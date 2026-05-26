Саморазвитие и карьера
26 мая 2026, 08:44

За себя и за Сашку. Когда придется поработать сверхурочно и сколько вам за это заплатят

Все мы хоть раз задерживались на работе или пропускали обеденный перерыв. Вот только получали за это деньги единицы, ведь доплата положена только за сверхурочную работу. Добиться справедливости и компенсации вполне реально — нужно только знать нюансы оформления такого труда, тем более с 1 сентября 2026 года действуют новые правила. Что понимают под сверхурочной работой, как ее оплачивают и когда отказаться от нее не получится? Рассказываем. 
За себя и за Сашку. Когда придется поработать сверхурочно и сколько вам за это заплатят

© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети

Материал проверили:

Владимир Шалаев, адвокат, партнер юрфирмы «Правовая группа»

Надежда Соломина, менеджер по HR-консалтингу аудиторско-консалтинговой группы «Юникон»

Что такое сверхурочная работа

Сверхурочной считается работа, которую вы по инициативе работодателя за пределами установленной для вас продолжительности рабочего времени

Предположим, вы, как и многие другие россияне, работаете 5 дней в неделю по 8 часов (плюс час на обед). Но иногда вам нужно задержаться, прийти раньше или пропустить обеденный перерыв — в том числе из-за форс-мажора. Это и есть сверхурочная работа. 

Если вы задерживаетесь по своей воле (предположим, чтобы закончить отчет) и работодатель вас об этом не просил, это не будут считать сверхурочной работой.

Инициатива начальника здесь ключевое условие.

Сверхурочная работа может совпадать и не совпадать с вашими трудовыми обязанностями. Так что вас могут просить сделать что угодно.

Когда вас могут привлечь к сверхурочной работе по закону

Сверхурочная работа возможна, если:

  • нужно выполнить или завершить работу, которую по техническим причинам невозможно было сделать в течение рабочего дня, а ее невыполнение приведет к серьезным проблемам (порче имущества или создаст угрозу жизни и здоровья);
  • нужно отремонтировать или восстановить что-то, при этом неисправность может остановить работу многих сотрудников;
  • ваш сменщик не вышел на работу, а работа не допускает перерыва.

В этих случаях вас могут привлечь к сверхурочной работе, но только с вашего письменного согласия

В некоторых ситуациях вас могут заставить поработать сверхурочно, даже если вы против. Вот какие условия

  • нужно предотвратить катастрофу, производственную аварию или устранить последствия катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;
  • нужно устранить нарушения в работе централизированных систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения, освещения, связи и транспорта;
  • нужно выполнить работы, необходимые при введении чрезвычайного или военного положения, бедствии или угрозе бедствия, а также других случаях угрозы жизни людей.

Предположим, вы работаете на водоканале. Вдруг в городе прорывает разом с десяток труб и несколько десятков тысяч жителей остаются без воды. Наверняка вам придется поработать сверхурочно, даже если у вас были планы на вечер. В этом случае спрашивать желание не будут.

© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети

В каких случаях вас не могут привлечь к сверхурочной работе

Несмотря на то что сверхурочная работа бывает обязательной, отдельных сотрудников нельзя к ней привлекать — даже ради предотвращения катастрофы. Запрет распространяется:

  • на беременных;
  • несовершеннолетних;
  • .

Некоторых сотрудников привлекать к сверхурочной работе . Это:

  • инвалиды;
  • женщины с детьми до 3 лет;
  • родители, которые в одиночку воспитывают ребенка до 14 лет;
  • опекуны детей младше 14 лет;
  • ;
  • родители с тремя и более несовершеннолетними детьми (младшему должно быть меньше 14 лет);
  • сотрудники, ухаживающие за больными родственниками (если есть медицинское заключение).

Таких сотрудников можно привлечь к сверхурочной работе только в случае, если они дали письменное согласие (даже при форс-мажоре) и это не запрещено по состоянию здоровья.

Как часто вас могут привлекать к сверхурочной работе

К сверхурочной работе нельзя привлекать слишком часто и слишком надолго.

