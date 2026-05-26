За себя и за Сашку. Когда придется поработать сверхурочно и сколько вам за это заплатят
© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети
Материал проверили:
Владимир Шалаев, адвокат, партнер юрфирмы «Правовая группа»
Надежда Соломина, менеджер по HR-консалтингу аудиторско-консалтинговой группы «Юникон»
Что такое сверхурочная работа
Сверхурочной считается работа, которую вы по инициативе работодателя за пределами установленной для вас продолжительности рабочего времени.
Предположим, вы, как и многие другие россияне, работаете 5 дней в неделю по 8 часов (плюс час на обед). Но иногда вам нужно задержаться, прийти раньше или пропустить обеденный перерыв — в том числе из-за форс-мажора. Это и есть сверхурочная работа.
Если вы задерживаетесь по своей воле (предположим, чтобы закончить отчет) и работодатель вас об этом не просил, это не будут считать сверхурочной работой.
Инициатива начальника здесь ключевое условие.
Сверхурочная работа может совпадать и не совпадать с вашими трудовыми обязанностями. Так что вас могут просить сделать что угодно.
Когда вас могут привлечь к сверхурочной работе по закону
Сверхурочная работа возможна, если:
- нужно выполнить или завершить работу, которую по техническим причинам невозможно было сделать в течение рабочего дня, а ее невыполнение приведет к серьезным проблемам (порче имущества или создаст угрозу жизни и здоровья);
- нужно отремонтировать или восстановить что-то, при этом неисправность может остановить работу многих сотрудников;
- ваш сменщик не вышел на работу, а работа не допускает перерыва.
В этих случаях вас могут привлечь к сверхурочной работе, но только с вашего письменного согласия.
В некоторых ситуациях вас могут заставить поработать сверхурочно, даже если вы против. Вот какие условия :
- нужно предотвратить катастрофу, производственную аварию или устранить последствия катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;
- нужно устранить нарушения в работе централизированных систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения, освещения, связи и транспорта;
- нужно выполнить работы, необходимые при введении чрезвычайного или военного положения, бедствии или угрозе бедствия, а также других случаях угрозы жизни людей.
Предположим, вы работаете на водоканале. Вдруг в городе прорывает разом с десяток труб и несколько десятков тысяч жителей остаются без воды. Наверняка вам придется поработать сверхурочно, даже если у вас были планы на вечер. В этом случае спрашивать желание не будут.
В каких случаях вас не могут привлечь к сверхурочной работе
Несмотря на то что сверхурочная работа бывает обязательной, отдельных сотрудников нельзя к ней привлекать — даже ради предотвращения катастрофы. Запрет распространяется:
- на беременных;
- несовершеннолетних;
- .
Некоторых сотрудников привлекать к сверхурочной работе . Это:
- инвалиды;
- женщины с детьми до 3 лет;
- родители, которые в одиночку воспитывают ребенка до 14 лет;
- опекуны детей младше 14 лет;
- ;
- родители с тремя и более несовершеннолетними детьми (младшему должно быть меньше 14 лет);
- сотрудники, ухаживающие за больными родственниками (если есть медицинское заключение).
Таких сотрудников можно привлечь к сверхурочной работе только в случае, если они дали письменное согласие (даже при форс-мажоре) и это не запрещено по состоянию здоровья.
Как часто вас могут привлекать к сверхурочной работе
К сверхурочной работе нельзя привлекать слишком часто и слишком надолго.
4 часа в течение 2 дней подряд и 120 часов в год — максимальная продолжительность сверхурочной работы.
С 1 сентября 2026-го лимит до 240 часов в год, но только при наличии такого условия в коллективном договоре или отраслевом соглашении.
Воспользоваться новым лимит при этом смогут не все. Для кого-то будут действовать прежние нормы, а кому-то понадобится отдельное согласование.
Исключения из новых правил о сверхурочной работе
|Условия
|Категория
|Действуют прежние нормы (120 часов в год)
|Госслужащие, чья продолжительность работы по совместительству превышает четверть нормы рабочего времени; работники с вредными условиями труда 3-й и 4-й степени
|Только с письменного согласия и при отсутствии противопоказаний
|Пенсионеры и предпенсионеры; работники с вредными условиями труда 1-й и 2-й степени
Из общих правил есть исключение — это . Их могут привлекать к сверхурочной работе каждый день на 4 часа.
Как платят за сверхурочную работу
По закону сверхурочная работа :
- не менее чем в полуторном размере за первые 2 часа;
- не менее чем в двойном размере за последующие часы.
Сверхурочная работа от 120 часов в год с 1 сентября 2026-го полностью оплачивается не менее чем в двойном размере.
Труд специалистов, выполняющих гособоронзаказ, оплачивается как минимум в двойном размере.
Часовая ставка, которую используют в расчетах, не только «голый оклад», но и стимулирующие и компенсационные выплаты. Так что платить вам должны исходя из оплаты труда в целом, а не какой-то части.
Конкретные размеры оплаты прописываются в рабочих документах: коллективном договоре, соглашении, трудовом договоре или локальном акте. Они не могут быть меньше положенного — только больше.
По вашему желанию денежную компенсацию могут заменить дополнительным временем отдыха. Длиться он должен как минимум то же время, что вы отработали сверхурочно.
Допустим, вас попросили задержаться на 4 часа. Эти же 4 часа вы сможете отдыхать в другой рабочий день. За рабочие часы тогда заплатят как обычно.
Важно: работа в выходные и нерабочие праздничные дни сверх нормы рабочего времени не считается сверхурочной. Хотя она тоже по повышенной ставке.
Важно: чем сверхурочная работа отличается от ненормированного рабочего дня
Сверхурочную работу нередко путают с ненормированным рабочим днем. Хотя оба понятия подразумевают работу за пределами вашей нормы, у них много отличий.
Многое от вашей трудовой функции . Если нормировать ее нельзя, вас могут привлечь к работе в режиме ненормированного дня. Если норма выработки все же есть, то речь пойдет о сверхурочной работе.
Основные отличия одного режима от другого следующие:
- ненормированный рабочий день может быть только у сотрудников из специального утвержденного работодателем перечня должностей;
- ненормированный день прописывается в трудовом договоре и больше не требует отдельного согласия работника;
- выполнять в таком режиме нужно только свою работу;
- компенсируется ненормированный день минимум тремя днями ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, а вот оплата в полуторном или двойном размере не положены;
- привлекать к дополнительной работе в режиме ненормированного дня можно не более трех раз в неделю без ограничений по времени.
Чем отличается ненормированный рабочий день от сверхурочной работы
|Условие
|Ненормированный рабочий день
|Сверхурочная работа
|У кого может быть
|У сотрудников из перечня должностей с ненормированным графиком
|У всех, за исключением некоторых категорий
|Указывается ли в трудовом договоре
|Да
|Нет
|Нужно ли письменное согласие
|Нет
|Да, кроме отдельных случаев – исключений
|Можно ли отказаться
|Нет
|Да, кроме отдельных случаев – исключений
|Что нужно делать
|Свою работу
|Любую (в том числе чужую) работу
|Как компенсируется
|Дополнительным отпуском не менее 3 дней
|Оплатой в полуторном и двойном размере или дополнительным отдыхом
|Как часто может быть
|Не чаще 3 дней в неделю, ограничений по длительности смены нет
|4 часа в течение двух дней подряд и 120 часов в год
