Что будет, если вы сольете NDA-данные работодателя нейросети? Выговором можете не отделаться

Каким может быть наказание за разглашение

В базах генеративной нейросети из-за работников могут оказаться презентации, аналитические отчеты, таблицы, фрагменты кода, части внутренней переписки, технические инструкции и многое другое.

Все это нередко подпадает под NDA — соглашение о неразглашении информации. Какие последствия могут быть из-за его несоблюдения?

Зависит от того, что именно вы подписывали. Пытаться сохранить в тайне конфиденциальную информацию работодатель может 2 способами, рассказывает адвокат, партнер адвокатского бюро «Ольга Ренова и партнеры» Ольга Карпова.

Включить в ваш трудовой договор условия о неразглашении.

Подписать с вами гражданско-правовое соглашение о неразглашении конфиденциальной информации (NDA).

Соглашение, заключенное в соответствии с нормами трудового законодательства, может содержать только те меры ответственности, что предусмотрены Трудовым кодексом. Это дисциплинарные взыскания (замечание, выговор, увольнение) и полная материальная ответственность.