4 часа в течение 2 дней подряд и 120 часов в год —  максимальная продолжительность сверхурочной работы.

С 1 сентября 2026-го лимит до 240 часов в год, но только при наличии такого условия в коллективном договоре или отраслевом соглашении.

Воспользоваться новым лимит при этом смогут не все. Для кого-то будут действовать прежние нормы, а кому-то понадобится отдельное согласование.

Исключения из новых правил о сверхурочной работе

УсловияКатегория
Действуют прежние нормы (120 часов в год)Госслужащие, чья продолжительность работы по совместительству превышает четверть нормы рабочего времени; работники с вредными условиями труда 3-й и 4-й степени
Только с письменного согласия и при отсутствии противопоказанийПенсионеры и предпенсионеры; работники с вредными условиями труда 1-й и 2-й степени

Из общих правил есть исключение — это . Их могут привлекать к сверхурочной работе каждый день на 4 часа.

Как платят за сверхурочную работу

По закону сверхурочная работа :

  • не менее чем в полуторном размере за первые 2 часа;
  • не менее чем в двойном размере за последующие часы.

Сверхурочная работа от 120 часов в год с 1 сентября 2026-го полностью оплачивается не менее чем в двойном размере.

Труд специалистов, выполняющих гособоронзаказ, оплачивается как минимум в двойном размере. 

Часовая ставка, которую используют в расчетах, не только «голый оклад», но и стимулирующие и компенсационные выплаты. Так что платить вам должны исходя из оплаты труда в целом, а не какой-то части.

Как оплачивается сверхурочная работа

Как оплачивается сверхурочная работа

© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети

Конкретные размеры оплаты прописываются в рабочих документах: коллективном договоре, соглашении, трудовом договоре или локальном акте. Они не могут быть меньше положенного — только больше. 

По вашему желанию денежную компенсацию могут заменить дополнительным временем отдыха. Длиться он должен как минимум то же время, что вы отработали сверхурочно.

Допустим, вас попросили задержаться на 4 часа. Эти же 4 часа вы сможете отдыхать в другой рабочий день. За рабочие часы тогда заплатят как обычно.

Важно: работа в выходные и нерабочие праздничные дни сверх нормы рабочего времени не считается сверхурочной. Хотя она тоже по повышенной ставке.

Важно: чем сверхурочная работа отличается от ненормированного рабочего дня 

Сверхурочную работу нередко путают с ненормированным рабочим днем. Хотя оба понятия подразумевают работу за пределами вашей нормы, у них много отличий. 

Многое от вашей трудовой функции . Если нормировать ее нельзя, вас могут привлечь к работе в режиме ненормированного дня. Если норма выработки все же есть, то речь пойдет о сверхурочной работе. 

Основные отличия одного режима от другого следующие

  • ненормированный рабочий день может быть только у сотрудников из специального утвержденного работодателем перечня должностей;
  • ненормированный день прописывается в трудовом договоре и больше не требует отдельного согласия работника;
  • выполнять в таком режиме нужно только свою работу;
  • компенсируется ненормированный день минимум тремя днями ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, а вот оплата в полуторном или двойном размере не положены;
  • привлекать к дополнительной работе в режиме ненормированного дня можно не более трех раз в неделю без ограничений по времени.

Чем отличается ненормированный рабочий день от сверхурочной работы

УсловиеНенормированный рабочий деньСверхурочная работа
У кого может бытьУ сотрудников из перечня должностей с ненормированным графикомУ всех, за исключением некоторых категорий
Указывается ли в трудовом договореДаНет
Нужно ли письменное согласиеНетДа, кроме отдельных случаев – исключений
Можно ли отказатьсяНетДа, кроме отдельных случаев – исключений
Что нужно делатьСвою работуЛюбую (в том числе чужую) работу
Как компенсируетсяДополнительным отпуском не менее 3 днейОплатой в полуторном и двойном размере или дополнительным отдыхом
Как часто может бытьНе чаще 3 дней в неделю, ограничений по длительности смены нет4 часа в течение двух дней подряд и 120 часов в год
Источники