Как понимание своих чувств влияет на здоровье:

Снижается уровень тревоги и стресса. Когда мы не осознаем, что именно чувствуем, мозг остается в состоянии неопределенности, а оно, в свою очередь, провоцирует тревожность. Неизвестность наш мозг воспринимает тяжело: сразу подключается фантазия с негативным оттенком. Человек, в отличие от животного, может сам себя напугать одной только мыслью. Хронический стресс плохо влияет на физическое здоровье.

Не страдает психика. В нейробиологии есть понятие «эмоциональная гранулярность» — способность точно различать и называть свои эмоциональные состояния. Например, вместо общего «мне плохо» выделять грусть, разочарование, уныние. Или отличать злость от страха, что позволяет меньше сомневаться в себе и быстрее принимать решения. Доказано, что люди с высокой эмоциональной гранулярностью реже страдают от депрессии, панических атак и вспышек агрессии. Они также не склонны «заедать» сложные состояния или справляться с ними с помощью алкоголя и т. п.

Чем понимание чувств полезно для отношений

Вы лучше понимаете свои потребности. Эмоции указывают на то, что для вас сейчас важно. Например, злость может быть сигналом, что кто-то нарушает ваши границы, зависть показывает на ваши неудовлетворенные потребности и т. д. Когда вы игнорируете или пытаетесь подавлять такие «звоночки», вы действуете не в своих интересах. Например, если не замечать своей злости, можно согласиться на то, чего вы на самом деле не хотите;

Вам проще взаимодействовать с другими людьми. Когда вы открыто говорите о своих чувствах, другим проще вас понять. Это, с одной стороны, укрепляет отношения. С другой — помогает отказаться от общения, которое вам не подходит.

Пример:

Вы написали новому знакомому сообщение с приглашением на день рождения. Прошло два дня, но от него никакого ответа. Сначала вы не замечаете, что именно вы чувствуете. Это выглядит как «просто плохое настроение». Но потом вы начинаете разбираться и понимаете, что на самом деле чувствуете раздражение и обиду.

Если вы попытаетесь разобраться, откуда взялись эти чувства, вы поймете, что переживаете, что вас игнорируют намеренно, а вам этот человек интересен и вы хотите с ним общаться.

Вместо того чтобы резко отвергнуть его («раз молчишь, не приходи вообще»), вы можете прямо сказать о своих чувствах: «Я переживаю, что ты не отвечаешь. Все ли у тебя в порядке?» Это создает возможность для диалога, а не для взаимных обид.

Как научиться понимать свои чувства: 5 полезных упражнений

Сканирование тела

Ваше тело — первый индикатор эмоций. Оно реагирует даже раньше, чем вы успеваете осознать, что именно с вами происходит.