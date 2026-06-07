Одно из первых резюме в истории написал Леонардо да Винчи — и приврал, как айтишник в 2026-м

Кому и зачем писал Леонардо да Винчи

К началу 1480-х Леонардо был талантлив и, как принято говорить сейчас, известен в узких кругах. Ему было около тридцати, за плечами — годы во флорентийской мастерской и репутация человека блестящего, но медлительного: заказы он то затягивал, то бросал невыполненными.

Нужно было как-то закрепиться в жизни. И он сделал ставку на Милан. Городом фактически правил Лодовико Сфорца по прозвищу Моро — формально лишь регент при малолетнем племяннике, а на деле расчетливый и честолюбивый хозяин, чье положение держалось на силе. Милан тогда был одним из главных оружейных центров Италии, жил среди хрупких союзов и постоянной угрозы войны, и нужны такому двору были в первую очередь не живописцы, а инженеры — те, кто строит крепости, мосты и пушки.

Леонардо это понял. И вместо того чтобы предлагать себя как художника — кем он, собственно, и был, — он написал Сфорце письмо, в котором представился кем-то совсем другим. Его письмо спустя столетия назовут одним из первых или даже первым задокументированным резюме.