отдельных странах СНГ в рамках межгосударственных соглашений, однако они, как правило, касаются ограниченного перечня экстренных случаев и не заменяют полноценную туристическую страховку.
С рядом государств из бывшего СНГ у России есть договоренности о бесплатной экстренной помощи гражданам. На практике рассчитывать только на них рискованно. Во-первых, речь идет об узком списке ситуаций — обычно это прямая угроза жизни. Во-вторых, «бесплатно» заканчивается ровно там, где начинается стационар, лекарства, реабилитация или перевозка домой. Все это оплачивает сам турист.
Что дает полис кроме денег
Представьте: ночь, чужой город, вы не говорите на местном языке и не понимаете, куда ехать с высокой температурой у ребенка. Вы звоните по номеру из полиса — и дальше клинику ищете не вы. Ее подбирает сервисная служба, она же созванивается с врачами, договаривается об оплате напрямую и при необходимости находит переводчика.
Задача страховки — вытащить человека из беды в чужой стране. Полис одновременно оплачивает счета и подключает тех, кто организует помощь на месте.
Бумажный или электронный полис, разницы нет. Электронный полис ВЗР имеет ту же юридическую силу, что и бумажный. Он оформляется довольно быстро во всех страховых и приходит файлом на почту. Для визовых центров чаще всего достаточно распечатки, но требования конкретного консульства лучше уточнить заранее.
Как работает полис ВЗР
У полиса для путешественников четыре важных параметра.
- Страховая сумма — сколько денег готова заплатить компания.
- Франшиза — сколько платите вы сами.
- Ассистанс — кто организует помощь на месте.
- Срок действия — в какие дни полис работает.
Что такое страховая сумма и на что ее хватит
Страховая сумма — это лимит покрытия, максимум, который страховая заплатит по всем случаям за поездку. Это не сумма на руки, а потолок, до которого компания оплачивает счета клиник.
Стандартные лимиты на рынке — 30 000, 50 000 и 100 000 евро или долларов.
На что хватает разных лимитов:
- €30 000 — прием врача, анализы, простая госпитализация на несколько дней, экстренная стоматология. Минимум для шенгенской визы.
- €50 000 — то же плюс операция средней сложности и медицинская транспортировка внутри страны.
- €100 000 и выше — реанимация, сложная операция, перевозка домой санитарным бортом. Рабочий вариант для США, Канады, Японии и Швейцарии, где медицина дороже в разы.
Перелет тяжелого пациента специализированным медицинским бортом стоит от 10 000 до 100 000 евро. То есть один такой рейс способен полностью съесть базовый лимит €30 000 и выйти за его пределы.
Важная деталь: внутри общей суммы почти всегда есть подлимиты — отдельные потолки по конкретным рискам. Даже при покрытии €100 000 на стоматологию вам выделят €100–200, а на обострение хронической болезни — $300–1000. Эти цифры прячутся не в полисе, а в правилах страхования, и смотреть их нужно до покупки.
Зачем нужен ассистанс и почему нельзя лечиться самому
Ассистанс — это сервисная компания, которая работает круглосуточно и решает организационные вопросы вместо туриста. Страховая платит, ассистанс делает.
Что берет на себя ассистанс:
- подбирает клинику, которая работает с вашей страховой;
- согласовывает прием и объем лечения;
- договаривается об оплате напрямую, чтобы вы не искали деньги на месте;
- находит переводчика, если в клинике не говорят по-русски или по-английски;
- организует транспортировку — до больницы, между клиниками или домой в Россию.
Звонок в ассистанс — условие договора. Сходили к врачу и заплатили сами, никого не предупредив, — страховая имеет полное право отказать в компенсации. Единственное исключение: угроза жизни, когда сначала вызывают скорую, а звонят потом.
Франшиза: когда дешевый полис оказывается дорогим
Франшиза — сумма, которую турист платит из своего кармана, прежде чем подключится страховая. Обычный размер — 30–100 евро или долларов.
Логика простая: полис с франшизой дешевле, но мелкие расходы вы закрываете сами.
|Полис с франшизой €50
|Полис без франшизы
|Цена полиса
|дешевле
|дороже
|Прием врача за €60
|платите €50, страховая — €10
|платит страховая
|Лечение отравления за €195
|платите €50, страховая — €145
|платит страховая
|Операция за €8000
|платите €50, страховая — остальное
|платит страховая
|Кому подходит
|тем, кто готов взять на себя мелкие траты
|семьям с детьми, пожилым туристам, поездкам с активностями
Чем крупнее счет, тем меньше значит франшиза. Она бьет именно по недорогим обращениям — а их у туристов большинство.
