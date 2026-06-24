Раскинь да посчитай. Какие психологические ловушки и когнитивные искажения заставляют нас верить лженаукам и эзотерике
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Что такое когнитивные искажения
Когнитивные искажения, когнитивные ошибки, ловушки мышления — это устойчивые повторяющиеся схемы поведения, восприятия и мышления, которые мешают нам трезво оценивать происходящее и принимать обоснованные решения.
Из-за когнитивных искажений люди часто делают выводы о реальности, базируясь не на логике и фактах, а на своих представлениях о них. Реальность при этом проходит через множество фильтров восприятия, искажаясь до неузнаваемости.
Такие искажения свойственны всем, просто проявляются в разной степени. Иногда они связаны с нехваткой знаний, иногда с воспитанием, а иногда — с психологическими травмами, которые формируют защитные паттерны мышления.
Какие когнитивные искажения заставляют нас верить в чудо
Эффект иллюзорной правды
«Все знают, что» — зачастую самая большая ошибка, которую можно себе представить.
Исследования показывают: если повторять ложное утверждение достаточно часто, оно начинает казаться правдой. Даже скептик может усомниться, если из каждого утюга повторяют: «гомеопатия работает» или «астрология — древняя наука».
Этот эффект «позволяет» не только влиять на общественное мнение, но и распространять любую ересь. Например, заполонив интернет статьями о пользе, эффективности и древней традиции любого эзотерического направления (даже выдуманного) или лженауки.
Предвзятость подтверждения
Мы склонны так фильтровать информацию, что концентрируемся на фактах, подтверждающих уже сформировавшееся мнение. И отвергаем все, что способно его поколебать.
Поэтому сторонников какой-то теории заговора или верящих в сверхъестественное сложно переубедить — на любой аргумент они могут найти подтверждение своей точки зрения в том же интернете и примут его за истину, даже если источник не заслуживает доверия.
Эффект проявляется особенно ярко, когда речь идет об эмоционально значимом для человека вопросе.
Справиться с такой ловушкой мышления у себя или у другого очень сложно. Поможет только эмоциональное отстранение от предмета обсуждения и готовность все-таки ознакомиться с доказательствами другой стороны.
Конфликт между «просто» и «правильно»
Вы все встречались со школьными задачами по алгебре, где так и подмывало с ходу дать «очевидный ответ». Но при решении он оказывался неправильным. А ведь многие люди так и не доходят до этапа «решения», предпочитая перескочить его.
Да, ответ при таком подходе будет неправильным. Но зато он не потребует от мозга лишних усилий.
В свою очередь, аналитическое и логическое мышление требует от мозга значительных затрат ресурсов. Поэтому наш мозг подключает «аналитику» только тогда, когда не может автоматически найти правильный ответ сразу. Привычка экономить ресурсы мозга и, не подумав, давать «очевидные» ответы может сыграть с человеком злую шутку.
А люди, которые предлагают вам универсальные рецепты и простые ответы на сложные вопросы, часто либо шарлатаны и мошенники, знающие об этой особенности человеческого мышления, либо сами заблуждаются и радостно несут свое заблуждение в массы.
Эффект Барнума (он же эффект Форера)
Астрология, таро, нумерология, всевозможные системы предсказаний и описаний личностей остаются популярными и по сей день, несмотря на «метку» лженаука собственно от авторитетной науки. Бывает так, что даже скептики с удивлением узнают в описании того или иного типа или знака себя и поражаются точности.
Однако причина таких магических совпадений — эффект Барнума, названный в честь американца Финеаса Барнума. В XIX веке он немало заработал на психологических манипуляциях, сделав из этого целое шоу.
Позже исследователь Бертрам Форер путем экспериментов доказал, что залог успеха Барнума заключался в склонности людей воспринимать довольно обобщенные характеристики как достоверные и конкретные.
Форер пообещал своим студентам сделать психологический анализ их личностей и пройти тест, по результатам которого раздал результаты. Он попросил оценить их точность по пятибалльной шкале, и оценка была довольно высока — 4,26. Но потом оказалось, что всем студентам попалось одинаковое описание личности.
Астрологи и прочие эзотерики делают свои предсказания за счет того, что не дают никакой конкретики. А люди сами наполняют туманные фразы своим смыслом и убеждаются, что та или иная система работает.
Возведение случайности в ранг «чуда»
Надел оберег — и в тот же день кирпич упал, но не на голову, а в полуметре от. Карты нагадали дорогу и деньги — а назавтра начальство посылает в командировку.
Одни скажут — совпадение. Другие проведут расследование и выяснят, что часть совпадений тщательно срежиссирована или была известна/просчитана заранее. Ну а третьи — что все предначертано и «работают высшие силы».
Какой версии верить, конечно, решать вам.
Ошибка контроля
В случае этой когнитивной ловушки люди обычно впадают в одну из двух крайностей:
- я ничего не контролирую в своей жизни, все решают другие, например высшие силы;
- я все контролирую и могу с помощью собственного мышления и определенных ритуалов изменить даже то, что кажется неизбежным.
Одни действительно ждут «знаков», чтобы начать действовать. Другие — думают, что с помощью мыслей или ритуалов могут изменить ход событий. Но истина где-то посередине: часть жизни — в наших руках, часть — нет.
