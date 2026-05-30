Саморазвитие и карьера
30 мая 2026, 03:00

Как составить чек-лист, чтобы не запутаться в делах, и где его лучше вести? Разбор

Простой список из нескольких пунктов — проверить личность пациента, убедиться, что инструменты стерильны, ввести антибиотики вовремя — снизил смертность после операций на 47%, а число осложнений на 36%. Это не новая технология и не дорогой прибор. Это чек-лист. Мозг человека удерживает в фокусе лишь около семи объектов одновременно, и, когда дел больше, начинаются ошибки. Рассказываем, как собрать чек-лист, который вас разгрузит, а не превратится в еще одну бытовую или рабочую бюрократию.
Как составить чек-лист, чтобы не запутаться в делах, и где его лучше вести? Разбор

© Создано при помощи нейросети

Почему мозгу нужен чек-лист

Человек базово не приспособлен к многозадачности, и все попытки сосредоточиться на нескольких делах приводят к сильным перегрузкам мозга.

Исследования показывают, что у людей, практикующих многозадачность, работа, наоборот, идет медленнее, а количество ошибок увеличивается по сравнению с теми, кто сосредоточен только на одном деле.

В среднем человек способен одновременно удерживать в фокусе внимания лишь около семи объектов (например, цифр, слов или понятий).

Чек-лист становится внешним жестким диском для мозга. Вы не держите все в голове — вы просто проверяете по списку.

Хороший чек-лист помогает разгрузить голову. Человек перестает тратить силы на внутреннее напоминание себе о делах и может легче переключаться между задачами. Особенно это важно в условиях современного ритма жизни, когда мозг перегружен уведомлениями, большим количеством информации и многозадачностью.

Ксения Солопанова, практикующий клинический психолог

История появления чек-листов

Массовое применение чек-листов началось с авиации. В 1935 году на испытаниях в США разбился американский бомбардировщик Boeing 299. Пилоты забыли снять стопорный механизм с рулей управления. Самолет взлетел, но управлять им уже было нельзя.

Авиатранспорт оказался слишком сложным, чтобы несколько человек (техгруппа) могли держать в голове все этапы подготовки к полету (где каждый — критически важный).

Именно после этого случая были введены карты контрольных проверок транспорта (checklist) — простая пошаговая система действий перед полетом. Этот список впоследствии стал обязательным стандартом для всей мировой авиации.

Количество аварий сократилось в разы. Сегодня ни один пилот в мире не запустит двигатели без чек-листа.

Затем чек-листы стали использовать в медицине. В 2009 году американский хирург Атул Гаванде выпустил книгу «Чек-лист. Как избежать глупых ошибок, ведущих к фатальным последствиям» и провел эксперимент в восьми больницах по всему миру.

Он внедрил простой предоперационный список. Например, проверить личность пациента, убедиться, что инструменты стерильны, подтвердить, что антибиотики введены вовремя.

Результат: смертность после операций снизилась на 47%, количество осложнений — на 36%.

Сегодня чек-листы используют везде: от бизнес-проектов до сборов в командировку. Но принцип остался тем же, что в авиации 1935 года: пройтись по списку, чтобы ничего не забыть.

Где чек-листы выручают (а где наоборот мешают)

Чек-листы используют, чтобы организовать рабочие процессы или дела в повседневной жизни.

Работа. Запускаете новый проект, составляете смету, пишете грант или готовите важную презентацию для партнеров? Когда у вас в голове пять проектов одновременно, то становится физически сложно помнить все сроки и важные детали, которые потом повлияют на результат. Чек-лист берет это на себя.

Особенно чек-листы нужны в сферах, где высокая нагрузка и цена невнимательности. В коммуникациях, PR, работе с репутацией один пропущенный этап иногда стоит очень дорого: не тот файл, забытое согласование, публикация без проверки фактов — и дальше команда уже работает не на результат, а на устранение последствий.

Инна Прохорова, PR-специалист по стратегическим коммуникациям и репутационному менеджменту

Учеба. Студентам чек-лист помогает перед экзаменом. Например, пробежаться по темам и отметить уже выученное. Еще можно оценить свою работу над проектом, например, написано ли введение и проведен ли опрос. Преподаватели тоже могут составить себе чек-лист, предположим, с материалами, которые нужны к занятию.

Бытовые дела. Собраться в командировку (сложить одежду и прочее в чемодан, проверить документы и технику), упаковать вещи при переезде, подготовить ребенка к лагерю — и здесь чек-лист работает отлично. Потому что в спешке всегда что-то вылетает из головы.

