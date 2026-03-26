Срок уведомления военкоматов об увольнении IT-сотрудников с отсрочкой от армии сократили втрое. Что это значит на практике

Необходимость таких нововведений объясняли желанием равномернее распределить нагрузку на военкоматы, повысить качество призыва и сделать процедуру удобнее для самих призывников.

Как работает отсрочка для IT-специалистов

Для получения отсрочки для IT-сотрудников специалист должен соответствовать нескольким требованиям:

гражданство России;

возраст от 18 до 30 лет;

работа по трудовому договору и нормальная продолжительность рабочего дня (не менее 40 часов в неделю);

высшее образование по специальности из отдельного перечня (туда входят, например, математика, статистика, физика, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность и многое другое);

работа в аккредитованных IT-компаниях из специального реестра не менее 11 месяцев (или 334 дней) в течение предыдущего года; это требование не распространяется на айтишников, которые трудоустроились в течение года после окончания вуза.

На отсрочку можно претендовать, даже если специалист завершил обучение, но еще не получил на руки диплом.

С 2026 года компании подают общий список сотрудников с отсрочкой со 2 по 9 февраля. Подать заявление может как сам специалист (тогда работодатель должен его подтвердить), так и организация. После формирования реестра отсрочка действует календарный год.

Зачем понадобилось сокращать сроки уведомления

Формально норма касается именно работодателей, чья обязанность — сообщать в военкомат об увольнении. Нововведение можно назвать инструментом ужесточения контроля за сохранением отсрочки без положенных оснований.