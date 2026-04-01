Курьерам в Москве платят сотни тысяч рублей, но их все равно не хватает. Где их найдут и смогут ли заменить роботами
Сколько курьеров нужно Москве
К 2030 году ежедневное количество доставок в столице достигнет 1,5 млн, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. На это понадобится порядка 300 тыс. курьеров.
работали в Москве в марте 2026 года
По сравнению с 2024 годом количество курьеров увеличилось на 25 тыс. А к 2030-му показатель должен прибавить уже 175 тыс. или увеличиться в 2,4 раза.
«Мне сейчас сложно представить, откуда они возьмутся», — отметил Ликсутов в интервью.
Эксперты называют это парадоксом постиндустриального общества: чем более цифровой становится экономика, тем острее она нуждается в самом архаичном труде — перемещении предметов людьми. И пока желания потребителей предсказывают алгоритмы, доставить заказ чаще всего может только живой курьер.
Прогноз Максима Ликсутова о 300 тысячах курьеров к 2030 году — это не столько экономический расчет, сколько социальный диагноз. Москва превращается в город, где поход в магазин становится культурным атавизмом, а доставка — базовой инфраструктурой повседневности. Мы наблюдаем формирование нового общественного договора: горожанин платит не за товар, а за освобождение от необходимости за ним идти.
Сколько зарабатывают курьеры в Москве
Хотя рынок продолжает испытывать острый кадровый голод (за 2 года спрос на курьеров удвоился), зарабатывают курьеры заметно по-разному, рассказал редакции «Теперь вы знаете» заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.
По данным «Работа.ру», в марте 2026 года верхняя планка для водителей-курьеров в столице достигает 320 тыс. руб. в месяц с учетом бонусов, однако медианная зарплата в Москве составляет порядка 170 тыс. руб. в зависимости от формата занятости и используемого транспорта.
Сейчас темпы роста доходов курьеров замедляются после резкого скачка. Это связано с постепенным замедлением рынка и перехода к более гибким форматам найма.
Где найдут нужных Москве курьеров
Заберут из ретейла
Офлайн-торговля все активнее перебирается на онлайн-площадки: бизнес отказывается от аренды помещений и предпочитает работать на маркетплейсах или создавать собственные сервисы, а горожане все чаще заказывают домой товары, продукты и готовую еду.
В связи с этим и возможен отток сотрудников из розничной торговли именно в доставку. Помимо курьеров в доставке необходимы также и сборщики заказов, соответственно просто произойдет изменение рынка. Таким образом дополнительные сотрудники и вопросы миграционной политики не будут необходимы в реструктуризации отрасли торговли.
Наймут мигрантов
Самый логичный вариант — использование мигрантов. Это разумно, ведь их работа не требует особой квалификации, что позволяет привлекать самых разных приезжих. Но не все так просто.
Однако такой подход плохо сочетается политикой, усложняющей миграцию именно для традиционных для России работников — выходцев с постсоветского пространства. Есть множество препятствий для их въезда и проживания: на законодательном уровне принято более 25 ограничивающих законов. При этом практически бесконтрольно, по значительно увеличенным квотам, завозятся мигранты из дальнего зарубежья: Индии, Пакистана, Северной Кореи, Афганистана, африканских стран.
Тем не менее, несмотря на нюансы, мигранты остаются одним из ключевых способов решения кадрового вопроса.
Привлекут студентов и безработных
Вполне реальный сценарий — дальнейший рост зарплат в сфере курьерской доставки. Деньги привлекут студентов, безработных и тех, кто просто ищет подработку. При этом необходимо понимать, что это в меньшей степени затрагивает привычные россиянам приложения.
Поднять зарплату можно лишь тем, кто оформлен в штат, а таких — всего около 15%. А здесь речь, как я понимаю, идет в основном о доставщиках — субъектах платформенной экономики, работающих через цифровые платформы и приложения. Потому говорить о повышении зарплаты сложно: она у курьера формируется рыночным путем, и значит, будут какие-то рыночные механизмы повышения доходов.
Но пока сложно предугадать, будут ли компании готовы повышать зарплаты доставщикам и появятся ли на рынке условия для этого.
Заменят роботами
В Москве уже есть роботы-доставщики, и их число растет. В начале 2026 года заказы в столице доставляли 200 роботов, а к концу года флот хотят довести до 3000.
Если допустить, что будут разрешены для использования в доставке квадрокоптеры, то количество роботов-доставщиков еще более увеличиться и потребность в курьерах людях упадет. В идеале с развитием искусственного интеллекта и бытовых роботов профессия курьера-человека полностью исчезнет.
При этом необходимо понимать, что российские реалии пока скорее недружелюбны к металлическим доставщикам.
Здесь технооптимизм разбивается о российскую действительность. Робот-курьер беспомощен перед домофоном без кнопки вызова, перед бабушкой, которая хочет расплатиться наличными, перед необходимостью объяснить, что «вот этот торт помялся, давайте решим вопрос». Городская среда создавалась людьми для людей — и она сопротивляется автоматизации на каждом этаже, в каждом подъезде.
Выберут гибридный вариант
Самый реалистичный сценарий — гибридная модель, совмещающая роботов, пункты выдачи заказов и привычных курьеров, убежден социолог Дмитрий Лобойко.
Роботы и дроны для «последней мили» до подъезда, пункты выдачи заказов как новые точки социальной гравитации, а живые курьеры — для премиального сегмента «до двери». Фактически мы увидим новую сегрегацию: тот, кто готов спуститься к постамату, экономит; тот, кто ценит время, — платит за человека.
А в будущем, считает эксперт, взаимодействие с живым человеком в магазине или доставке и вовсе может стать элементом премиального потребления. Сбудется ли прогноз, покажет время.