Чем мозг чемпиона по запоминанию отличается от «среднестатистического»

Ученые, заглянув в мозг чемпионов по запоминанию, не нашли там ничего сверхъестественного. Исследования с помощью МРТ показали: глобально их мозг почти ничем не отличается от мозга любого другого человека.

Разница была в том, как они его использовали.

Во время тестов на запоминание у чемпионов активировались участки, связанные с пространственной памятью и навигацией, — те, что в обычной жизни помогают ориентироваться в знакомом городе или собственной квартире.

Все потому, что чемпионы целенаправленно применяли технику запоминания, известную как «метод локусов» или «дворец памяти».

Когда обычных участников эксперимента обучили этой же технике, их мозг уже через шесть недель тренировок начал работать так же, а результаты в тестах на запоминание улучшились вдвое.

Это возможно благодаря нейропластичности — способности мозга физически меняться в ответ на новый опыт, обучение и даже мысли. А так как память формируется в мозге, то и она может развиваться или деградировать.