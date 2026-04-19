Читать можно проще. Как с этим поможет бионический шрифт и позволит ли он глотать по 100 книг в год
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
Что такое бионический шрифт
Бионический шрифт (или Bionic Reading) — это способ форматирования текста, при котором программа выделяет более ярким цветом первую часть каждого слова.
Например, слово «бионический» превращается в «бионический», а «шрифт» — в «шрифт».
По сути, это не конкретный шрифт, а алгоритм, который работает с любым шрифтом (Arial, Times New Roman и т. д.).
Слово «бионический» здесь — скорее маркетинговый ход. Оно означает, что технология подражает природным механизмам работы нашего мозга и объединяет их с цифровыми инструментами.
Название как бы говорит: мы берем естественную способность мозга узнавать слова и ускоряем ее с помощью технологий.
Кто придумал бионический шрифт
Придумал бионический шрифт швейцарский типограф Ренато Казутт в 2009 году. Тогда он был студентом и для учебы изучал книгу на незнакомом диалекте. Он заметил, что достаточно увидеть начало слова, чтобы мозг достроил остальное. Он начал экспериментировать, выделяя части слов жирным, и понял, что так читать легче.
В 2016 году Казутт начал всерьез разрабатывать эту технологию. К 2020-му он ушел в проект с головой и создал компанию Bionic Reading AG.
В 2022 году публикации с примерами бионических текстов разлетелись по Сети. Особенно его оценили студенты и профессионалы, которые каждый день работают с большими объемами текстов.
Эффект заметен и в цифрах. По данным сервиса SimilarWeb, сайт Bionic Reading ежемесячно посещают около 5,9 миллиона пользователей.
Как работает бионический шрифт
Наш мозг не читает каждую букву по очереди. Он узнает слово целиком по общему «рисунку». Выделение первой части слова дает глазу точку опоры. Взгляд цепляется за жирный фрагмент, а мозг быстро достраивает слово.
При чтении глаз движется не плавно, а скачками, фиксируясь на отдельных точках. Выделенные элементы (жирные фрагменты,первые буквы, цветовые акценты) становятся визуальными «якорями», на которые глаз быстрее попадает, а мозг уже достраивает слово целиком. Это облегчает ориентирование в тексте и снижает нагрузку, особенно при длинном или сложном материале.
То есть дело не в том, что мы начинаем читать быстрее в секунду, а в том, что глаза меньше бегают по строчкам и уже не так устают.
Разница видна сразу: жирные буквы в словах притягивают взгляд, текст кажется более «рельефным» и воспринимать его становиться легче.
Где и как используют бионический шрифт
Бионический шрифт активно используют в самых разных сферах — не только непосредственно в чтении.
- Образование. Особенно в проектах для детей с дислексией и СДВГ. Выделение частей слова помогает удерживать внимание, из-за чего дети меньше отвлекаются и лучше усваивают материал.
- Городская среда и графика. Различные вывески, постеры, реклама, навигация — везде, где нужно считать информацию «на бегу».
- Интерфейсы. Это мобильные приложения, новостные сервисы, образовательные платформы. Особенно в новостных или обучающих сервисах, чтобы быстрее считывать ключевые смыслы без полного прочтения текста.
Бионический шрифт постепенно выходит за пределы классического чтения и начинает использоваться там, где важны скорость восприятия и снижение когнитивной нагрузки. Пока это не массовый стандарт, а скорее дополнительный инструмент, который применяют точечно — там, где важно облегчить чтение и ускорить навигацию по информации.
Какие преимущества и недостатки бионического шрифта
Плюсы бионического шрифта
Проще концентрироваться. Обычный текст мы часто пролистываем «по диагонали», особенно на экране. Бионический шрифт заставляет нас замедлиться и вчитаться. Это подтверждают и эксперты.
Мы живем в мире, где читают быстро и фрагментарно: взгляд цепляется за заголовки, абзацы, отдельные слова. В этом режиме важно не столько ускориться, сколько не потеряться в тексте. Бионический формат предлагает задать более четкий ритм чтения.
Легче читать. Пользователи в соцсетях делятся позитивными отзывами: текст кажется более «проходимым» (не буксуешь, если читаешь что-то сложное), не хочется бросать чтение на середине страницы.
