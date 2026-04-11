Топ-15 российских планировщиков задач, чтобы разгрузить голову и не утонуть в дедлайнах
Что такое планировщики задач и что они умеют
Планировщик задач (таск-трекер, таск-менеджер) — это сервис, который помогает управлять делами и проектами. В нем можно записывать задачи, ставить дедлайны, распределять приоритеты и следить за выполнением дел. Такие программы удобны для личного планирования, так и для командной работы.
Необязательно быть бизнесменом, чтобы использовать планировщик задач. Он помогает планировать встречи и кружки детей, сочетать работу, спорт и хобби, вести семейный календарь, контролировать учебные задания и курсовые, составлять списки покупок и домашних дел, а также планировать поездки или совместные события с друзьями.
Большинство планировщиков имеет похожий базовый функционал.
1. Управление задачами
Пользователь может:
- создавать задачи;
- добавлять описание и заметки;
- ставить сроки выполнения;
- назначать приоритеты;
- делить задачи на подзадачи.
2. Структурирование задач
Когда задач становится много, их удобно группировать. В планировщиках это делают через:
- проекты;
- папки;
- категории;
- теги.
Это помогает быстро находить нужные задачи и поддерживать порядок в списке дел.
3. Разные форматы отображения задач
Во многих сервисах задачи можно смотреть в разных форматах:
- списком;
- календарем;
- канбан-доской.
способ наглядно управлять задачами. Обычно доска состоит из колонок, например: «Нужно сделать», «В работе», «Готово», а задачи отображаются в виде карточек. Когда работа начинается или завершается, карточку перемещают в следующую колонку. Так видно текущий статус задач и общий ход работы. Такие доски лежат в основе Kanban-метода.
4. Совместная работа
Многие планировщики поддерживают командную работу. А это значит, что можно:
- назначать исполнителей;
- отслеживать статус задач;
- оставлять комментарии;
- прикреплять файлы;
- получать уведомления об изменениях.
Вся информация по задачам хранится в одном месте. Участники команды видят прогресс и текущий статус работы.
5. Напоминания и уведомления
Помогут не забыть о важном. Их можно получать через push-уведомления на телефон или компьютер, уведомления на почту, уведомления внутри приложения, иногда — сообщения в мессенджерах.
6. Синхронизация между устройствами
Пользователь может работать со списком дел на компьютере и на смартфоне.
Продвинутые программы также ведут учет трудозатрат, предоставляют отчеты об эффективности работы и другую аналитику, имеют встроенный чат, базу знаний, AI-ассистента и другие фишки. Для выбора программы под себя и свои задачи важно ориентироваться на собственные потребности и задачи.
Планировщики для личной работы
1. LeaderTask
Это планировщик задач для личного планирования и для начального этапа командной работы.
Чем интересен
- Полноценная работа в офлайн-режиме. Все изменения сохраняются на устройстве, а синхронизация происходит позже.
- Развитая иерархия задач. Можно строить сложную структуру задач: проект → подпроект → задача → подзадача. Это необходимо в сложных проектах.
- Несколько способов добавления задач. Создать задачу можно не только вручную. LeaderTask поддерживает добавление задач через email, Telegram, голос или из браузера.
У сервиса есть бесплатная версия, но ее возможности ограничены. Для плотной корпоративной работы придется платить.
2. SingularityApp
Это сервис для личной продуктивности и управления задачами с гибкой настройкой списков, повторений и контекстом.
Чем интересен
- Гибкая система тегов и фильтров. Можно создавать сложные фильтры и «умные списки», комбинируя теги и категории.
- Акцент на продуктивность. Есть встроенный Pomodoro-таймер.
инструмент для работы короткими блоками: обычно 25 минут работы и 5 минут перерыва. После четырех таких блоков делают длинный перерыв. Помогает сохранять фокус, избегать усталости и структурировать день.
- Гибкие настройки повторяющихся задач. Можно устанавливать сложные правила повторения, например по дням недели, шаблонам или условиям.
Бесплатная версия позволяет планировать простые задачи на одном устройстве. Расширенные возможности доступны в платном тарифе.
3. LogTime
Это приложение для планирования задач и целей с элементами дневника и анализа прогресса. Подойдет для высокоорганизованных людей, которые любят все планировать.
Чем интересен
-Фокус на цели и самоанализ. Можно не только планировать дела, но и вести личный дневник, анализировать прогресс и отслеживать достижения.
- Визуализация целей. Для каждой цели можно указать критерий достижения и дедлайн. Приложение показывает визуальные индикаторы прогресса — это помогает видеть движение к результату.
- Интеграция задач, заметок и целей. Задачи, заметки и цели можно связывать между собой для более полного контекста.
