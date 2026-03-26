Срок уведомления военкоматов об увольнении IT-сотрудников с отсрочкой от армии сократили втрое. Что это значит на практике
Как изменились сроки уведомления военкоматов об увольнении IT-специалистов
Правительство сократило срок уведомления военкоматов об увольнении IT-сотрудников с отсрочкой от армии с 2 недель до 5 дней — почти втрое. Теперь работодатели должны куда быстрее сообщать о расставании с айтишниками.
Цель прямо следует из конструкции: военкомат быстрее узнает, что человек больше не работает в аккредитованной ИТ‑организации и, следовательно, утрачивает право на ИТ‑отсрочку. Раньше у работодателя было до 14 дней «буфера», в течение которых формально сведения еще могли не попасть в военкомат; теперь этот буфер для государства сжат до 5 календарных дней.
Министерство обороны предлагало сократить срок уведомления об уволенных айтишниках еще в ноябре 2025 года. Поправку приняли в развитие закона о круглогодичном призыве.
Раньше в России существовал весенний (с 1 апреля по 15 июля) и осенний (с 1 октября по 31 декабря) призыв. Именно в эти сроки молодым людям приходили повестки, после чего они проходили медкомиссию и отправлялись на службу.
С 1 января 2026 года рассылают повестки, проводят медицинские освидетельствования, психологический отбор и заседания комиссий в течение всего года. А вот отправлять призывников в части будут, как и прежде, — только весной и осенью.
Необходимость таких нововведений объясняли желанием равномернее распределить нагрузку на военкоматы, повысить качество призыва и сделать процедуру удобнее для самих призывников.
Как работает отсрочка для IT-специалистов
Для получения отсрочки для IT-сотрудников специалист должен соответствовать нескольким требованиям:
- гражданство России;
- возраст от 18 до 30 лет;
- работа по трудовому договору и нормальная продолжительность рабочего дня (не менее 40 часов в неделю);
- высшее образование по специальности из отдельного перечня (туда входят, например, математика, статистика, физика, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность и многое другое);
- работа в аккредитованных IT-компаниях из специального реестра не менее 11 месяцев (или 334 дней) в течение предыдущего года; это требование не распространяется на айтишников, которые трудоустроились в течение года после окончания вуза.
На отсрочку можно претендовать, даже если специалист завершил обучение, но еще не получил на руки диплом.
С 2026 года компании подают общий список сотрудников с отсрочкой со 2 по 9 февраля. Подать заявление может как сам специалист (тогда работодатель должен его подтвердить), так и организация. После формирования реестра отсрочка действует календарный год.
Зачем понадобилось сокращать сроки уведомления
Формально норма касается именно работодателей, чья обязанность — сообщать в военкомат об увольнении. Нововведение можно назвать инструментом ужесточения контроля за сохранением отсрочки без положенных оснований.
Сворачивается «серый» коридор, когда компания могла не спешить с уведомлением, а сотрудник еще какое-то время оставался в «подвешенном» состоянии в базах военкомата. То есть это и про дисциплинирование работодателей, и про то, чтобы айтишники после увольнения не «зависали» месяцами в реестрах как якобы работающие и имеющие отсрочку.
Что грозит работодателю за срыв сроков
Это административное нарушение — непредставление сведений для ведения воинского учета. Оно грозит руководителю организации штрафом от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.
Что изменится для IT-специалистов и лишатся ли они отсрочек
Юридически отсрочка «привязана» к факту работы по трудовому договору в аккредитованной IT-компании (проверить, есть ли она в реестре, можно на сайте госуслуг по названию или ИНН). При увольнении специалист исключается из списков и теряет право на отсрочку независимо от сроков уведомления работодателем военкомата.
Срок «5 дней» — это обязанность работодателя перед военкоматом, а не «срок, за который айтишник обязан найти новую работу». В законе нет нормы «нашел работу за 5 дней — отсрочка непрерывно сохраняется». При увольнении отсрочка прекращается, а новая оформляется уже по новой работе и по установленной процедуре.
На практике чем быстрее военкомат узнает об увольнении, тем раньше айтишник может оказаться в повесточном плане призыва, особенно с учетом его круглогодичности с 2026 года.
Реальный риск усиливается именно тем, что теперь военкомат узнает об увольнении не через пару недель, а почти сразу; в период активных отправок это повышает вероятность быстрого вызова.
Однако юрист призывает не ждать сценария «сегодня уволился — завтра в армии». Это противоречит установленной процедуре призыва. Сначала должны направить повестку, затем провести медкомиссию и так далее. На все это уйдут недели.
Что делать, если пришла повестка в военкомат
С мая 2025 года в России действует реестр электронных повесток. Через него военнообязанные проверяют, приходили ли повестки на их имя, а работодатели запрашивают данные о сотрудниках.
Призывная система больше не зависит от бумажных уведомлений — электронная повестка, размещенная в реестре, по юридической силе от них не отличается.
Электронная повестка считается врученной:
- с момента размещения в личном кабинете на портале госуслуг;
- через 7 дней с момента размещения в реестре электронных повесток, если аккаунта на «Госуслугах» нет.
Сослаться на то, что вы просто не видели повестку, не получится. Явиться по ней нужно в течение 30 дней с даты размещения повестки в реестре. При этом уже через 20 дней призывнику грозят санкции: временный запрет на управление автомобилем, временное ограничение на оформление кредитов и так далее.
Штраф за неявку по повестке составляет от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.