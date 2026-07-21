Как превратить летнюю подработку в постоянную работу? Лайфхаки от кадрового юриста
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
Трезво оцените свои возможности
Прежде чем просить о постоянной должности, ответьте себе на вопрос, сможете ли вы физически и морально совмещать постоянную занятость с образовательным процессом. Особенно это актуально для студентов и школьников, совмещающих работу с учебой.
Если вам еще нет 18 лет, учтите законодательные ограничения по рабочему времени. Они напрямую влияют на то, сколько часов вы можете отработать официально.
|Возраст
|В неделю (в каникулы)
|В неделю (при учебе)
|В день (в каникулы)
|В день (при учебе)
|14–15 лет
|не более 24 часов
|не более 12 часов
|не более 4 часов
|не более 2,5 часа
|15–16 лет
|не более 24 часов
|не более 12 часов
|не более 5 часов
|не более 2,5 часа
|16–18 лет
|не более 35 часов
|не более 17,5 часа
|не более 7 часов
|не более 4 часов
Изучите трудовой договор
Разберитесь, на каком основании был заключен срочный договор. Это важно, потому что срочный договор можно заключать, например, только под конкретный проект или сезонную работу.
Если эта работа заканчивается, а другой постоянной задачи для вас просто нет, даже при желании работодатель не сможет вас оставить.
В такой ситуации лучше уточнить заранее, есть ли в компании другие вакансии или направления, где вы могли бы быть полезны на постоянной основе.
Если при приеме на работу был заключен срочный трудовой договор (то есть с четкой датой окончания), по общему правилу по истечении этого срока работодатель вправе вас уволить. Однако есть два исключения, при которых увольнения не последует.
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Вы с работодателем заранее договорились и подписали соглашение о том, что срочный договор становится бессрочным.
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Срок договора истек, но работодатель не оформил ваше увольнение — в этом случае договор автоматически считается продленным на неопределенный срок.
Покажите свою ценность как специалиста
Если теоретически для вас есть подходящая работа и после завершения подработки, настает время проявить себя. Универсального рецепта нет — все зависит от сферы и коллектива, но есть несколько рабочих стратегий.
Проявляйте инициативу и интерес к делу
Работодатели ценят тех, кто не просто ждет указаний, а сам вникает в процессы. Это не значит, что нужно лезть во все подряд, — достаточно показывать, что вам небезразлична работа компании.
Что можно делать:
- Задавайте вопросы. Не «где лежит тот документ?», а «зачем мы делаем это именно так?» и «можно ли здесь оптимизировать процесс?». Так вы покажете, что видите картину целиком, а не только свою маленькую задачу.
- Предлагайте идеи. Не бойтесь, что их не примут. Даже если вашу идею отвергнут, вас запомнят как человека с головой. Но не переусердствуйте: инициатива — это хорошо, но если вы будете предлагать по пять идей в день, коллеги и руководитель начнут воспринимать это как шум.
- Изучайте смежные области. Если вы работаете в доставке, поинтересуйтесь, как работает приемка товара или склад. Если вы стажер в отделе продаж, спросите, как строятся отчеты для руководства. Это покажет, что вы растете и в перспективе можете стать постоянным сотрудником.
Пример: Дмитрий устроился на лето грузчиком на склад интернет-магазина. Через несколько дней он обратил внимание: кладовщики каждый раз ходят в один и тот же дальний угол склада за самым ходовым товаром. Тогда он предложил переложить самые популярные позиции ближе к выходу, чтобы ускорить сборку заказов. Предложение приняли, и позже Дмитрия взяли на постоянную работу как помощника кладовщика.
Не нарушайте трудовую дисциплину и график
Это кажется очевидным, но именно на этом пункте спотыкается большинство сезонных сотрудников. Временные работники нередко позволяют себе опаздывать, задерживаться на обедах или уходить пораньше — и зря.
График — это ваша репутация. Если вы приходите вовремя каждый день, вас замечают. Если вы постоянно просите «отпроситься на час» — тоже замечают, но уже по-другому.
