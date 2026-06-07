Одно из первых резюме в истории написал Леонардо да Винчи — и приврал, как айтишник в 2026-м
© Коллаж: «Теперь вы знаете», Heinz-Dieter Falkenstein/Global Look Press
Кому и зачем писал Леонардо да Винчи
К началу 1480-х Леонардо был талантлив и, как принято говорить сейчас, известен в узких кругах. Ему было около тридцати, за плечами — годы во флорентийской мастерской и репутация человека блестящего, но медлительного: заказы он то затягивал, то бросал невыполненными.
Нужно было как-то закрепиться в жизни. И он сделал ставку на Милан. Городом фактически правил Лодовико Сфорца по прозвищу Моро — формально лишь регент при малолетнем племяннике, а на деле расчетливый и честолюбивый хозяин, чье положение держалось на силе. Милан тогда был одним из главных оружейных центров Италии, жил среди хрупких союзов и постоянной угрозы войны, и нужны такому двору были в первую очередь не живописцы, а инженеры — те, кто строит крепости, мосты и пушки.
Леонардо это понял. И вместо того чтобы предлагать себя как художника — кем он, собственно, и был, — он написал Сфорце письмо, в котором представился кем-то совсем другим. Его письмо спустя столетия назовут одним из первых или даже первым задокументированным резюме.
Строго говоря, это одно из самых ранних дошедших до нас «резюме», и первым его называют с долей условности. Но логика у титула есть: перед нами не похвальба знатностью и не рекомендательное письмо от покровителя, как было принято, а перечень того, что человек умеет и чем полезен потенциальному заказчику. Именно так устроено и современное резюме.
Что написал Леонардо да Винчи
Письмо Леонардо построил неожиданно — особенно для человека, который войдет в историю как живописец. Он составил список из десяти пунктов, и девять из них — про военную инженерию.
Открывается все обещаниями полководцу: разборные мосты, которые можно носить за армией; метод осушать рвы осажденных крепостей; способы разрушить любое укрепление, даже стоящее на скале. Дальше — артиллерия и осадные машины: бомбарды, мортиры, катапульты. Потом — «крытые повозки», защищенные от огня, в которых можно врезаться в ряды противника (по сути, фантазия о будущем танке).
И только в самом конце, десятым пунктом, Леонардо как бы между делом добавляет: умею еще строить здания, ваять из мрамора и бронзы и писать картины.
Чтобы понять, насколько это было смело, достаточно задать один вопрос: а правда ли он все это умел?
Насколько честным было «резюме»
Если коротко — почти ничего из обещанного Леонардо на тот момент не подтвердил делом.
Он не служил военным инженером, не руководил ни одной осадой, не построил ни одной из этих машин. Грозный арсенал из письма существовал пока только на бумаге и в голове автора.
Больше того — часть идей была не вполне его собственной. Многие военные мотивы Леонардо 1480-х годов восходят к ксилографиям из итальянского издания трактата Роберто Вальтурио De re militari — пособия по военному делу, которое Леонардо хорошо знал и держал в своей библиотеке.
Он изучал его, перенимал термины и образы машин — и переносил в свои чертежи, делая их изящнее оригинала, но все же теоретизировал, еще и на основе чужих наработок. Вряд ли хоть один из этих проектов был воплощен.
И сам Леонардо, кажется, цену этим изобретениям знал. Среди его заметок есть ироничное признание: подобные машины «часто наносят не меньше вреда своим, чем врагу». Человек, продававший правителю несокрушимое оружие, в собственных записях посмеивался над его надежностью.
Назвать это прямой ложью было бы нечестно: у Леонардо действительно был блестящий инженерный ум, и многое из задуманного опережало эпоху. Но в письме он выдавал замысел за опыт, чертеж — за готовую машину, а чужую идею — за собственную компетенцию. Он продавал не послужной список, которого не было, а уверенность, что справится с потенциальными задачами.
Помогло ли Леонардо резюме найти «работу»
Расчет оправдался: Леонардо получил место при миланском дворе. И задержался там надолго — почти на двадцать лет, до падения Сфорцы в конце 15-го века.
Его письмо можно назвать ранним примером персонального брендинга: Леонардо выстроил профессиональный образ не вокруг того, кем он был, а вокруг того, что было нужно патрону. Он переставил акценты так, чтобы в зеркале его умений Сфорца увидел собственную тревогу — и ее решение.
Сегодня это назвали бы попаданием в боль клиента.
В историю годы Леонардо в Милане вошли совсем не теми машинами, которыми он завлекал правителя. Грозные катапульты и бронированные повозки так и остались на бумаге. Зато именно на службе у Сфорцы Леонардо написал «Тайную вечерю» — одну из самых знаменитых картин в истории. Его звали как военного инженера, а обессмертил он себя тем, что поместил в письме на последнее место.
Такой урок «первого» резюме: оно сработало не потому, что было правдой, а потому, что открыло нужную дверь. Дальше Леонардо занялся тем, что умел лучше всего, — и оказалось, что это и есть его настоящая ценность.
С тех пор резюме сильно измельчало. Вместо письма с обещанием сокрушить любую крепость — поля с датами, должностями и «уверенным владением нейросетей». Но под этой формой живет ровно та же механика, что и пять веков назад: мы перечисляем не все, что делали, а то, что, как нам кажется, хочет услышать тот, кто будет читать.
- Ludovico Sforza / Britannica;
- Codex Atlanticus, f. 1082 recto / Veneranda Biblioteca Ambrosiana;
- Military Engineers and Artillery Production in Milan Under the Sforza (1450–1535). Institutions, Professionalism, Techniques;
- Leonardo’s Cover Letter / Google Arts & Culture;
- RCIN 912651 — Designs for weapons;
- RCIN 912647 — A scene in an arsenal.