* Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование ювелирной сети. В опросе поучаствовали больше 3 тыс. женщин. Данные по клиентам компании могут не отражать ситуацию в целом по стране. Но других свежих и достоверных данных, сколько женщин зарабатывают больше мужа, нет. Однако известно, что мужчины, независимо от брака, получают в среднем на 40 000 рублей больше женщин.

Почему разница в доходах не означает смену ролей в семье

Мужья воспринимают финансовый успех жены как удар по самолюбию и вызов собственному статусу. Западные исследователи подсчитали, что мужчины на 11% чаще видят проблему в более высоких заработках супруги, чем сами женщины.

При этом объективно никакой катастрофы не происходит. Представьте: муж работает на заводе, у него стабильная смена, понятный соцпакет и зарплата 60 000 рублей. Жена пошла на повышение, стала старшим менеджером, и теперь со всеми премиями выходит 75 000 рублей. Она не стала «главой корпорации», они оба обычные люди, но эта разница уже становится поводом для конфликтов.