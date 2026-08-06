Это устарело. Какие книги по саморазвитию лучше не читать в 2026 году — антиподборка от психологов
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Мы опросили 14 экспертов и выбрали для антирейтинга книги, которые упоминали минимум дважды. Книги расставлены по «популярности» — чем чаще их называли, тем выше они в списке.
1. Ронда Берн «Секрет» («Тайна»)
Оригинальное название: The Secret.
Год первой публикации: 2006 (на русском языке — 2009).
Об авторе: Ронда Берн — австралийская телевизионная продюсер и писательница. В начале 2000-х годов она пережила личный кризис и занялась изучением различных философских учений и концепций. Результатом этих изысканий стал ее глобальный проект «Секрет» (или «Тайна»).
О книге: «Секрет» раскрывает идею так называемого закона притяжения, согласно которому мысли и чувства человека способны материализоваться, формируя его реальность. Книга обещает, что если вы измените свои мысли, то сможете достичь богатства, здоровья и исполнения желаний.
Что думают эксперты: самая часто критикуемая книга среди опрошенных психологов и бизнес-тренеров. В вину ей ставят пропаганду магического мышления, подмену реальности ритуалом и нежелание учитывать влияние внешних экономических и социальных факторов на жизнь человека.
Визуализация, благодарность и четкое понимание своих желаний могут поддерживать человека. Проблема начинается с «закона притяжения»: мысли якобы создают деньги, здоровье и отношения. Такая картина дает иллюзию всемогущества, а затем рождает стыд. Если желаемое упущено, значит, человек недостаточно верил, чувствовал или представлял. Болезнь, бедность и травматический опыт превращаются из событий жизни в приговор качеству мышления.
2. Наполеон Хилл «Думай и богатей»
Оригинальное название: Think and Grow Rich.
Год первой публикации: 1937 (на русском языке — 1992).
Об авторе: Наполеон Хилл — американский писатель, журналист и психолог, который по поручению предприниматель Эндрю Карнеги провел исследование жизни самых успешных людей своего времени. Считается одним из основателей жанра литературы по личностному росту и успеху.
О книге: книга, написанная во время Великой депрессии, излагает философию успеха, основанную на личных качествах и мышлении, а не только на способах заработать деньги. Хилл утверждает, что его принципы могут помочь человеку достичь выдающихся результатов в любой сфере жизни, от бизнеса до спорта.
Что думают эксперты: еще одна книга, в которой главную роль в достижении целей отдают силе мысли. «Думай и богатей» критикуют за игнорирование реальности, мифологизацию успеха и отсутствие научной базы.
На уровне культурной памяти это уже почти священный текст мотивационного жанра: в нем есть вера, цель, настойчивость, решительность, самовнушение — весь набор, на котором десятилетиями строилась индустрия успеха. Проблема в том, что книга слишком уверенно подменяет сложную реальность набором правильных установок. В 2026 году такая книга выглядит не просто наивной, а опасной: она легко приводит к мысли, что, если не получилось, значит, ты недостаточно правильно хотел.
3. Стивен Кови «7 навыков высокоэффективных людей»
Оригинальное название: The 7 Habits of Highly Effective People.
Год первой публикации: 1989 (на русском языке — 1997).
Об авторе: Стивен Р. Кови — американский писатель, преподаватель и консультант по вопросам лидерства и управления. Построил свою карьеру на обучении принципам эффективного лидерства в крупнейших мировых корпорациях.
О книге: книга представляет собой системный подход к личностному и профессиональному росту. Она предлагает «дорожную карту» для достижения целей, основанную на изменении характера и мировоззрения, а не на быстрых решениях.
Что думают эксперты: «7 навыков...» остаются классикой мотивационной литературы, и базово книга дает предсказуемые, но не такие уж и плохие советы. Но психологи находят поводы для критики: призывы быть продуктивным всегда и везде и устаревшие в вопросах работы советы.
Продвигает культуру постоянной продуктивности, игнорирует баланс жизни и работы и часто вызывает у читателей чувство вины. Книга ориентирована на уже мотивированного человека, живущего в устоявшейся, предсказуемой среде. В 2026 году профессии и рабочие процессы меняются стремительно, так что рецепты этой книги требуют серьезной адаптации или вовсе устарели.
4. Дейл Карнеги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей»
Оригинальное название: How to Win Friends and Influence People.
Год первой публикации: 1936 (на русском языке — 1998).
Об авторе: Дейл Карнеги — американский писатель, педагог и лектор, разработавший собственные курсы по бизнес-образованию, ораторскому искусству и межличностным отношениям. Автор многочисленных бестселлеров.
