В турпакеты обычно включают полисы с лимитом 30 000–50 000 евро или долларов: амбулаторное лечение, госпитализацию и несложные операции такой лимит покрывает, а медицинская авиация в него часто уже не вписывается.

Почему страховая компания может отказать в выплате

У каждого страховщика есть строгие правила и исключения из покрытия. Если путешественник нарушает условия договора, он получит законный отказ в выплате.

Разберем самые частые ситуации, когда туристу придется платить за лечение из своего кармана.

Плановое лечение и косметология. Страховка покрывает только экстренную помощь, которая требует немедленного вмешательства врачей. Если вы решили во время отпуска пройти диспансеризацию, проверить зрение, вылечить кариес или сделать пластическую операцию, страховщик эти счета не примет.

Обострение хронического заболевания. При оформлении полиса компания всегда спрашивает о хронических болезнях. Если скрыть диагноз, страховщик откажет в помощи. Однако даже честно указанная болезнь не дает стопроцентной гарантии. Одни страховщики покрывают обострения, другие нет, у третьих есть жесткие лимиты (например, не более 300–1000 долларов).

Лечение без согласования с ассистансом. Звонок в сервисную службу при проблемах со здоровьем — обязательное условие. Если вы самостоятельно обратились в ближайшую клинику и оплатили прием, компания не вернет вам деньги. Исключение делают только для критических случаев, когда есть прямая угроза жизни и счет идет на минуты.

Алкогольное или наркотическое опьянение. Травмы, отравления и обострения, полученные в состоянии опьянения, базовый полис не покрывает. Если турист выпил пару коктейлей у бассейна, а затем поскользнулся и разбил голову, врачи возьмут анализ крови. При наличии алкоголя все расходы лягут на пострадавшего.

Перед оплатой полиса всегда открывайте полные правила страхования. В них есть отдельный раздел, который так и называется — «Исключения». Именно там страховщик подробно перечисляет все ситуации, за которые он не несет ответственности.

Где туристическая страховка обязательна и какая сумма нужна

Формально российский закон не заставляет покупать полис при любом выезде — но если другая страна его требует, сумма покрытия не может быть меньше эквивалента 2 млн рублей по курсу Центробанка на дату заключения договора.

2 млн рублей — это примерно 22 000 евро по текущему курсу. Для получения шенгенской визы этого мало: там свой порог — €30 000. И полис должен быть без франшизы и действовать на территории всех стран шенгена. Без такой страховки в Европу не пустят.

Также требуется страховка для получения визы в США, Канаду и Японию. Рекомендуемый лимит значительно выше базового — от 50 000 долларов (примерно 4 млн рублей).

С 1 января 2026 года полис обязателен для всех иностранных туристов в Грузии. Минимальное покрытие — 30 000 грузинских лари (около 900 000 рублей). Без страховки могут отказать во въезде или выписать штраф до 300 лари.

Как выбрать полис ВЗР и на что смотреть при покупке

Смотреть нужно на пять вещей: страховую сумму под конкретную страну, наличие франшизы, список исключений, подлимиты по отдельным рискам и работу ассистанса. Цена — шестой пункт, а не первый.