Срок действия полиса и коридор дат
Полис должен закрывать поездку целиком — от момента пересечения границы до возвращения. Вылет 10 июня, прилет обратно 20 июня — значит, полис оформляем с 10 по 20 июня включительно, а лучше с запасом в 1–2 дня.
Что стоит знать про даты:
- Полис вступает в силу не раньше даты, указанной в договоре. Купить страховку, когда вы уже за границей и уже заболели, не получится — такие обращения не оплачивают.
- Для шенгенской визы полис рекомендуют делать длиннее срока поездки на 15 дней. Это страховка от переноса рейса и вопросов консульства.
- Если вы летаете часто, считайте годовой полис. Он действует 12 месяцев, но с ограничением на суммарное количество дней за границей — обычно 30, 60 или 90. Для трех-четырех коротких поездок в год выходит дешевле, чем покупать полис каждый раз.
- Задержали обратный рейс — сразу звоните в ассистанс. Многие компании продлевают полис на время форс-мажора, но по факту, а не автоматически.
Что покрывает базовый полис ВЗР
Базовый полис оплачивает экстренную медицинскую помощь: прием врача, диагностику, лекарства по назначению, госпитализацию, операцию, снятие острой зубной боли и перевозку в клинику. Ключевое слово — «экстренную». Все, что можно спокойно отложить до возвращения домой, страховая не оплачивает.
Какие медицинские расходы входят в базовую программу
Базовая программа страхования ВЗР обычно включает:
- прием и консультации врачей (терапевт, узкие специалисты);
- амбулаторное лечение — диагностика, анализы, назначенные лекарства;
- экстренную госпитализацию и стационарное лечение — пребывание в больнице, операции, реанимация;
- экстренную стоматологическую помощь — снятие острой боли, лечение травм зуба, но не протезирование;
- медицинскую транспортировку — доставка в клинику наземным или воздушным транспортом;
- медицинскую репатриацию — возвращение на родину, если лечение за границей невозможно;
- посмертную репатриацию — возвращение тела (останков) в Россию.
Какие риски можно добавить опциями
Опции превращают медицинский полис в защиту всей поездки. Подключаются по отдельности, стоят от нескольких десятков рублей в день.
Что можно подключить к полису:
- Страхование багажа — компенсация при потере, повреждении или задержке.
- Отмена или прерывание поездки — возмещение стоимости невозвратных билетов и проживания при отмене по уважительной причине.
- Задержка рейса — покрытие расходов на питание и проживание при задержке.
- Страхование гражданской ответственности — возмещение ущерба, если турист случайно повредил чужое имущество или нанес вред здоровью.
- Страхование для активных и экстремальных видов спорта — покрытие травм при занятиях горными лыжами, дайвингом, альпинизмом и другими видами спорта.
- Потеря документов — помощь при утере паспорта или визы.
- Поддержка во время беременности и осложнений — только в расширенных программах.
Расширенные полисы могут компенсировать стоимость невозвратных билетов или проживания, если поездку пришлось отменить по уважительным причинам, например из-за болезни, госпитализации или иных предусмотренных договором обстоятельств.
Уважительные причины прописаны в договоре, и список у каждой компании свой. Чаще всего в него входят:
- болезнь, травма или госпитализация туриста;
- болезнь или смерть близких родственников;
- отказ в визе;
- призыв на военную службу;
- повестка в суд;
- повреждение имущества дома — пожар, залив.
Что покрывает базовая страховка и дополнительные опции
|Ситуация на отдыхе
|Базовый полис
|Полис с опциями
|Пищевое отравление, простуда
|Да
|Да
|Травма во время пешей экскурсии
|Да
|Да
|Травма при катании на водных лыжах
|Нет
|Да (опция «Активный отдых»)
|Обострение язвы желудка
|Нет (или минимальный лимит)
|Да (опция «Хронические заболевания»)
|Авиакомпания потеряла чемодан
|Нет
|Да (опция «Страхование багажа»)
|Отказ в выдаче шенгенской визы
|Нет
|Да (опция «Отмена поездки»)
|Турист случайно разбил витрину магазина
|Нет
|Да (опция «Гражданская ответственность»)
В каких случаях страховка реально спасает
Чаще всего полис выручает в трех ситуациях: внезапная болезнь, травма и острая зубная боль. На них приходится большинство обращений туристов. Реже, но дороже всего обходятся медицинская эвакуация и перевозка домой — счет доходит до миллионов рублей. Ниже — реальные случаи и цены, которые за ними стоят.
