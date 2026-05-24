Можно ли поднять продуктивность с помощью таймера и президентских приемов? Проверили на себе
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
Пробуем метод помидора
Что такое метод помидора
Для борьбы с прокрастинацией, когда браться за задачу совсем не хочется, Франческо Чирилло в 1980-х годах предложил использовать так называемый метод помидора. Название пошло от таймера в виде этой ягоды, которым и пользовался Чирилло.
Метод помидора работает так:
- Для начала выбираем наиболее срочную задачу.
- Устанавливаем таймер на 25 минут.
- Работаем эти 25 минут, ни на что не отвлекаясь.
- Потом отдыхаем 5 минут.
- Повторяем процесс несколько раз, пока не выполним задачу.
- После четвертого цикла устраиваем увеличенный перерыв на 15–20 минут.
Как я пробовала метод помидора
Я работаю на удаленке, у меня два монитора. Параллельно с работой фоном я смотрю сериалы, фильмы, ролики блогеров. В поездках по городу я слушаю музыку в наушниках. А засыпаю под неинтересные фильмы ужасов.
В общем, почти никогда не остаюсь в тишине.
Метод помидора предложил мне отключить второй монитор и сосредоточенно поработать — с концентрацией на задаче. Доводить таймер до рекомендованных 25 минут мне не хотелось. В течение месяца я ставила таймер то на 5, то на 10 минут, чтобы решить самые оперативные задачи.
Чтобы победить прокрастинацию методом помидора, каждый раз мне требовалось сначала одержать победу над внутренним сопротивлением. «Я не хочу включать таймер и выключать сериал», — возмущался внутренний голос. Ему в итоге пришлось смириться.
С какими проблемами я столкнулась
В рекомендациях к методу помидора указывают, что он требует высокой степени самодисциплины и самоорганизации. И если у вас с этим трудности, то вы можете не получить ожидаемые результаты и разочароваться.
С самодисциплиной у меня отлично. Дома я работаю эффективнее, чем в офисе. Компьютер дома быстрее, за чаем ходить ближе, и рядом нет коллег, с которыми можно потратить время за болтовней.
Поэтому, вероятно, здесь вопрос не в самодисциплине, а в моей привычке к многозадачности. Мне комфортно делать сразу несколько дел, пусть это и занимает больше времени, чем с таймером.
«Помните, что метод универсален, но у него есть и минусы, которые делают его неудобным для некоторых людей. Среди них можете быть и вы», — так и есть.
Метод помидора подойдет людям, которые в работе концентрируются на одной задаче и не испытывают стресса от тикающего таймера. И может не подойти тем, кто тяготеет к многозадачности.
Какие плюсы я нашла
Не могу не отметить жирный бонус метода помидора: с первого же применения он прокачал ощущение времени.
Я откладывала рабочую задачу, время шло. Деваться было некуда. Я остановила видео и поставила таймер на 5 минут. Занялась задачей — и выполнила ее даже быстрее.
Появилось приятное удовлетворение и удивление: оказывается, это так быстро, если не отвлекаться!
Это — один из плюсов метода помидора, на который указывают коучи. С его помощью можно проанализировать свою продуктивность. Метод помогает разобраться, сколько времени у вас уходит на выполнение различных задач, и планировать дальнейшую работу.
Что в итоге
Дофамин, ощущение успеха, чувство времени? Да. Хочу ли я дальше пользоваться методом помидора? Нет.
Метод помидора работает, но мне он не понравился и применять его я вряд ли буду. Разве что если цунами прокрастинации смоет меня в океан и больше никаких спасительных средств на горизонте не будет.
Пробуем матрицу Эйзенхауэра
Что такое матрица Эйзенхауэра
Матрица Эйзенхауэра обязана своему названию 34-му президенту США Дуайту Эйзенхауэру. В одном из выступлений он сказал: «Есть два вида проблем: срочные и важные. Срочные не важны, а важные никогда не бывают срочными».
Матрица Эйзенхауэра предлагает все дела распределить по четырем категориям — важное и срочное, неважное и срочное, важное и несрочное и неважное и несрочное.