У приложения есть пробный период. Но в целом сервис платный.
4. Хаос‑контроль
Это планировщик задач для личной продуктивности. Сервис помогает структурировать задачи, проекты и идеи и организовать их в понятную систему.
Чем интересен
- Акцент на методике GTD. Помогает собрать задачи и распределить их по проектам.
методика управления задачами и временем, созданная Дэвидом Алленом. Ее суть: выносить все дела из головы в систему, чтобы освободить ум для принятия решений и работы над задачами.
- «Место хаоса» для фиксации задач и идей. Это специальный раздел, куда можно быстро записывать любые мысли, задачи и заметки, а позже распределять их по проектам или спискам.
- Контексты задач. Это метки, которые помогают группировать дела не по темам, а по условиям, в которых их удобно делать.
Бесплатной версии нет. Платная версия дифференцирована.
5. Strive
Это сервис с акцентом на простое внедрение, прозрачность процессов и встроенное обучение сотрудников внутри системы. Сервис включает в себя таск-менеджер, базу знаний с тестами и чат.
Чем интересен
- Много режимов визуализации задач. Помимо базовых форматов есть еще и диаграмма Ганта.
способ визуально показать план проекта во времени. Она выглядит как график, где задачи отображаются в виде горизонтальных полос на временной шкале.
- База знаний внутри проектов. Инструкции, регламенты и другую документацию можно хранить рядом с задачами.
- Инструменты обучения и тестирования сотрудников. Можно создавать тесты для проверки знаний сотрудников по инструкциям и внутренним правилам работы.
Есть бесплатный доступ для небольших команд, но функционал будет ограниченным. Полная версия доступна только в платном режиме.
Планировщики для командной работы
В отличие от личных планировщиков командные системы позволяют отслеживать прогресс задач, обсуждать работу внутри проекта и видеть загрузку сотрудников.
1. Kaiten
Сервис ориентирован почти исключительно на работу с задачами. Удобен для компаний с регулярной разработкой и кросс-функциональных команд (группы экспертов из разных отделов).
Чем интересен
- Акцент на Agile-методике. Есть функции для планирования коротких циклов работы (спринтов), ведения списка всех задач (бэклога) и обсуждения итогов каждого цикла (ретроспектив).
- Мощная аналитика. Широкий функционал для мониторинга эффективности (отчеты по спринтам, канбан-метрики и т. д.).
- Глубокая поддержка Kanban. Инструменты визуализации — колонки, дорожки и карточки.
Бесплатный тариф доступен для теста или микрокоманд. Остальное платное и дифференцированное.
2. WEEEK
Планировщик похожий на Kaiten. Подойдет для креативных индустрий и команд, которые ценят координацию и пользовательский опыт больше, чем жесткий контроль.
Чем интересен
- Таск‑менеджер + CRM‑система. Можно одновременно работать с задачами и продажами.
работа с клиентами: учет контактов, ведение переговоров, отслеживание сделок от первого звонка до оплаты. Простыми словами: все, что нужно, чтобы клиента не потерять и продажу не упустить.
- Автоматизация процессов. Можно легко создавать повторяющиеся сценарии работы и шаблоны для задач.
- Акцент на комфорт в работе. Сервис называют «виртуальным офисом для удаленщиков». Есть даже режим медитации.
Также бесплатный тариф для микрокоманд. За расширенные функции придется платить.
3. Projecto
Этот отечественный планировщик подойдет, если нужен единый центр работы и баланс между гибкостью и контролем. Ориентирован на малый и средний бизнес.
Чем интересен
- Индивидуальный интерфейс. Можно создавать свой экран с виджетами, показывающими приоритеты, дедлайны и состояние задач.
- Продуманная система уведомлений. Можно настроить под себя, какие уведомления нужно дублировать на почту, какие отображать на экране и т. д.
- Мастер миграции. Система собирает все задачи, документы и контакты при увольнении сотрудника. Руководитель может мгновенно перепоручить дела другим и ничего не потерять.
Для тестового использования есть демо-режимы. В дальнейшем оплата зависит от количества пользователей и срока оплаты.
4. YouGile
Это российская система с большим фокусом на бизнес-процессах. Удобна для руководителей, которые настроены на жесткую, прозрачную и управляемую систему работы.
Чем интересен
- Есть корпоративный мессенджер и CRM. Программа сама формирует план по продажам и напоминает менеджеру о задачах на каждом этапе.
- Зеркальные задачи. Одна задача отображаться на разных досках (например, у исполнителя и у руководителя).
- Гибкие права доступа. Можно давать сотрудникам, подрядчикам и клиентам доступ только к нужной информации. Легко выстраивать цепочки взаимодействия между разными структурными и функциональными отделами.