Внезапная болезнь
Пищевые отравления, ОРВИ, аллергии и вирусы подстерегают туристов в любой стране — от Турции до Мальдив. Страховка покрывает прием врача, диагностику (анализы, рентген, УЗИ, МРТ), назначенные лекарства, госпитализацию и экстренные операции.
В апреле 2026 года аналитики страховой компании «Лучи» изучили 1200 реальных обращений и вывели средний ценник типичных проблем со здоровьем в популярных у россиян странах. Для примера лечение расстройства желудочно-кишечного тракта обходится в сумму порядка 195 евро (около 17 000 рублей), травмы — 495 евро (43 000 рублей), проблем с внутренними органами — 950 евро (83 000 рублей). И это, можно сказать, самые обыденные ситуации. Каждый такой счет без полиса ложится на самого туриста и запросто может превысить бюджет всей поездки.
Один из самых дорогих страховых случаев — лечение 57-летнего россиянина, у которого на отдыхе в Турции произошел разрыв аневризмы с внутримозговым кровоизлиянием. Медицинская помощь обошлась в 7 млн рублей.
Травмы
Здесь у туристов главное заблуждение: травма — это про экстремальный спорт. На практике люди падают в гостиницах, на экскурсиях и на скользких ступенях аквапарков.
Россиянин поскользнулся возле бассейна и сломал бедренную кость. Потребовалась операция по восстановлению кости, общая стоимость лечения — 1,7 млн рублей. У мужчины была расширенная медицинская страховка, и она полностью покрыла все расходы.
В США на туристку, катавшуюся на каяке, напал разъяренный тюлень. Животное укусило женщину за бедро, ей потребовалась хирургическая обработка ран и вакцинация от бешенства. Лечение обошлось в $13 000.
Экстренная стоматология
Лимит на стоматологию в базовых программах — 100–200 евро, то есть в десятки, а иногда в сотни раз меньше общей страховой суммы. Полис покрывает осмотр, рентген, временную пломбу или удаление — но только то, что снимает боль. Лечение каналов и протезирование не покрываются вообще, даже если лимит не израсходован.
Медицинская эвакуация и репатриация
Это та часть полиса, о которой никто не думает при покупке, — и именно она превращает страховку в вещь первой необходимости.
В Испании во время прогулки по городу российская туристка попала под колеса автомобиля: водитель отвлекся и наехал ей на ногу. В больнице диагностировали множественные переломы костей стопы. После стабилизации состояния страховая организовала медицинскую транспортировку пострадавшей в Россию. Эвакуация стоила 1,55 млн рублей, госпитализация — почти $7000.
рублей стоит вертолетная эвакуация в Непале.
В турпакеты обычно включают полисы с лимитом 30 000–50 000 евро или долларов: амбулаторное лечение, госпитализацию и несложные операции такой лимит покрывает, а медицинская авиация в него часто уже не вписывается.
Почему страховая компания может отказать в выплате
У каждого страховщика есть строгие правила и исключения из покрытия. Если путешественник нарушает условия договора, он получит законный отказ в выплате.
Разберем самые частые ситуации, когда туристу придется платить за лечение из своего кармана.
Плановое лечение и косметология. Страховка покрывает только экстренную помощь, которая требует немедленного вмешательства врачей. Если вы решили во время отпуска пройти диспансеризацию, проверить зрение, вылечить кариес или сделать пластическую операцию, страховщик эти счета не примет.
Обострение хронического заболевания. При оформлении полиса компания всегда спрашивает о хронических болезнях. Если скрыть диагноз, страховщик откажет в помощи. Однако даже честно указанная болезнь не дает стопроцентной гарантии. Одни страховщики покрывают обострения, другие нет, у третьих есть жесткие лимиты (например, не более 300–1000 долларов).
Лечение без согласования с ассистансом. Звонок в сервисную службу при проблемах со здоровьем — обязательное условие. Если вы самостоятельно обратились в ближайшую клинику и оплатили прием, компания не вернет вам деньги. Исключение делают только для критических случаев, когда есть прямая угроза жизни и счет идет на минуты.