Это позволит понять, какую задачу нужно запускать в работу немедленно, какие можно делегировать, а какие — не делать вообще.
Как я пробовала матрицу Эйзенхауэра
Важное и срочное
В первый квадрат я вписывала один или два пункта: «Работа» и «Подработка». Если вовремя не сделать рабочие дела, качество моей жизни ухудшится и я столкнусь с неприятными последствиями — выговором, потерей денег или даже работы.
Других срочных дел вроде незапланированной поездки с пожилым родственником в больницу не было.
Важное и несрочное
Сюда полагалось вписать дела без строгих временных рамок. И это оказалась самая объемная графа:
- отдать долг;
- сходить к терапевту и стоматологу;
- сделать прививки котам;
- развивать социальные сети.
Неважное и срочное
В этот квадрат рекомендуют поместить задачи, которые ограничены по времени, но выполнить их могут и другие люди. На работе их можно перепоручить подчиненным, дома — членам семьи.
Подчиненных на работе у меня нет. Я сама подчиненный, который получает задания и их выполняет. И каждую задачу, которую мне дают, нужно сделать самой.
Живу я одна с двумя котами. Доверять этим хитрецам закупку продуктов я не могу. Делать уборку они ленятся. Из мелких задач, которые они выполняют со всей ответственностью, — мурчание.
В общем, этот пункт у меня пустовал.
Неважное и несрочное
В этот слот должны были попасть задачи, которые только тратят время, существуют исключительно ради удовольствия, а не пользы и не приносят никакой долгосрочной выгоды. В качестве примера приводились просмотр популярных шоу и общение в мессенджерах.
Иными словами, сюда надо вписать именно то, с чем помогает бороться метод помидора, — причины прокрастинации миллионов современных людей.
Просмотр шоу на «Ютубе» или переписки в мессенджерах я в целом за задачи не считаю. Поэтому этот пункт тоже регулярно простаивал.
Если что-то несрочное и неважное, то это не задача, решила я.
С какими проблемами я столкнулась
Делить задачи на «важные» и «неважные» оказалось сложно.
Вот, например, пост на личную страницу во «ВКонтакте». Вероятно, его надо вписать в неважное: выгоды прямо сейчас не будет и, если его не написать, ничего не случится.
Но как быть с тем, что это для меня отдушина, которая помогает выплеснуть эмоции?
Это один из недостатков метода: матрица Эйзенхауэра создает риск того, что вы будете постоянно откладывать действительно важные задачи, которые попадут в категорию несрочных или неважных.
Заполнение таблицы натолкнуло на почти экзистенциальные размышления. Забота о здоровье — казалось бы, важнейшая проблема! — попала в графу «важное и несрочное».
Мозг решил, что это отличное оправдание, чтобы не вставать с утра пораньше на прием и не сдавать анализы. И вуаля! — в голове я с удовольствием засунула их в самый дальний ящик.
Реально срочных задач у меня оказалось немного — только те, что связаны с заработком денег, где надо работать по графику.
И хотя матрица Эйзенхауэра должна была уменьшить количество дел, такого эффекта я не ощутила.
Какие плюсы я нашла
Эксперимент заставил меня задуматься, какие задачи и заботы имеет смысл относить к важным, а какие нет. Это далеко не всегда очевидно.
Что в итоге
Не зря эта методика названа в честь президента: матрица Эйзенхауэра наверняка подходит управленцам, которые ежедневно тонут в обилии задач.
Еще методика может подойти подросткам, которым нужно научиться выделять важные и срочные дела и формировать оптимальный распорядок дня. Заполнение таблички улучшает навык самоанализа.
Наконец, матрицу Эйзенхауэра полезно заполнять тем, у кого постоянно нет времени. Таблица поможет найти, куда утекают ресурсы.
Но матрица Эйзенхауэра не учитывает, есть ли у меня силы на выполнение задач, насколько они сложные, сколько усилий требуется для реализации. В итоге для меня структура матрицы оказалась слишком жесткой: адаптировать ее под конкретно мои ежедневные потребности оказалось почти нереально.