У жены зарплата выше. Как не поссориться из-за этогои сохранить гармонию в семье
© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети
* Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование ювелирной сети. В опросе поучаствовали больше 3 тыс. женщин. Данные по клиентам компании могут не отражать ситуацию в целом по стране. Но других свежих и достоверных данных, сколько женщин зарабатывают больше мужа, нет. Однако известно, что мужчины, независимо от брака, получают в среднем на 40 000 рублей больше женщин.
Почему разница в доходах не означает смену ролей в семье
Мужья воспринимают финансовый успех жены как удар по самолюбию и вызов собственному статусу. Западные исследователи подсчитали, что мужчины на 11% чаще видят проблему в более высоких заработках супруги, чем сами женщины.
При этом объективно никакой катастрофы не происходит. Представьте: муж работает на заводе, у него стабильная смена, понятный соцпакет и зарплата 60 000 рублей. Жена пошла на повышение, стала старшим менеджером, и теперь со всеми премиями выходит 75 000 рублей. Она не стала «главой корпорации», они оба обычные люди, но эта разница уже становится поводом для конфликтов.
ФАКТ
Сложнее всего парам дается ситуация, когда жена обгоняет мужа совсем немного. Если разрыв минимальный, мужчины чаще жалуются на неудовлетворенность жизнью, а женщины — на проблемы со здоровьем из-за постоянного стресса. Когда доход женщины выше в несколько раз, супругам парадоксально легче разделить обязанности и смириться с ситуацией.
Недопонимания чаще всего рождаются из-за давления общества.
Мужчине с детства твердят, что он добытчик, а его ценность напрямую зависит от толщины кошелька. Когда жена зарабатывает больше, он неосознанно воспринимает это как провал, злится или уходит в глухую оборону. Женщинам же часто внушают, что успешной быть стыдно, нельзя затмевать супруга. Отсюда берется чувство вины.
Но семья — это не поле для битвы за статус и власть.
Когда супруги начинают мериться зарплатами, здоровая атмосфера заканчивается. Деньги быстро становятся инструментом манипуляции, а не средством для комфортной жизни.
Чтобы сохранить доверие и гармонию, нужно выйти из разрушительной игры «кто здесь главный» и вспомнить, что вы по одну сторону баррикад.
Как супругам управлять деньгами и бытом без лишних обид
Чтобы сохранить мир в семье, стоит открыто обсуждать свои страхи, выбрать удобную модель для планирования трат и справедливо поделить домашние дела. Любые изменения в доходах не разрушат ваши отношения, если вы начнете действовать как команда.
Говорите открыто
Если вас или вашего партнера задевает нарушение привычных ролей, обсудите это прямо, но без обвинений в духе «ты мало стараешься» или «ты давишь на меня».
Психолог Родион Чепалов рекомендует заменять упреки на откровенный разговор о чувствах. Муж может честно признаться: «Мне трудно привыкнуть, что ты зарабатываешь больше. Иногда я чувствую себя неуспешным». А жена — поддержать его и ответить: «Я выбирала тебя не из-за зарплаты. Мне гораздо важнее твое участие в семье и забота».
Это здорово снижает напряжение.
Договоритесь о бюджете
Есть четыре вида семейного бюджета — раздельный, смешанный, общий и единоличный. Про плюсы и минусы каждого из них читайте в другой нашей статье.
ФАКТ
Больше 60% россиян предпочитают совместный бюджет с согласованием трат, но доля сторонников раздельных денег растет — с 5% в 2007 году до 12% в 2025-м.
Доцент Финансового университета при правительстве РФ Евгений Сумароков считает, что вы можете придумать свою уникальную систему управления деньгами.
Например, завести общую карту для покупки продуктов и оплаты коммуналки, а личные желания оплачивать со своих счетов. Такой творческий подход помогает снять напряжение: вы перестаете спорить о старых привычках и начинаете сообща решать бытовые проблемы.
Разделите зоны ответственности
Доходы — далеко не единственный показатель вклада в семью. Если мужчина приносит меньше денег, он может взять на себя приготовление ужинов, возить детей на секции или заняться ремонтом. Полноценная поддержка в быту с лихвой компенсирует более скромную зарплату.
Когда один из партнеров несет и финансовую, и бытовую нагрузку одновременно, потому что «так положено», — это прямой путь к выгоранию и обиде, которые рано или поздно заканчиваются крупным скандалом, казалось бы, по незначительному поводу (из-за немытой чашки).
Делить домашние дела на мужские и женские бессмысленно. Эксперты уверены, что логичнее распределять задачи по уровню занятости. Тот из супругов, кто проводит на работе меньше времени, берет на себя большую часть хлопот по дому. Если оба работают по 40 часов в неделю, обязанности лучше делить поровну, считает доцент финуниверситета Лариса Микаллеф.
Как паре реагировать на глупые шутки друзей и бестактные вопросы родни
Даже если внутри пары царит гармония, внешний мир часто пытается навязать свои правила. Родственники и коллеги порой отпускают обидные шутки — про мужа-подкаблучника или жену, которая тащит семью на себе. Вам важно научиться уклоняться от этого негатива без лишних скандалов.
Никому не доказывайте, что вы «настоящий мужик». Оправдания только раззадоривают спорщиков.
Лучшие ответы: «Нас с супругой все устраивает», «Спасибо за беспокойство, мы сами разберемся», «Это наш выбор, и он нас устраивает». Если хочется с юмором: «Лучше быть счастливым подкаблучником, чем несчастным холостяком».
Если кто-то из друзей упорно переходит границы, поговорите с ним строго наедине: «Твои шутки меня задевают. Заканчивай».
Когда знакомые намекают, что вы посадили мужа себе на шею или взяли на себя роль главы дома, пресекайте такие разговоры. Не позволяйте окружающим обесценивать повседневный вклад вашего партнера в вашу семью.
Специалисты по хорошему тону напоминают: финансы входят в список абсолютных табу для светских бесед. Вы совершенно не обязаны отчитываться перед родственниками о своих зарплатах.
Главное правило — не обсуждать доходы с теми, кто не умеет за вас искренне радоваться.
Если вас в лоб спрашивают, кто сколько приносит в дом, используйте стандартные отговорки: «Нам на жизнь хватает», «Зарплата средняя по рынку, грех жаловаться» или жесткое «Я не обсуждаю наши семейные деньги с посторонними».
И всегда защищайте друг друга. Когда пара действует слаженно, любые стереотипы разбиваются о вашу уверенность.