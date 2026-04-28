С синдромом эмоционального выгорания (СЭВ) сталкивалась почти половина всех работающих россиян, а 13 млн страдают от него прямо сейчас. Как понять, что постоянное раздражение и апатия — это не просто накопившаяся усталость, а именно выгорание?

Эмоциональное (профессиональное) выгорание — сильное истощение ресурсов организма из-за длительного стресса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила эмоциональное выгорание в Международную классификацию болезней как профессиональное явление. То есть это не болезнь, но важный для здоровья фактор. И он напрямую связан с работой.

Причины эмоционального выгорания

Психологи разделяют все причины эмоционального выгорания на две крупные категории — внешние и внутренние. Первые обычно связаны с работой или учебой, а вторые — с личными качествами человека.