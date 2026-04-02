В России появится новая выплата для семейных. Сколько удастся получить в 2026 году и кому в ней откажут
Главное о новой ежегодной выплате
|Критерий
|Описание
|Кому дадут
|Родителям с двумя и более детьми до 18 лет (или до 23 лет, если студенты-очники)
|Какой доход нужен
|Не более 1,5 регионального прожиточного минимума на человека
|Какие ограничения
|Много имущества, отсутствие официального дохода, долг по алиментам
|Сколько заплатят
|Разницу между налогом 13% и налогом 6% с годового дохода
|Когда подать заявление
|С 1 июня по 1 октября
Какую выплату смогут получить семьи с детьми с 2026 года
С 2026 года в России вводится новая ежегодная выплата для семей с двумя и более детьми с низким уровнем дохода. В отличие от прочих пособий, размер этой выплаты зависит не от фиксированных значений, а от уплаченных родителями налогов, поэтому иногда ее неофициально называют семейным налоговым вычетом.
Кому дадут новую ежегодную выплату
На выплату могут претендовать семьи с двумя и более детьми до 18 лет (или до 23 лет, если они учатся очно в школе, колледже или вузе). Все они должны быть гражданами России, постоянно проживающими в стране.
Претендовать на выплату могут также усыновители, опекуны и попечители. То есть дети в семье не обязательно должны быть родными.
Пример: на пособие претендует семья, в которую входят мать, отец, 12-летняя дочь и 19-летний сын — студент очного отделения. В расчет войдут все. Но если бы сын учился заочно, пособие им бы не дали.
Выплату может получить и неполная семья, например после развода родителей. Закон это не запрещает. Главное — соответствовать условиям по доходу.
При каком доходе дадут новую ежегодную выплату
Доход семьи, претендующей на выплату, не может быть более 1,5 регионального прожиточного минимума на человека. Учитывают здесь не только зарплату.
При определения финансового состояния семьи учитываются практически все виды денежных поступлений всех членов семьи (заявителя, супруга/супруги и детей до 18 лет или до 23 лет, если они учатся очно): зарплата, премии, оплата по договорам ГПХ, доходы от авторских гонораров, доходы от предпринимательской деятельности и самозанятости, социальные выплаты (пенсии, некоторые пособия, стипендии), доходы от имущества (проценты по вкладам, от продажи или аренды недвижимости), алименты и доходы от выигрышей.
Важно: доход учитывают до вычета налогов.
Не иметь его вообще нельзя — хотя бы один родитель должен платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), иначе на выплату семья претендовать не сможет.
Пример: возьмем семью с двумя детьми-дошкольниками из Москвы. Чтобы получить выплату, их доход за 2025 год не должен превышать 35 862 рубля на каждого, то есть 143 448 рублей в месяц.
- Семейные выплаты за предыдущие годы;
- единовременная помощь из-за ЧС;
- ежемесячные выплаты по уходу родителям инвалидов;
- пособия, алименты и выплаты на детей, которые к настоящему времени уже достигли совершеннолетия или вышли из состава семьи;
- возмещение ущерба (в том числе силовикам в ходе боевых действий);
- компенсация расходов на реабилитацию;
- помощь по социальному контракту;
- целевая социальная поддержка;
- маткапитал;
- налоговые вычеты;
- пособие на погребение;
- компенсация расходов на собак-проводников;
- компенсация расходов на надгробия;
- матпомощь на лечение ребенка;
- выплаты матери-героине или награжденным орденом или медалью ордена «Родительская слава»;
- проценты по счетам опекаемых детей до 18 лет;
- деньги для ремонта жилых домов семьям силовиков;
- компенсация питания ребенка с ограниченными возможностями здоровья, обучающегося на дому;
- ежемесячные выплаты жителям Курской области во время режима контртеррористической операции в 2024 году;
- выплаты от работодателя в связи с рождением ребенка.
