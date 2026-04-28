28 апреля 2026, 10:23

Как понять, что вы не просто устали на работе. Признаки и стадии эмоционального выгорания

Постоянная усталость и раздражение на работе могут оказаться не просто следствием тяжелой недели, а симптомами опасного состояния. Эмоциональное выгорание развивается постепенно, проходя несколько стадий. Разберем ключевые признаки каждой фазы — так вы заранее узнаете, когда нужно бить тревогу, чтобы не потерять интерес к профессии.
Материал проверил

Владимир Алексеев
психолог «СМ-Клиники»

С синдромом эмоционального выгорания (СЭВ) сталкивалась почти половина всех работающих россиян, а 13 млн страдают от него прямо сейчас. Как понять, что постоянное раздражение и апатия — это не просто накопившаяся усталость, а именно выгорание?

Эмоциональное (профессиональное) выгорание — сильное ресурсов организма из-за длительного стресса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) эмоциональное выгорание в Международную классификацию болезней как профессиональное явление. То есть это не болезнь, но важный для здоровья фактор. И он напрямую связан с работой.

Причины эмоционального выгорания

Психологи разделяют все причины эмоционального выгорания на две крупные категории — внешние и внутренние. Первые обычно связаны с работой или учебой, а вторые — с личными качествами человека.

Симптомы выгорания

ВОЗ всего три симптома:

  • Эмоциональное истощение.
  • Дистанцирование от работы или негативизм.
  • Снижение профессиональной эффективности.

В состояние выгорания человек скатывается постепенно.

Симптомы выгорания получается заметить далеко не сразу: они не всегда бывают яркими, очевидными. Эмоциональное истощение тяжело распознать еще и потому, что оно имеет множество пересечений с признаками депрессии, недостатка витаминов и других не менее серьезных состояний.

Обнаружить у себя эмоциональное выгорание вам могут помочь специальные тесты, например этот или этот.

Стадии выгорания

Специалисты выделяют 5 стадий выгорания.

  1. «Медовый месяц». В этот период вы еще полны сил, а потому с большим энтузиазмом выполняете работу, стараясь сделать все быстрее и лучше. Даже предлагаете что-то новое, оригинальное.

  2. «Недостаток топлива». На этом этапе вы уже начинаете уставать, меньше есть и спать. На работе стараетесь не задерживаться и поменьше общаться с коллегами. Задачи выполняете без огонька. Правда, отсутствие рвения никак не сказывается на ваших результатах. Из-за недостатка «топлива» пока начинает страдать здоровье, а не работа.

  3. «Хронические симптомы». Тут здоровье уже начинает сдавать — снижается иммунитет (вы начинаете чаще болеть), появляется раздражительность и постоянная усталость. Вы перестаете быть довольны собой и своей работой.

  4. «Кризис». Развиваются хронические болезни, которые уже напрямую мешают работе. Выполнить удается только минимальный набор задач, а сама работа вызывает апатию, раздражение или даже ненависть. Коллектив начинает бесить. Жизнь кажется никчемной.

  5. «Пробивание стены». Это самая грозная стадия. Карьера под угрозой, но это не главное. Выгорание провоцирует серьезные заболевания, которые угрожают не только вашему здоровью, но и в целом вашей жизни.

Эмоциональное выгорание не просто усталость, которая пройдет после хорошего отпуска или выходных на природе. Если вы заметили у себя симптомы и они не проходят несколько недель, это красный флаг. О том, как справиться с выгоранием и выйти из него, рассказали в этом материале.