Алкогольное или наркотическое опьянение. Травмы, отравления и обострения, полученные в состоянии опьянения, базовый полис не покрывает. Если турист выпил пару коктейлей у бассейна, а затем поскользнулся и разбил голову, врачи возьмут анализ крови. При наличии алкоголя все расходы лягут на пострадавшего.
Перед оплатой полиса всегда открывайте полные правила страхования. В них есть отдельный раздел, который так и называется — «Исключения». Именно там страховщик подробно перечисляет все ситуации, за которые он не несет ответственности.
Где туристическая страховка обязательна и какая сумма нужна
Формально российский закон не заставляет покупать полис при любом выезде — но если другая страна его требует, сумма покрытия не может быть меньше эквивалента 2 млн рублей по курсу Центробанка на дату заключения договора.
2 млн рублей — это примерно 22 000 евро по текущему курсу. Для получения шенгенской визы этого мало: там свой порог — €30 000. И полис должен быть без франшизы и действовать на территории всех стран шенгена. Без такой страховки в Европу не пустят.
Также требуется страховка для получения визы в США, Канаду и Японию. Рекомендуемый лимит значительно выше базового — от 50 000 долларов (примерно 4 млн рублей).
С 1 января 2026 года полис обязателен для всех иностранных туристов в Грузии. Минимальное покрытие — 30 000 грузинских лари (около 900 000 рублей). Без страховки могут отказать во въезде или выписать штраф до 300 лари.
Как выбрать полис ВЗР и на что смотреть при покупке
Смотреть нужно на пять вещей: страховую сумму под конкретную страну, наличие франшизы, список исключений, подлимиты по отдельным рискам и работу ассистанса. Цена — шестой пункт, а не первый.
Два полиса с похожей ценой могут защищать человека совершенно по-разному. Пока ничего не случилось, все полисы выглядят одинаково: электронный файл, номер договора и телефон поддержки. Разница проявляется в момент обращения.
Чек-лист: что проверить перед оплатой
Пройдите по списку до того, как нажмете «купить». На это уйдет 10 минут, а сэкономить может сотни тысяч рублей.
- Страховая сумма. Сравните ее с требованием страны и со стоимостью медицины на месте. Для Европы отправная точка — €30 000, для США, Канады и Японии — от $50 000, для Юго-Восточной Азии — от $50 000, если планируете что-то активнее лежака.
- Перечень покрываемых рисков. Проверьте по пунктам: вызов скорой, амбулаторное лечение, госпитализация, экстренная стоматология, медицинская транспортировка и репатриация. Отсутствие хотя бы одного пункта — повод искать другой полис.
- Исключения. Хронические заболевания, беременность, алкоголь, спорт, укусы животных. Читаем не рекламную страницу, а правила страхования — файл на сайте страховщика.
- Подлимиты. Общая сумма €50 000 ничего не говорит о том, сколько дадут на зуб или на обострение хроники. Ищите конкретные цифры: стоматология, хронические болезни, амбулаторные лекарства.
- Франшиза. Есть или нет. Для шенгенской визы — только без франшизы. Для семейной поездки с детьми франшиза почти всегда невыгодна: обращений больше, счета мелкие.
- Работа ассистанса. Как связаться, есть ли поддержка на русском.
- Территория покрытия. «Весь мир» и «шенген» — разные территории, и они по-разному стоят. Если маршрут с пересадками или соседними странами, выбирайте зону с запасом.
- Даты. Полис должен начинаться не позже дня вылета и заканчиваться не раньше дня возвращения. Плюс 1–2 дня по краям — на случай сдвига рейса.
- Активности. Сверьте свои планы со списком: рафтинг, квадроцикл, аренда скутера, трекинг, дайвинг. Что не названо в опции — не покрыто.
- Возрастные условия. Для туристов старше 65 лет тариф выше, а у части компаний есть верхний возрастной порог.
Правила страхования — единственный документ, который имеет силу. Все, что написано на карточке товара, в буклете турагента или в рекламе, юридического значения не имеет. Файл с правилами обычно лежит на сайте страховщика ссылкой мелким шрифтом — именно его и нужно открыть.
Где покупать: турагент, страховая или агрегатор
Три канала, у каждого свои особенности.