О книге: классическое руководство по эффективному общению, которое учит располагать к себе людей и склонять их к своей точке зрения. Содержит практические советы как для деловой, так и для личной жизни.
Что думают эксперты: вопросы психологов вызывает не эффективность рекомендаций, а этическая сторона вопроса. За 90 лет подход к общению сильно изменился, и многое из рекомендаций Карнеги сегодня выглядит как манипуляция, убеждены специалисты.
Это книга, безусловно, полезная как исторический документ: она фиксирует раннюю версию корпоративной и социальной этики XX века, где вежливость, интерес к собеседнику и умение не спорить были уже не просто хорошими манерами. Но в 2026 году этот текст читается как инструкция по мягкому социальному управлению, где эмпатия легко превращается в инструмент влияния. Иными словами, книга учит нравиться людям, но почти не обсуждает цену, которую платит за это сам человек.
5. Робин Шарма «Клуб "5 часов утра"»
Оригинальное название: The 5 AM Club: Own Your Morning. Elevate Your Life.
Год первой публикации: 2018 (на русском языке — 2019).
Об авторе: Робин Шарма — канадский писатель, мотивационный оратор и бывший юрист. Стал известен благодаря своим многочисленным книгам о личной эффективности и лидерстве. Работает со знаменитостями и крупными предпринимателями.
О книге: «Клуб "5 часов утра"» рассказывает о методике использования ранних утренних часов для саморазвития и повышения личной эффективности. Автор называет это время «часом победы», когда мозг наиболее продуктивен и способен помочь в реализации мечт.
Что думают эксперты: у раннего подъема действительно немало преимуществ, но автор преподносит его как универсальное (и практически обязательное) решение, игнорируя индивидуальные особенности людей, — это и становится объектом критики психологов.
Ранний подъем может быть удобным личным режимом, но книга превращает его почти в нравственное преимущество дисциплинированных людей. При этом за кадром остаются потребность во сне, индивидуальный ритм, ночная работа, маленькие дети, заболевания и реальная нагрузка. Если человек встает в пять, сокращая сон, он приобретает не сверхпродуктивность, а дефицит восстановления. Морально устарела не привычка вставать рано, а идея, что час подъема — показатель характера.
6. Хэл Элрод «Магия утра»
Оригинальное название: The Miracle Morning.
Год первой публикации: 2012 (на русском языке — 2016).
Об авторе: Хэл Элрод — американский писатель, спикер и предприниматель, который популяризировал утренние ритуалы как инструмент повышения продуктивности и трансформации жизни.
О книге: «Магия утра» объясняет, как правильно организовать первый час после пробуждения, чтобы заложить основу для успеха на весь день. В книге Элрод предлагает конкретные ритуалы, которые, как он утверждает, помогают чувствовать себя лучше, успевать больше и раскрыть свой потенциал.
Что думают эксперты: как и «Клуб "5 часов утра"», «Магия утра» навязывает читателям жесткий ранний подъем и пропагандирует такой формат пробуждения как универсальный, убеждены специалисты.
Культ раннего подъема как универсальный ключ к успеху. Книга игнорирует хронотипы: есть «совы», для которых подъем в 5 утра — это пытка и снижение когнитивных функций на весь день. Навязывание единого ритуала без учета биологических и психологических особенностей — это про насилие, а не про здоровье. Вместо этого современная психология говорит о гибком режиме, ориентированном на собственные биоритмы, и о качественном сне как основе продуктивности, а не о «победе над собой» в утренние часы.
7. Робин Шарма «Монах, который продал свой Ferrari»
Оригинальное название: The Monk Who Sold His Ferrari.
Год первой публикации: 1997 (на русском языке — 2003).
О книге: бизнес-притча об адвокате-миллионере, который пережил духовный кризис и оставил свою роскошную жизнь, чтобы найти истинные ценности в древней культуре. Книга учит позитивному мышлению, советует жить по призванию и ценить отношения с людьми.
Что думают эксперты: «Монаха...» критикуют за поверхностность, банальность и невыполнимые обещания изменить жизнь без особых усилий. В ней нет конкретики и рабочих инструментов по саморазвитию, которые действительно могли бы оказать хоть какой-то эффект, считают специалисты.
Эта книга — яркий пример поп-психологии, которая сводит глубинные смыслы к поверхностным метафорам. Она обещает гармонию через простые ритуалы, игнорируя, что жизненные кризисы требуют серьезной внутренней работы, часто с помощью специалиста. Чтение такой книги создает иллюзию «я все понял и исправлюсь», но не дает реальных инструментов для работы с травмами или глубинными конфликтами. Она устарела как жанр — сегодня мы ценим конкретику и научность, а не красивые сказки.
