25 ноября 2025, 00:01
Долг платежом в валюте красен: как спасти деньги от ослабления рубля облигациями
В России можно получать валютную доходность, не выводя деньги из страны. Это делают с помощью валютных облигаций — ценных бумаг, которые приносят доход в рублях, по курсу иностранной валюты. Рассказываем, что это за актив, кому он подойдет и как его купить.
