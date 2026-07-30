10 причин, по которым вас не смогут уволить — даже если очень захотят
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Положенный отпуск
Представьте: вы давно согласовали с руководителем отпуск, все бумаги оформлены и подписаны. И вдруг он требует от вас отложить отдых на потом из-за навалившихся задач. За отказ помочь команде он грозит увольнением.
Сможет ли он осуществить угрозы?
По закону — нет. Исключение — если правительство ввело специальные меры в сфере экономики и установило иной порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, отметила юрист Ноженко.
Если отпуск согласован, то вы имеете полное право в него уйти. А вот самовольный уход в отпуск действительно могут счесть прогулом. А это уже повод для увольнения.
Частые больничные
Работодатели не любят затяжные больничные — они плохо сказываются на рабочем процессе и увеличивают нагрузку на оставшийся коллектив. Но вины работника здесь нет — и уволить его за это нельзя.
Но из правила есть исключение.
Если согласно медицинскому заключению работник нуждается во временном переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в постоянном переводе, то при его отказе от перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей работы трудовой договор расторгают, отметила юрист.
А еще уволить за слишком долгий больничный по закону могут государственных гражданских служащих. Им запрещено не появляться на работе дольше четырех месяцев.
Также если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во временном переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в постоянном переводе, то при его отказе от перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей работы трудовой договор прекращается.
Проблемы со здоровьем
Какие бы ни были проблемы, уволить из-за них работника не могут. Нельзя расстаться сотрудником только из-за того, что он:
- проходит лечение (без оформления больничного и с ним);
- принимает какие-либо лекарства (например, антидепрессанты или препараты против эпилепсии);
- страдает от хронического заболевания, которое не влияет на его работу (допустим, межпозвоночной грыжи).
Расторгнуть трудовой договор можно, только если работника полностью неспособным к труду. Например, если у водителя сильно упадет зрение, то он, очевидно, больше не сможет выполнять свои обязанности.
Если сотрудник стал инвалидом, но это не мешает ему работать, уволить его исключительно из-за нового статуса тоже нельзя.
Дети
Закон дополнительно защищает россиян с детьми, так что работодатели уволить их по своей инициативе.
Закон защищает:
- беременных женщин;
- женщин с ребенком младше трех лет;
- одинокого родителя с ребенком-инвалидом младше 18 лет;
- одинокого родителя с ребенком младше 16 лет;
- единственного кормильца ребенка-инвалида младше 18 лет;
- единственного кормильца ребенка младше трех лет в многодетной семье, где второй родитель не работает.
Важно: беременных женщин можно уволить только при ликвидации компании. Остальные категории могут лишиться работы в том числе из-за серьезного проступка.
Внешний вид
Здесь все зависит от того, закреплены ли требования к внешнему виду сотрудников в правилах внутреннего трудового распорядка и ознакомили ли с этими требованиями работников.
Если правила есть, но сотрудник их игнорирует, то его могут привлечь к дисциплинарной ответственности. Сразу уволить за такое нарушение нельзя. А вот если подобное происходит постоянно, то с сотрудником уже смогут расстаться.
Это не касается вашей внешности. Если работодателю не нравится длина волос, вес, наличие татуировок и прочее, то это исключительно его проблемы.
Возраст
Особенно это актуально для взрослых людей, которым не так уж много осталось до пенсии. Если начальник говорит, что вы слишком стары для своей работы и вам придется расстаться, знайте — это незаконно.
В России для людей предпенсионного возраста есть дополнительные гарантии трудовой занятости. Если работодателя поймают на умышленной дискредитации таких сотрудников, ему грозит ответственность вплоть до .
Частная жизнь
По закону работодатель не имеет права регулировать частную жизнь сотрудников.
Так что если ваши политические взгляды кардинально расходятся с позицией начальства или вы вечно спорите из-за того, как стоит проводить свободное время, расторгнуть договор из-за этого нельзя.
Куда сложнее обстоят дела с тем, что вы выносите в публичную плоскость — и постите в социальных сетях.
По общему правилу ваши аккаунты остаются вашим личным делом, но есть здесь и исключения.
- Если у работодателя есть локальные акты, касающиеся конфиденциальной информации, и сотрудника с ними ознакомили, ему придется соблюдать их положения и в соцсетях.
- Поведение в социальных сетях могут счесть аморальным — а это для увольнения работника, который выполняет воспитательные функции (например, учителя). Здесь так или иначе придется защищаться.
- Некоторые категории работников обязаны отчитываться о своей активности в соцсетях и следить, что они публикуют. Это, например, государственные и муниципальные служащие, а также военные.
Долги
Даже если сотрудник задолжал всем вокруг — и банкам, и коллекторам, и судебным приставам, — уволить его только лишь из-за этого нельзя. Если вы четко выполняете все рабочие обязанности, ваши финансовые проблемы остаются вашим личным делом.
Если же работодатель давит на вас из-за долгов, например, отказывает в повышении исключительно из-за них, то это повод на него пожаловаться.
Единичная оплошность
Сотрудника нельзя уволить, если он оплошал всего раз и по мелочи. Другое дело, если он допустил грубое нарушение — пускай и всего одно. К ним относят, например, прогул, появление на работе в состоянии опьянения и растрату.
Так что, если вы один раз накосячили на работе, это не повод искать новую. А вот если проступок серьезный, расстаться с вами вполне могут.
Проблемы с полиграфом
В Трудовом кодексе нет положений, которые бы регулировали тестирование на полиграфе. Так что, если вы от него откажетесь, уволить вас из-за этого не смогут.
Не повлияют на карьеру и результаты исследования — даже если они выглядят как повод для расторжения договора. Проверка на полиграфе не может доказать чью-то вину — тем более в суде.
Предположим, полиграф установит, что вы допустили хищение имущества компании — хотя это не так, и устройство просто ошиблось или данные неверно интерпретировали. По такому основанию уволить не получится.
- Ст. 81 ТК РФ;
- Ст. 83 ТК РФ;
- Ст. 261 ТК РФ;
- Ст. 144.1 УК РФ;
- Ст. 20.2 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
- Ст. 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 30.09.2024) «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
- «Увольнение беременной женщины при ликвидации индивидуального предпринимателя» / «Консультант Плюс»;
- «Правила внутреннего трудового распорядка: внешний вид работника» / «Консультант Плюс»;
- «Увольнение работника при задолженности по зарплате» / «Консультант Плюс»;
- «Меня уволили из организации из-за того, что я не прошел полиграф» / «Онлайнинспекция.рф»;
- «Увольнение инвалида в связи с отсутствием для него подходящей работы» / «Онлайнинспекция.рф»;
- «Когда за прогул нельзя уволить?» / «Адвокатская газета»;
- «Госслужащих за нахождение на больничном более 4 месяцев смогут уволить» / «Гарант»;
- «Соцсети и трудовые отношения: о чем может писать сотрудник и как работодателю защитить деловую репутацию?» / «Гарант»;
- «Что военные не смогут размещать в соцсетях» / «Парламентская газета».