Как хобби влияет на профессиональные навыки

Навыкам, которые формируются во время занятия хобби, зачастую легко найти применение в профессиональной деятельности .

Причем это могут быть как софт- (собранность, фокус на результате, внимание к деталям, стрессоустойчивость, быстрота реакции, креативность), так и хард-скиллы (например, знание языков программирования у айтишника-любителя или монтаж роликов у видеоблогера).

«Приведу пример с хардами. Допустим, сотрудник работает не в IT, но увлекается программированием: учится писать запросы для ИИ, разбирается в архитектуре. На текущей должности эти знания не нужны, но благодаря увлечению он становится более ценным специалистом. У нас есть сотрудник, который работал в ресторане, а через свое хобби перешел в офис в IT», — рассказывает Анна Муромцева, директор по персоналу сети ресторанов быстрого обслуживания ROSTIC’S.

Если говорить про софт-скиллы, здесь диапазон влияния на профессиональную жизнь еще шире. Например, любой профессиональный спорт формирует у человека организованность, фокус на результате, целеустремленность, умение преодолевать стрессы и принимать нестандартные решения. А эти качества требуются на многих позициях.

«Если посмотреть на мою профессиональную траекторию, многие навыки, которые сегодня являются частью экспертизы, сначала проявлялись в личных проектах еще задолго до появления профессиональной роли в компаниях: в организации конференций и экскурсий, организации книжного клуба и женского клуба предпринимателей», — делится своим опытом Вера Илюшкина, член Ассоциации карьерного консультирования и сопровождения.

Например, книжный клуб — это не только про книги. Это еще и про умение запустить содержательный разговор и удержать внимание группы. А женский клуб предпринимателей не только про нетворкинг, но и про создание среды, где люди в доверительной среде могут обмениваться опытом, поддерживать друг друга и находить новые идеи.