Как работают 5 самых эффективных методик планирования. Разбор
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Речь пойдет о методах, которые подойдут для краткосрочного планирования — на день, неделю, месяц, квартал. Они универсальны: применить их можно и в личной жизни, и на работе.
«Метод помидора» (Pomodoro)
Сложность: 2,5
В оценке сложности мы опирались на:
- Время на освоение — сколько нужно, чтобы понять суть и начать применять.
- Самодисциплина — насколько метод требует четко следовать правилам.
- Когнитивная нагрузка — сколько усилий тратится на принятие решений в процессе.
- Гибкость — можно ли адаптировать метод под себя.
Оценили каждый пункт по шкале от 1 (низко) до 5 (высоко) по каждому критерию. И вывели среднюю оценку.
Для метода «Помидора» оценки выглядят так:
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Время на освоение: 1.
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Дисциплина: 3.
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Когнитивная нагрузка: 2.
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Гибкость: 4.
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Среднее: 2,5.
Этот способ планирования отлично подойдет, когда нужно сосредоточиться на одной задаче. Например, написать отчет.
Метод в 1980 году придумал итальянский студент Франческо Чирилло. Он назвал его «помидором» в честь кухонного таймера в виде этого овоща, так как для работы по этой системе нужен таймер или будильник.
Как планировать:
- Составьте список задач, которые нужно сделать.
- Поставьте таймер на 25 минут и начните работать.
- Сделайте 5-минутный перерыв: сварите кофе, сделайте разминку и т. д.
- Повторите рабочий цикл четыре раза.
- После четвертого «помидора» сделайте перерыв 25 минут.
Когда закончите с очередной задачей, приступайте к следующей по такому же плану.
Главное достоинство такого метода — он помогает избежать переутомления за счет регулярных перерывов.
Техника вряд ли подойдет, если вам нужно больше времени, чтобы на чем-то сконцентрироваться, или вы работаете в состоянии потока — большими отрезками времени без перерывов.
Объединение по блокам
Сложность: 2,6
-
Время на освоение: 2.
-
Дисциплина: 4.
-
Когнитивная нагрузка: 3.
-
Гибкость: 3.
-
Среднее: 3,0.
Как планировать:
- Составьте список дел.
- Объедините однотипные или похожие задачи в большие блоки.
- Распределите их в течение дня.
Такой метод подойдет как раз тем, кому нужно глубоко погружаться в одно занятие, работать в состоянии потока или кто не любит многозадачность.
Метод «1–3–5»
Сложность: 3
-
Время на освоение: 1.
-
Дисциплина: 2.
-
Когнитивная нагрузка: 3.
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Гибкость: 5.
-
Среднее: 2,75.
Суть метода в том, что вы выбираете девять важных или срочных дел, которые нужно сделать в течение дня.
Как планировать:
- Выпишите все дела, которые вам нужно сделать за день.
- Оцените, сколько усилий нужно на выполнение каждого.
- Перенесите на потом дела, которые не горят и не вмещаются в план.
Учитывайте не только количество дел, но и сложность работы и время, которое нужно на их выполнение.
При необходимости список можно сократить. Например, в какой-то день сделать не девять, а семь задач — «1–2–4».
Что должно получиться в итоге:
1 — самая важная и приоритетная задача.
3 — задачи средней важности, которые можно решить в течение дня.
5 — незначительных задач.
Метод Айви Ли
Сложность: 3
-
Время на освоение: 2.
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Дисциплина: 5.
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Когнитивная нагрузка: 4.
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Гибкость: 3.
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Среднее: 3,5.
Айви Ли — специалист по связям с общественностью, живший в США в начале XX века.
За свою методику планирования он получил большой гонорар от одного из богатейших на тот момент людей в мире Чарльза Шваба. Всего за три месяца компания бизнесмена начала работать намного эффективнее.
Как планировать:
- Накануне составьте список из шести самых важных дел на следующий день.
- Расположите их по приоритету — от самого важного к наименее важному.
- Выполняйте задачи строго по списку.
- Не начинайте следующее дело, пока не выполните предыдущее.
- Если вы не успели сделать дела из списка, остаток перенесите на следующий день.
Дела, которые вы не доделали, должны стоять в начале нового списка задач, но общее количество должно остаться таким же — шесть штук.
Метод Айви Ли не подойдет, если на вас регулярно сваливаются неожиданные встречи и срочные задачи.
Матрица Эйзенхауэра
Сложность: 2,6
-
Время на освоение: 3.
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Дисциплина: 4.
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Когнитивная нагрузка: 5.
-
Гибкость: 2.
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Среднее: 3,5.
Как вы уже заметили, любое планирование начинается с составления списка дел.
Определиться, что делать в первую очередь, что оставить на потом, а что вообще отложить в долгий ящик помогает матрица Эйзенхауэра.
У меня есть две проблемы: срочная и важная. Срочная не является важной, а важная — срочной.
Задача — разделить все дела на четыре категории:
- Важно и срочно (квадрат аврала).
- Важно и не срочно (квадрат благополучия).
- Неважно и срочно (квадрат помех).
- Неважно и не срочно (мусорная корзина).
Как это сделать:
- Чтобы понять степень важности, нужно определить ваши актуальные цели (карьера, здоровье, семья и т. п.). Если задача имеет к ним отношение, она важна.
- Срочность задачи определяется по тому, какие негативные последствия ждут вас, если ее не сделать (например, не подадите документы на загранпаспорт — не успеете получить его до отпуска).
Как пользоваться матрицей:
- Дела из квадрата 1 важно сделать в течение 1–2 дней. Если их слишком много — подумайте, правильно ли вы расставили приоритеты и можете ли делегировать кому-то часть работы.
- Для дел из квадрата 2 нужно отводить специальное время и делать их регулярно.
- Дела из квадрата 3 создают иллюзию продуктивности, но на самом деле не ведут к цели. Их нужно минимизировать.
- Дела из квадрата 4 можно либо вообще не делать, либо делать в самую последнюю очередь, когда все остальные закончены.
Какой бы метод планирования вы ни выбрали, имейте в виду: эффект будет выше, если регулярно уделять этому время.