Мудрость — научиться отличать одни ситуации от других. И всегда задавать себе вопрос: могу ли я что-то сделать в этой ситуации, чтобы изменить ее? Чего я жду «извне» и можно ли то, чего я жду, как-то смоделировать собственными силами?
Апофения
Апофения — склонность находить закономерности там, где их нет, и придавать им неадекватную важность. Например, видеть лица в случайных рисунках и наделять этот факт чрезмерной значимостью (не просто «эти размытые пятна похожи на чье-то лицо», а «проявился лик Нострадамуса, это знак»).
Как правило, апофения строится на допущении, что между какими-то объектами есть связь, которой на самом деле нет. Приняв это допущение за базис, можно развить сколь угодно развесистую теорию.
Изначально апофению рассматривали как один из симптомов психоза, однако позже выяснилось, что она присуща и психически здоровым людям.
Сейчас апофению используют для объяснений паранормальных явлений и нередко — во всевозможных теориях заговора и спекуляциях на информации.
Яркий пример — гомеопатия, которая вся строится на недоказуемом допущении о «памяти воды», то есть связи между молекулами, которые когда-то контактировали с водой, и эффектом, который якобы может производить на организм конечное вещество уже без действующих молекул.
Магическое мышление
Это довольно широкое понятие, которое включает сразу несколько шаблонов поведения и когнитивных ловушек****. Объединяет их вера в то, что какие-то мысли или действия могут «волшебным» образом влиять на ситуацию или помогать получать информацию о прошлом, настоящем или будущем в обход традиционных каналов.
Магическое мышление находит сверхъестественное объяснение необычным событиям и совпадениям, а когда их нет, выдумывает.
Например, люди, верящие в телепатию, считают, что в силу экстрасенсорных способностей некоторые люди могут «читать» мысли и чувства других людей. Догадки редко совпадают, однако вера подпитывается теми случаями, когда в силу наблюдательности «телепат» действительно угадывает. А когда не угадывает, он сам решает за собеседника, что он «на самом деле» думает и чувствует. И доказать обратное довольно сложно.
Еще более недоказуемо ясновидение — еще одна вариация сверхъестественных способностей, якобы дающая человеку способность предвидеть будущее. Ясновидцы пытаются предсказывать будущее, исходя из своих знаний о прошлом и настоящем, а иногда — исходя из того эффекта, который они рассчитывают произвести на клиента.
Например, можно сказать, что все будет плохо, и сыграть на тревоге, чтобы предложить услуги по «исправлению судьбы». Или, напротив, сказать, что все будет хорошо, и получить плату за поднявшееся настроение человека.
Ученые предполагают, что за интуитивное, магическое и рациональное мышление отвечают разные участки мозга. При этом те части мозга, которые отвечают за интуицию, могут влиять на процесс рационального мышления, мешая обмену информацией между «анализирующей» частью и «исправляющей ошибки». Поэтому иногда вера в приметы и суеверия сопутствует хорошей логике и общему скептическому отношению к информации.
Желание упорядочить хаос
Для тех, кто не верит в сверхъестественное, жизнь — случайная последовательность событий, которые с трудом прогнозируются.
То есть жизнь без сверхъестественного — суть хаос, который упорядочивается исключительно людскими усилиями.
Для людей же с мистическим мышлением за всем происходящим обычно стоит некий план, высшие силы, которые как раз и решают, что произойдет завтра и послезавтра.
И эта мысль оказывается успокаивающей, потому что позволяет переложить ответственность за собственную жизнь на того, кому явно «видней». А страх перед хаосом бьется о представление, будто некто этот хаос способен упорядочить.
Особенно обостряется вера в возможности предсказания в период стресса, чувства опасности, неуверенности в будущем и беспомощности перед настоящим.
«Мистический» опыт
Иногда с людьми происходит что-то, чему они сами не могут найти объяснение. Или они становятся свидетелями странных вещей. Например, двигающихся самих по себе предметов в пустой комнате.
Обычно скептики после этого упорно ищут рациональное объяснение — и нередко находят его. В одних случаях «сверхъестественное» оказывалось всего лишь фокусом или совпадением, например завывания призрака — акустическим эффектом из-за ветра в старом здании, а полтергейст — крысами. В других — очень реалистичными галлюцинациями из-за повреждения мозга или принятия психоактивных веществ.
Но некоторые люди безусловно принимают, что случилось нечто мистическое. А значит, мистика существует.
Пережив такой опыт, человек гораздо легче принимает на веру и другие проявления «сверхъестественного». Ведь усомниться, например, в способностях таролога предсказывать судьбу по картам — все равно что усомниться в самом себе, собственном опыте, памяти и психическом здоровье. А это не самое приятное переживание.
Так и получается, что людям проще пребывать в заблуждениях и списывать странные вещи на мистику, чем столкнуться с реальностью.
Короткий чек-лист: вы в ловушке мышления, если…
- «Все так говорят» — вы не проверяли факты, но верите, потому что слышите это часто. → Эффект иллюзорной правды.
- Вы игнорируете чужие доводы, ищете только подтверждение своим взглядам. → Предвзятость подтверждения.
- Сложное объясняют «просто», но слишком гладко, без нюансов. → Ловушка «просто против правильно».
- Описание будто про вас — но подходит почти всем. → Эффект Барнума.
- Совпадения кажутся знаками. Вы можете придавать случайностям лишний смысл → Апофения, магическое мышление.
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