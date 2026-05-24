Можно ли поднять продуктивность с помощью таймера и президентских приемов? Проверили на себе

Метод помидора предложил мне отключить второй монитор и сосредоточенно поработать — с концентрацией на задаче. Доводить таймер до рекомендованных 25 минут мне не хотелось. В течение месяца я ставила таймер то на 5, то на 10 минут, чтобы решить самые оперативные задачи .

Чтобы победить прокрастинацию методом помидора, каждый раз мне требовалось сначала одержать победу над внутренним сопротивлением. «Я не хочу включать таймер и выключать сериал», — возмущался внутренний голос. Ему в итоге пришлось смириться.

С какими проблемами я столкнулась

В рекомендациях к методу помидора указывают, что он требует высокой степени самодисциплины и самоорганизации. И если у вас с этим трудности, то вы можете не получить ожидаемые результаты и разочароваться.

С самодисциплиной у меня отлично. Дома я работаю эффективнее, чем в офисе. Компьютер дома быстрее, за чаем ходить ближе, и рядом нет коллег, с которыми можно потратить время за болтовней.