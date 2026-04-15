Что нужно знать о трудовом стаже, чтобы брали на работу и платили пенсию. Объясняем
© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети
Материал проверила:
Каким бывает стаж
До 2002 года в России считали только общий трудовой стаж. В него входило все: основная работа, подработки, служба в силовых органах и армии и многое другое.
Сейчас это понятие применяют только для учета периодов до 1 января 2002 года.
Почему важен трудовой стаж
- влияет на размер пенсии, если вы начали работать еще до 2002 года (как — рассказываем ниже);
- помогает в получении звания «Ветеран труда».
С 2002 года базой для расчета пенсий и пособий стал страховой стаж.
Он включает периоды работы, когда работодатель перечисляет за работника взносы в Соцфонд. Если человек самозанятый, взносы он платит сам, если хочет.
В стаж также входят некоторые периоды, которые закон засчитывает автоматически: например, служба в армии или уход за ребенком до полутора лет.
Почему важен:
- от него зависит, дадут ли вам пенсию, если вы начали работать после 2002 года;
- влияет на размер доплат к пенсии;
- учитывается при расчете больничных.
Общий трудовой и страховой стаж: в чем разница
|Категория
|Общий трудовой стаж
|Страховой стаж
|Период учета
|До 1 января 2002 года
|По факту уплаты страховых взносов
|Что засчитывается
|Работа, обучение, армия, уход за детьми
|Взносы работодателя + соцстраховые периоды
|Влияние на пенсию
|Размер пенсии до 2002 г
|Право на страховую пенсию и её увеличение
|Документальное подтвер- ждение
|Трудовая книжка, справки
|Персонифицированный учет Соцфонда
Что входит в стаж
Только в общий трудовой стаж:
- учеба в вузах, техникумах и других учебных организациях для получения профессии;
- курсы повышения квалификации, на которые направил работодатель;
- декретный отпуск до родов (70 дней) и все время ухода за ребенком до 3 лет.
Входит и в общий, и в страховой стаж:
- срочная военная служба и работа в силовых структурах;
- время, когда вы были на больничном;
- декретный отпуск (дородовый и послеродовый больничный) и уход за ребенком до полутора лет;
- период получения пособия по безработице, если вы стояли на учете в службе занятости;
- уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или человеком старше 80 лет;
- проживание с супругом-военнослужащим там, где вы не могли работать (до 5 лет);
- проживание за границей с супругом-дипломатом (до 5 лет);
- время, проведенное в тюрьме, если вас потом оправдали и реабилитировали;
- период работы судьей;
- участие в добровольческом формировании по обороне страны.
До 2026 года в стаж включали периоды ухода за ребенком не более 6 лет в сумме на всех детей. Затем это правило отменили и ограничений больше нет.
Помимо этого, теперь уход за близнецами суммируется. Например, если в семье родилась тройня, то в стаж родителю включат не полтора, а 4 с половиной года (по полтора на каждого малыша).
Важно: все время без работы (например, во время ухода за пожилым человеком) с 1 января 2002 года засчитают в страховой стаж, только если до или после этого у вас была официальная работа, пусть даже совсем короткая.
Как считается стаж
Трудовой стаж исчисляется в годах, месяцах и днях. Вот основные правила подсчета:
- При полном рабочем дне каждый календарный год работы считается за год стажа.
- При неполном рабочем дне стаж рассчитывается пропорционально отработанному времени. Тут уже придется достать калькулятор.
- Некоторые виды деятельности могут засчитываться в стаж в льготном порядке (например, работа в районах Крайнего Севера). Год за полтора — неплохой бонус для тех, кто не боится холода.
Пример 1. Марина
Давайте представим россиянку по имени Марина и посмотрим, как она работала и подрабатывала.
2007–2012 — работала официально учителем (5 лет).
2012–2014 — работала методистом по договору ГПХ (2 года).
2014–2016 — подрабатывала репетитором без оформления (2 года).
2016–2019 — проживала в Египте с мужем-дипломатом, которого командировали (3 года).
Вся ее карьера пришлась на время после 2002 года. Значит, считаем страховой стаж.
Неофициальная подработка репетитором не засчитается: взносы не платились. Как и работа по ГПХ.
Проживание за границей с супругом-дипломатом засчитают, только если после этого была официальная работа. Но это не случай Марины.
Если бы эти же периоды были до 2002 года, правила были бы мягче — время проживания с супругом-дипломатом включили бы в стаж без условия последующей работы.
Пример 2. Александр
Александр работал на заводе 10 лет. По вечерам он подрабатывал неофициально охранником.
Потом год был безработным и получал пособие. После этого открыл свою автомастерскую на три года, но взносы платил только первый год.
Его страховой стаж составит 12 лет.
На что влияет трудовой стаж
На размер будущей пенсии. Чем больше у вас общего трудового стажа до 2002 года, тем выше будет пенсия.
Каждый год работы с уплатой страховых взносов после этой даты приносит пенсионные баллы. Они потом конвертируются в рубли. Подробнее об этом расскажем ниже.
На размер отдельных социальных выплат. Например, оплата больничного зависит от стажа. При стаже до 5 лет вы получите 60% своего среднего заработка, от 5 до 8 лет — 80%, а свыше 8 лет — 100%.
