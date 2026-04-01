01 апреля 2026, 09:02
Цифра дня: до 300 тысяч и выше. Сколько зарабатывают курьеры в Москве
Доставка по-прежнему остается отличным вариантом подработки в Москве. К 2026 году доходы в этой сфере достигли если не астрономических, то вполне приличных размеров. В «Работе.ру» подсчитали для редакции «Теперь вы знаете», сколько сейчас зарабатывают московские курьеры.
© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети
Средняя зарплата курьеров в Москве по состоянию на март 2026 года сопоставима со средней зарплатой по городу в целом. По словам заместителя генерального директора сервиса «Работа.ру», она составляет около 170 тыс. рублей (против 173,7 тыс. в целом).
При этом в Москве трудятся около 125 тыс. доставщиков, а к 2030 году их понадобится в два с половиной раза больше. Вместе с экспертами мы разобрались, где их будут искать и заменят ли курьеров роботы в обозримом будущем.