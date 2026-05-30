Учеба. Студентам чек-лист помогает перед экзаменом. Например, пробежаться по темам и отметить уже выученное. Еще можно оценить свою работу над проектом, например, написано ли введение и проведен ли опрос. Преподаватели тоже могут составить себе чек-лист, предположим, с материалами, которые нужны к занятию.

Бытовые дела. Собраться в командировку (сложить одежду и прочее в чемодан, проверить документы и технику), упаковать вещи при переезде, подготовить ребенка к лагерю — и здесь чек-лист работает отлично. Потому что в спешке всегда что-то вылетает из головы.

А где чек листы не нужны?

Там, где требуется применять творческие способности или быстро реагировать.

«Есть задачи, где важнее опыт, насмотренность и умение быстро ориентироваться в ситуации. Особенно в коммуникациях: кризисные ситуации, переговоры, публичные реакции редко работают по шаблону. Там слишком много контекста и человеческого фактора», — говорит Инна Прохорова.

Какими бывают чек-листы

Памятки. Самый простой вариант. Список действий один за другим. Например, позвонить клиенту, проверить счет на оплату, отправить счет на оплату, получить закрывающую документацию. Все последовательно и никаких «если». Такие чек-листы нужны, чтобы ничего не забыть перед ответственным моментом.

Чек-листы типа go/no-go. Эти списки помогают решить: можно двигаться дальше или пока нет. Очень полезны в бизнесе, на больших предприятиях, в авиации и медицине — везде, где ошибка дорого стоит. Они страхуют от поспешных решений.