Также стаж важен для получения звания «Ветеран труда» и связанных с ним льгот.
На размер пособия по безработице. Если вы потеряли работу, размер пособия по безработице будет зависеть от вашего трудового стажа и среднего заработка за последние 3 месяца. Чем больше стаж, тем выше шанс получить максимальное пособие.
На успешное трудоустройство. Многие работодатели, особенно государственные организации, учитывают стаж при приеме на работу. Он может влиять на начальную зарплату и должность. В некоторых профессиях (например, в образовании или медицине) от стажа зависят надбавки к окладу.
На одобрение заявок на кредит. Банки действительно любят клиентов с большим трудовым стажем — для них это показатель стабильности. Чем больше ваш стаж на текущем месте работы, тем выше шансы получить кредит на выгодных условиях.
Некоторые банки даже предлагают льготные ставки для клиентов с длительным стажем.
На длительность отпуска. В некоторых отраслях (например, в образовании или на Крайнем Севере) длительность ежегодного оплачиваемого отпуска может увеличиваться в зависимости от стажа работы.
Как стаж влияет на пенсию
С 2015 года в России действует балльная система начисления пенсий. Каждый год работы приносит вам пенсионные баллы. Чем дольше и больше вы работаете официально, тем больше баллов накапливаете.
Откуда берутся пенсионные баллы?
- Баллы начисляются за каждый год официальной работы.
- Количество баллов зависит от вашей зарплаты и суммы страховых взносов, которые платит работодатель.
- В 2024 году максимально за год можно заработать 10 баллов.
- Минимальное количество баллов за год зависит от вашей зарплаты, но оно не может быть меньше 1, если вы работаете полный год и получаете МРОТ.
Сколько нужно накопить для получения страховой пенсии?
Чтобы иметь право на страховую пенсию по старости, нужно соблюсти три условия:
- достичь пенсионного возраста (в 2024 году это 63 года для мужчин и 58 лет для женщин);
- иметь минимальный страховой стаж (в 2024 году — 15 лет).
- накопить минимальное количество пенсионных баллов (в 2024 году — 28,2 балла за все время работы).
Если вы не наберете нужного количества баллов или стажа, вместо страховой пенсии вы сможете оформить только социальную. Она назначается на пять лет позже страховой и обычно меньше по размеру.
Важно: если отложите выход на пенсию на пять лет после достижения пенсионного возраста и продолжите работать, ваша пенсия увеличится на 40% (за счет повышающих коэффициентов к фиксированной выплате и страховой части пенсии).
Но исходить лучше из своих возможностей и состояния здоровья. Вряд ли прибавка к пенсии сделает жизнь лучше, если будет полностью уходить на лекарства.
Как проверить свой трудовой стаж
Проверить свой трудовой стаж можно несколькими способами:
-
Через личный кабинет на сайте «Госуслуги». Самый современный способ для тех, кто дружит с компьютером.
-
В личном кабинете на сайте Социального фонда России. Для тех, кто хочет углубиться в пенсионные дебри.
-
Лично в отделении Социального фонда по месту жительства. Для любителей живого общения и бумаг, которые можно потрогать.
Рекомендуют проверять свой трудовой стаж не реже одного раза в год. Считайте это ежегодным техосмотром вашей карьеры.
Как подтвердить стаж работавшим в 1990-х годах
Отдельная сложность — подтверждение трудового стажа за 1990-е годы. В то время работники сталкивались с самыми разными трудностями: неофициальным трудоустройством, невыплатой зарплат, длительными отпусками за свой счет. Поэтому наличие такого стала теперь приходится доказывать.
«Для подтверждения стажа и заработной платы можно обратиться в организацию, если она функционирует в настоящее время, даже если произошли изменения в организационно-правовой форме. Если же компания не функционирует, то стоит обращаться в архив», — отмечала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Только вот далеко не все компании в 1990-е годы ответственно подходили к кадровому документообороту и ведению архива. Помочь в такой ситуации могут документы, которые остались на руках у работника. Это могут быть расчетные листы, пропуска и прочее.
Если найдутся еще и свидетели, можно обращаться в суд. Вместе с бумагами они выступят доказательством работы в конкретной компании и позволят подтвердить стаж.
Практические советы
-
Работайте по возможности только официально. Неофициальная работа не учитывается в стаже и не приносит пенсионных баллов.
-
Не допускайте длительных перерывов в работе. Даже небольшой заработок лучше, чем отсутствие стажа.
-
Если вы ухаживаете за пожилым родственником старше 80 лет или инвалидом I группы, оформите это официально. Период ухода будет засчитан в страховой стаж.
-
По возможности откладывайте выход на пенсию. За каждый год более позднего обращения за пенсией после возникновения права на нее фиксированная выплата и страховая пенсия увеличиваются на премиальные коэффициенты.
-
Если вы нашли ошибку в учете стажа:
- соберите подтверждающие документы (трудовая книжка, справки от работодателей, архивные справки);
- обратитесь в Социальный фонд с заявлением о корректировке сведений;
- при отказе внести изменения идите в суд.