Дисциплина показывает ваше отношение к работе. Вы можете быть гениальным специалистом, но если вы опаздываете, руководству это надоедает. Постоянный сотрудник должен быть предсказуемым: если вы не можете соблюдать график летом, значит, и зимой проблем не избежать.
Берите ответственность за свои смены. Если вы заболели или задерживаетесь — предупредите заранее, а не за 5 минут до старта и предложите себе замену или другой вариант решения проблемы.
Обсуждайте сложности
Кажется, что, если признаться в том, что не справляешься или что-то не понимаешь, это расценят как слабость.
На деле все наоборот. Руководитель замечает проблемы раньше, чем вы думаете.
Если вы молчите до последнего, он делает вывод, что вы либо невнимательны, либо вам все равно. Чем раньше вы скажете о сложностях, тем быстрее получите помощь и не допустите серьезных ошибок.
- Не затягивайте с признанием. Если вы не успеваете закрыть задачи в срок, подойдите и скажите: «Мне нужно больше времени, потому что я не учел объем работ» или «Я не совсем понял требования к этому отчету, помогите разобраться». Руководитель может скорректировать сроки или дать пояснения, но только если знает о проблеме.
- Приходите с вариантами решения. Не с фразой «у меня проблемы», а «у меня проблемы, я вижу такие варианты решения — какой вам кажется наилучшим?».
- Показывайте, что вы учитесь на сложностях. Если вы не справились с задачей, скажите: «Я понял, почему не получилось, и в следующий раз сделаю так, чтобы этого избежать». Это ценнее оправданий.
Пример: София устроилась летним ассистентом в event-агентство. На вторую неделю ей поручили самостоятельно составлять сметы для мероприятий. Она не уложилась в срок, потому что запуталась в категориях расходов. Вместо того чтобы молчать, она сразу подошла к руководителю: «Я не успела, потому что не поняла, как распределять бюджеты по статьям. Перепробовала два варианта, но оба неверные. Покажете, как правильно?»
Руководитель потратил 10 минут и объяснил ей логику. Через месяц София делала сметы быстрее всех в отделе. Ее не уволили за первую ошибку — наоборот, запомнили как сотрудницу, которая не боится признавать сложности и учиться на них.
Просите обратную связь и разбирайте ошибки
Без обратной связи вы не знаете, в каком направлении развиваться. Просите ее хотя бы раз в неделю. Спрашивайте: «Что у меня получается хорошо, где я теряю время, что мне нужно улучшить?» Обязательно записывайте замечания и рекомендации, а затем старайтесь продемонстрировать, как применили совет на практике.
Открыто говорите о своих планах
Многие стажеры и сезонные сотрудники стесняются обсуждать свои карьерные намерения и боятся, что если признаются в желании остаться, то будут выглядеть навязчивыми или самоуверенными.
На самом деле работодатели ценят прозрачность. Если вы хотите остаться в компании после лета, скажите об этом. Не ждите, пока начальник догадается или сам это предложит.
За две-три недели до окончания сезона подойдите к руководителю и спросите: «Мне очень нравится работать в компании. Есть ли у вас потребность в постоянном сотруднике на моей позиции или на смежной? Чему мне еще нужно научиться, чтобы вы меня рассмотрели?»
Если вы понимаете, что на вашу позицию постоянная ставка не предусмотрена, уточните, есть ли другие открытые вакансии в компании. Возможно, вы сможете перейти в другой отдел.
Не бойтесь услышать «нет». Даже если вам откажут, вы ничего не теряете. Зато вы будете знать точно, а не гадать. И, возможно, вам посоветуют вернуться в следующий сезон или порекомендуют коллегам из других компаний.
Что в итоге? Помните: если работодатель увидит, что вы не просто «отбываете лето», а искренне заинтересованы в развитии и приносите пользу компании, велика вероятность, что сотрудничество продолжится — возможно, даже в новом, постоянном формате.