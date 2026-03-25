Колледж или вуз: как выбор девятиклассников скажется на их карьере и перспективах
Что популярнее: колледжи или вузы
Выпускников колледжей стало больше, чем выпускников вузов
Долгие годы в России авторитет высшего образования не поддавался сомнению: с начала нулевых большинство выпускников школ стремились окончить вуз, а введение единого государственного экзамена сделало этот сценарий популярнее и доступнее для детей из регионов.
За 15 лет (с 2000-го по 2015-й год) доля выпускников техникумов и колледжей сократилась практически вдвое — с 66 до 35%.
В середине десятых годов все изменилось. В 2016 году число поступивших в колледжи в России оказалось больше, чем новых студентов вузов. А в 2023-м аналогичная ситуация произошла с числом выпускников, причем почти по всей России.
Исключением остаются Москва и Санкт-Петербург, где выпускников университетов (а здесь сосредоточены крупнейшие и наиболее престижные вузы России) по-прежнему больше.
Доля переходящих в 10-й класс школьников рекордно сократилась
Количество детей, которые после девятого класса выбирают продолжить учебу в школе или колледже по программам подготовки специалистов среднего звена, практически сравнялось в 2024 году. Первых было 708,2 тысячи человек, а вторых — 695,6 тысячи.
При этом еще 158,5 тысячи выбрали учебу в колледжах на программах подготовки квалифицированных рабочих и служащих.
Такие программы обычно короче и не позволяют выпускникам занимать руководящие должности, поэтому их в статистике выделяют в отдельную группу.
Доля выпускников девятых классов, которые решают доучиться в школе, стабильно сокращается. Если в 2000 году таких было 68%, то в 2024-м — уже 43%.
С поступлением в колледжи ситуация ровно противоположная: в 2001-м программы подготовки специалистов среднего звена после девятого класса выбрали 12% выпускников, а в 2024-м — 42%.
«Если говорить о программах СПО в целом, то их выбирают более половины всего выпуска из основной школы, а смещение образовательных предпочтений происходит именно в сторону специалистов среднего звена», — отмечал Николай Шугаль, директор центра статистики и мониторинга образования Института статистических исследований и экономики НИУ ВШЭ.
В 2025 году в колледжи и техникумы ушли уже 63% окончивших девятый класс. Всего в такие учреждения зачислили 1,3 млн человек.
получали среднее профессиональное образование по состоянию на конец 2025 года
Что происходит с выпускниками колледжей и вузов на рынке труда
Спрос на выпускников колледжей растет быстрее, чем на выпускников вузов
Работодатели в России в 2025 году стали активнее искать специалистов со средним профессиональным образованием, чем с высшим. Если спрос на первых в 2025 году вырос на 13%, то на вторых — только на 6%.
Нужнее всего выпускники колледжей в прикладных и рабочих специальностях. Здесь работодатель заинтересован в конкретных навыках и готовности быстро включиться в работу, а не академической подготовке.
Запросы на соискателей со средним профессиональным образованием в среднем чаще встречаются в таких отраслях, как рабочий персонал, транспорт, логистика и перевозка, розничная торговля, домашний персонал, сфера услуг, строительство, промышленность.
Важно отметить, что и в этих отраслях высока доля запросов на специалистов с высшим образованием, но они закрывают другие функции: управление, проектирование, инжиниринг и пр.
Интересно, что спрос на специалистов с корочкой вуза тоже растет преимущественно в реальном секторе экономики, а не среди белых воротничков. Это может быть связано с тем, что последние все чаще становятся «жертвами» автоматизации и внедрения нейросетей.
Если говорить о практической адаптации, то программы среднего профессионального образования сегодня зачастую оказываются ближе к запросам рынка. Колледжи активно взаимодействуют с работодателями, у них чаще есть партнерства с предприятиями, и обучение в них фактически встроено в кадровую воронку компаний. Высшие учебные заведения в этом смысле менее гибкие: программы обновляются медленнее, и студенту нередко приходится самостоятельно «добирать» актуальные навыки.
При этом нужно понимать, что высшее образование не только готовит специалиста к конкретной позиции «здесь и сейчас», но и формирует более широкий профессиональный и интеллектуальный фундамент, продолжает эксперт. В долгосрочной перспективе это помогает выпускнику вуза адаптироваться к изменениям на рынке труда.
Выпускники колледжей реже работают по специальности
Выпускники вузов чаще выпускников колледжей трудятся по полученной специальности, показало исследование за 2024 год.
Среди окончивших вуз таких 75%, а среди тех, кто отучился в колледже, только 56–60% (по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих и подготовки специалистов среднего звена соответственно).
При этом общий уровень занятости у выпускников колледжей и вузов примерно одинаковый. Среди выпускников вузов 2021–2023 годов к 2024-му 84% начали работать, а среди выпускников колледжей — 82–83,4% (специалисты среднего звена и квалифицированные рабочие и служащие соответственно).
Искали работу они тоже примерно одинаково. У выпускников вузов от 25 до 34 лет на это в 2024 году уходило в среднем 5,3 месяца, а у выпускников колледжей — 5,2 месяца.
Выпускники вузов зарабатывают все еще больше выпускников колледжей
Выпускники университетов уже через год после получения диплома приближаются к медианному по России доходу, пока у выпускников колледжей доход отстает от медианного по стране приблизительно на 25%, показало свежее исследование консалтинговой компании «Яков и партнеры».
