Хобби и увлечения помогают строить карьеру и зарабатывать больше. Как именно и что нужно делать
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
Как хобби и увлечения помогают в работе
Как хобби влияет на карьеру в целом
Если говорить абстрактно, то хобби позитивно сказываются на карьере, убеждены опрошенные «Теперь вы знаете» эксперты. Они наблюдают прямую связь: сотрудники с полноценными увлечениями (например, спортом или творчеством) чаще показывают более стабильные результаты и лучшую психологическую устойчивость, чем те, у кого «нет ничего, кроме работы».
Хобби дает энергию и внутреннюю опору — а это уже работает на карьеру, даже если напрямую не связано с должностными обязанностями.
Хобби помогает:
- восполнять энергию и работать со стрессом, что повышает общую эффективность (в хобби можно найти отвлечение, утешение и необходимые именно вам ресурсы для подзарядки);
- получать недостающие для следующей роли навыки (к примеру, через организацию клубов по интересам, волонтерство, обучение);
- становиться более востребованным внутри компании и получать карьерное продвижение быстрее.
Кому-то удается превратить хобби в профессию, и таких людей можно назвать счастливчиками. Но встречается такое довольно редко — в основном люди разделяют задачи, которые приносят деньги, и увлечения для души.
Среди зумеров такую историю я наблюдаю чаще, чем среди иксов и миллениалов. Чаще можно встретить, когда сотрудники интегрируют свое хобби в профессиональную деятельность.
Как хобби влияет на профессиональные навыки
Навыкам, которые формируются во время занятия хобби, зачастую легко найти применение в профессиональной деятельности.
Причем это могут быть как софт- (собранность, фокус на результате, внимание к деталям, стрессоустойчивость, быстрота реакции, креативность), так и хард-скиллы (например, знание языков программирования у айтишника-любителя или монтаж роликов у видеоблогера).
«Приведу пример с хардами. Допустим, сотрудник работает не в IT, но увлекается программированием: учится писать запросы для ИИ, разбирается в архитектуре. На текущей должности эти знания не нужны, но благодаря увлечению он становится более ценным специалистом. У нас есть сотрудник, который работал в ресторане, а через свое хобби перешел в офис в IT», — рассказывает Анна Муромцева, директор по персоналу сети ресторанов быстрого обслуживания ROSTIC’S.
Если говорить про софт-скиллы, здесь диапазон влияния на профессиональную жизнь еще шире. Например, любой профессиональный спорт формирует у человека организованность, фокус на результате, целеустремленность, умение преодолевать стрессы и принимать нестандартные решения. А эти качества требуются на многих позициях.
«Если посмотреть на мою профессиональную траекторию, многие навыки, которые сегодня являются частью экспертизы, сначала проявлялись в личных проектах еще задолго до появления профессиональной роли в компаниях: в организации конференций и экскурсий, организации книжного клуба и женского клуба предпринимателей», — делится своим опытом Вера Илюшкина, член Ассоциации карьерного консультирования и сопровождения.
Например, книжный клуб — это не только про книги. Это еще и про умение запустить содержательный разговор и удержать внимание группы. А женский клуб предпринимателей не только про нетворкинг, но и про создание среды, где люди в доверительной среде могут обмениваться опытом, поддерживать друг друга и находить новые идеи.
Поэтому хобби даже в раннем возрасте может стать очень точным индикатором профессионального потенциала. В том числе такой опыт может быть использован как реальные кейсы для портфолио и самопрезентации.
Стоит ли монетизировать хобби и увлечения
Зависит от обстоятельств.
В целом если вы стоите на пороге выбора своего дела, то рассмотреть вариант монетизации хобби не можно, а нужно. Но если такой задачи нет, у вас есть источники дохода, не связанные с вашими увлечениями, можно оставить хобби занятием исключительно для души — без обязательств, жестких сроков и четких объемов.
Когда стоит и не стоит монетизировать хобби
|Можно подумать
|Лучше не пробовать
|Вы получаете удовольствие не только от самого процесса, но и от общения с клиентами, продаж, продвижения и ответственности
|Это ваш способ отдыхать и восстанавливать силы
|Есть спрос на то, что вы делаете
|Любые дедлайны и обязательства начинают убивать удовольствие
|Вы готовы регулярно заниматься этим, даже когда нет вдохновения
|Вы замечаете, что при мысли о «продаже» любимого занятия появляется напряжение, а не интерес
|У вас есть работа, которая обеспечивает доход, и нет потребности превращать хобби в источник заработка
Есть и промежуточный вариант — частичная монетизация. Она может подойти тем, кто хочет совместить приятное с полезным.
Например, человек занимается фотографией для души, но иногда берет интересные проекты. Или любит печь торты и делает их только по рекомендациям знакомых несколько раз в месяц. То есть деньги появляются, но не становятся главной целью.
В вопросе заработка лучше делать акцент не на прямой монетизации, а на карьерной капитализации хобби, убеждена Анна Муромцева. Вместо «как заработать прямо сейчас» спросите у себя, как хобби может стать сильным знанием, умением или опытом, на который вы опираетесь как в карьере, так и в жизни.
Как прокачать карьеру за счет хобби
Если вы хотите зарабатывать на хобби
1. Сравните компетенции
Нарисуйте на листе бумаги два столбца: «Хобби» и «Работа». Найдите пересечения — именно там может быть скрыт ваш потенциал.
2. Пробуйте и анализируйте итоги
Не нужно сразу открывать свое дело — начните с малого. Это могут быть бенто-торты два раза в неделю или одна йога-практика для друзей.
Развивайте социальные сети, пробуя разные форматы привлечения. Со временем это поможет усилить позиционирование на рынке и развить личный бренд.
3. Развивайте нетворкинг
Ваши первые и благодарные клиенты — это коллеги по цеху, убеждена Ксения Вдовкина. Создавайте творческий (или физический) продукт и тестируйте свои гипотезы на них.
4. Не увольняйтесь сразу
Рынок труда в 2026 году штормит, и в отдельных отраслях поиск работы может занять несколько месяцев. Поэтому финансовую подушку лучше не сжигать. Внедряйте увлечения постепенно, не уходя «в никуда».
Если вы не хотите зарабатывать на хобби
Для начала подумайте, какую следующую роль вы хотели бы занять.
Потом честно спросите себя: чего вам сейчас не хватает? Какого опыта, каких знаний, навыков у вас нет, но они нужны для этой роли? А дальше подумайте, как именно ваше хобби поможет вам развить недостающее — и оказаться полезным в работе.
«Например, вы не просто бегаете по утрам, а организуете беговой клуб — и у вас появляются организаторские навыки. Учитесь коучингу или фасилитации (организации групповых обсуждений. — Прим. ред.)? Проведите сессию для коллег, вас точно заметят. Даже бисероплетение можно использовать как антистресс-практику для команды», — подчеркивает Анна Муромцева.
И не забывайте, что это должно вам нравиться — заставлять себя не стоит.
Там, где есть интерес и энергия, мы сможем получать результат с большим вдохновением и меньшей усталостью. Бонусом можем включить в резюме дополнительные навыки.
Используйте корпоративную среду: в компании легко найти единомышленников, попробовать новое, получить обратную связь. Если человек сможет сделать из своего хобби продукт, который нужен сотрудникам и компании, — это, по сути, и есть монетизация. Только не в привычном смысле этого слова.