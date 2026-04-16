Что будет, если вы сольете NDA-данные работодателя нейросети? Выговором можете не отделаться
Каким может быть наказание за разглашение
В базах генеративной нейросети из-за работников могут оказаться презентации, аналитические отчеты, таблицы, фрагменты кода, части внутренней переписки, технические инструкции и многое другое.
Все это нередко подпадает под NDA — соглашение о неразглашении информации. Какие последствия могут быть из-за его несоблюдения?
Зависит от того, что именно вы подписывали. Пытаться сохранить в тайне конфиденциальную информацию работодатель может 2 способами, рассказывает адвокат, партнер адвокатского бюро «Ольга Ренова и партнеры» Ольга Карпова.
- Включить в ваш трудовой договор условия о неразглашении.
- Подписать с вами гражданско-правовое соглашение о неразглашении конфиденциальной информации (NDA).
Соглашение, заключенное в соответствии с нормами трудового законодательства, может содержать только те меры ответственности, что предусмотрены Трудовым кодексом. Это дисциплинарные взыскания (замечание, выговор, увольнение) и полная материальная ответственность.
Тогда как в классическом NDA стороны свободны в установлении любых вариантов ответственности. Ограничением является только критерий исполнимости предусмотренных санкций. А все остальное — свобода договора.
Например, от вас могут потребовать неустойку, возмещение ущерба и компенсацию упущенной выгоды. Сумма в результате может оказаться внушительной.
Можно ли избежать полной ответственности при отдельном NDA
Есть важный нюанс — даже если вы подписывали отдельное NDA с пугающе длинным списком санкций, суд может вас пощадить.
Нередко суды приходят к мнению, что отношения работодателя с работником должны регулироваться нормами трудового, а не гражданского права, даже если стороны заключили соглашение о неразглашении не в рамках трудового договора.
В таких случаях суды не дают работодателю применить все условия NDA и взять с работника по максимуму.
У работника серьезно повышаются шансы, что суд существенно ограничит размер ответственности работника, признает, что работодатель не осуществил все мероприятия по установлению режима тайны, и признает, что режим конфиденциальности в отношении разглашенной информации был установлен неправомерно.
Также стоит иметь в виду, что доказать вину сотрудника в разглашении конфиденциальной информации непросто. А если таких доказательств нет, штрафные санкции невозможны ни по одному из вариантов соглашения.
