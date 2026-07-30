10 причин, по которым вас не смогут уволить — даже если очень захотят

Положенный отпуск

Представьте: вы давно согласовали с руководителем отпуск, все бумаги оформлены и подписаны. И вдруг он требует от вас отложить отдых на потом из-за навалившихся задач. За отказ помочь команде он грозит увольнением.

Сможет ли он осуществить угрозы?

По закону — нет. Исключение — если правительство ввело специальные меры в сфере экономики и установило иной порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, отметила юрист Ноженко.

Если отпуск согласован, то вы имеете полное право в него уйти. А вот самовольный уход в отпуск действительно могут счесть прогулом. А это уже повод для увольнения.

Частые больничные

Работодатели не любят затяжные больничные — они плохо сказываются на рабочем процессе и увеличивают нагрузку на оставшийся коллектив. Но вины работника здесь нет — и уволить его за это нельзя.