8. Дэвид Аллен «Как привести дела в порядок»
Оригинальное название: Getting Things Done: The Art of Stress-Free Productivity.
Год первой публикации: 2001 (на русском языке — 2007), 2015 — переработанная версия.
Об авторе: Дэвид Аллен — американский консультант по управлению временем и продуктивности, создатель методики GTD (Getting Things Done). Более 30 лет консультирует частных лиц и крупные корпорации по вопросам повышения личной эффективности.
О книге: фундаментальное руководство по методике GTD. Книга предлагает систему организации задач, которая должна помочь разгрузить голову, снизить стресс и полностью контролировать все дела и проекты.
Что думают эксперты: книга действительно помогает организовывать задачи, но не учит отказываться от лишних дел, убеждены психологи. В результате читателю приходится полноценно обслуживать всю эту систему и тратить на это слишком много времени.
Вместо движения к целям читателя побуждают тратить время на бесконечное управление задачами. Эта книга не помогает расставлять приоритеты, а относится к каждой задаче с одинаковой важностью, что часто превращается в «организованную прокрастинацию». Кроме того, методология застряла в «бумажном» прошлом, а категории «у телефона» или «за рабочим столом» потеряли смысл в современном мире смартфонов и удаленной работы.
9. Тим Феррис «Как работать по 4 часа в неделю»
Оригинальное название: The 4-Hour Workweek: Escape 9–5, Live Anywhere, and Join the New Rich.
Год первой публикации: 2007 (на русском языке — 2010).
Об авторе: Тим Феррис — американский предприниматель, инвестор и блогер, популяризатор принципов «дизайна образа жизни». методами автоматизации бизнеса и жизни
О книге: «Как работать по 4 часа в неделю» — манифест о том, как перестать быть офисным работником и создать жизнь, свободную от привязки к конкретному месту и времени. Книга учит делегировать задачи, автоматизировать бизнес и дистанционно управлять доходами, чтобы путешествовать и заниматься любимым делом.
Что думают эксперты: основной посыл книги хорош — действительно полезно отказываться от лишних действий и беречь свое личное время. Однако способ, который предлагает Феррис, вызывает у психологов сомнения: ваша работа не исчезает — ее просто делает кто-то другой.
Свобода героя часто создается через передачу рутины менее оплачиваемым помощникам из других стран. Возникает неудобный вопрос: если ваша четырехчасовая неделя существует благодаря чужой сорокачасовой, чью свободу создала эта система? Продуктивность выглядит современной, пока за кадром остается человек, оплачивающий ее собственным временем.
10. Джен Синсеро «НИ СЫ»
Оригинальное название: You Are a Badass: How to Stop Doubting Your Greatness and Start Living an Awesome Life.
Год первой публикации: 2013 (на русском языке — 2018).
Об авторе: Джен Синсеро — американский писатель, оратор и подкастер. Автор бестселлеров, которые получили культовый статус в русскоязычном пространстве благодаря нестандартной адаптации названий.
О книге: мотивационное руководство для тех, кто хочет научиться говорить «нет» и устанавливать личные границы. Книга учит отстаивать свои интересы, перестать быть удобным для всех и начать жить в свое удовольствие.
Что думают эксперты: «НИ СЫ» психологи называют наиболее ярким примером «абюьзивного подхода к саморазвитию» — из-за давления на читателя, резкой манеры изложения и потенциально травматичных для психики советов.
Ее агрессивная риторика («хватит ныть», «возьми себя в руки») противоречит всему, что современная психология знает о мотивации и изменениях. Исследования показывают, что жесткая самокритика не мобилизует, а парализует волю, особенно у людей с тревожными и депрессивными чертами. Синсеро предлагает «прорыв через страх», но это прямой путь к травматизации. Здоровая мотивация рождается из принятия своих слабостей, а не из войны с собой. Эта книга хороша только как исторический артефакт эпохи агрессивного достигаторства.
Что общего у этих книг
У большинства книг выше есть общая идея: «Ты недостаточно хорош, но если прочитаешь меня и сделаешь эти шаги — станешь», убеждена Людмила Яковлева. Этот посыл формирует невротическую установку «условного принятия» — любовь к себе нужно заслужить продуктивностью.
«К 2026 году мы пришли к другой философии: продуктивность — это не гонка и не самосовершенствование ради цифр. Это умение слышать себя, вовремя останавливаться и выбирать то, что действительно ценно, без насилия над своей психикой», — отмечает психолог.
Помните: если книга заставляет вас чувствовать стыд, тревогу или ощущение, что «я все делаю не так», — это однозначно повод закрыть ее и поискать что-то другое.