Это не случайно, объясняет Микаллеф. Выделенные элементы становятся визуальными «зацепками», на которые глаз быстрее попадает. То есть мозгу не приходится напрягаться, чтобы удержать фокус на чтении, — ему помогают.
Кажется, что это идеальный способ чтения, но минусы у бионического текста тоже есть.
Минусы бионического шрифта
Не меняет скорость чтения. Исследования показывают, что бионический шрифт не делает вас сверхчитателем и скорость вдумчивого чтения остается той же.
«Жирный шрифт или выделение не столько ускоряют чтение в классическом смысле, сколько помогают быстрее находить нужную информацию. Они замедляют взгляд на конкретных словах, но упрощают навигацию и сканирование текста в целом», — говорит Лариса Микаллеф.
То есть для быстрого поиска ключевых слов бионический шрифт подходит отлично, а для чтения романа — уже не очень.
Может снизить глубину чтения. Людмила Сова отмечает, что при длительном чтении такой формат может утомлять.
«Наши глаза вынуждены постоянно подстраиваться под непривычный ритм. Чем сильнее текст "ведет" взгляд, тем меньше у читателя остается собственного ритма чтения. А именно этот ритм во многом отвечает за глубину понимания», — говорит эксперт.
Работает только дозировано. Если выделено все подряд, мозг перестает понимать, за что хвататься. Бионический шрифт хорош в меру.
Когда выделены ключевые слова, термины или заголовки, это действительно облегчает работу с текстом. Но если выделено все подряд, мозг теряет ориентиры и, наоборот, тратит больше усилий на обработку.
Как попробовать бионический шрифт
Если вы решили попробовать бионический шрифт в действии, то все просто — не нужно быть программистом или дизайнером. Есть много программ, причем бесплатных.
Расширение для браузера. Если вы читаете новости и статьи, то в браузерах вы можете установить плагин — и текст на сайтах сам превращается в бионический. Никаких лишних телодвижений.
Популярные расширения
|Название
|Особенности
|Jiffy Reader
|Работает на большинстве сайтов, можно настраивать степень выделения жирным.
|FocusFlow
|Создано специально для людей с СДВГ и дислексией. Кроме бионического шрифта, у него есть режим «фокусировки» (затемняет все, кроме текущей строки).
|Bionic Reading
|Работает на большинстве сайтов, стандартный набор функций.
Приложение Bionic Reading. Если не хотите пользоваться расширением, то можно скачать приложение на iOS или Android. Бесплатная версия позволяет попробовать метод на коротких текстах. Если зайдет — можно купить подписку, но для первого раза хватит и бесплатного варианта.
Телеграм-боты и веб-сервисы. Отправляете боту любой текст, и он возвращает его уже с жирными буквами. Или заходите на сайт-конвертер, вставляете свой текст, нажимаете кнопку, копируете результат.
Например, сайт Bionic Book Converter умеет превращать целые электронные книги в формате EPUB в бионические.
Сам по себе бионический шрифт — это не файл со шрифтом, а алгоритм. Но для разработчиков есть хорошая новость: на GitHub открыто около 70 проектов по теме bionic-reading. Там можно найти скрипты для браузеров, конвертеры для электронных книг и готовые расширения.
Если вы просто пользователь, то вам это не нужно. Проще всего начать с браузерного расширения.
Что будет дальше
Заменит ли бионический шрифт обычный
Специалисты считают, что бионический шрифт вряд ли полностью заменит обычное чтение. Слишком много нюансов.
Сначала работает эффект новизны, затем восприятие возвращается к обычному режиму — мозг адаптируется к формату. Показательно и то, где такие решения применяются. Не в книгах, где важна глубина и ритм текста, а в интерфейсах и цифровых продуктах, где идет постоянная конкуренция за внимание пользователя. Это не новый способ читать — это способ сделать текст заметнее.
Как изменится технология
Инженеры уже смотрят чуть дальше. Они считают, бионический принцип вполне можно объединить с искусственным интеллектом.
В 2026 году на выставке CES представили разработку Booxtory 2.0 — приложение, которое с помощью камеры смартфона сканирует печатную страницу, анализирует движения глаз читателя и в реальном времени упрощает текст, если видит, что человек устал или потерял концентрацию.
Правда, это уже не совсем бионический шрифт, а его эволюция — адаптивное чтение с использованием искусственного интеллекта. Возможно, будущее именно за такими персонализированными подходами.