1. Ронда Берн «Секрет» («Тайна»)

Оригинальное название: The Secret.

Год первой публикации: 2006 (на русском языке — 2009).

Об авторе: Ронда Берн — австралийская телевизионная продюсер и писательница. В начале 2000-х годов она пережила личный кризис и занялась изучением различных философских учений и концепций. Результатом этих изысканий стал ее глобальный проект «Секрет» (или «Тайна»).

О книге: «Секрет» раскрывает идею так называемого закона притяжения, согласно которому мысли и чувства человека способны материализоваться, формируя его реальность. Книга обещает, что если вы измените свои мысли, то сможете достичь богатства, здоровья и исполнения желаний.

Что думают эксперты: самая часто критикуемая книга среди опрошенных психологов и бизнес-тренеров. В вину ей ставят пропаганду магического мышления, подмену реальности ритуалом и нежелание учитывать влияние внешних экономических и социальных факторов на жизнь человека.