Конформист — кто это простыми словами

Это человек, который пассивно соглашается с общественными нормами, с взглядами и мнениями. Ему важно, чтобы у него все было «как у нормальных людей», то есть как у людей из его социальной группы.

Он не пойдет на оппозиционный митинг и не станет препираться с начальством на работе. В любом конфликте он примет сторону большинства. Будет одеваться как большинство и не станет ходить с прической, слишком отличной от других.

Психологи выделяют два вида конформизма — внутренний и внешний. В первом случае человек разделяет мнение группы, потому что действительно с ним согласен. Во втором — не согласен, но молчит, опасаясь проблем.

Примеры конформизма

С конформизмом мы сталкиваемся с самого детства. Например, в классе появляется модный сериал. Даже те, кому он не интересен, начинают его смотреть, чтобы не отстать от популярных ребят и стать «своими».

То же самое происходит с вредными привычками. Многие курильщики признаются, что впервые попробовали сигарету за компанию, поддавшись на уговоры сверстников в духе «Что ты как маленький?». Дети и подростки особенно уязвимы для такого давления: у них еще слабо развито критическое мышление и силен страх стать изгоем.

Во взрослом мире конформизм заметно проявляется в моде. Люди покупают неудобную, но трендовую обувь или часами мучают себя в спортзале исключительно для того, чтобы приблизиться к навязанным стандартам красоты.