Работы больше, денег столько же. Что такое ненормированный рабочий день и кому не имеют право его устанавливать
Материал проверил: Владимир Шалаев, адвокат, партнер юрфирмы «Правовая группа»
Что такое ненормированный рабочий день с точки зрения закона
Ненормированный рабочий день — это . Он позволяет при необходимости эпизодически привлекать отдельных работников к выполнению их трудовых функций не в свое рабочее время по распоряжению работодателя. Какую-то другую работу поручать при этом нельзя.
Проще говоря, это ситуация, когда именно ваша работа не укладывается в привычный график (например, с 9 утра до 6 вечера) и подразумевает переработки.
Задерживаетесь вы при этом официально, а не потому что так хочется вашему начальнику или так принято в вашей компании. Такие условия должны прописать в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему.
Работать дополнительно нужно только по распоряжению (устному или письменному) работодателя. Если вы задержитесь по своему желанию, без просьбы работодателя, это ненормированной работой.
А еще за ненормированный рабочий день вам положены компенсации. Подробнее о них мы рассказываем ниже.
Каким может быть ненормированный рабочий день: основные правила
Сколько может длиться ненормированный рабочий день
Законодательство этот вопрос не проясняет, так что в теории такой рабочий день может длиться сколько угодно.
Привлечь вас к дополнительной работе при этом как до начала, так и после рабочего дня.
Трудовое законодательство очень скудно регламентирует ненормированный рабочий день, а недобросовестные работодатели активно пользуются этим.
Как часто вас могут привлечь к дополнительной работе
Конкретного числа часов переработки в законах тоже не найти. Зато в Трудовом кодексе четкое указание: привлекать сотрудника к выполнению трудовых функций можно лишь эпизодически, а не системно.
Что понимают под этой эпизодичностью? Роструд привлекать сотрудников к такой дополнительной работе не более 3 раз в неделю.
Если ваш начальник требует чаще оставаться после работы или приходить раньше, то на него пожаловаться в трудовую инспекцию.
Учитывайте, что ненормированный рабочий день в удлиненный, так как он никак не меняет установленную норму рабочего времени.
Важно: привлекать к дополнительной работе в выходные и праздники, ссылаясь на ненормированный рабочий день, запрещено. В эти дни сотрудники должны отдыхать.
Можете ли вы отказаться от дополнительной работы
Если ненормированный рабочий день прописан в договоре и все законно, то отказаться нельзя. При этом вы сами не должны допускать нарушений, например уходить или приходить, когда вам вздумается.
Иначе можно нарваться на санкции — и даже потерять работу.
Что положено за ненормированный рабочий день
Как платят за ненормированный рабочий день
Как — каких-то доплат и надбавок не положено.
Если работодатель захочет поощрить сотрудника, то он может его премировать или отблагодарить иначе. Обязан ли он это делать? Нет.
Как компенсируют ненормированный рабочий день
За ненормированный рабочий день дополнительный отпуск — не менее трех календарных дней.
Точная продолжительность такого дополнительного отпуска определяется конкретным коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка.
При этом предоставление отпуска с фактическими задержками на работе.
Даже если вас в течение целого года не просили остаться после смены или прийти пораньше, но в вашем трудовом договоре есть оговорка о ненормированном графике, вам положен дополнительный отпуск в полном размере.
Такой отпуск можно:
- присоединить к основному;
- взять отдельно;
- или конвертировать в деньги.
Выбор за вами.
В каких случаях вам не могут установить ненормированный рабочий день
Перечень должностей сотрудников с ненормированным рабочим днем должен быть прописан в коллективном договоре, соглашении или локальном нормативном акте.
Если должности конкретного работника (например, вашей) там нет, то установить ненормированный рабочий день такому сотруднику .
Предположим, что в таком перечне указаны руководители отделов, бухгалтеры и менеджеры по продажам. Тогда менеджера по рекламе в этой компании привлечь к ненормированному рабочему дню не получится.
Некоторым категориям работников ненормированный график вообще нельзя устанавливать, потому что они изначально трудятся меньше остальных. К ним :
- несовершеннолетние;
- инвалиды I и II группы;
- сотрудники, занятые на опасных и вредных работах.
Если вы работаете на условиях неполного рабочего времени, то ненормированный рабочий день вам только в случае, если в трудовом договоре прописана неполная рабочая неделя с полным рабочим днем (сменой).
Так что, если вы работаете по 8 часов, но только 3 дня в неделю, вам ненормированный график доступен, а если 5 дней в неделю только по 4 часа, то нет.
Важно: чем ненормированный день отличается от сверхурочной работы
Ненормированный рабочий день часто путают с другим понятием — сверхурочной работой.
Один из важных параметров здесь — трудовая функция сотрудника. Если ее нельзя нормировать, то работника привлекают в режиме ненормированного дня, если норма выработки есть, то уже .
Вообще сверхурочную работу строго регламентирует Трудовой кодекс. Вот что в нем .
- К сверхурочной работе могут привлечь только с согласия работника (за редким исключением, например для устранения последствий катастрофы или аварии).
- Привлечь к сверхурочной работе можно не каждого (под запретом она для беременных и несовершеннолетних), но при этом какого-то перечня допустимых должностей нет.
- В рамках сверхурочной работы можно выполнять как свои, так и другие трудовые функции.
- Сверхурочная работа хотя бы в полуторном размере за первые два часа и минимум в двойном размере за последующие. При желании можно заменить повышенную оплату дополнительным временем отдыха — минимум тем, что вы потратили на сверхурочную работу.
- Максимальная продолжительность сверхурочной работы — 4 часа в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
