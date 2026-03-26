Теперь вы знаете
Саморазвитие и карьера
26 марта 2026, 10:40

Срок уведомления военкоматов об увольнении IT-сотрудников с отсрочкой от армии сократили втрое. Что это значит на практике

Айтишники в России теперь будут быстрее лишаться отсрочки от армии — срок уведомления военкоматов об увольнении таких сотрудников сократили почти в три раза — до 5 дней. Из-за нововведения они могут куда оперативнее оказываться в поле зрения комиссариатов — и попадать в списки потенциальных призывников. Юрист раскрыл, готовиться ли IT-специалистам к массовому призыву и для чего сократили сроки.
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети

Как изменились сроки уведомления военкоматов об увольнении IT-специалистов

Правительство сократило срок уведомления военкоматов об увольнении IT-сотрудников с отсрочкой от армии с 2 недель до 5 дней — почти втрое. Теперь работодатели должны куда быстрее сообщать о расставании с айтишниками.

Цель прямо следует из конструкции: военкомат быстрее узнает, что человек больше не работает в аккредитованной ИТ‑организации и, следовательно, утрачивает право на ИТ‑отсрочку. Раньше у работодателя было до 14 дней «буфера», в течение которых формально сведения еще могли не попасть в военкомат; теперь этот буфер для государства сжат до 5 календарных дней.

Артем Денисов, управляющий партнер ЮК «Генезис»

Министерство обороны предлагало сократить срок уведомления об уволенных айтишниках еще в ноябре 2025 года. Поправку приняли в развитие закона о круглогодичном призыве.

Раньше в России существовал весенний (с 1 апреля по 15 июля) и осенний (с 1 октября по 31 декабря) призыв. Именно в эти сроки молодым людям приходили повестки, после чего они проходили медкомиссию и отправлялись на службу.

С 1 января 2026 года рассылают повестки, проводят медицинские освидетельствования, психологический отбор и заседания комиссий в течение всего года. А вот отправлять призывников в части будут, как и прежде, — только весной и осенью.

Необходимость таких нововведений объясняли желанием равномернее распределить нагрузку на военкоматы, повысить качество призыва и сделать процедуру удобнее для самих призывников.

Как работает отсрочка для IT-специалистов

Для получения отсрочки для IT-сотрудников специалист должен соответствовать нескольким требованиям:

  • гражданство России;
  • возраст от 18 до 30 лет;
  • работа по трудовому договору и нормальная продолжительность рабочего дня (не менее 40 часов в неделю);
  • высшее образование по специальности из отдельного перечня (туда входят, например, математика, статистика, физика, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность и многое другое);
  • работа в аккредитованных IT-компаниях из специального реестра не менее 11 месяцев (или 334 дней) в течение предыдущего года; это требование не распространяется на айтишников, которые трудоустроились в течение года после окончания вуза.

На отсрочку можно претендовать, даже если специалист завершил обучение, но еще не получил на руки диплом.

С 2026 года компании подают общий список сотрудников с отсрочкой со 2 по 9 февраля. Подать заявление может как сам специалист (тогда работодатель должен его подтвердить), так и организация. После формирования реестра отсрочка действует календарный год.

Зачем понадобилось сокращать сроки уведомления

Формально норма касается именно работодателей, чья обязанность — сообщать в военкомат об увольнении. Нововведение можно назвать инструментом ужесточения контроля за сохранением отсрочки без положенных оснований.

Сворачивается «серый» коридор, когда компания могла не спешить с уведомлением, а сотрудник еще какое-то время оставался в «подвешенном» состоянии в базах военкомата. То есть это и про дисциплинирование работодателей, и про то, чтобы айтишники после увольнения не «зависали» месяцами в реестрах как якобы работающие и имеющие отсрочку.

Артем Денисов

Что грозит работодателю за срыв сроков

Это административное нарушениенепредставление сведений для ведения воинского учета. Оно грозит руководителю организации штрафом от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

Что изменится для IT-специалистов и лишатся ли они отсрочек

Юридически отсрочка «привязана» к факту работы по трудовому договору в аккредитованной IT-компании (проверить, есть ли она в реестре, можно на сайте госуслуг по названию или ИНН). При увольнении специалист исключается из списков и теряет право на отсрочку независимо от сроков уведомления работодателем военкомата.

Срок «5 дней» — это обязанность работодателя перед военкоматом, а не «срок, за который айтишник обязан найти новую работу». В законе нет нормы «нашел работу за 5 дней — отсрочка непрерывно сохраняется». При увольнении отсрочка прекращается, а новая оформляется уже по новой работе и по установленной процедуре.

Артем Денисов

На практике чем быстрее военкомат узнает об увольнении, тем раньше айтишник может оказаться в повесточном плане призыва, особенно с учетом его круглогодичности с 2026 года.

Реальный риск усиливается именно тем, что теперь военкомат узнает об увольнении не через пару недель, а почти сразу; в период активных отправок это повышает вероятность быстрого вызова.

Артем Денисов

Однако юрист призывает не ждать сценария «сегодня уволился — завтра в армии». Это противоречит установленной процедуре призыва. Сначала должны направить повестку, затем провести медкомиссию и так далее. На все это уйдут недели.

Что делать, если пришла повестка в военкомат

С мая 2025 года в России действует реестр электронных повесток. Через него военнообязанные проверяют, приходили ли повестки на их имя, а работодатели запрашивают данные о сотрудниках.

Призывная система больше не зависит от бумажных уведомлений — электронная повестка, размещенная в реестре, по юридической силе от них не отличается.

Электронная повестка считается врученной:

  • с момента размещения в личном кабинете на портале госуслуг;
  • через 7 дней с момента размещения в реестре электронных повесток, если аккаунта на «Госуслугах» нет.

Сослаться на то, что вы просто не видели повестку, не получится. Явиться по ней нужно в течение 30 дней с даты размещения повестки в реестре. При этом уже через 20 дней призывнику грозят санкции: временный запрет на управление автомобилем, временное ограничение на оформление кредитов и так далее.

Штраф за неявку по повестке составляет от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

