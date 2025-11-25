Долг платежом в валюте красен: как спасти деньги от ослабления рубля облигациями

В России можно получать валютную доходность, не выводя деньги из страны. Это делают с помощью валютных облигаций — ценных бумаг, которые приносят доход в рублях, по курсу иностранной валюты. Рассказываем, что это за актив, кому он подойдет и как его купить.