- Есть библиотека дополнений. При необходимости можно подключить, например, интеграции, учет времени и инструменты на базе AI.
Есть бесплатный тариф для небольших команд. Но за остальное придется платить.
5. Shtab
Этот российский сервис управления проектами и временем разработан для команд, которым важно видеть экономику проектов, а не только контролировать загрузку. Программа делает также упор на оценку личной эффективности исполнителя.
Чем интересен
- Мощный финансовый блок. Позволяет вести учет времени, расходов и оценивать себестоимость проектов.
- Есть «Матрица Эйзенхауэра». Можно автоматически или вручную распределять задачи по приоритетам.
- Акцент на контроль за работой команды. Есть встроенный трекер активности, который разрешает автоматически делать снимки экрана сотрудников во время работы над задачами.
Начать можно бесплатно, но функционал программы будет ограничен.
Корпоративные планировщики
Корпоративные системы управления задачами рассчитаны на сотни и тысячи сотрудников, а не просто на команду, поэтому в них важны в том числе масштабируемость, возможность установки на собственные серверы, интеграции с другими сервисами и настройка сложных бизнес-процессов.
В России действует Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных». Он требует, чтобы персональные данные граждан России хранились на серверах внутри страны. Передача персональных данных за границу возможна только при соблюдении специальных правил.
Эти требования касаются не только баз данных, но и разных рабочих сервисов, например систем для планирования задач, управления проектами или работы с сотрудниками. Если в таких сервисах есть персональные данные (например, имена, контакты, информация о сотрудниках), то компания также должна учитывать требования закона.
1. «Яндекс Трекер»
Облачная система для управления задачами, проектами и настройки бизнес-процессов. Подходит для компаний, которые уже работают в экосистеме «Яндекса» или планируют выстраивать процессы вокруг единой платформы.
Чем интересен
- Глубокая интеграция с другими продуктами «Яндекса 360». Например, можно создать задачу прямо из письма или прикрепить к проекту встречу из календаря.
- Удобно подстраивается под процессы команды. Многое можно настроить под себя.
- Поддерживает инструменты гибкой разработки. Есть доски задач, спринты, диаграммы сгорания задач и другие инструменты.
У сервиса есть бесплатный тариф с ограничениями, а также платные версии с расширенным функционалом.
2. Pyrus
Платформа, которая объединяет задачи, согласования и коммуникацию. Удобна для компаний, где много внутренних заявок и документов. Подойдет IT-компаниям и крупному бизнесу.
Чем интересен
- Письма превращаются в заявки. Входящие сообщения автоматически становятся задачами со статусом, ответственным и дедлайном.
- Автоматизация процессов. Процессы настраиваются без необходимости в программировании.
Есть бесплатный тариф для общения и постановки задач, остальное платное.
3. Planfix
Тяжелая артиллерия для сложных бизнес-процессов. Ориентирован на компании, которым важно собрать рабочее пространство под разные отделы и процессы. Объединяет CRM, таск-менеджер, коммуникации и аналитику.
Чем интересен
- Глубокая кастомизация. Подстраивается под процессы компании, можно создать любые сущности со своими полями и статусами.
- Встроенная аналитика. Отчеты не оторваны от процессов и задач.
- Широкие возможности интеграции. С почтой, мессенджерами, социальными сетями и другими внешними сервисами.
Бесплатно для 5 человек. Дальше все платное и тарифы дифференцированы.
4. «Битрикс24»
Это большая экосистема «все в одном»: связывает продажи, сервис и внутренние задачи. В одном сервисе есть таск-менеджер, CRM, чаты, документооборот и базовая телефония. Подойдет для компаний со сложной структурой.
Чем интересен
- Мощная CRM и автоматизация процессов. Бизнес-процессы настраиваются без программирования и позволяют связать работу продаж, поддержки, маркетинга и других отделов.
- Есть встроенные чаты и видеозвонки. Можно использовать сервис как внутренний корпоративный портал. - Поддержка ИИ-инструментов. Используется в чатах, CRM, задачах и звонках — для расшифровок, подсказок и не только.
Есть бесплатный режим с ограниченным функционалом. За полный доступ придется платить.
5. Мегаплан
Классическая система для малого и среднего бизнеса, которая сочетает таск-менеджер и CRM. Подойдет компаниям из сферы производства, оптовых продаж, строительства и B2B-услуг.
Чем интересен
- Акцент на четкую иерархию. Ключевая логика системы — дисциплина, контроль исполнения и прозрачная ответственность.
- CRM глубоко встроена в процесс. В одном контуре собраны сделки, задачи, документы и согласования.
- Легко согласовывать документы. Процесс практически автоматизирован. Есть также база знаний для хранения инструкций и регламентов.
Все платное.