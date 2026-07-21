Если вы молчите до последнего, он делает вывод, что вы либо невнимательны, либо вам все равно. Чем раньше вы скажете о сложностях, тем быстрее получите помощь и не допустите серьезных ошибок.

Не затягивайте с признанием . Если вы не успеваете закрыть задачи в срок, подойдите и скажите: «Мне нужно больше времени, потому что я не учел объем работ» или «Я не совсем понял требования к этому отчету, помогите разобраться». Руководитель может скорректировать сроки или дать пояснения, но только если знает о проблеме.

. Если вы не успеваете закрыть задачи в срок, подойдите и скажите: «Мне нужно больше времени, потому что я не учел объем работ» или «Я не совсем понял требования к этому отчету, помогите разобраться». Руководитель может скорректировать сроки или дать пояснения, но только если знает о проблеме. Приходите с вариантами решения . Не с фразой «у меня проблемы», а «у меня проблемы, я вижу такие варианты решения — какой вам кажется наилучшим?».

. Не с фразой «у меня проблемы», а «у меня проблемы, я вижу такие варианты решения — какой вам кажется наилучшим?». Показывайте, что вы учитесь на сложностях. Если вы не справились с задачей, скажите: «Я понял, почему не получилось, и в следующий раз сделаю так, чтобы этого избежать». Это ценнее оправданий.

Пример: София устроилась летним ассистентом в event-агентство. На вторую неделю ей поручили самостоятельно составлять сметы для мероприятий. Она не уложилась в срок, потому что запуталась в категориях расходов. Вместо того чтобы молчать, она сразу подошла к руководителю: «Я не успела, потому что не поняла, как распределять бюджеты по статьям. Перепробовала два варианта, но оба неверные. Покажете, как правильно?»

Руководитель потратил 10 минут и объяснил ей логику. Через месяц София делала сметы быстрее всех в отделе. Ее не уволили за первую ошибку — наоборот, запомнили как сотрудницу, которая не боится признавать сложности и учиться на них.

Просите обратную связь и разбирайте ошибки

Без обратной связи вы не знаете, в каком направлении развиваться. Просите ее хотя бы раз в неделю. Спрашивайте: «Что у меня получается хорошо, где я теряю время, что мне нужно улучшить?» Обязательно записывайте замечания и рекомендации, а затем старайтесь продемонстрировать, как применили совет на практике.

Открыто говорите о своих планах

Многие стажеры и сезонные сотрудники стесняются обсуждать свои карьерные намерения и боятся, что если признаются в желании остаться, то будут выглядеть навязчивыми или самоуверенными.

На самом деле работодатели ценят прозрачность. Если вы хотите остаться в компании после лета, скажите об этом. Не ждите, пока начальник догадается или сам это предложит.

За две-три недели до окончания сезона подойдите к руководителю и спросите: «Мне очень нравится работать в компании. Есть ли у вас потребность в постоянном сотруднике на моей позиции или на смежной? Чему мне еще нужно научиться, чтобы вы меня рассмотрели?»