Кругозор
27 ноября 2025, 00:01
«Нет, ну это карма». Как работает древний принцип и почему в него верят даже скептики
Вера в карму помогает справиться с ощущением беспомощности: если обидчик не наказан по закону, хочется верить, что его настигнет некая высшая справедливость. Этот психологический механизм часто используют шарлатаны, предлагая снять «кармический долг» за деньги. Однако сама концепция гораздо сложнее и глубже. Вера в нее может помочь человеку — но и навредить при неправильном «применении». Вот почему.
© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети
