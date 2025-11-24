В Roblox и детских приложениях пасутся взрослые негодяи. Что делать родителям, когда модераторы не справляются

Это не учебная тревога: растет число случаев, когда злоумышленники подбираются к детям на «детских площадках». Но все чаще не во дворах, а в интернете, где не видят ни родители, ни бдительные бабушки у подъездов. Ребенок заходит поиграть в Roblox, а становится жертвой педофилов и мошенников. Отправляет кокетливое фото на просьбу ровесника, а тому на самом деле за сорок. Как предотвратить самое страшное и оградить ребенка от недетского контента и опасных контактов? И как деликатно подвести чадо к этому разговору? Рассказала эксперт по половому просвещению Ксения Старопольская.