А где чек листы не нужны?

Там, где требуется применять творческие способности или быстро реагировать.

«Есть задачи, где важнее опыт, насмотренность и умение быстро ориентироваться в ситуации. Особенно в коммуникациях: кризисные ситуации, переговоры, публичные реакции редко работают по шаблону. Там слишком много контекста и человеческого фактора», — говорит Инна Прохорова.

Какими бывают чек-листы

Памятки. Самый простой вариант. Список действий один за другим. Например, позвонить клиенту, проверить счет на оплату, отправить счет на оплату, получить закрывающую документацию. Все последовательно и никаких «если». Такие чек-листы нужны, чтобы ничего не забыть перед ответственным моментом.

Чек-листы типа go/no-go. Эти списки помогают решить: можно двигаться дальше или пока нет. Очень полезны в бизнесе, на больших предприятиях, в авиации и медицине — везде, где ошибка дорого стоит. Они страхуют от поспешных решений.

Например, перед запуском космической ракеты проверяют сотни вещей — давление, температуру, герметичность. На каждый пункт чек листа нужно получить ответ «да» (норма). Если хоть раз появилось «нет», то запуск отменяют.

Разветвленные. Такие чек-листы помогают не заблудиться в мелочах. В них один большой пункт раскладывается на мелкие шаги, и вы сразу видите, как каждый маленький шажок связан с общей целью и что делать, если что-то пошло не так.

Чем отличается чек-лист от списка дел

Список дел — просто перечень того, что нужно сделать. Вы можете выполнить три пункта из пяти, забыть про четвертый, и ничего страшного не случится.

Пример списка дел на день

Купить молоко;

забрать посылку;

полить цветы;

прочитать отчет.

Чек-лист уже не список, а алгоритм. Каждый шаг обязателен, и порядок чаще всего жесткий. Пропустил один пункт — дальше нельзя, или результат будет некачественным.

Пример чек-листа перед отправкой важного письма

  1. Проверить адрес получателя.

  2. Прикрепить файл.

  3. Написать тему письма.

  4. Вставить ссылку на документ.

  5. Прочитать все вслух.

  6. Нажать «Отправить».

  7. Если пропустить пункт 2, письмо уйдет без вложения. Если пропустить пункт 5, можете не заметить ошибку.

Как составить чек-лист

Одна строка — одно действие. Не пишите «подготовиться к командировке» — это уже не чек-лист. Вместо этого перечислите: взять паспорт, зарядить ноутбук, положить зарядное устройство, распечатать билеты. Чем конкретнее действие, тем легче его проверить.

Никаких абстракций. «Провести совещание» — не совсем понятно и расплывчато. «Разослать ссылку на встречу за час до начала» уже звучит конкретно. Глаголы должны быть проверяемыми: нажать, взять, проверить, позвонить.

Тестирование. В первые дни вы обязательно обнаружите, что забыли какой-то важный пункт или, наоборот, добавили лишний. Чек-лист может меняться вместе с процессом и задачами.

Есть простое правило: если пункт три раза подряд не повлиял на качество результата — удаляйте без сожаления. И раз в месяц стоит пересобирать список с нуля, оставляя только то, что реально отработало. Все остальное — в архив.

Алексей Оносов, основатель компании «Юнисофт»

Какой чек лист выбрать: бумажный или цифровой

Создавать чек-листы можно где угодно: в «Ворде» или профильных приложениях, в обычной тетрадке или специальном блокноте .

В чем особенности бумажных чек-листов

Плюсы бумажных чек-листов

  • Если вы работаете на складе, в цехе или, например, больнице — там, где с телефоном не всегда удобно или вообще нельзя, то бумажный чек-лист придет на помощь.
  • На листе бумаги приятнее отмечать или зачеркивать ручкой выполненное действие. Так мозг получает микродозу дофамина от самого процесса.

Минусы бумажных чек-листов

  • Их банально можно потерять.
  • В таких чек-листах нельзя быстро найти нужную информацию по ключевому слову (в отличие от электронной версии).
  • Если вы работаете в команде и захотите поделиться списком, то не сможете его скопировать и отправить. Придется сфотографировать и отправлять снимок — а это лишние минуты.

В этом случае электронный вариант чек-листов выглядит более практичным. Но и у них есть свои минусы.

В чем особенности электронных чек-листов

Плюсы электронных чек-листов

  • Такой формат позволяет добавлять, удалять, переставлять пункты, комментировать и предоставлять доступ к чек-листу другим людям.
  • Можно найти нужную информацию по поиску (даже ту, которую вы вносили несколько месяцев назад).

