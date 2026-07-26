Как работают 5 самых эффективных методик планирования. Разбор

Суть метода в том, что вы выбираете девять важных или срочных дел, которые нужно сделать в течение дня.

Как планировать:

Выпишите все дела, которые вам нужно сделать за день.

Оцените, сколько усилий нужно на выполнение каждого.

Перенесите на потом дела, которые не горят и не вмещаются в план.

Учитывайте не только количество дел, но и сложность работы и время, которое нужно на их выполнение.

При необходимости список можно сократить. Например, в какой-то день сделать не девять, а семь задач — «1–2–4».

Что должно получиться в итоге:

1 — самая важная и приоритетная задача.

3 — задачи средней важности, которые можно решить в течение дня.

5 — незначительных задач.