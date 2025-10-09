Сегодня зумер — завтра миллениал. Как теория поколений работает в России и что с ней не так

Наверняка вы слышали фразу «окей, бумер», видели мемы и новости про зумеров и рассуждения о том, как они отличаются от миллениалов или иксов. Все эти странные обозначения, конечно, совсем не русские — они пришли к нам из США, где этими буквами и терминами пытались описать прошлые поколения и предсказать грядущие. Сейчас это еще один удобный шаблон для того, чтобы разделить своих знакомых на категории — но торопиться это делать не надо. Разбираемся, как ложится теория поколений на российские реалии и стоит ли ей доверять.