- В составе турпакета. Самый простой и самый рискованный вариант. Обычно это базовая программа с минимальным лимитом, франшизой и ограничениями. Если тур уже куплен, полис можно не менять, а докупить второй — расширенный.
- Напрямую у страховщика. Больше контроля над опциями, есть возможность собрать программу вручную. Дольше по времени, зато видно все правила.
- Через агрегатор. Удобно сравнивать цену и наполнение сразу у нескольких компаний. Главное — сравнивать не по итоговой цифре, а по наполнению: сортировка «сначала дешевые» почти всегда выводит наверх полисы с франшизой и минимальным лимитом.
Что делать при страховом случае за границей
Порядок такой: при угрозе жизни — сразу скорая, во всех остальных случаях — звонок в ассистанс по номеру из полиса, и дальше по его указаниям.
Самостоятельно искать клинику и платить своей картой нельзя — это главная причина отказов. Все документы и чеки сохраняем.
Пошаговый алгоритм
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Позвоните в ассистанс. Номер указан в полисе. Назовите номер договора, фамилию, имя, дату рождения и опишите, что произошло. Консультант проверит, попадает ли случай под покрытие, и скажет, что делать дальше.
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Следуйте указаниям. Вас направят в конкретную клинику или пришлют врача в отель.
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Соберите документы. Запросите у врача или в клинике: справку о первичном осмотре, выписку с диагнозом, назначения, счета и чеки за услуги и медикаменты.
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Покажите документы ассистансу до отъезда. Отправьте копии и уточните, все ли оформлено правильно. Достать недостающую справку, пока вы в стране, легко. Позже это будет задачей со звездочкой.
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Подайте заявление в страховую. По возвращении — онлайн, по электронной почте или в офисе. Приложите все документы и реквизиты для перевода. Уложитесь в срок, указанный в полисе.
Распространенные ошибки с туристическими страховками
- Выбирать полис только по цене. Низкая цена почти всегда означает минимальное покрытие: франшиза, лимит €30 000 и урезанный список рисков. Дешевый полис может не покрывать госпитализацию или экстренную стоматологию.
- Идти в клинику без звонка в ассистанс. Одна из самых частых причин отказа в выплате.
- Ошибаться в датах. Страховка закончилась 19-го, а вы вернулись 20-го — лечение за последний день не покроют.
- Не учитывать тип поездки. Базовый полис не покроет травму на горных лыжах, дайвинге или арендованном скутере. Нужна опция.
- Не иметь контактов ассистанса под рукой. Номер должен быть в телефоне до вылета, а не в письме, которое нужно искать без интернета.
- Платить наличными без чеков. Без документов страховая не сможет возместить расходы, даже если случай был очевидно страховым.
Частые вопросы о туристической страховке
Покрывает ли страховка хронические заболевания?
Зависит от компании и программы. Возможны три варианта: хроника целиком в исключениях, покрывается только снятие острого состояния или есть отдельный подлимит — обычно $300–1000. Скрывать диагноз при оформлении нельзя: это само по себе основание для отказа. Ищите в правилах страхования формулировку «обострение хронического заболевания» и сумму рядом с ней.
Сколько стоит туристическая страховка?
Базовый полис на неделю в Турцию или Египет обойдется примерно в 500–900 рублей, для Европы с покрытием €30 000 — от 800–1500 рублей. Расширенные программы с опциями и лимитом €100 000 стоят в 2–3 раза дороже. На цену влияют страна, срок, возраст туриста, страховая сумма и набор опций: для детей и туристов старше 65 лет тариф выше.
Можно ли купить страховку в день вылета?
Технически да, если полис оформлен до начала поездки и условия страховщика это позволяют. Но откладывать на последний момент не стоит: легко ошибиться в датах и не успеть добавить нужные опции.
Действует ли туристическая страховка в России?
Полис ВЗР — нет, он оформляется для поездок за границу. Для путешествий по стране есть отдельные программы страхования путешествий: они покрывают то, чего нет в ОМС, — экстренную стоматологию, прием узких специалистов, лекарства и телемедицину. Имеет смысл, если едете далеко от дома, с детьми или в места, где до нормальной клиники не пять минут.
Сколько ждать выплату после возвращения?
Срок рассмотрения заявления прописан в правилах страхования и обычно составляет 10–30 рабочих дней с момента подачи полного комплекта документов. Если чего-то не хватает, отсчет начнется заново — поэтому проще собрать все справки на месте.