Что помешает получить новую ежегодную выплату
Слишком много имущества
Выплату назначат семьям, у которых есть не более:
- одной квартиры любой площади или нескольких, если площадь на человека не превышает 24 квадратных метров (не учитываются непригодные для проживания квартиры, квартиры, где живет человек с тяжелой формой хронического заболевания, который не может из-за него жить с другими, и квартиры, предоставленные в качестве меры поддержки);
- одного дома любой площади или нескольких, если площадь на человека не превышает 40 квадратных метров (не учитывают дома, предоставленные в качестве меры поддержки);
- одной дачи;
- одного гаража или машино-места (двух для многодетных семей, семей с инвалидом или семей, где автомобиль выдали в рамках соцподдержки);
- земельных участков площадью до 0,25 га для горожан и не более 1 га для селян (не учитывают участки, предоставленные в качестве меры поддержки, и дальневосточные гектары);
- одного нежилого помещения (не учитывают постройки на участках под индивидуальное жилищное строительство, для личного подсобного хозяйства и на садовых земельных участках);
- одного автомобиля (двух для многодетных семей, семей с инвалидом или семей, где автомобиль выдали в рамках соцподдержки; исключение — автомобили младше 5 лет с двигателем мощнее 250 лошадиных сел, такие могут быть только у семей с 4 детьми);
- одного мотоцикла (двух для многодетных семей, семей с инвалидом или семей, где мотоцикл выдали в рамках соцподдержки);
- одного «самохода» (например, трактора) младше 5 лет (двух, если один выдали в качестве меры поддержки; техника старше не учитывается);
- одного катера или моторной лодки младше пяти лет (старше не учитываются).
Не будут учитывать при назначении пособия:
- имущество детей под опекой или попечительством;
- имущество под арестом или в розыске;
- имущество с запретом на регистрационные действия;
- имущество в долевой собственности, если семье принадлежит меньше трети;
- общее имущество в многоквартирном доме;
- земли сельхозназначения.
Нет официального дохода
Родители должны иметь официальный заработок: зарплату, гонорары, доходы от индивидуального предпринимательства или самозанятости.
Есть долги по алиментам
Если один из родителей задолжал по алиментам, выплату не назначат.
Какой размер новой ежегодной выплаты
Сумма выплаты — это разница между фактически уплаченным НДФЛ (13%) и налогом по ставке 6%. По факту родителю возвращают 7% от годовой зарплаты, с которой уплатили налог.
На выплату могут подать оба родителя, если они оба работают и платят налоги.
Для простоты можно взять сумму зарплаты (до вычета налога) за весь прошлый год (ее можно посмотреть в справке о доходах и суммах налога физического лица) и умножить ее на 0,07. Это и будет примерный размер выплаты, при условии, что вы прошли проверку по доходам и имуществу.
Пример. Доход родителя до вычета налогов составляет 50 тыс. рублей в месяц. За год общая сумма дохода составит 600 тыс. рублей. Работодатель за год удержал и перечислил в бюджет 13% НДФЛ, то есть 78 тыс. рублей (600 тыс. * 0.13).
Если бы с дохода удерживалось 6%, то размер уплаченного налога составил бы только 36 тыс. рублей (600 тыс. * 0.06). Соответственно, размер выплаты составит 42 тыс. рублей (78 000 — 36 000).
Какой может быть максимальная ежегодная выплата
Зависит от региона проживания семьи — где-то прожиточный минимум высокий (например, на Чукотке или Камчатке), а где-то низкий (в Липецкой и Тамбовской областях).
Если ориентироваться на федеральный прожиточный минимум (17 733 рубля в 2025 году), то порог составит 26 599,5 рубля на человека в месяц. Для семьи из 4 человек это 106 398 рублей в месяц или 1 276 776 рублей в год.
Выплата в таком случае составит 89 374,32 рубля (1 276 776 × 13% — 1 276 776 × 6%) на семью. При равных доходах родителям достанется по половине этой суммы.
Как получить новую ежегодную выплату
Нужно подать заявление с 1 июня по 1 октября за прошлый календарный год:
- через портал «Госуслуги»;
- в МФЦ;
- в клиентской службе Социального фонда России по месту жительства.
После получения заявления Соцфонд сам запросит нужные документы и примет решение по выплате — в течение 10 рабочих дней.
В редких случаях ведомство может запросить дополнительные сведения, если их вдруг по какой-то причине не будет в государственных базах. Если на сбор документов уйдет больше 5 рабочих дней с даты регистрации заявления, то срок принятия решения могут продлить на 20 рабочих дней.
Если заявление одобрят, деньги перечислят в течение 5 рабочих дней. То есть выплаты будут идти также с июня по октябрь.