Минусы электронных чек-листов

  • Смартфон может разрядиться. Или на нем пропадет интернет.
  • Электронный чек-лист заставляет чаще брать телефон в руки и отвлекаться. Отметил галочку в листе, а потом еще и ленту новостей полистал и в итоге потерял время.

Приложения для чек-листов: подборка

НазваниеКак работает
TodoistПростой менеджер задач. Позволяет быстро добавлять пункты, сортировать их по проектам и важности, ставить напоминания. Базовые функции бесплатные, но, если хочется больше возможностей, есть платная версия.
WeekrМногофункциональный отечественный сервис, где каждую задачу можно снабдить тегом, приоритетом и дедлайном и добавить ей подробное описание. К задачам легко ставятся подзадачи. Для личного пользования хватит бесплатной версии.
Singularity AppРоссийский планировщик, где задачи можно сопровождать чек-листами, заметками с изображениями и тегами. Задачи добавляются не только вручную, но и голосом, с помощью телеграм-ботов, по email и через виджет. Есть напоминания по геолокации. Доступен бесплатный и платный тариф.
«ЛидерТаск»Здесь можно вести как простые to-do-списки, так и ставить полноценные задачи со сроками и дополнительными файлами. Есть офлайн-режим. Для одного пользователя бесплатно.
Google KeepЦифровой блокнот с чек-листами. Синхронизируется между телефоном, планшетом и компьютером (все под рукой), можно добавлять фото и даже голосовые заметки. Полностью бесплатный.
NotionПозволяет корректировать задачи, удалять или добавлять новые пункты. Синхронизируется с календарем. Можно добавлять фото, видео, аудио, веб-закладки, галереи, а также файлы из Google Drive. Есть бесплатная и платная версия.

Какие ошибки допускают при составлении чек-листа

Перегруженность. Вероятность того, что чек-лист из 30 пунктов кто-то реально доведет до конца и будет выполнять регулярно, стремиться к нулю. Длинные списки пригодятся, когда на кону серьезные деньги или жизнь. Для бытовых задач нужно куда меньше.

Есть интересная психологическая закономерность: перегруженный чек-лист мозг воспринимает как бесконечную угрозу. Поэтому для большинства людей рабочий список — это 5–9 ключевых пунктов. Если их 30, лучше разделить на категории: «Обязательно», «Желательно», «Если останутся силы».

Родион Чепалов, психолог

«К третьей неделе новизна пропадает, а автоматизм еще не сформировался. Мозг начинает тихо саботировать. В этот момент многие бросают вести чек-листы — причем не потому что ленивые, а потому что список сразу сделали слишком большим и тяжелым. Вот в чем главная ошибка», — говорит Алексей Оносов.

Бардак в последовательности. Пункты в чек-листе идут нелогично: «проверить результат», а потом «выполнить действие». Или вообще в случайном порядке.

Вот пример чек-листа утренних сборов: «позавтракать», «выйти из дома в 8:15», «принять контрастный душ», «сделать зарядку». Такой список только запутает. Порядок должен быть очевидным: сначала завтрак или душ, потом подготовка одежды, потом выход. Иначе вы либо пропустите шаг, либо будете прыгать туда-сюда.

Формальность. Если чек-лист существует просто потому, что «так надо», а реальной пользы он не приносит, люди быстро это чувствуют. И перестают воспринимать его всерьез.

«На практике лучше всего работают несколько принципов. Во-первых, чек-лист должен действительно экономить время, снижать стресс и помогать в работе, а не создавать дополнительную бюрократию. Когда сотрудник видит практическую пользу инструмента, сопротивления становится значительно меньше», — считает Ирина Лубанец, исполнительный директор компании «Аравия».

Как не бросить вести чек-лист

Часто бывает так: на первой неделе интересно, а на второй новизна уходит и энтузиазм пропадает. Вот что здесь помогает.

Начинайте с малого. Возьмите одну задачу, которая регулярно идет наперекосяк. Например, сборы в командировку (полдня собирался и все равно забыл важные вещи) или отправка еженедельного отчета работодателю. Составьте чек-лист из пяти пунктов для этих дел. Когда привыкнете — добавите остальное.

Не ругайте себя за пропуски. Пропустили день или не выполнили все, что хотелось — ничего страшного. Продолжайте на следующий.

Адаптируйте под себя. Чек-лист должен работать на вас, а не вы на него. Если какой-то пункт раздражает или просто перестал быть нужным — вычеркните его. Или, наоборот, добавьте, если чего-то не хватает.

Источники