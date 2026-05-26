За себя и за Сашку. Когда придется поработать сверхурочно и сколько вам за это заплатят

Что такое сверхурочная работа

Сверхурочной считается работа, которую вы выполняете по инициативе работодателя за пределами установленной для вас продолжительности рабочего времени.

Предположим, вы, как и многие другие россияне, работаете 5 дней в неделю по 8 часов (плюс час на обед). Но иногда вам нужно задержаться, прийти раньше или пропустить обеденный перерыв — в том числе из-за форс-мажора. Это и есть сверхурочная работа.

Если вы задерживаетесь по своей воле (предположим, чтобы закончить отчет) и работодатель вас об этом не просил, это не будут считать сверхурочной работой.