12 мая 2026, 10:16

«Быть как все»: как на жизнь влияет конформизм и нужно ли с ним бороться

В 1951 году психолог Соломон Аш провел эксперимент: он просил людей сравнить длину линий на карточках, где одна была очевидно длиннее другой. Когда подставные участники намеренно давали неверный ответ, 37% испытуемых соглашались с ними, игнорируя очевидное. Этот феномен называется конформизмом. Он проявляется и в повседневной жизни, причем зависимость от чужого одобрения может портить жизнь. Впрочем, психологи считают, что склонность к конформизму можно преодолеть.
© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети

Конформист — кто это простыми словами

Это человек, который пассивно с общественными нормами, с взглядами и мнениями. Ему важно, чтобы у него все было «как у нормальных людей», то есть как у людей из его социальной группы.

Он не пойдет на оппозиционный митинг и не станет препираться с начальством на работе. В любом конфликте он примет сторону большинства. Будет одеваться как большинство и не станет ходить с прической, слишком отличной от других.

Психологи выделяют два вида конформизма — внутренний и внешний. В первом случае человек разделяет мнение группы, потому что действительно с ним согласен. Во втором — не согласен, но молчит, опасаясь проблем.

Примеры конформизма

С конформизмом мы сталкиваемся с самого детства. Например, в классе появляется модный сериал. Даже те, кому он не интересен, начинают его смотреть, чтобы не отстать от популярных ребят и стать «своими».

То же самое происходит с вредными привычками. Многие курильщики признаются, что впервые попробовали сигарету за компанию, поддавшись на уговоры сверстников в духе «Что ты как маленький?». Дети и подростки для такого давления: у них еще слабо развито критическое мышление и силен страх стать изгоем.

Во взрослом мире конформизм заметно проявляется в моде. Люди покупают неудобную, но трендовую обувь или часами мучают себя в спортзале исключительно для того, чтобы приблизиться к навязанным стандартам красоты.

Факт

В статье Елены Крыловой и Максима Чабана, опубликованной в «Ярославском педагогическом вестнике», говорится, что женщины чаще проявляют конформное поведение в ситуациях, где важны социальные связи. Также уровень конформизма выше в коллективистских культурах (например, в странах Азии), где согласие и единство ценятся больше, чем индивидуальность.

Еще до знаменитого эксперимента Аша с линиями, в 1937 году, турецкий психолог Музафер Шериф провел другой эксперимент. Он просил людей в темной комнате следить за светящейся точкой и описывать, как она движется.

На самом деле точка была неподвижна, но подставные участники оживленно обсуждали ее «маршрут». В итоге большинство настоящих испытуемых поддавались внушению и тоже начинали «видеть» движение.

Мы не хотим быть белыми воронами, боимся выделяться, даже если знаем, что правы. С тех пор мои коллеги многократно повторяли этот эксперимент, подтверждая, что конформизм есть почти в каждом человеке. Но он становится проблемой, когда мешает нам быть честными с собой.

Дмитрий Регеша
психолог

Почему люди склонны к конформизму

Предрасположенность к конформизму заложена в нас природой, потому что человек социален.

Раньше людям было не выжить без других людей. Сейчас схема примерно та же, но можно, например, переехать в другую страну, если взгляды с соплеменниками сильно расходятся. Комформизм существует как система безопасности для выживания.

Екатерина Белоусова
психолог-психотерапевт

Как понять, что вы слишком зависимы от мнения окружающих? Психолог Дмитрий Регеша объясняет, что менять свое мнение под влиянием новых фактов — это нормально. Проблема начинается тогда, когда вы регулярно жертвуете своими убеждениями просто ради одобрения.

Склонность к конформизму проявляется, когда вы регулярно жертвуете своими убеждениями ради одобрения окружающих. Например, смеетесь над шуткой, которая кажется вам глупой, или соглашаетесь с решением начальника, хотя знаете, что оно ошибочно. Другой признак — боязнь выделиться. Если вы часто задаете себе вопрос «А что подумают другие?» или чувствуете дискомфорт при мысли о том, чтобы высказать свое мнение, это сигнализирует о чрезмерной зависимости от внешнего одобрения.

Дмитрий Регеша

Кто такие нонконформисты

Людей, которые поступают противоположно конформистам, называют нонконформистами. У них меньше шансов прожить не свою жизнь. Если такой человек с юности мечтает серфить на Бали, он не окажется в 60 лет на нелюбимой офисной работе. Ему легче уйти от недостойного партнера, потому что мнение консервативных родственников его не волнует.

Однако нонконформизм — это не эгоизм. Наоборот, про таких порой говорят, что «им больше всех надо». Но именно они нередко добиваются повышения зарплаты для всего коллектива или пересмотра несправедливых тарифов ЖКХ.

Как говорится в известной цитате: «Одни катят этот мир, а другие бегут рядом и кричат: "Куда катится этот мир?"». Так вот, первые — это нонконформисты.

© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети

Как преодолеть склонность к конформизму

Психологи советуют начать с осознания своих истинных убеждений. Задавайте себе вопросы: «Что я на самом деле думаю?» или «Почему я с этим согласился?».

Помогает практика «маленьких отказов». Например, если в компании все хотят смотреть один фильм, а вы — другой, предложите свой вариант. Чтобы не показаться резким, можно использовать «метод сэндвича»: сначала сказать что-то хорошее, потом высказать свое возражение, а закончить снова на позитивной ноте.

Умение говорить «нет» — ключевой навык для защиты личных границ. Специалисты подчеркивают, что это не грубость, а способ оставаться верным себе. Также конформистам рекомендуют работать над самооценкой, чтобы избавиться от неуверенности.

Совет

Развивайте ассертивность — умение уверенно говорить о своих мыслях и потребностях, не оскорбляя собеседника. Этот навык помогает не только укрепить личные границы, но и лучше понять, чего вы на самом деле хотите.

Справиться с конформизмом помогает и осознанность. Когда человек сосредоточен на своих чувствах здесь и сейчас, его труднее сбить с толку. Полезно также определить свои главные ценности и составить личный кодекс принципов, с которым можно сверяться в сложных ситуациях.

Но невозможно быть полностью белой вороной во всем, ведь мы живем в обществе, в котором нужно адаптироваться. Конформизм и нонконформизм могут уживаться в одном человеке, но проявляться в разных сферах его жизни.

Например, можно быть совершенно бескомпромиссным в своем деле бизнесменом, но при этом покладистым семьянином. Главное, чтобы и самому человеку, и его окружающим было комфортно.

Источники