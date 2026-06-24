Раскинь да посчитай. Какие психологические ловушки и когнитивные искажения заставляют нас верить лженаукам и эзотерике

Возведение случайности в ранг «чуда»

Надел оберег — и в тот же день кирпич упал, но не на голову, а в полуметре от. Карты нагадали дорогу и деньги — а назавтра начальство посылает в командировку.

Одни скажут — совпадение. Другие проведут расследование и выяснят, что часть совпадений тщательно срежиссирована или была известна/просчитана заранее. Ну а третьи — что все предначертано и «работают высшие силы».

Какой версии верить, конечно, решать вам.

Ошибка контроля

В случае этой когнитивной ловушки люди обычно впадают в одну из двух крайностей:

я ничего не контролирую в своей жизни, все решают другие, например высшие силы;

я все контролирую и могу с помощью собственного мышления и определенных ритуалов изменить даже то, что кажется неизбежным.

Одни действительно ждут «знаков», чтобы начать действовать. Другие — думают, что с помощью мыслей или ритуалов могут изменить ход событий. Но истина где-то посередине: часть жизни — в наших руках, часть — нет.

Мудрость — научиться отличать одни ситуации от других. И всегда задавать себе вопрос: могу ли я что-то сделать в этой ситуации, чтобы изменить ее? Чего я жду «извне» и можно ли то, чего я жду, как-то смоделировать собственными силами?

Апофения

Апофения — склонность находить закономерности там, где их нет, и придавать им неадекватную важность. Например, видеть лица в случайных рисунках и наделять этот факт чрезмерной значимостью (не просто «эти размытые пятна похожи на чье-то лицо», а «проявился лик Нострадамуса, это знак»).

Как правило, апофения строится на допущении, что между какими-то объектами есть связь, которой на самом деле нет. Приняв это допущение за базис, можно развить сколь угодно развесистую теорию.

Изначально апофению рассматривали как один из симптомов психоза, однако позже выяснилось, что она присуща и психически здоровым людям.

Сейчас апофению используют для объяснений паранормальных явлений и нередко — во всевозможных теориях заговора и спекуляциях на информации.

Яркий пример — гомеопатия, которая вся строится на недоказуемом допущении о «памяти воды», то есть связи между молекулами, которые когда-то контактировали с водой, и эффектом, который якобы может производить на организм конечное вещество уже без действующих молекул.

Магическое мышление

Это довольно широкое понятие, которое включает сразу несколько шаблонов поведения и когнитивных ловушек****. Объединяет их вера в то, что какие-то мысли или действия могут «волшебным» образом влиять на ситуацию или помогать получать информацию о прошлом, настоящем или будущем в обход традиционных каналов.