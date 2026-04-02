Какую выплату смогут получить семьи с детьми с 2026 года

С 2026 года в России вводится новая ежегодная выплата для семей с двумя и более детьми с низким уровнем дохода. В отличие от прочих пособий, размер этой выплаты зависит не от фиксированных значений, а от уплаченных родителями налогов, поэтому иногда ее неофициально называют семейным налоговым вычетом.

Кому дадут новую ежегодную выплату

На выплату могут претендовать семьи с двумя и более детьми до 18 лет (или до 23 лет, если они учатся очно в школе, колледже или вузе). Все они должны быть гражданами России, постоянно проживающими в стране.

Претендовать на выплату могут также усыновители, опекуны и попечители. То есть дети в семье не обязательно должны быть родными.

Пример: на пособие претендует семья, в которую входят мать, отец, 12-летняя дочь и 19-летний сын — студент очного отделения. В расчет войдут все. Но если бы сын учился заочно, пособие им бы не дали.

Выплату может получить и неполная семья, например после развода родителей. Закон это не запрещает. Главное — соответствовать условиям по доходу.

При каком доходе дадут новую ежегодную выплату

Доход семьи, претендующей на выплату, не может быть более 1,5 регионального прожиточного минимума на человека. Учитывают здесь не только зарплату.