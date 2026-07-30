Что происходит
и что с этим делать
Саморазвитие и карьера
30 июля 2026, 10:54

10 причин, по которым вас не смогут уволить — даже если очень захотят

Кто из нас не встречал в жизни работодателей, то и дело грозящих увольнением? К счастью, от таких начальников россиян защищает законодательство — далеко не за все сотрудника действительно можно уволить. Когда работодатель не имеет права расторгать с вами трудовой договор и о каких нюансах стоит знать? Разбираемся вместе с юристом в вопросе. 
10 причин, по которым вас не смогут уволить — даже если очень захотят

© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети

Материал проверила:

Екатерина Ноженко
юрист ЕЮС

Положенный отпуск

Представьте: вы давно согласовали с руководителем отпуск, все бумаги оформлены и подписаны. И вдруг он требует от вас отложить отдых на потом из-за навалившихся задач. За отказ помочь команде он грозит увольнением.

Сможет ли он осуществить угрозы? 

По закону — нет. Исключение — если правительство ввело специальные меры в сфере экономики и установило иной порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, отметила юрист Ноженко.

Если отпуск согласован, то вы имеете полное право в него уйти. А вот самовольный уход в отпуск действительно могут счесть прогулом. А это уже повод для увольнения. 

Частые больничные

Работодатели не любят затяжные больничные — они плохо сказываются на рабочем процессе и увеличивают нагрузку на оставшийся коллектив. Но вины работника здесь нет — и уволить его за это нельзя.

Но из правила есть исключение.

Если согласно медицинскому заключению работник нуждается во временном переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в постоянном переводе, то при его отказе от перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей работы трудовой договор расторгают, отметила юрист.

А еще уволить за слишком долгий больничный по закону могут государственных гражданских служащих. Им запрещено не появляться на работе дольше четырех месяцев.

Также если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во временном переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в постоянном переводе, то при его отказе от перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей работы трудовой договор прекращается.

Екатерина Ноженко
юрист

Проблемы со здоровьем

Какие бы ни были проблемы, уволить из-за них работника не могут. Нельзя расстаться сотрудником только из-за того, что он:

  • проходит лечение (без оформления больничного и с ним);
  • принимает какие-либо лекарства (например, антидепрессанты или препараты против эпилепсии);
  • страдает от хронического заболевания, которое не влияет на его работу (допустим, межпозвоночной грыжи). 

Расторгнуть трудовой договор можно, только если работника полностью неспособным к труду. Например, если у водителя сильно упадет зрение, то он, очевидно, больше не сможет выполнять свои обязанности.

Если сотрудник стал инвалидом, но это не мешает ему работать, уволить его исключительно из-за нового статуса тоже нельзя.

Дети

Закон дополнительно защищает россиян с детьми, так что работодатели уволить их по своей инициативе.

Закон защищает:

  • беременных женщин;
  • женщин с ребенком младше трех лет;
  • одинокого родителя с ребенком-инвалидом младше 18 лет;
  • одинокого родителя с ребенком младше 16 лет;
  • единственного кормильца ребенка-инвалида младше 18 лет;
  • единственного кормильца ребенка младше трех лет в многодетной семье, где второй родитель не работает.

Важно: беременных женщин можно уволить только при ликвидации компании. Остальные категории могут лишиться работы в том числе из-за серьезного проступка. 

Внешний вид

Здесь все зависит от того, закреплены ли требования к внешнему виду сотрудников в правилах внутреннего трудового распорядка и ознакомили ли с этими требованиями работников. 

Если правила есть, но сотрудник их игнорирует, то его могут привлечь к дисциплинарной ответственности. Сразу уволить за такое нарушение нельзя. А вот если подобное происходит постоянно, то с сотрудником уже смогут расстаться.

Это не касается вашей внешности. Если работодателю не нравится длина волос, вес, наличие татуировок и прочее, то это исключительно его проблемы.

Возраст

Особенно это актуально для взрослых людей, которым не так уж много осталось до пенсии. Если начальник говорит, что вы слишком стары для своей работы и вам придется расстаться, знайте — это незаконно. 

В России для людей предпенсионного возраста есть дополнительные гарантии трудовой занятости. Если работодателя поймают на умышленной дискредитации таких сотрудников, ему грозит ответственность вплоть до .

© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети

Частная жизнь

По закону работодатель не имеет права регулировать частную жизнь сотрудников. 

Так что если ваши политические взгляды кардинально расходятся с позицией начальства или вы вечно спорите из-за того, как стоит проводить свободное время, расторгнуть договор из-за этого нельзя.

Куда сложнее обстоят дела с тем, что вы выносите в публичную плоскость — и постите в социальных сетях.

По общему правилу ваши аккаунты остаются вашим личным делом, но есть здесь и исключения. 

  • Если у работодателя есть локальные акты, касающиеся конфиденциальной информации, и сотрудника с ними ознакомили, ему придется соблюдать их положения и в соцсетях. 
  • Поведение в социальных сетях могут счесть аморальным — а это для увольнения работника, который выполняет воспитательные функции (например, учителя). Здесь так или иначе придется защищаться. 
  • Некоторые категории работников обязаны отчитываться о своей активности в соцсетях и следить, что они публикуют. Это, например, государственные и муниципальные служащие, а также военные. 

Долги

Даже если сотрудник задолжал всем вокруг — и банкам, и коллекторам, и судебным приставам, — уволить его только лишь из-за этого нельзя. Если вы четко выполняете все рабочие обязанности, ваши финансовые проблемы остаются вашим личным делом.

Если же работодатель давит на вас из-за долгов, например, отказывает в повышении исключительно из-за них, то это повод на него пожаловаться.

Единичная оплошность

Сотрудника нельзя уволить, если он оплошал всего раз и по мелочи. Другое дело, если он допустил грубое нарушение — пускай и всего одно. К ним относят, например, прогул, появление на работе в состоянии опьянения и растрату.

© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети

Так что, если вы один раз накосячили на работе, это не повод искать новую. А вот если проступок серьезный, расстаться с вами вполне могут. 

Проблемы с полиграфом

В Трудовом кодексе нет положений, которые бы регулировали тестирование на полиграфе. Так что, если вы от него откажетесь, уволить вас из-за этого не смогут.

Не повлияют на карьеру и результаты исследования — даже если они выглядят как повод для расторжения договора. Проверка на полиграфе не может доказать чью-то вину — тем более в суде.

Предположим, полиграф установит, что вы допустили хищение имущества компании — хотя это не так, и устройство просто ошиблось или данные неверно интерпретировали. По такому основанию уволить не получится.

Источники