Что такое телефонофобия

Телефонофобия (она же телефобия или телефонная фобия) — это устойчивый страх или выраженный дискомфорт перед телефонными звонками (как входящими, так и исходящими).

В психологии ее рассматривают как разновидность социальной фобии или социальной тревожности: как и в случае со страхом публичных выступлений, здесь тоже присутствует страх быть осужденным, неправильно понятым или выглядеть нелепо перед собеседником. При этом вы можете отлично общаться вживую, но теряться, когда нужно говорить по телефону.

Проявляется это состояние по-разному: от легкой тревоги при мысли о звонке до панических симптомов — сердцебиения, потливости ладоней, дрожи, ощущения «пустой головы».

Люди с телефонофобией часто выбирают текстовые сообщения или электронную почту вместо голосовых звонков, потому что так им проще контролировать формулировки — и уровень стресса.

Почему возникает боязнь телефонных звонков

Страх звонков — это прежде всего боязнь анонимного контакта.