«Несмотря на дефицит квалифицированных рабочих кадров, работодатели пока скептически относятся к выпускникам колледжей и не готовы быстро индексировать предложения таким новичкам», — подчеркивали авторы исследования.
В 2023 году в Высшей школе экономики подсчитали, что зарплата выпускников колледжей на 60% ниже, чем у тех, кто окончил вуз.
получали в среднем выпускники колледжей в России в 2024 году
В краткосрочной перспективе выпускник колледжа может зарабатывать больше выпускника вуза сразу после выхода на рынок — за счет более быстрого старта в профессии.
Но в долгосрочной перспективе ситуация меняется: выпускники вузов имеют более высокий потенциал дохода. Это связано и с возможностями карьерного роста, и с доступом к более сложным и высокооплачиваемым ролям. Исследования рынка труда показывают, что стартовая точка сильно влияет на дальнейшую динамику дохода, и у выпускников высших учебных заведений этот «потолок» заметно выше.
В то же время направление образования играет здесь важную роль. Например, выпускники колледжей технических специальностей могут долго обгонять по доходу многих выпускников экономических и гуманитарных вузов.
Также нужно учитывать, что уровень дохода специалистов со средним профессиональным и высшим образованием заметно зависит от того, топовый колледж или вуз они окончили.
Исследование компании «Яков и партнеры» показало, что доходы выпускников 20 лучших колледжей в полтора-два раза выше, чем доходы бакалавров из вузов, не входящих в топ-40 по востребованности выпускников. Такую тенденцию подтверждает и Марина Дорохова из hh.ru.
Поэтому при прочих равных важно не только определиться с уровнем и направлением подготовки, но и выбрать учебное заведение с сильными связями с работодателями и высокой востребованностью выпускников на рынке труда. А также учитывать возможность продолжения образования после получения профессии в колледже при необходимости повысить уровень образования и выйти на новый шаг в развитии карьеры.
Что лучше для карьеры: колледж или вуз
Для старта карьеры диплом колледжа — очевидный плюс. В отраслях и регионах с высоким спросом на рабочие кадры он поможет быстрее выйти на рынок труда даже без наличия опыта — благодаря практико-ориентированному образованию.
В долгосрочной перспективе преимуществ скорее больше у высшего образования. С ним выпускники вузов чаще работают по специальности, меньше сталкиваются с безработицей, имеют более высокие доходы и возможности для трудовой мобильности.
Высшее образование остается более универсальной базой для карьерного роста. Высшие учебные заведения, несмотря на свою консервативность и не всегда актуальные программы, дают не только знания, но и позволяют приобрести метанавыки — умение учиться, работать с абстрактными задачами, развивать когнитивные способности. Кроме того, важную роль играет нетворкинг — связи, которые формируются в университетской среде и затем работают на благо построения карьеры в будущем.
Так что выбор в пользу колледжа оправдан, если речь идет о прикладной профессии: найти работу синему воротничку с дипломом колледжа здесь и сейчас будет довольно легко. Но дальнейший карьерный рост останется под вопросом.
В текущей ситуации на российском рынке труда быстрее трудоустроится все-таки выпускник колледжа. Это связано с дефицитом кадров на начальных и рабочих позициях в определенных сферах — в строительстве, логистике или ретейле, например. Колледжи часто готовят специалистов под конкретные вакансии, и переход от обучения к работе происходит практически бесшовно. Однако у этого преимущества есть обратная сторона: карьерный и зарплатный «потолок» у таких специалистов, как правило, ниже. Старт может быть быстрее, а возможностей для роста — меньше.
Как показывают запросы работодателей, в среднем зарплатные предложения растут и для вакансий с высшим образованием, и для вакансий со средним профессиональным (правда, в первом случае он чуть более активный).
При этом в отдельных отраслях и профессиях зарплаты для выпускников колледжей прибавляют куда активнее. Например, в продажах, розничной торговле, сельском хозяйстве, автомобильном бизнесе.
То же касалось и ряда профессий, связанных с востребованными нишами для специалистов со средним профессиональным образованием, где динамика роста дохода для них была выше запросов на специалистов с высшим — медсестры, продавцы-консультанты, операторы производственной линии, мерчандайзеры, сервисные инженеры, операторы станков с ЧПУ, технологи, механики, повара, сварщики и др.
Если такая динамика сохранится, то доходы выпускников колледжей, особенно в дефицитных отраслях и профессиях, будут конкурировать с доходами соискателей из числа выпускников вузов на более длительном горизонте. Случится ли это, покажет время.
Есть варианты и для тех, кто хочет воспользоваться преимуществами и среднего профессионального, и высшего образования, отмечает руководитель по продвижению бренда работодателя и внутренним коммуникациям компании «Работа.ру» Татьяна Мощагина.
«Оптимальным вариантом сегодня становятся программы среднего профессионального образования, которые интегрированы с высшим (так называемая непрерывная траектория "колледж — вуз"), а также вузовские программы, построенные по принципу прикладного бакалавриата», — пояснила эксперт.
Так что при желании можно не выбирать между реальной практикой и классической академической подготовкой и взять от жизни все и сразу. Но такие программы еще нужно найти.