Кругозор
24 ноября 2025, 00:05
В Roblox и детских приложениях пасутся взрослые негодяи. Что делать родителям, когда модераторы не справляются
Это не учебная тревога: растет число случаев, когда злоумышленники подбираются к детям на «детских площадках». Но все чаще не во дворах, а в интернете, где не видят ни родители, ни бдительные бабушки у подъездов. Ребенок заходит поиграть в Roblox, а становится жертвой педофилов и мошенников. Отправляет кокетливое фото на просьбу ровесника, а тому на самом деле за сорок. Как предотвратить самое страшное и оградить ребенка от недетского контента и опасных контактов? И как деликатно подвести чадо к этому разговору? Рассказала эксперт по половому просвещению Ксения Старопольская.
© Коллаж «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети
Читайте без ограничений —
бесплатно и сразуВойдите или зарегистрируйтесь, чтобы открыть доступ к этому и другим полезным материалам, эксклюзивным дайджестамПри входе и регистрации вы предоставляете Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой обработки персональных данных и Условиями использования сайта.
бесплатно и сразуВойдите или зарегистрируйтесь, чтобы открыть доступ к этому и другим полезным материалам, эксклюзивным дайджестамПри входе и регистрации вы предоставляете Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой обработки персональных данных и Условиями использования сайта.