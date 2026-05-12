«Быть как все»: как на жизнь влияет конформизм и нужно ли с ним бороться
© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети
Конформист — кто это простыми словами
Это человек, который пассивно с общественными нормами, с взглядами и мнениями. Ему важно, чтобы у него все было «как у нормальных людей», то есть как у людей из его социальной группы.
Он не пойдет на оппозиционный митинг и не станет препираться с начальством на работе. В любом конфликте он примет сторону большинства. Будет одеваться как большинство и не станет ходить с прической, слишком отличной от других.
Психологи выделяют два вида конформизма — внутренний и внешний. В первом случае человек разделяет мнение группы, потому что действительно с ним согласен. Во втором — не согласен, но молчит, опасаясь проблем.
Примеры конформизма
С конформизмом мы сталкиваемся с самого детства. Например, в классе появляется модный сериал. Даже те, кому он не интересен, начинают его смотреть, чтобы не отстать от популярных ребят и стать «своими».
То же самое происходит с вредными привычками. Многие курильщики признаются, что впервые попробовали сигарету за компанию, поддавшись на уговоры сверстников в духе «Что ты как маленький?». Дети и подростки для такого давления: у них еще слабо развито критическое мышление и силен страх стать изгоем.
Во взрослом мире конформизм заметно проявляется в моде. Люди покупают неудобную, но трендовую обувь или часами мучают себя в спортзале исключительно для того, чтобы приблизиться к навязанным стандартам красоты.
Факт
В статье Елены Крыловой и Максима Чабана, опубликованной в «Ярославском педагогическом вестнике», говорится, что женщины чаще проявляют конформное поведение в ситуациях, где важны социальные связи. Также уровень конформизма выше в коллективистских культурах (например, в странах Азии), где согласие и единство ценятся больше, чем индивидуальность.
Еще до знаменитого эксперимента Аша с линиями, в 1937 году, турецкий психолог Музафер Шериф провел другой эксперимент. Он просил людей в темной комнате следить за светящейся точкой и описывать, как она движется.
На самом деле точка была неподвижна, но подставные участники оживленно обсуждали ее «маршрут». В итоге большинство настоящих испытуемых поддавались внушению и тоже начинали «видеть» движение.
Мы не хотим быть белыми воронами, боимся выделяться, даже если знаем, что правы. С тех пор мои коллеги многократно повторяли этот эксперимент, подтверждая, что конформизм есть почти в каждом человеке. Но он становится проблемой, когда мешает нам быть честными с собой.
Почему люди склонны к конформизму
Предрасположенность к конформизму заложена в нас природой, потому что человек социален.
Раньше людям было не выжить без других людей. Сейчас схема примерно та же, но можно, например, переехать в другую страну, если взгляды с соплеменниками сильно расходятся. Комформизм существует как система безопасности для выживания.
Как понять, что вы слишком зависимы от мнения окружающих? Психолог Дмитрий Регеша объясняет, что менять свое мнение под влиянием новых фактов — это нормально. Проблема начинается тогда, когда вы регулярно жертвуете своими убеждениями просто ради одобрения.
Склонность к конформизму проявляется, когда вы регулярно жертвуете своими убеждениями ради одобрения окружающих. Например, смеетесь над шуткой, которая кажется вам глупой, или соглашаетесь с решением начальника, хотя знаете, что оно ошибочно. Другой признак — боязнь выделиться. Если вы часто задаете себе вопрос «А что подумают другие?» или чувствуете дискомфорт при мысли о том, чтобы высказать свое мнение, это сигнализирует о чрезмерной зависимости от внешнего одобрения.
Кто такие нонконформисты
Людей, которые поступают противоположно конформистам, называют нонконформистами. У них меньше шансов прожить не свою жизнь. Если такой человек с юности мечтает серфить на Бали, он не окажется в 60 лет на нелюбимой офисной работе. Ему легче уйти от недостойного партнера, потому что мнение консервативных родственников его не волнует.
Однако нонконформизм — это не эгоизм. Наоборот, про таких порой говорят, что «им больше всех надо». Но именно они нередко добиваются повышения зарплаты для всего коллектива или пересмотра несправедливых тарифов ЖКХ.
Как говорится в известной цитате: «Одни катят этот мир, а другие бегут рядом и кричат: "Куда катится этот мир?"». Так вот, первые — это нонконформисты.
Как преодолеть склонность к конформизму
Психологи советуют начать с осознания своих истинных убеждений. Задавайте себе вопросы: «Что я на самом деле думаю?» или «Почему я с этим согласился?».
Помогает практика «маленьких отказов». Например, если в компании все хотят смотреть один фильм, а вы — другой, предложите свой вариант. Чтобы не показаться резким, можно использовать «метод сэндвича»: сначала сказать что-то хорошее, потом высказать свое возражение, а закончить снова на позитивной ноте.
Умение говорить «нет» — ключевой навык для защиты личных границ. Специалисты подчеркивают, что это не грубость, а способ оставаться верным себе. Также конформистам рекомендуют работать над самооценкой, чтобы избавиться от неуверенности.
Совет
Развивайте ассертивность — умение уверенно говорить о своих мыслях и потребностях, не оскорбляя собеседника. Этот навык помогает не только укрепить личные границы, но и лучше понять, чего вы на самом деле хотите.
Справиться с конформизмом помогает и осознанность. Когда человек сосредоточен на своих чувствах здесь и сейчас, его труднее сбить с толку. Полезно также определить свои главные ценности и составить личный кодекс принципов, с которым можно сверяться в сложных ситуациях.
Но невозможно быть полностью белой вороной во всем, ведь мы живем в обществе, в котором нужно адаптироваться. Конформизм и нонконформизм могут уживаться в одном человеке, но проявляться в разных сферах его жизни.
Например, можно быть совершенно бескомпромиссным в своем деле бизнесменом, но при этом покладистым семьянином. Главное, чтобы и самому человеку, и его окружающим было комфортно.
